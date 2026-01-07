Апелативният съд във Варна сезира КС за правомощията на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов

Апелативният съд във Варна сезира Конституционния съд за правото изпълняващият функциите главен прокурор да иска възобновяване на наказателни дела след 21 юли миналата година.
Поводът е заведено дело в съда по искане на Борислав Сарафов от 20-ти август.
КС трябва да внесе яснота дали Сарафов има правомощия да иска възобновяване на дела, след като мандатът му като изпълняващ функциите на главен прокурор е изтекъл.
От Апелативния съд във Варна уточняват, че имат общо 11 дела, които попадат в същия казус.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
