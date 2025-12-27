Новини
България »
Д-р Гергана Николова: Януари и февруари е времето на грипните вируси

Д-р Гергана Николова: Януари и февруари е времето на грипните вируси

27 Декември, 2025 10:20 405 10

  • д-р гергана николова-
  • грип-
  • грипни вируси

Д-р Николова обясни, че вече се появява новият щам на COVID – Nimbus

Д-р Гергана Николова: Януари и февруари е времето на грипните вируси - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Грипните вируси се очакват през януари и февруари. Това обясни в предаването „Събуди се” по Нова тв общопрактикуващият лекар д-р Гергана Николова.

Именно в първите два месеца на годината тогава стават големи стълпотворения пред кабинетите. Според д-р Николова всичко е резултат от неправилни решения.

„Много дълго време Националното сдружение на общопрактикуващите лекари дава препоръки какво трябва да се направи, за да не ни изненадва грипът през зимата. А ваксината е болна тема за нас. Рисковите групи са децата, хронично болните, хората над 65 години. През януари и февруари най-засегнати ще бъдат именно те. Обществото трябва да ги пази. Има програма за ваксинация на хората над 65 години, но къде са ваксините за децата? Защо държавата не закупи ваксини за тези деца, чиито родители желаят да бъдат ваксинирани? Отговор няма. Ние пишем, предлагаме, настояваме”, заяви д-р Николова.

Тя обясни, че именно това е начинът да няма препълнени болници и свръххоспитализации.

Д-р Николова обясни, че вече се появява и новият щам на COVID – Nimbus.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пациент със статус

    3 0 Отговор
    Лекар да си днешно време. Лаборатории бол. Ръсиш-лекуваш. Като хлапето и Чарли Чаплин. То чупи а баща му поправя. Ето защо лекарският занаят е толкова доходен. Не би следвало това да е хуманитарна наука а по скоро трябва да се преподава в икономическите университети. Мнението си е изцяло мое, разбира се..

    10:26 27.12.2025

  • 2 Директора

    4 0 Отговор
    Тя е гений. Аз мислех, че юли и август.

    10:27 27.12.2025

  • 3 Аман !

    2 0 Отговор
    Аман !

    От Нелепи !

    Наблюдатели !

    10:30 27.12.2025

  • 4 Това Може !

    1 0 Отговор
    Това Може !

    Да Го Каже И !

    Кою !

    Овчаря !

    Коментиран от #5

    10:32 27.12.2025

  • 5 Не Му Трябва !

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Това Може !":

    Не Му Трябва !

    Висше !

    Образование !

    Пък И !

    Медицинско !

    10:34 27.12.2025

  • 6 Голямо

    1 0 Отговор
    откритие , ма , лекарке , че зиме върлуват вирусите !

    Коментиран от #8

    10:37 27.12.2025

  • 7 евроекспернто урсулозаключение

    0 0 Отговор
    Еврозонци и луди грип не ги лови.Продължаваме нататък.....

    10:37 27.12.2025

  • 8 По скоро

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Голямо":

    зиме върлуват лекарите с ваксините.

    Коментиран от #10

    10:38 27.12.2025

  • 9 щам Урсулка

    0 0 Отговор
    Има ли неваксинирани без мойте ваксини?

    10:40 27.12.2025

  • 10 ден година храни

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "По скоро":

    сега му е майката за келепира на бялата мафия

    10:41 27.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове