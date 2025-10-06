Новини
България »
Антон Станков: Такъв дълбок разлом в съдебната власт не е имало никога

Антон Станков: Такъв дълбок разлом в съдебната власт не е имало никога

6 Октомври, 2025 09:21 617 10

  • антон станков-
  • вкс-
  • съдебна система

Според него е нормално да има натиск върху съдиите: „Да си съдия означава да си човек, който може да издържа на натиск.”

Антон Станков: Такъв дълбок разлом в съдебната власт не е имало никога - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Няма главен прокурор в момента, отдавна няма. Въпросът става твърде много политически и твърде малко юридически. Това заяви бившият правосъден и вътрешен министър Иван Демерджиев в ефира на бТВ.

Антон Станков, бивш правосъден министър, подчерта: „Такъв дълбок разлом в съдебната власт не е имало никога.”

„Решенията на ВКС не подлежат на инстанционен контрол, т.е. те имат окончателен характер. Тоест, позицията на ВКС ще бъде такава и няма сила, която да ги обърне”, напомни той.

„И този акт е задължителен, нека напомним. Неуместно е да се правят опити прокуратурата да дискредитира актове на съда, тя трябва да ги приеме. Ако има независима съдебна система, тя се е произнесла и политическите коментари са излишни”, на мнение е Демерджиев.

Според Станков е нормално да има натиск върху съдиите: „Да си съдия означава да си човек, който може да издържа на натиск.”

„Прокуратурата не се занимава с политически въпроси и ако смята, че някой е нарушил закона, да се задейства. Неуместно е прокуратурата да прави такива опити за натиск и въздействие”, категоричен е Демерджиев.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 шири

    3 1 Отговор
    И по времето на бай Тошо нямаше.

    09:26 06.10.2025

  • 2 Да се знае и помни!

    7 0 Отговор
    Честен прокурор няма!

    09:29 06.10.2025

  • 3 Питам:

    2 0 Отговор
    Кой трябва да бъде стожер на закона след като Висшия съдебен съвет е НЕЗАКОНЕН, главния прокурор е НЕЗАКОНЕН и цялата съдебна система работи по поръчка? Сещам се за един разказ на Чудомир където партията назначила свой човек за горски стражар. Сутрин рано пускал опозицията в разрешената гора с келявите дървета, а управляващите в забранената гора със 100-годишните дървета. Та и същото е при правоохранителните и правораздавателните "ОРГАНИ"!

    09:37 06.10.2025

  • 4 миме

    1 0 Отговор
    единственото нещо за което ги е грижа сичките либераси е ГЗ

    09:37 06.10.2025

  • 5 црррр

    1 0 Отговор
    За дълбокия разлом питайте Баце и Шиши.

    09:38 06.10.2025

  • 6 Копаем по дъното

    3 0 Отговор
    За да се възстанови държавността явно трябва дълбока реформа в правораздавателните органи с търсене на отговорност за допуснатите закононарушения, които не за малко.

    09:41 06.10.2025

  • 7 допълвам

    0 0 Отговор
    Такъв дълбок разлом в съдебната власт не е имало, но и толкова прости хора в системата не е имало. Куцо, кьораво и сакато стана съдия, прокурор, адвокат... Наблюдава се функционална неграмотност при съдиите и прокурорите и пълно непознаване на правилата на формалната логика. Затова пък самочувствието, идващо от овластяването, ненаказуемостта и несменяемостта, бележи космически висоти и дори се забелязва в мотивите на съдебните актове, което е недопустимо. Правото, справедливостта и моралът са си тръгнали от нашето правораздаване, което вече е само раздаване. Тук трябва драстичен подход на изчистване на системата - независими граждански проверяващи на случайно избрани дела трябва да питат конкретните съдии как решават делата в противоречие с доказателствата по делото. Вътрешното убеждение на съдията се формира от доказателствата, не от субективното му отношение към страните по делата.

    09:41 06.10.2025

  • 8 боика

    1 0 Отговор
    ГЕРБ крадливия и лъжлив циганин от Банкя, е герой вече и във целия Свят. Във най четения вестник в света, глупавия циганин вече е главен герой, като предложил да подкупи сина на Тръмп като без пари му предложил последните активи на България. Предложил да им ги подари, за да извадят от Магнитски свинята и Владко крадеца счетоводител. Цял свят вече чете за този глупак, а тука прокурора с големия нсо и пълната торбичка Сараф, си бърка в носа. От ДАНС всичките пърдят и са пропуснали да засекат крадеца от Банкя, как раздава държавата. Всички се правят на незнаещи. Един глупав циганин цяла българия на кочина направи. Всички трябва да ги изритат и на ново да се набират нови кадри дето не са оцапани в кражби и далавери.ДАНС и Прокуратурата трябва да ги изритат всичките дето спят и не хващат крадливите бандити. Слава Богу и в Америка са учудени от такъв глупак като псето от банкя.

    09:43 06.10.2025

  • 9 Тц,тц

    0 0 Отговор
    Интересни са субекти като Станков,като Емануил Димитров! Бивши министри,за които не се помни какво са правили докато са управлявали ,но се изявяват като коментатори постфактум.За тяхното положително влияние върху съдебната система никой нищо не знае.А иначе стават адвокати впоследствие и ела ги виж как се развихрят...

    09:54 06.10.2025

  • 10 Хмм

    1 0 Отговор
    "изпраха" борисов и пеевски и проблемите започнаха отново

    10:01 06.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове