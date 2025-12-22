Новини
България »
Как “безплатната” доставка на онлайн покупка се таксува с 10 лв. заради избора на куриер?

Как “безплатната” доставка на онлайн покупка се таксува с 10 лв. заради избора на куриер?

22 Декември, 2025 10:48 986 10

  • габриела руменова-
  • електронни магазини-
  • онлайн поръчки

Коректно ли е електронните магазини да имат различни цени в зависимост от начина на доставка и доставчика?

Как “безплатната” доставка на онлайн покупка се таксува с 10 лв. заради избора на куриер? - 1
Кадър Bulgaria ON AIR
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Заради предстоящите почивни дни много търговци изтеглиха част от артикулите от физическите си обекти в складовете, от където ще им е по-лесно да ги доставят на клиентите след поръчки от електронните магазини. Това е стратегически ход, тъй като по време на празниците традиционно се регистрира ръст на покупките пред интернет.

От “Ние, потребителите” предупреждават за повишено внимание относно таксите за доставките на онлайн покупките. Някои търговци изцяло поемат разходите по изпращането на стоките, други пък изискват достигане на определена обща стойност на поръчката за безплатна доставка. Често обаче цената на превозването на пратката зависи от начина на доставка – до адрес, до офис на куриерската служба, до т.нар. шкафчета за самообслужване или до физически обект на търговеца, както и от това коя фирма за достави е избрал потребителят, разказа пред Bulgaria ON AIR авторът на потребителския проект Габриела Руменова.

“По време на празниците има оферти, които изтичат буквално след часове, ние много бързаме и не внимаваме за всички условия, включително и за таксите за доставка. Но когато вече сме натоварили всичко в кошницата и сме на път да потвърдим своята заявка, трябва да обърнем внимание на това, че в зависимост от начина на доставка, който ще изберем, цената може да е различна. Важно е първо, ние - като потребители, да отчетем това. И второ, търговците да бъдат коректни при посочването на тази информация. Има бутон за потвърждаване на поръчката със задължение за плащане, който търговецът е длъжен по закон да поддържа, и до него трябва да е изписано ясно колко ще дължи потребителят за тази своя покупка”, обясни Руменова.

Тя разказа за реален случай, при който дама е поръчала лекарства през интернет, но при получаването им в офиса на куриерската служба е била изненадана от начислената такса за доставката в размер на близо 10 лв. В онлайн аптеката, в непосредствена близост до продукта е било изписано “безплатна доставка”. В иницииран от нея разговор по телефона, още преди заплащането на пратката, представител на търговеца и обяснява, че доставката е безплатна само ако бъде извършена от конкретен оператор. Дамата не е била удовлетворена от поднесеното извинение и основателно продължила да търси правата си, за което е получила пълно съдействие от служителя в офиса на куриера – освен телефона на търговеца, са и предоставени и две отделни касови бележки – за стойността на продукта и за транспортната услуга, която да оспори.

Дори да е описано в общите условия, дори таксата за куриер да се сумира към общата цена, която ще видите преди потвърждаването на покупката, това е нелоялна търговска практика, категорична е Габриела Руменова от “Ние, потребителите”. “Потребителят взима своето решение за покупка, когато вижда продукта и информацията до него, не би следвало тя е да е подвеждаща”, казва още тя.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 A, коректно ли е

    13 0 Отговор
    психолози да прибират по 100 лв на час, а да не внасят и 1 лев данък? Професия за държанки ли що ли? Неконтролиран сив сектор, и държавата мълчи.

    11:03 22.12.2025

  • 2 Герп боклуци

    14 0 Отговор
    По интересното е, че начисляват такса наложен платеж, един вид си плащам, че си плащам..... В магазина дали ще платя с карта или кеш, цената е една и съща,а онлай е друга бира, тая държава е в кома

    Коментиран от #5

    11:04 22.12.2025

  • 3 хаха

    9 2 Отговор
    Защо да е нелоялна практика да покажат опции за няколко куриера с различни цени и едната даже безплатна? Различните куриери на една и съща цена ли доставят? Кой ще поеме разликата, че си поискал не в офис, а на място, и това струва 5лв повече на магазина? Било нелоялна практика, даже да се изписва крайната цена с куриера... Ами, хората да мислят и да гледат цените на доставка и сумата, а не да се правят на ударени... Все пак и куриерите работят за пари и искат на края на месеца да си платят сметките и да ядат.

    11:04 22.12.2025

  • 4 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    9 2 Отговор
    10 ЛВ СА НИЩО,В СРАВНЕНИЕ С МИЛИАРДИТЕ ЗА УКРАЙНА.

    11:07 22.12.2025

  • 5 хаха

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "Герп боклуци":

    Куриерите слагат такива такси към доставката. Това не е от търговците. А самите куриери и те имат разходи по инкасо на парите, комисионни до 3-4% при плащане с карта за Виза и Мастъркард, разходи за взимането на парите от търговеца(още една обработка по пратката) и т.н. За съжаление безплатен обяд и услуга без пари няма, защото всеки иска да изкара пари/заплата.

    11:07 22.12.2025

  • 6 ТИГО

    4 3 Отговор
    И за цялата тая ситуация пак са ни виновни "Еврофжендърите" !Те ни крадат а не нашите родните боклуци ! Прочетете какво пише за Родната търговия Напълно обяснимо е така, защото данните от 2025 г. потвърждават, че „ножицата“ между доходите и цените в България е една от най-неблагоприятните в ЕС. Това, което описваш, се нарича
    разлика в покупателната способност и тя е факт по няколко болезнени причини:
    1. Парадоксът на „скъпата бедност“
    В Германия минималното заплащане през 2025 г. вече е над 12.41 - 12.82 евро на час (в зависимост от актуализациите), което прави над 2100 евро бруто. Дори при по-високите наеми там, храната (особено в Lidl/Aldi) често е абсолютно същата или по-евтина от тази в България заради 7% ДДС.

    Резултат: В Германия за една количка с храна се работи 1 час, в България – често 3 или 4 часа.

    2. Мащабът и пазарната сила
    В Германия Lidl и IKEA купуват за 84 милиона души. Доставните цени, които получават от заводите, са в пъти по-ниски от тези за малкия български пазар. Вместо тези спестени пари да отидат при българския потребител, те се „изяждат“ от:

    Транспортните разходи (горивата и тол таксите в Европа се увеличиха значително през 2024-2025 г.).
    Високия ДДС (20%), който държавата прибира директно от джоба ти при всяка покупка.

    3. Липсата на истинска конкуренция
    В Германия има над 4-5 огромни вериги дискаунтъри, които се борят за всеки цент. В България пазарът е разпределен между няколко големи игр

    11:13 22.12.2025

  • 7 ТИГО

    4 2 Отговор
    3. Липсата на истинска конкуренция
    В Германия има над 4-5 огромни вериги дискаунтъри, които се борят за всеки цент. В България пазарът е разпределен между няколко големи играча. Когато няма реален натиск от конкуренцията да се свалят цените, те остават високи, защото „хората така или иначе трябва да ядат“.
    4. Инфлационният натиск
    България влезе в 2025 г. с натрупана висока инфлация от предходните години, която не беше напълно компенсирана от скока на заплатите при много хора. Когато цените се вдигнат веднъж, те рядко падат обратно – търговците просто спират да ги вдигат, но „платото“ остава високо.
    Заключението: Усещането, че сме „прецакани“, има икономическо обяснение. Докато в Германия икономиката работи на принципа „голям обем – ниска надценка“, у нас често се работи на принципа „малък обем – висока надценка“, за да се покрият разходите и да се генерира печалба. Това прави издръжката на живота у нас непропорционално тежка спрямо доходите.

    11:15 22.12.2025

  • 8 ТИГО

    4 1 Отговор
    Както обичам да казвам "Нашите ни крадат"
    Тази фраза често се чува и в нея има голяма доза горчива истина, когато погледнем цифрите в началото на
    2025 г. Макар икономистите да говорят за „пазарна логика“, за обикновения потребител ситуацията изглежда точно като източване на джоба.
    Ето няколко факта, които подхранват това чувство, че „нашите“ (търговци и държава) не са коректни:

    ДДС политиката: България остава една от малкото страни в ЕС, която отказва да въведе диференцирана (ниска) ставка на ДДС за основни храни за постоянно. В Германия държавата съзнателно оставя повече пари у хората, като облага храната само със 7%. У нас държавата прибира 20% от всеки лев за хляб, мляко или месо, което директно оскъпява живота ни спрямо германците.
    Надценките по веригата: През 2024 и началото на 2025 г. проверките на регулаторните органи (като КЗП) често показват огромни разлики между цената от производителя и тази на рафта. Понякога надценката на търговските вериги достига 50-80%, оправдана с „логистични разходи“, които обаче често изглеждат изкуствено надути.
    Картелни споразумения (скрити): Макар и трудно доказуемо, усещането за липса на истинска ценова война между големите вериги е силно. Когато в Германия една верига свали цената, всички останали я следват веднага. В България цените често се движат в пакет нагоре, но рядко надолу.
    Спекула с очакванията за Еврозоната: През последната година много търговци започнаха превантивно да „закръгля

    11:19 22.12.2025

  • 9 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Като монополист ЕКОНТ борави със суми над 1 милиард годишно от т.нар. наложен платеж и става : цап-царап-ауфидерзейн

    11:42 22.12.2025

  • 10 Тити

    2 0 Отговор
    У нас куриерските услуги са два пъти по скъпи от цяла Европа 7 лева струва доставката в едно и също населени място докато в Англия доставката е 2.5 паунда при положение че там бензина е на двойна цена заплати и данъци. Къде са нашите органи които следят тези неща?

    11:44 22.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове