Търговците трябва да спазват работното си време и през летния сезон

17 Август, 2025 12:30 682 40

Приключването на работа дори 15 минути по-рано може да създаде проблем

Търговците трябва да спазват работното си време и през летния сезон - 1
Снимка: Ние, потребителите
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

През лятото някои търговски обекти умишлено удължават работното си време, за да обслужат клиентите, които остават до по-дълго навън, но заради поведението на наетия персонал невинаги успяват. Това каза в ефира на БНР Габриела Руменова - основател на онлайн платформата „Ние, потребителите“.

„Дама ми сподели, че е била във фитнес на мола и след тренировката е планирала да си вземе кафе – точно 15 минути преди обявения край на работното време на заведението. Персоналът отказва да и направи кафе. Това на практика за тази дама означава, че търговският обект не работи, защото тя не може да получи услугата, на която се е надявала и която следва да получи в рамките на обявеното работно време“, разказа Руменова.

„Изглежда дребно, но изобщо не е така. В Закона за защита на потребителите изрично е записано, че всеки търговски обект обявява на видно място работното си време и че спазването му е задължително“, посочи експертът. И информира, че глобата е от 300 до 1000 лв., а имуществената санкция може да достигне до 3000 лв.

Габриела Руменова обясни, че спазването на работното време е важно, защото потребителите го вземат предвид при планирането на посещенията на обекта и покупките си. „Ако се окаже, че търговският обект е затворил по-рано, потребителят е изразходил време, средства, за да стигне до там, а не е могъл да си свърши работа“, добави тя.

Според нея, приключването на работа дори 15 минути по-рано може да създаде проблем, от който да пострада и имиджът на търговеца. И се аргументира така:

„Дамата от историята е възразила пред персонала, а след получения отказ се е обадила на посочения телефон на обекта. Скандалното е, че е същите служители, тъй като телефонът е бил вдигнат от тях, са я пуснали на високоговорител и са се отнесли подигравателно към сигнала. Затова е предприела следваща стъпка – писмена жалба до търговеца през платформата му, която е успяла да изпрати 10 минути преди края на работното време.“


  • 1 Така е в България

    12 4 Отговор
    Когато си търсиш правата се отнасят подигравателно с теб.

    Коментиран от #28

    12:33 17.08.2025

  • 2 хахаха

    14 4 Отговор
    Работно време означава, че обектът е отворен, а не че ще те обслужат. Тази ви говори глупости. Няма задължение за извършване на услуга или продажба. На повечето ресторанти кухнята приключва в 9:30, въпреки че можеш да стоиш до 12.

    Коментиран от #14, #29, #36

    12:37 17.08.2025

  • 3 Да вземат глобата

    4 5 Отговор
    От мишките ,отказали да направят кафето.

    12:37 17.08.2025

  • 4 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР

    5 3 Отговор
    гнycсните богаташчета и безнесмени, yppoдлливвите и чаавета и целите и шиббънни cceмействaa ще изгоppят като факли! Или ще се нотровят или ще катастрофиppaт и ще бъдат намерени paзлложжeнни до нeyзннаваемоост.!.

    Коментиран от #31

    12:38 17.08.2025

  • 5 Ако персоналът

    14 4 Отговор
    Остави клиен да си пие кафено, или бирата, трябва да работи извънредно, допълнително, след работното му време! Габриела Руменова ли ще плати извънредният труд и намаленото време за почивка, на работещите?! Хората работят всеки ден , явно Руменова -Не!

    Коментиран от #22, #24, #35

    12:44 17.08.2025

  • 6 Калинка малинка по радиото седнала и бръ

    7 4 Отговор
    Ако го няма продукта или машината е развалена каква връзка има с работното време?

    Коментиран от #33

    12:44 17.08.2025

  • 7 Няма хора милейди

    11 3 Отговор
    Госпожата е от нпо фондация прилапала 750 милиона по ПВУ, но няма кой да и направи едно кафе. Вероятно историята е станала с нея. Щото няма друго обяснение, кой ще се оплаче за такова нещо.

    Коментиран от #25, #30

    12:49 17.08.2025

  • 8 Елементарно,

    8 4 Отговор
    "Дамата" 100 на 100 е с негърските джуки
    Щом в края на работното време на фитнеса ще пие кафе, значи цяла нощ ще мър сува

    12:52 17.08.2025

  • 9 В коя държавна,

    8 2 Отговор
    Общинска администрация, ще обслужат , Руменова , 15 минути, преди краят на работното им време? Ще й кажат, елате утре, ама по-рано! За тях нещо ?

    Коментиран от #11

    12:54 17.08.2025

  • 10 Ех, лигли

    6 2 Отговор
    Нещастни, ще видите скоро едни закони и едни нарушени права! Този свят стана толкова измислен, че господ едва ли ще го търпи още дълго!

    12:57 17.08.2025

  • 11 Ще Й кажат;

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "В коя държавна,":

    След дядото, с шапката, другите, да си ходят, въпреки , че не е изтекло работното време, на Руменова .

    Коментиран от #12

    12:58 17.08.2025

  • 12 Тези канцеларски мишки

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "Ще Й кажат;":

    Са герб електората

    Коментиран от #17

    13:03 17.08.2025

  • 13 гост

    6 2 Отговор
    Работя в супермаркет за хранителни стоки. Работното време е до 21 часа. В 20,55 влиза семейство и се мотае 30 минути между щандовете. Аз от 21,00 до 21,30 трябва да почиствам магазина и работното ми време е до 21,30. Та питам госпоДжата : КО ПРАИМ МААА?

    Коментиран от #18, #21

    13:04 17.08.2025

  • 14 Клиентът е цар

    3 5 Отговор

    До коментар #2 от "хахаха":

    Ще го обслужват, ще му се усмихват и ще го търпят.Да не са отваряли кръчми.Не стига ,че цените им космически ,ами и номера ще въртят

    Коментиран от #19, #23, #34, #38

    13:07 17.08.2025

  • 15 глоги

    3 2 Отговор
    Габриела Руменова - основателКА на он-лайн платформата „Ние, клиентите“. Стига с тези "потребители"! Всичко ли е за употреба на този свят?

    13:08 17.08.2025

  • 16 Хаха

    3 1 Отговор
    "Ако се окаже, че търговският обект е затворил по-рано, потребителят е изразходил време, средства, за да стигне до там, а не е могъл да си свърши работа“

    Че то по принцип е така,ако няма хора затварят по рано

    Коментиран от #20

    13:08 17.08.2025

  • 17 Всички

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Тези канцеларски мишки":

    Са от котилото, на червената буржуазия! Не само ГЕРБ ! Всички!

    13:09 17.08.2025

  • 18 Ами ще си почистваш

    3 4 Отговор

    До коментар #13 от "гост":

    И ще изчакаш хората да приключат. ТУЙ ПРАЙШ МААААА

    13:10 17.08.2025

  • 19 Ако изкаш,

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Клиентът е цар":

    Специално отношение, трябва да си платиш, ако можеш да си го позволиш! Безплатен обяд няма! Преди да искаш, помисли какво си дал! За , без пари, мама, на тате, не пуска! Ще работа колкото си искам! Ако не ти е угодни-пътувай! Свят голям!

    13:16 17.08.2025

  • 20 Хммм

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Хаха":

    Т.е., ако половин час по-рано няма клиенти, затварят. И като отидете Вие, няма проблем - другият ден ще избързате час преди края на работното време с надеждата този път да ги хванете?

    13:19 17.08.2025

  • 21 Госте

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "гост":

    Случаят е друг. Жената е искала да си вземе кафе в движение 15 минути преди края на работния им ден. Кафето си парви за 2 минути.

    Коментиран от #27

    13:22 17.08.2025

  • 22 Ганьо

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ако персоналът":

    Значи, за подигравки с клиентката по телефона имат време, но да и направят кафе за 2 минути нямат. Интересн човек сте Вие.

    13:23 17.08.2025

  • 23 През соца,

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Клиентът е цар":

    Имаше един израз: “ ще раздаваме пижамите” ! Гасяха част от осветлението и приканваха клиентите, да напускат, защото трябва да чистят! Ако някой откажеше викаха милиция и го Ицхвърляха със сервитьорска хватка! За яката и дъното на панталона!

    13:24 17.08.2025

  • 24 Гъвкавост

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ако персоналът":

    При повече мисъл може да подходи гъвкаво - продава в работното време и предупреждава, че ползването на салона е до обявения за края на работното време час. Капиш?

    13:25 17.08.2025

  • 25 А факти?

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Няма хора милейди":

    От къде черните тази информация? Моля за факти.

    13:27 17.08.2025

  • 26 Коментарите

    1 0 Отговор
    НЯМА да са пълни, без компетентното становище на Мими Ооо,кучена !!!

    13:27 17.08.2025

  • 27 Не е нужно,

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Госте":

    Който и да е било човек, да изпълнява , желание, на друг човек, против своя интерес ! Факт!

    13:27 17.08.2025

  • 28 имаш само задължени бе чугун

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Така е в България":

    какви права пък имаш във българия?

    13:30 17.08.2025

  • 29 град КОЗЛОДУЙ

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "хахаха":

    много точен коментар

    13:31 17.08.2025

  • 30 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Няма хора милейди":

    всяко НПО организацийка трябва да се разглежда като терористична клетка

    13:32 17.08.2025

  • 31 град КОЗЛОДУЙ

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР":

    евала ти , евала

    13:32 17.08.2025

  • 32 ТИГО

    2 0 Отговор
    Няма да се оправим докато чета такива коментари ! Повечето показват че сме мързеливи и работим колко да не заспим !Жената си е потърсила правата а тапаците и се подиграват ,няма да има гражданско общество докато властва тази селяния !

    13:33 17.08.2025

  • 33 Въпрос

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Калинка малинка по радиото седнала и бръ":

    Само не се разбира какво ви пречи жената, която разяснява закона. Или си хейтите за спорта?

    13:34 17.08.2025

  • 34 оня с коня

    0 2 Отговор

    До коментар #14 от "Клиентът е цар":

    цервулл като теб никога не може да е цар!

    царя си плаща за извънредното работно време дръглифЦИГАНИН

    ЦАР МИ БИЛ ТОЯ ХА ХА ХА

    Коментиран от #37

    13:35 17.08.2025

  • 35 Всичко се прави за удобство на клиента

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ако персоналът":

    Работим в автосервиз от 9 до 18ч.Клиент му е удобно да си остави или вземе колата примерно в 7.30ч.или в 19.30ч. съответно аз или колегата отиваме в извън работното време и обслужваме клиента.Кое е толкова сложно какво толкова е станало ,че тия щели да му направят едно кафе 15м.ПРЕДИ края на раб. време...

    Коментиран от #40

    13:36 17.08.2025

  • 36 И какво

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "хахаха":

    И като е отворен какво значение име това за клиента, когато не може да пазарува?

    13:36 17.08.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Клиентът,

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Клиентът е цар":

    Не е Цар, а Гост и няма право да си налага волята, желанията на господаря, владелеца , на който й да е търговски обект!

    Коментиран от #39

    13:41 17.08.2025

  • 39 Духайте

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Клиентът,":

    Чорбата

    13:44 17.08.2025

  • 40 Не си запознат

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Всичко се прави за удобство на клиента":

    Извън работно време е забранено и ще те глобят.

    13:45 17.08.2025

