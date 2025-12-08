Новини
България »
Прекратиха делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних

Прекратиха делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних

8 Декември, 2025 17:27 1 671 32

  • иван портних-
  • дело-
  • вкс-
  • кмет

Делото е изпратено на ВКС

Прекратиха делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийският градски съд прекрати и изпрати на Върховния касационен съд (ВКС) делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних и още няколко души, образувано по внесен от Европейската прокуратура обвинителен акт.

Според съдия Петър Славчев, повдигнатите обвинения по делото са за деяния, извършени преди приемането на Европейския регламент за създаването на Европейската прокуратура, а по-голямата част от свидетелите по делото, както и самите подсъдими, са с адреси във Варна, уточни бТВ.

Затова и той иска от върховните съдии да преценят дали не трябва процесът да се гледа от Варненския окръжен съд.

На 1 декември Европейската прокуратура в София внесе обвинителен акт срещу бившия кмет и бившия областен управител на Варна, както и срещу двама длъжностни лица от Изпълнителна агенция „Морска администрация“, за измама, свързана с реконструкцията на несъществуващо рибарско пристанище.

Това са бившия кмет от ГЕРБ Иван Портних, който в момента е общински съветник във Варна, бившият областен управител Стоян Пасев, също от ГЕРБ, както и двама служители на Изпълнителната агенция „Морска администрация“. Иван Портних излезе с позиция, в която определи делото на Европрокуратурата като „скалъпено“.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 защо е на свобода

    48 0 Отговор
    А този мушингер трябваше да е в затвора от преди пет год., с присъда за 15 !!

    17:30 08.12.2025

  • 2 Баце

    29 6 Отговор
    Кажете колко ни определи ЕК да дадем за Крайна и ще ви светне защо и бюджета ни ограбва.

    17:31 08.12.2025

  • 3 Скалъпено

    37 0 Отговор
    било от Европрокурата според тоя наглец ? И съдът му повярва и ей го на курназ !

    17:31 08.12.2025

  • 4 Кирил

    33 0 Отговор
    Одита на Варна всеки знае как се прави (като на всякъде), но там липсите бяха такива на които и шиши ще завиди.

    17:31 08.12.2025

  • 5 съдията Дред

    40 1 Отговор
    Всеки герберистки кмет трябва да кара следващият си мандат в пандиза !!

    17:31 08.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Варна

    35 0 Отговор
    Чист като сълза...хахаха бг система работи за удобните!!!

    17:32 08.12.2025

  • 8 Честна

    31 0 Отговор
    прокуратура, честен Съд, това е луда работа. Няма да се оправи тази България, никога. Сигурен съм.

    17:33 08.12.2025

  • 9 Портних

    26 0 Отговор
    Аз съм за затвора ,ама няма кой да ме вкара

    17:34 08.12.2025

  • 10 ФЕЙК - либераст

    28 0 Отговор
    Да жУвей българският съд- НАЙ-СПРАВЕДЛИВИЯ СЪД В СВЕТА! Той винаги знае кога и срещу колко да оневини "нашите" хора! Да му мислят "не нашите"!

    17:35 08.12.2025

  • 11 Хаха

    25 0 Отговор
    Нима мислихте ще децата на мафията в тоги ще предприеме нещо справедливо?

    17:37 08.12.2025

  • 12 Хипотетично

    22 1 Отговор
    💲реконструкцията на несъществуващо рибарско пристанище💲💲
    Такъв ремонт звучи толкова абсурдно, че само по-абсурдно звучи това, че делото за ремонта е скалъпено.

    Коментиран от #20

    17:39 08.12.2025

  • 13 Варна е руска губерния!

    20 0 Отговор
    Тоя е наполовина руснак, другата половина евреин!

    17:40 08.12.2025

  • 14 Цвете

    22 0 Отговор
    ТОЗИ ОБЕЗАТЕЛНО ТРЯБВА ДА БЪДЕ СЪДЕН И ЗА ПОЗОРА В ИЗРАЕЛ. НИЩО НЕ СЕ ЗАБРАВЯ, НЕКА ПОМНИ, КАКВО Е СТОРИЛ НА ВАРНЕНЦИ И КОЛКО МНОГО СА ОЩЕТЕНИ ТЕ. 👎💪☹️🎃💪

    17:41 08.12.2025

  • 15 Цвете

    10 0 Отговор
    ТОЗИ ОБЕЗАТЕЛНО ТРЯБВА ДА БЪДЕ СЪДЕН И ЗА ПОЗОРА В ИЗРАЕЛ. НИЩО НЕ СЕ ЗАБРАВЯ, НЕКА ПОМНИ, КАКВО Е СТОРИЛ НА ВАРНЕНЦИ И КОЛКО МНОГО СА ОЩЕТЕНИ ТЕ. 👎💪☹️🎃💪

    17:42 08.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Дейвид Чукачи

    19 0 Отговор
    КОЙ се обади да го пуснат това наше момче ?!

    17:45 08.12.2025

  • 18 Гост

    18 0 Отговор
    За б"о"к"лу"ц"и"те прекратено, за обикновения гласоподавател кауш

    17:45 08.12.2025

  • 19 адаша

    16 0 Отговор
    Варна - ТИМ - ГЕРБ - Портних. Мафия.

    17:49 08.12.2025

  • 20 възможно

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Хипотетично":

    е екскмета нищо да не е видял, нищо да не е чул, нито да знае за схемата за такъв ремонт, щом ремонта е фиктивен, ама е малко вероятно.

    17:49 08.12.2025

  • 21 Варналия

    9 0 Отговор
    Що л....на изядоха и продължават да ядат варненци подарък от него............

    17:50 08.12.2025

  • 22 Емигрант

    15 0 Отговор
    Този крадец и измамник го съди Европейската прокуратура, докато българската му прекратява делото, същото като НАМАГНИТЕНИЯ ИЛИТЕРАТ, САЩ и Великобритания го обявяват за крадец и измамник и му забраняват влизане а териториите им, а българските мафиоти го ИМУНИЗИРАТ против съдебно преследване ??? Държавата на престъпността България отдавна изпревари пиратска Сомалия, най-вече чрез купените прокурори и съдии от мутрите !

    17:50 08.12.2025

  • 23 Горски

    12 0 Отговор
    " Никога ГЕРБ-аджии не са крали -те са най-честните хора ". Рушлякът Портних, за който цяла България знае че е престъпник е на свобода, макар и разследван от Европейската прокуратура. Демек според Портних , съда е ударил едно рамо на Кметството да регистрира едно фалшиво пристанище от плаващи понтони , за да се източат едни 8 млн.евро средства. Всички знаят ,че реалният кмет на Варна винаги е бил Дидо Дънката от ТИМ. Сега бушона е Портних , който беше фиктивен кмет. Дойдоха Пеевски и Борисов на власт,заедно с БСП и ИТН-Малкото ДПС и тимаджиите започнаха ударно да застрояват Алея Първа във Варна. Крайно време беше, този гербаджия направи Варна да мирише на септични ями. Чудя се защо в България има толкова много антикорупционни комисии и дирекции след като по думите на Борисов тук няма и никога не е имало корупция,а тя е само усещане,но от друга страна всеки иска да назначи свой хора там?

    18:00 08.12.2025

  • 24 Да,бе

    4 0 Отговор
    Правова държава ще,но само за престъпниците...Останалите сме виновни до доказване на противното.

    18:18 08.12.2025

  • 25 ООрана държава

    0 0 Отговор
    А лаура доволна ли е?

    18:22 08.12.2025

  • 26 Йеронимус БОШ

    2 0 Отговор
    Да живее България - СТРАНАТА НА НЕОГРАНИЧЕНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ !
    Тук е рая за Мутри , Престъпници , Корумпета , Крадци , Лицемери , Лъжци и Мошеници !
    Те си имат свой съд и прокуратура , купили са си репресивния полицейски апарат да ги пази. Какво повече да искат ?

    18:33 08.12.2025

  • 27 хер ФЛИК

    1 0 Отговор
    Ето го и девиза на ГЕРБ в действие - ГАРАНТИРАНО от ГЕРБ !

    18:35 08.12.2025

  • 28 Дядо Мраз

    2 0 Отговор
    И какво се чудите за Портних ???
    Бойко го хванаха в сума ти нередности и престъпление - то не бяха записи , снимки , свидетелства , доказателства и......НИЩО не последва. Портной е пеленаче сравнен с Вожда си !

    18:37 08.12.2025

  • 29 На БАБА фърчилото

    1 0 Отговор
    Надежда тука всяка оставете - това е новия девиз на ГЕРБа на България !

    18:38 08.12.2025

  • 30 Само Питам

    2 0 Отговор
    Разбирате ли сега , ЗАЩО Бойко и Делян никога няма да изпуснат ВЛАСТТА , никога няма да реформират Съда и Прокуратурата ?
    И как винаги ще потриват доволно ръце , когато на изборите гласуват 30-35 % от имащите това право !

    18:40 08.12.2025

  • 31 э абаротное

    2 0 Отговор
    Как беше ......ПРЕСТЪПНИЦИТЕ си имат ДЪРЖАВА !

    18:41 08.12.2025

  • 32 Майк Алън Патън

    2 0 Отговор
    Бойко и Делян какво казват ? Подхилкват ли се под мустак , пляскат с ръце и се прегръщат ?

    18:46 08.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове