Протест във Варна в памет на две прегазени на тротоара жени дни преди Коледа

Във Варна годината започва с протест. Хората се събират пред Съдебната палата след тежката катастрофа, при която шофьор помете две жени на тротоара и те загинаха. Инициатор е Петър Станев, внук на една от жертвите. Според протестиращите няма достатъчно информация по случая, затова те настояват за прозрачност на разследването. Основният им призив е подобни инциденти да не се прикриват и забравят, съобщи БНТ.

Пред Съдебната палата вече се събират варненци. Освен Петър Станев, който тук още започна да говори, тук е и братът на другата жена, убита в катастрофата на 22 декември. Но и много близки на хора, пострадали и убити в катастрофи, които смятат, че правосъдието за тях се бави и не очакват да има добър резултат. Затова подкрепят усилията на Петър Станев.

Накратко – на 22 декември, в ранния следобед, 53-годишен варненец, взимайки завоя на кръстовището между улиците „Дрин“ и „Доктор Пискиулиев“, натоварено място около пазара във Варна, се качва на тротоара и убива две жени, помитайки витрина на магазин и трафопост.

По първоначална информация, потвърдена днес от съобщение на Окръжната прокуратура, в кръвта на шофьора – 53-годишен варненец – не са открити нито алкохол, нито наркотици. Свидетелски показания твърдят, че той е бил в неадекватно състояние. Имаше спекулации и твърдения, че той е бил болен. Официално беше потвърдено от Окръжната прокуратура днес, че от 12 години мъжът е с диагноза епилепсия, която, подчертавам, според нашето законодателство не му забранява да управлява автомобил.

Въпреки това Петър Станев, преди да започне официалният протест тук пред Съдебната палата във Варна, поясни, че има над 20 свидетели, които говорят за лошо поведение на шофьора, за това, че той се е опитал да мине на кръстовището в последния момент. Част от описанията, които той цитира, е: „Зави с мръсна газ“.

Също така днес близките на двете починали жени са получили разрешение, след съгласуване с разследващия прокурор, да получат достъп до документите, до които има достъп и прокуратурата, и до всички факти, изяснени до момента. Тъй като пострадалият обаче беше първо задържан, след това отведен в болница, след това освободен, това кара близките да се съмняват, че ще получат бързо и адекватно правосъдие и затова те прибягват до тази форма на обществен натиск.

След протеста тук те ще продължат до мястото на инцидента на улица „Дрин“, след което ще следят изключително внимателно какво се случва, за да получат техните убити в катастрофа близки истинско правосъдие.