Продължава разследването на тежкия инцидент със загинал на рали във Варна

6 Октомври, 2025 08:25 1 021 17

  • разследване-
  • инцидент-
  • рали-
  • загинал-
  • варна

Мъж загина, а млада жена е в тежко състояние

Продължава разследването на тежкия инцидент със загинал на рали във Варна - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

След тежкия инцидент на рали състезание в неделя Окръжната прокуратура във Варна разследва трагедията, при която загина един мъж, а 27-годишна жена е в критично състояние.

В първата минута след старта автомобилът на състезателя Нейко Нейков излиза от пътя на завой и помита мантинелата и хората зад нея.

Зрителите нямат право да следят състезанието оттам, но са го направили въпреки забраната, обясниха организаторите.

„Има грешка на пилота, тъй като е подходил неправилно към завоя. Но той е на състезание и се случва. Публиката е навлязла в забранена зона, която беше маркирана. Видни са лентите и надписите. Навярно са дошли от гората”, заяви Слави Славов, спортен директор на състезанието.

Полевият тест за алкохол е бил отрицателен, но е показал наличие на амфетамин в кръвта на състезателя. Той е в ареста за срок до 24 часа, като се очакват резултатите от кръвната проба, които да потвърдят или отхвърлят показанията от полевите тестове.

„Пилотът доброволно отиде да даде тест за алкохол и наркотици. Беше изненадан, че му излезе тестът положителен. Посъветвах го да направи кръвна проба”, каза Славов.

Той обясни, че организацията на такова събитие отнема доста време. „Обучават се маршали, провеждат се семинари, инструктажи, оценява се рискът на трасето — къде да бъдат разположени хора. Започва работа с полиция, медицински екипи и т.н., за да бъде всичко обезопасено всичко”, каза Славов.

Преди състезанието е направена последна проверка.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    11 7 Отговор
    С цел да минат тънко, организаторите са пропуснали да наемат стюарди и да проверяват участниците за наркотици..

    Коментиран от #3

    08:27 06.10.2025

  • 2 име

    25 0 Отговор
    Поне случая е с голям обществен отзук и няма да го мотат пилота половин година докато му излезе кръвната проба и се докаже за пореден път че тестовете за наркотици са фалшиви.

    08:28 06.10.2025

  • 3 име

    23 2 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Да, бе, пилота на наркотици, ама някой друг път. С нашите фалшиви тестове колко мислиш че е вероятно? Цяла българия реве и то не от тях, а от презумпцията за виновност. Докато не излезнат кръвни проби би трябвало всеки шофьор да си има книжката и да си кара. Това е презумпцията за невинност, която уж имаме гарантирана по конституция.

    Коментиран от #15

    08:31 06.10.2025

  • 4 Мутренска община

    10 2 Отговор
    Постоянно нещо не е наред, организират се събития за да се гепят едни яки кинти. Организацията е леш

    08:38 06.10.2025

  • 5 инциденти има

    2 3 Отговор
    аз на детелината на българия гледах рали с царски и попов . излетя лада и разхвърля 3-4 . тълпа си имаше и гледаше . не е забранено . не са виновни . приятел ме дръпна на друго място . остър завой и опасност си помислил . стана . царски защо не коментира . 1 минута след старт кола напуска трасето . опитен пилот . не е наркоман . навигатора му е казал 2 + . демек 40 градуса завой в дясно . не е изпълнил . защо . ще видим до 2 седмици . явор също може да коментира . без суматоха . това е опасен спорт .

    08:39 06.10.2025

  • 6 Риболовеца

    9 0 Отговор
    Тези инциденти не са от днес. Помня подобни случаи на рали състезания отпреди 20-30 години. Да не говорим, че по него време полицията и пожарната имаха практика да гонят като пъдари публиката от опасните участъци. И пак не се излизаше наглава - най-нахалните се връщаха обратно да си търсят белята.

    08:42 06.10.2025

  • 7 Няма Такава държавица

    8 4 Отговор
    Алооо, забравихте да засечете средна скорост на пилота, може да се е оказал в нарушение…..

    08:42 06.10.2025

  • 8 стига де

    3 1 Отговор
    и какво има за разследване в случая? да се глобят всички нарушили забраната за гледане на това място и готово!!! защо тормозите пилота и без това му се е събрало достатъчно колата мъ замина изпусна състезание а сега и трябва да го дърпат защото няквиси наглеци решили да правят каквото си искат защото правилата не били за тях …!

    08:55 06.10.2025

  • 9 хубавец

    8 0 Отговор
    Какви F16, какво Евро, какъв Шенген, кви пет лева (2,50EUR)!?!?!?!?!
    Всичко е една свирепа некадърщина и мафия. Само тарикати и умници, че и тесни специалисти... Айде сега жената-мъж да си каже експертното мнение за здравината на така наречените мантинели. Нали и на там се стичат едни милиони без "файда".

    08:56 06.10.2025

  • 10 колата е с 200

    1 1 Отговор
    кат онази в рейса . и амфети . ако тестват преди и космонафти и всички ще видят . докторите са смотани . да вземат от алчност кинти са правили дръг чег като е с 70 процента сигурност . лош . да ги забранят . но друсалки има . и доктор също . те имат достъп . вземат психостимоланти .

    09:10 06.10.2025

  • 11 Кой е пилота

    2 0 Отговор
    Който кара болида

    09:26 06.10.2025

  • 12 Червената шапчица

    1 1 Отговор
    Тестван ли е пилотът за допинг и анаболи? А защо пилотът да не кара по време на ралито пиян или дрогиран? Правилникът за провеждане на рали - състезания не забранява на пилотите да пият ракия и да замезват с кисели краставички...

    09:32 06.10.2025

  • 13 Нойко Нойков

    3 0 Отговор
    Нейков Нейков
    Некъв Некъв
    А навигатора кой е който казва на пилота каква е следващата отсечка от трасето

    Коментиран от #17

    09:33 06.10.2025

  • 14 Златка Райкова

    6 0 Отговор
    На някой направи ли му впечатление с каква лекота колата разкъса мантинелата !?!?!
    Май е сложена там само за красота......

    09:33 06.10.2025

  • 15 Знаещ

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "име":

    Кръвната проба не лъже ! То и капитанчето дето изпогази хората с АТВ в Несебър бе искрено извенадано, когато кръвната му проба доказа , че е пушил канабис . И там защитниците му се опитваха да докажат , че му бил залепнал педала за газта , че му били отказали спирачките , а накрая се оказа , че канабисът му е изпържил мозъка ! Алкохолът и дрогата разстройват нормалната мозъчна дейност и карат индивида който ги е употреби да предприема неадекватни решения и постъпки , които на трезв ум не би извършил . Не случайно хората са казали , че на пияният му се струва , че морето е до колени . Но същото важи и за дрогерания . И употребата на амфетамини показва , защо автомобилът не тръгна да завива , а продължи направо все едно няма завой .

    09:38 06.10.2025

  • 16 гост

    2 0 Отговор
    Тарикащината и кефа цена нямат! Но дявола никога не можеш да го прецакаш!

    09:39 06.10.2025

  • 17 Питам

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Нойко Нойков":

    Вярно бе. Никой ли не е проверил навигатора за употреба на алкохол и наркотици ? А може и да са крали бензин с маркуч от друг автомобил ...

    09:45 06.10.2025

