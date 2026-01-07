Новини
Апелативният съд във Варна сезира КС за правомощията на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов

Апелативният съд във Варна сезира КС за правомощията на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов

7 Януари, 2026

КС трябва да внесе яснота дали Сарафов има правомощия да иска възобновяване на дела, след като мандатът му като изпълняващ функциите на главен прокурор е изтекъл

Апелативният съд във Варна сезира КС за правомощията на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Апелативният съд във Варна сезира Конституционния съд за правото изпълняващият функциите главен прокурор да иска възобновяване на наказателни дела след 21 юли миналата година.

Поводът е заведено дело в съда по искане на Борислав Сарафов от 20-ти август.

КС трябва да внесе яснота дали Сарафов има правомощия да иска възобновяване на дела, след като мандатът му като изпълняващ функциите на главен прокурор е изтекъл.

От Апелативния съд във Варна уточняват, че имат общо 11 дела, които попадат в същия казус.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фалшиво

    11 1 Отговор
    Правителство,фалшив глаДен прокурор,фалшиви данни за натикването ни в евротинята.....нещо истинско остана ли?

    16:16 07.01.2026

  • 2 Кога

    12 1 Отговор
    Този наглец ще го извадим със стола му от прокуратурата и ще изхвърлим боклука от тази скъпоструваща ни магия в прокуратурата?От цялата страна да се обединим и да дойдем В София.Явно сам този няма да се махне.Нсдмина гьонсуратите Шиши и Боко.

    16:22 07.01.2026

  • 3 До Ком.2

    7 0 Отговор
    Не магия ,а МАФИЯ да се чете,не ми променяйте думите.!

    16:24 07.01.2026

  • 4 Питам

    4 0 Отговор
    Това нещо какво работи

    16:28 07.01.2026

  • 5 Злодеи под слънцето

    5 0 Отговор
    Не мога да напиша това, което мисля за този индивид!

    16:29 07.01.2026

  • 6 Стефко

    6 0 Отговор
    КС не е съд, а каквото му наредят! Излишна хранилка, в която се наливат огромни средства.

    16:31 07.01.2026

  • 7 Сзо

    2 0 Отговор
    Ами сега?

    16:55 07.01.2026

