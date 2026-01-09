Шофьор се блъсна в ограда на детска градина с крадена кола в Царево

Шофьор самокатастрофира в оградата на детска градина “Ален мак” в Царево. Сигнал за инцидента е получен вчера около 04.45 ч.
Установено е, че автомобилът с бургаска регистрация е бил откраднат от 23-годишен мъж от Царево. Само минути по-късно той е самокатастрофирал.
Мъжът е направил пълни самопризнания, а по случая е образувано бързо производство.
