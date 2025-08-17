Търговците трябва да спазват работното си време и през летния сезон

През лятото някои търговски обекти умишлено удължават работното си време, за да обслужат клиентите, които остават до по-дълго навън, но заради поведението на наетия персонал невинаги успяват. Това каза в ефира на БНР Габриела Руменова - основател на онлайн платформата „Ние, потребителите“.
„Дама ми сподели, че е била във фитнес на мола и след тренировката е планирала да си вземе кафе – точно 15 минути преди обявения край на работното време на заведението. Персоналът отказва да и направи кафе. Това на практика за тази дама означава, че търговският обект не работи, защото тя не може да получи услугата, на която се е надявала и която следва да получи в рамките на обявеното работно време“, разказа Руменова.
„Изглежда дребно, но изобщо не е така. В Закона за защита на потребителите изрично е записано, че всеки търговски обект обявява на видно място работното си време и че спазването му е задължително“, посочи експертът. И информира, че глобата е от 300 до 1000 лв., а имуществената санкция може да достигне до 3000 лв.
Габриела Руменова обясни, че спазването на работното време е важно, защото потребителите го вземат предвид при планирането на посещенията на обекта и покупките си. „Ако се окаже, че търговският обект е затворил по-рано, потребителят е изразходил време, средства, за да стигне до там, а не е могъл да си свърши работа“, добави тя.
Според нея, приключването на работа дори 15 минути по-рано може да създаде проблем, от който да пострада и имиджът на търговеца. И се аргументира така:
„Дамата от историята е възразила пред персонала, а след получения отказ се е обадила на посочения телефон на обекта. Скандалното е, че е същите служители, тъй като телефонът е бил вдигнат от тях, са я пуснали на високоговорител и са се отнесли подигравателно към сигнала. Затова е предприела следваща стъпка – писмена жалба до търговеца през платформата му, която е успяла да изпрати 10 минути преди края на работното време.“
1 Така е в България
Коментиран от #28
12:33 17.08.2025
2 хахаха
Коментиран от #14, #29, #36
12:37 17.08.2025
3 Да вземат глобата
12:37 17.08.2025
4 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР
Коментиран от #31
12:38 17.08.2025
5 Ако персоналът
Коментиран от #22, #24, #35
12:44 17.08.2025
6 Калинка малинка по радиото седнала и бръ
Коментиран от #33
12:44 17.08.2025
7 Няма хора милейди
Коментиран от #25, #30
12:49 17.08.2025
8 Елементарно,
Щом в края на работното време на фитнеса ще пие кафе, значи цяла нощ ще мър сува
12:52 17.08.2025
9 В коя държавна,
Коментиран от #11
12:54 17.08.2025
10 Ех, лигли
12:57 17.08.2025
11 Ще Й кажат;
До коментар #9 от "В коя държавна,":След дядото, с шапката, другите, да си ходят, въпреки , че не е изтекло работното време, на Руменова .
Коментиран от #12
12:58 17.08.2025
12 Тези канцеларски мишки
До коментар #11 от "Ще Й кажат;":Са герб електората
Коментиран от #17
13:03 17.08.2025
13 гост
Коментиран от #18, #21
13:04 17.08.2025
14 Клиентът е цар
До коментар #2 от "хахаха":Ще го обслужват, ще му се усмихват и ще го търпят.Да не са отваряли кръчми.Не стига ,че цените им космически ,ами и номера ще въртят
Коментиран от #19, #23, #34, #38
13:07 17.08.2025
15 глоги
13:08 17.08.2025
16 Хаха
Че то по принцип е така,ако няма хора затварят по рано
Коментиран от #20
13:08 17.08.2025
17 Всички
До коментар #12 от "Тези канцеларски мишки":Са от котилото, на червената буржуазия! Не само ГЕРБ ! Всички!
13:09 17.08.2025
18 Ами ще си почистваш
До коментар #13 от "гост":И ще изчакаш хората да приключат. ТУЙ ПРАЙШ МААААА
13:10 17.08.2025
19 Ако изкаш,
До коментар #14 от "Клиентът е цар":Специално отношение, трябва да си платиш, ако можеш да си го позволиш! Безплатен обяд няма! Преди да искаш, помисли какво си дал! За , без пари, мама, на тате, не пуска! Ще работа колкото си искам! Ако не ти е угодни-пътувай! Свят голям!
13:16 17.08.2025
20 Хммм
До коментар #16 от "Хаха":Т.е., ако половин час по-рано няма клиенти, затварят. И като отидете Вие, няма проблем - другият ден ще избързате час преди края на работното време с надеждата този път да ги хванете?
13:19 17.08.2025
21 Госте
До коментар #13 от "гост":Случаят е друг. Жената е искала да си вземе кафе в движение 15 минути преди края на работния им ден. Кафето си парви за 2 минути.
Коментиран от #27
13:22 17.08.2025
22 Ганьо
До коментар #5 от "Ако персоналът":Значи, за подигравки с клиентката по телефона имат време, но да и направят кафе за 2 минути нямат. Интересн човек сте Вие.
13:23 17.08.2025
23 През соца,
До коментар #14 от "Клиентът е цар":Имаше един израз: “ ще раздаваме пижамите” ! Гасяха част от осветлението и приканваха клиентите, да напускат, защото трябва да чистят! Ако някой откажеше викаха милиция и го Ицхвърляха със сервитьорска хватка! За яката и дъното на панталона!
13:24 17.08.2025
24 Гъвкавост
До коментар #5 от "Ако персоналът":При повече мисъл може да подходи гъвкаво - продава в работното време и предупреждава, че ползването на салона е до обявения за края на работното време час. Капиш?
13:25 17.08.2025
25 А факти?
До коментар #7 от "Няма хора милейди":От къде черните тази информация? Моля за факти.
13:27 17.08.2025
26 Коментарите
13:27 17.08.2025
27 Не е нужно,
До коментар #21 от "Госте":Който и да е било човек, да изпълнява , желание, на друг човек, против своя интерес ! Факт!
13:27 17.08.2025
28 имаш само задължени бе чугун
До коментар #1 от "Така е в България":какви права пък имаш във българия?
13:30 17.08.2025
29 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #2 от "хахаха":много точен коментар
13:31 17.08.2025
30 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #7 от "Няма хора милейди":всяко НПО организацийка трябва да се разглежда като терористична клетка
13:32 17.08.2025
31 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #4 от "ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР":евала ти , евала
13:32 17.08.2025
32 ТИГО
13:33 17.08.2025
33 Въпрос
До коментар #6 от "Калинка малинка по радиото седнала и бръ":Само не се разбира какво ви пречи жената, която разяснява закона. Или си хейтите за спорта?
13:34 17.08.2025
34 оня с коня
До коментар #14 от "Клиентът е цар":цервулл като теб никога не може да е цар!
царя си плаща за извънредното работно време дръглифЦИГАНИН
ЦАР МИ БИЛ ТОЯ ХА ХА ХА
Коментиран от #37
13:35 17.08.2025
35 Всичко се прави за удобство на клиента
До коментар #5 от "Ако персоналът":Работим в автосервиз от 9 до 18ч.Клиент му е удобно да си остави или вземе колата примерно в 7.30ч.или в 19.30ч. съответно аз или колегата отиваме в извън работното време и обслужваме клиента.Кое е толкова сложно какво толкова е станало ,че тия щели да му направят едно кафе 15м.ПРЕДИ края на раб. време...
Коментиран от #40
13:36 17.08.2025
36 И какво
До коментар #2 от "хахаха":И като е отворен какво значение име това за клиента, когато не може да пазарува?
13:36 17.08.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Клиентът,
До коментар #14 от "Клиентът е цар":Не е Цар, а Гост и няма право да си налага волята, желанията на господаря, владелеца , на който й да е търговски обект!
Коментиран от #39
13:41 17.08.2025
39 Духайте
До коментар #38 от "Клиентът,":Чорбата
13:44 17.08.2025
40 Не си запознат
До коментар #35 от "Всичко се прави за удобство на клиента":Извън работно време е забранено и ще те глобят.
13:45 17.08.2025