Учениците от наводнените места в община Крумовград се връщат в клас

9 Януари, 2026 07:36, обновена 9 Януари, 2026 06:39 417 2

Частичното бедствено положение остава в сила

Учениците от наводнените места в община Крумовград се връщат в клас - 1
Снимка: Фейсбук/Крумовград
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Учениците от наводнените места на територията на община Крумовград се връщат в клас днес.

Частичното бедствено положение заради проливните валежи обаче остава в сила. Няма бедстващи хора в засегантите общини.

Водоснабдяването в селата е възстановено. Очаква се пускането на водата в Крумовград, ако не се налага сериозен ремонт на електросъоръженията към помпената станция за града. Аварийни екипи продължават да работят по възстановяване на трафопостовете.

Пожарната и ВиК помагат на хората за отводняване на имотите им. Тепърва ще се установява размерът на щетите след водната стихия, която нанесе големи поражения по инфраструктурата. Над 600 метра от пътя за село Бук беше отнесен и до там в момента се стига само пеша. Мост край село Гривка също беше откъснат. По участъка ще се работи, когато водата се оттече.

От местната власт още във вторник обявиха, че ще търсят помощ от държавата за възстановяването на региона след бедствието.


  • 2 Боги

    Обаче, къде е Пеевски, дето е все толкоз загрижен за хората?

    07:21 09.01.2026

