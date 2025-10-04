Новини
България »
Бургас »
Бедствено остава положение в общините Несебър и Царево

Бедствено остава положение в общините Несебър и Царево

4 Октомври, 2025 20:06 659 8

  • елените-
  • бургас-
  • небесър-
  • царево-
  • бедствено положение-
  • наводнение

Екипи на електроразпределителното дружество възстановяват трафопостовете

Бедствено остава положение в общините Несебър и Царево - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Остава бедственото положение в общините Несебър и Царево. В Царево започна спешно разчистване на коритото на река Черна и дерето край странджанското село Изгрев, заради прогнозата за предстоящи валежи, а във ваканционното селище "Елените" влезе тежка техника, с която се изриват наносите от кал, камъни и дървета довлечени от приливните вълни, пише БНР.

В Царево общинска комисия започна да описва щетите. Кметът Марин Киров заяви:

"За съжаление се готвим и за втора вълна. Синоптиците предупреждават, че във вторник времето ще се влоши. Готвим преписка към междуведомствената комисия, за да опишем щетите. За голяма радост този път изградената нова инфраструктура издържа, но има периферни разрушения около нея".

С булдозери, 5 камиона за изнасяне на отпадъци, багери, фадроми, амфибия, два репатриращи автомобила амфибия предоставени от община Несебър, пожарната служба и военните започна изриването на калните наноси по инфраструктурата на в.с "Елените". Огнеборци, военнослужещи и доброволци помагат за ръчното изчистване, каза директорът на РСПБЗН ст.комисар Николай Николаев:

"Първата ни цел беше днес да разчистим инфраструктурата, така че да могат да се движат автомобили. След това да осигурим евакуацията на тези, които останаха, защото в комплекса няма ток и вода и тези, които снощи отказаха евакуация, днес пожелаха. Свършихме евакуация на няколко семейства и привлякохме конструктор, който да направи първоначален оглед на конструкциите на сградите. На първоначалния оглед и становището на конструктора е, че няма опасност за сградите. Можем да започнем работа. На обяд вече допуснахме хора, които да се разчистват домовете, също така и доброволци".

Повредените автомобили отнесени от водата се репатрират до площадка пред хотел "Оникс" между "Свети влас" и "Елените".

Екипи на електроразпределителното дружество възстановяват трафопостовете.

Утре работата по разчистването продължава.


Бургас / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Б🍑лгария

    0 0 Отговор
    Ей, ей, гъ🍑золюбци, хей, хей, ела тук!

    20:07 04.10.2025

  • 2 Тия

    0 0 Отговор
    почнали от зад напред ! Кой им даде зор и реши , че в такива ситуации това е на първо място ?

    20:09 04.10.2025

  • 3 Къдравата Сю

    3 0 Отговор
    Олигарсите Братя Диневи да кажат защо зароиха всички баири и дерета от Св.Влас до Елените ?

    20:34 04.10.2025

  • 4 Ганя Путинофила

    1 1 Отговор
    Свети Влас е руска губерния!
    Там живеят руските шпиони!
    Вицето на Румен Чорапа им даде български паспорти!
    SOS!
    Руски еничари са превзели територията!

    20:35 04.10.2025

  • 5 НИЩО БЕ ША СА УПРАЙТЕ !!!

    1 0 Отговор
    Тиквата е в Банкя пиши на хотел , не го бъркат парите .....на никой не му дреме за загубени имоти и покъщнина , ни най малко за загинали невинни !!!! Ден два и ще стане както всеки път .....всяко чудо за три дни !!!!! То и без друго тия управляващи научиха хората да живеят на открито срещу зимата ......за здраве де ...не за друго !!!!!!!!

    20:42 04.10.2025

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ИЗГОРЯХА АПАРТАМЕНТИТЕ ТАМ
    НА ШОФЬОРИТЕ В СОФИЯ ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ, КАСИЕРКИТЕ, КАБЕЛНИТЕ ТЕХНИЦИ, БАГЕРИСТИТЕ , СТРУГАРИТЕ, РАБОТНИЦИТЕ ВЪВ ФУРНИ И ЗАВЕДЕНИЯ
    .....
    ВЪОБЩЕ ИЗГОРЯХА ИМОТИТЕ НА ТРУДОВИЯ НАРОД.
    САМО ТАКСА ПОДДРЪЖКА ТАМ Е ПОНЕ ЕДНА СОЦИАЛНА ПЕНСИЯ :))

    20:50 04.10.2025

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ЧАКАМ СЕГА И ЦУНАМИТО ДА ИЗМИЕ
    ХОТЕЛИТЕ НА МУТРИ БЕЙОВЕ И МАЛАГИ
    .. ПО ГРЪЦКОТО КРАЙБРЕЖИЕ
    ..... ИСКАТ ПЪРВА ЛИНИЯ - ЩЕ ПОЛУЧАТ " ПЪРВА ЛИНИЯ" ОТ СИЛИТЕ ГОСПОДНИ

    20:57 04.10.2025

  • 8 „МНОГО УСПЕШЕН ЛЕТЕН СЕЗОН”

    0 0 Отговор
    УЖАС...БЕДСТВИЕ...
    СВЪРШИ ОГНЕНАТА ..40 °ВОДА
    А ГАСТРОНОМИТЕ ЗАТВОРИХА...МЪЪКА..🙁

    21:00 04.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове