Новини
България »
София »
Васил Терзиев за кризата с боклука: Няма да се поддадем на рекета!

Васил Терзиев за кризата с боклука: Няма да се поддадем на рекета!

6 Октомври, 2025 02:56, обновена 6 Октомври, 2025 02:06 309 0

  • васил терзиев-
  • боклук-
  • софия-
  • кмет

Единственият кандидат в обществената поръчка за районите „Люлин“ и „Красно село“ предложи цена, два пъти по-висока от прогнозната, заяви столичният кмет

Васил Терзиев за кризата с боклука: Няма да се поддадем на рекета! - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В неделя влезе в сила кризисната ситуация с боклука в столичните райони "Люлин" и "Красно село", предаде БНТ. Договорът със сегашната почистваща фирма изтече, а кметът Васил Терзиев отказа да подпише нов с единствения кандидат заради предложени двойно по-високи цени.

Близо 300 000 жители ще могат да ползват за боклук 12 специални контейнери.

До късния следобед вчера обаче в най-големия район и в София, и в страната - "Люлин", беше поставен само един.

Хилядите жители на "Люлин" и "Красно село" имат три възможности - да изхвърлят разделно в специалните цветни контейнери, да продължат да носят боклука в сегашните сиви контейнери, които обаче ще се изхвърлят по график от Столичното предприятие за третиране на отпадъци, но по-рядко.

И третата възможност - да носят боклука до някой от 12-те големи сиви контейнери, които общината тепърва ще разполага. Равносметката в първия ден на кризата с боклука - един контейнер, и то по-малък от обещаните, сложен в калта насред поле без обозначение.

От районната администрация на "Люлин", където действа кризисен щаб, заявиха, че са получили уверение, че до края на неделния ден ще бъдат разположени всички обещани големи контейнери. Само три камиона извозваха боклука от 1500 контейнера.

"Още в първия ден от тази кризисна ситуация колегите са целия ден на терен и се установява, че по-голямата част от контейнерите все още не са извозени към края на деня, обичайно за район "Люлин" това се случва около обяд. Сами можете да прецените, че капацитетът, с който се работи, е недостатъчен. И всеки ден ще се трупа забавяне на извозването на отпадъците", заяви Георги Тодоров, кмет на "Люлин".

Районната администрация има ангажимент да чисти само малките кошчета, но помолиха хората да не хвърлят там боклука си.

"Аз не мога да призова хората - "За Бога братя, не изхвърляйте". Но мога да призова за разумно отношение и отговорно поведение. "Люлин" не заслужава да бъде сметището на София", каза още Георги Тодоров.

Кметът призова гражданите да подават сигнали за нередности.

От Столичната община посочиха, че ситуацията е под контрол и молят хората да използват сегашните контейнери за събиране на отпадъци.

По думите на столичния кмет Васил Терзиев, всичко протича според предварителните очаквания, като услугата за гражданите се осигурява изцяло чрез ресурса на Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО).

„Екипите на СПТО са на терен от неделя сутринта. За да улесним събирането, поставяме и допълнителни съдове, като следим нуждите на всеки квартал“, посочи Терзиев.

Той съобщи още, че представители на Столичния инспекторат са засекли нерегламентирано изхвърляне на отпадъци – включително от търговски обекти в кофите за битова смет, което е незаконно. От днес, понеделник, ще бъдат мобилизирани допълнителни нощни дежурства на инспекторите, които ще глобяват нарушителите на място.

Кметът призова гражданите да следват указанията на общината през следващите две седмици, публикувани на официалния сайт на Столична община.

„Няма да позволя на никого да изнудва софиянци. Единственият кандидат в обществената поръчка за районите „Люлин“ и „Красно село“ предложи цена, два пъти по-висока от прогнозната. Ако сега кажем, че това е приемливо, утре ще бъде новото ни ежедневие. София няма да се поддаде,“ категоричен беше Терзиев.

Той благодари на екипите на СПТО, Столичния инспекторат и всички служители, които работят неуморно, за да поддържат чистотата в столицата.

„Осъзнавам, че може да има неудобства, и ще направим всичко възможно те да бъдат минимални. Апелирам за търпение, мобилизация, дисциплина и взаимопомощ. Заедно можем да се справим,“ завърши столичният кмет.


София / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове