Продължава разследването на тежкия инцидент със загинал на рали във Варна

След тежкия инцидент на рали състезание в неделя Окръжната прокуратура във Варна разследва трагедията, при която загина един мъж, а 27-годишна жена е в критично състояние.

В първата минута след старта автомобилът на състезателя Нейко Нейков излиза от пътя на завой и помита мантинелата и хората зад нея.

Зрителите нямат право да следят състезанието оттам, но са го направили въпреки забраната, обясниха организаторите.

„Има грешка на пилота, тъй като е подходил неправилно към завоя. Но той е на състезание и се случва. Публиката е навлязла в забранена зона, която беше маркирана. Видни са лентите и надписите. Навярно са дошли от гората”, заяви Слави Славов, спортен директор на състезанието.

Полевият тест за алкохол е бил отрицателен, но е показал наличие на амфетамин в кръвта на състезателя. Той е в ареста за срок до 24 часа, като се очакват резултатите от кръвната проба, които да потвърдят или отхвърлят показанията от полевите тестове.

„Пилотът доброволно отиде да даде тест за алкохол и наркотици. Беше изненадан, че му излезе тестът положителен. Посъветвах го да направи кръвна проба”, каза Славов.

Той обясни, че организацията на такова събитие отнема доста време. „Обучават се маршали, провеждат се семинари, инструктажи, оценява се рискът на трасето — къде да бъдат разположени хора. Започва работа с полиция, медицински екипи и т.н., за да бъде всичко обезопасено всичко”, каза Славов.

Преди състезанието е направена последна проверка.