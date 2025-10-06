Васил Терзиев за кризата с боклука: Няма да се поддадем на рекета!

В неделя влезе в сила кризисната ситуация с боклука в столичните райони "Люлин" и "Красно село", предаде БНТ. Договорът със сегашната почистваща фирма изтече, а кметът Васил Терзиев отказа да подпише нов с единствения кандидат заради предложени двойно по-високи цени.

Близо 300 000 жители ще могат да ползват за боклук 12 специални контейнери.

До късния следобед вчера обаче в най-големия район и в София, и в страната - "Люлин", беше поставен само един.

Хилядите жители на "Люлин" и "Красно село" имат три възможности - да изхвърлят разделно в специалните цветни контейнери, да продължат да носят боклука в сегашните сиви контейнери, които обаче ще се изхвърлят по график от Столичното предприятие за третиране на отпадъци, но по-рядко.

И третата възможност - да носят боклука до някой от 12-те големи сиви контейнери, които общината тепърва ще разполага. Равносметката в първия ден на кризата с боклука - един контейнер, и то по-малък от обещаните, сложен в калта насред поле без обозначение.

От районната администрация на "Люлин", където действа кризисен щаб, заявиха, че са получили уверение, че до края на неделния ден ще бъдат разположени всички обещани големи контейнери. Само три камиона извозваха боклука от 1500 контейнера.

"Още в първия ден от тази кризисна ситуация колегите са целия ден на терен и се установява, че по-голямата част от контейнерите все още не са извозени към края на деня, обичайно за район "Люлин" това се случва около обяд. Сами можете да прецените, че капацитетът, с който се работи, е недостатъчен. И всеки ден ще се трупа забавяне на извозването на отпадъците", заяви Георги Тодоров, кмет на "Люлин".

Районната администрация има ангажимент да чисти само малките кошчета, но помолиха хората да не хвърлят там боклука си.

"Аз не мога да призова хората - "За Бога братя, не изхвърляйте". Но мога да призова за разумно отношение и отговорно поведение. "Люлин" не заслужава да бъде сметището на София", каза още Георги Тодоров.

Кметът призова гражданите да подават сигнали за нередности.

От Столичната община посочиха, че ситуацията е под контрол и молят хората да използват сегашните контейнери за събиране на отпадъци.

По думите на столичния кмет Васил Терзиев, всичко протича според предварителните очаквания, като услугата за гражданите се осигурява изцяло чрез ресурса на Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО).



„Екипите на СПТО са на терен от неделя сутринта. За да улесним събирането, поставяме и допълнителни съдове, като следим нуждите на всеки квартал“, посочи Терзиев.



Той съобщи още, че представители на Столичния инспекторат са засекли нерегламентирано изхвърляне на отпадъци – включително от търговски обекти в кофите за битова смет, което е незаконно. От днес, понеделник, ще бъдат мобилизирани допълнителни нощни дежурства на инспекторите, които ще глобяват нарушителите на място.



Кметът призова гражданите да следват указанията на общината през следващите две седмици, публикувани на официалния сайт на Столична община.



„Няма да позволя на никого да изнудва софиянци. Единственият кандидат в обществената поръчка за районите „Люлин“ и „Красно село“ предложи цена, два пъти по-висока от прогнозната. Ако сега кажем, че това е приемливо, утре ще бъде новото ни ежедневие. София няма да се поддаде,“ категоричен беше Терзиев.



Той благодари на екипите на СПТО, Столичния инспекторат и всички служители, които работят неуморно, за да поддържат чистотата в столицата.



„Осъзнавам, че може да има неудобства, и ще направим всичко възможно те да бъдат минимални. Апелирам за търпение, мобилизация, дисциплина и взаимопомощ. Заедно можем да се справим,“ завърши столичният кмет.