Бедствено остава положение в общините Несебър и Царево

Остава бедственото положение в общините Несебър и Царево. В Царево започна спешно разчистване на коритото на река Черна и дерето край странджанското село Изгрев, заради прогнозата за предстоящи валежи, а във ваканционното селище "Елените" влезе тежка техника, с която се изриват наносите от кал, камъни и дървета довлечени от приливните вълни, пише БНР.

В Царево общинска комисия започна да описва щетите. Кметът Марин Киров заяви:

"За съжаление се готвим и за втора вълна. Синоптиците предупреждават, че във вторник времето ще се влоши. Готвим преписка към междуведомствената комисия, за да опишем щетите. За голяма радост този път изградената нова инфраструктура издържа, но има периферни разрушения около нея".

С булдозери, 5 камиона за изнасяне на отпадъци, багери, фадроми, амфибия, два репатриращи автомобила амфибия предоставени от община Несебър, пожарната служба и военните започна изриването на калните наноси по инфраструктурата на в.с "Елените". Огнеборци, военнослужещи и доброволци помагат за ръчното изчистване, каза директорът на РСПБЗН ст.комисар Николай Николаев:

"Първата ни цел беше днес да разчистим инфраструктурата, така че да могат да се движат автомобили. След това да осигурим евакуацията на тези, които останаха, защото в комплекса няма ток и вода и тези, които снощи отказаха евакуация, днес пожелаха. Свършихме евакуация на няколко семейства и привлякохме конструктор, който да направи първоначален оглед на конструкциите на сградите. На първоначалния оглед и становището на конструктора е, че няма опасност за сградите. Можем да започнем работа. На обяд вече допуснахме хора, които да се разчистват домовете, също така и доброволци".

Повредените автомобили отнесени от водата се репатрират до площадка пред хотел "Оникс" между "Свети влас" и "Елените".

Екипи на електроразпределителното дружество възстановяват трафопостовете.

Утре работата по разчистването продължава.