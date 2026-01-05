Новини
България »
Здравословен проблем може да е причината за тежкия инцидент, довел до смъртта на двете жени във Варна

Здравословен проблем може да е причината за тежкия инцидент, довел до смъртта на двете жени във Варна

5 Януари, 2026 16:49 703 5

  • алкохол-
  • наркотици-
  • катастрофа-
  • варна-
  • пешеходци

Резултатите от химичната експертиза на взетите от мъжа кръвни проби показват, че той не е употребил алкохол или наркотични вещества преди да седне зад волана

Здравословен проблем може да е причината за тежкия инцидент, довел до смъртта на двете жени във Варна - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Под надзора на Окръжна прокуратура-Варна продължава активно да се работи за изясняване на причините и обстоятелствата, довели до възникването на тежкия инцидент с двете загинали жени в района на Кооперативния пазар в града на 22 декември.

В хода на разследването са събрани данни за здравословен проблем или за причина от здравословен характер, която би могла да доведе до загуба на контрол над автомобила, причинил смъртта на двете жени, съобщиха от обвинението.

За наличието им се съди от свидетелски показания на очевидци на инцидента, възприели състоянието на 53-годишния водач непосредствено преди и непосредствено след настъпването на произшествието.

Неговото поведение и състоянието му малко преди катастрофата са били възприети от случайни пешеходци и участници в движението, когато автомобилът, с който се е движил, е забелязан спрял на платното за движение малко преди кръстовището на ул. „Дрин“ и ул. „Д-р Пискюлиев“. При опит да му бъде оказана помощ, автомобилът изведнъж потеглил, след което е настъпило тежкото пътно произшествие.

На 53-годишния водач е назначена съдебномедицинска експертиза, извършени са необходимите специфични изследвания. По предварителни данни мъжът страда от епилепсия от 2014 година.

Той е правоспособен водач. Според българското и европейското законодателство няма пречка пред това да има право да управлява МПС съгласно Наредба №3 от 2011 година. В шофьорския му стаж няма системни нарушения на ЗДвП, като последното такова е регистрирано през 2012 година.

Резултатите от химичната експертиза на взетите от мъжа кръвни проби показват, че той не е употребил алкохол или наркотични вещества преди да седне зад волана. Към момента вече са готови аутопсиите на 53-годишната жена и на 79-годишната жена, загинали при пътния инцидент. Очакват се заключенията на експертите.

Предстои задълбочен анализ на доказателствата, събрани в хода на разследването, с оглед точна преценка, прецизиране и ангажиране на евентуална наказателна отговорност. След разрешение от наблюдаващия случая прокурор, на близките на загиналите жени е предоставена възможност да се запознаят с абсолютно всички събрани до момента материали.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Какъв здравословен проблем

    2 0 Отговор
    Като е бил пиян/ или наркотици!?
    Май здравословният проблем е в селският кореспондент” СЕЛКОР”!

    16:55 05.01.2026

  • 2 гост - нищо ново в България

    4 0 Отговор
    Проблемът е огромно паричен! Човекът знае колко да даде на доктори, на полицаи, следователи, прокурори и съдии. Не може да ти е станало лошо и с пълна газ на червено да вземеш десен завой! А си спомняме как едни видни "бизнесмени" ги вкарваха в съда на количка, а на другия ден играеха мачле!

    16:55 05.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Горски

    3 0 Отговор
    Някой, може ли да ми обясни защо водач с по-малко от 5 години опит има право да кара, каквато и да е кола , а не кола до 75 конски сили? Това към другаря Мирчев, Танаси, трите големи момчета от ГЕРБ, БСП и ДПС, както и към Славун и Радко ментата. Жалко за затрите хора! Сега да се активизират, мама, тате, бате, да докажат колко добро мемче е убиецът, как спирачките са отказали, как Цънцарова му званнала в този момент...не сме народ, а сещате се!Ей това е местното население на варна маргинали. Има причина в 99% от случаите колата да е БМВ. БМВ има задно задвижване на колелата и е причина да е предпочитан избор сред младите шофоьри поради "спорните" усещания по време на каране. А на клипа се виждат някакви "роми" и кадъни, които са наобиколили колата и "пазят" да не се снима шофьора. Работата е ясна индо -турчин с БМВ е като шимпанзе управляващо военен изтребител. Мръсен боклук . за празниците този умствен инвалид съсипа семейства. Сега сигурно няма и да лежи. БМВ не е автомобил, а диагноза. Шофьорът от колко часа има книжка и говори ли български? Като няма видими наранявания защо е ангажирана линейка да бъде отведен в болница, а не на мегдана пред шадравана? Бог да ги прости хората , толкова нелепа смърт. И тези дето ще обвиняват автомобила , е не е виновен а това между седалката и кормилото е виновно.

    17:00 05.01.2026

  • 5 майор Михов

    0 0 Отговор
    Писах ви аз тогаз да не бързате с обвиненията и грозните слова преди експертно заключение за причината.
    Лукови глави лапешки.

    17:10 05.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове