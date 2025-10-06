Антон Станков: Такъв дълбок разлом в съдебната власт не е имало никога

Няма главен прокурор в момента, отдавна няма. Въпросът става твърде много политически и твърде малко юридически. Това заяви бившият правосъден и вътрешен министър Иван Демерджиев в ефира на бТВ.

Антон Станков, бивш правосъден министър, подчерта: „Такъв дълбок разлом в съдебната власт не е имало никога.”

„Решенията на ВКС не подлежат на инстанционен контрол, т.е. те имат окончателен характер. Тоест, позицията на ВКС ще бъде такава и няма сила, която да ги обърне”, напомни той.

„И този акт е задължителен, нека напомним. Неуместно е да се правят опити прокуратурата да дискредитира актове на съда, тя трябва да ги приеме. Ако има независима съдебна система, тя се е произнесла и политическите коментари са излишни”, на мнение е Демерджиев.

Според Станков е нормално да има натиск върху съдиите: „Да си съдия означава да си човек, който може да издържа на натиск.”

„Прокуратурата не се занимава с политически въпроси и ако смята, че някой е нарушил закона, да се задейства. Неуместно е прокуратурата да прави такива опити за натиск и въздействие”, категоричен е Демерджиев.