Дрифт ли е причината за катастрофата, при която млад мъж загина във Велико Търново

7 Януари, 2026 09:11

Пострадалите са настанени в областната болница с фрактури и гръдни травми. Причините за трагедията се изясняват, а по случая е образувано досъдебно производство под наблюдението на окръжната прокуратура

Мария Атанасова

Млад мъж загина, а четирима бяха ранени при тежка катастрофа край Велико Търново. Пътният инцидент е станал на изхода на града към Прохода на Републиката. По неофициална информация три автомобила са се ударили по време на организиран дрифт.

Пострадалите са настанени в областната болница с фрактури и гръдни травми. Причините за трагедията се изясняват, а по случая е образувано досъдебно производство под наблюдението на окръжната прокуратура.

Иван Иванов от Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България категорично изключи възможността причината да е било дрифт - тъй като е невъзможен при кола с предно предаване. "Дрифтът е контролирано приплъзване на автомобила, което става при автомобили със задно предаване. Все още не е ясно дали е имало превишаване на допустимата скорост, но дори да са се движили с 50 км/ч, сблъсквайки се челно щетите ще са огромни. В участъка ограничението е именно 50, а изпреварването е забранено - маркировката е непрекъсната, а в средата има и червена линия, за по-добра видимост. Ако такова е било направено, то значи, че водачът е имал неправилна преценка спрямо пътните условия. Пътят е мокър, има и мъгла, идеални условия за образуване на "черен лед", обобщи Иванов пред Нова тв.

По думите му има наистина подготвени шофьори, но неправилното изпреварване или преминаването на червен светофар са нарушения на правилата, което е предпоставка за пътни инциденти.

"Според мен не става дума за гонка, защото при това положение трябваше да има превишена скорост от две коли. Най-вероятно е било човешка грешка - неправилно изпреварване и неспазена дистанция - тя трябва да е 3-4 секунди повече заради по-рисковите условия на пътя", предположи експертът.

В споменатия участък пътни инциденти за седмица са взели три жертви. Иван Иванов апелира водачите да използват неизносени зимни гуми.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гражданина Х

    7 1 Отговор
    Ясно е че е имало гонка. А наш Ганчо може и с предно да дрифти, защото е мъж та дрънка. Жалко за отнетия млад живот, жалко наистина…

    09:19 07.01.2026

  • 2 била е тежка катастрофа

    1 5 Отговор
    оцелели могат с години да разказват . 3 да се ударят верижно е по скоро при изпреварване . ако няма регистратори и камери ще стане известно по късно . има и много други верижни катастрофи . дрифта не е за катастрофи . ако беше опасен нямаше да го прави никой . все едно каране на задна гума на колело да е много опасно . не трябва да си начетен експерт с професионална квалификация и 40 години опит . има опасни каскади които са от каскадьори . прескок 60 метра на спрени коли . има и други . каране на 2 гуми странично . но явно има някакво предубеждение за дрифта . ще свикнат .

    09:19 07.01.2026

  • 3 Ивелин Михайлов

    4 0 Отговор
    Дано да е онзи циганин Ариф, Явор или там както се казва... продавач на потрошени автомобили. Подвизава се в село Петко Каравелово

    09:23 07.01.2026

  • 4 Пак и пак

    7 0 Отговор
    Тъжна статистика…. В споменатия участък пътни инциденти за седмица са взели три жертви….
    Значи нещо трябва да се промени, но нова табела с ограничение не помага. АПИ получават заплати да гарантират безопастност на пътя а всъщност нищо не правят. Закривай.

    Коментиран от #6

    09:25 07.01.2026

  • 5 Тома

    0 1 Отговор
    ....В споменатия участък пътни инциденти за седмица са взели три жертви. ....

    Тия за идиоти ли ни имат или просто коментиращият е с мозъчни проблеми?

    09:27 07.01.2026

  • 6 апи не взема пари

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пак и пак":

    за да гарантира пътна безопастност а да генерира пътно-палтежни стредства от асфалт към чекмеджета ! не ги бъркайте нещата моля!

    09:34 07.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хорейшо

    0 0 Отговор
    Има водачи, на които.... и правия участък.... е крив. При опити от тяхна страна да го изправят, резултатите са.... нездравословни.

    10:01 07.01.2026

  • 9 Дудов

    0 0 Отговор
    Има камери и полицията е наясно за причините, нека не се заблуждаваме

    10:13 07.01.2026

