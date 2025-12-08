Прекратиха делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних

Софийският градски съд прекрати и изпрати на Върховния касационен съд (ВКС) делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних и още няколко души, образувано по внесен от Европейската прокуратура обвинителен акт.
Според съдия Петър Славчев, повдигнатите обвинения по делото са за деяния, извършени преди приемането на Европейския регламент за създаването на Европейската прокуратура, а по-голямата част от свидетелите по делото, както и самите подсъдими, са с адреси във Варна, уточни бТВ.
Затова и той иска от върховните съдии да преценят дали не трябва процесът да се гледа от Варненския окръжен съд.
На 1 декември Европейската прокуратура в София внесе обвинителен акт срещу бившия кмет и бившия областен управител на Варна, както и срещу двама длъжностни лица от Изпълнителна агенция „Морска администрация“, за измама, свързана с реконструкцията на несъществуващо рибарско пристанище.
Това са бившия кмет от ГЕРБ Иван Портних, който в момента е общински съветник във Варна, бившият областен управител Стоян Пасев, също от ГЕРБ, както и двама служители на Изпълнителната агенция „Морска администрация“. Иван Портних излезе с позиция, в която определи делото на Европрокуратурата като „скалъпено“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 защо е на свобода
17:30 08.12.2025
2 Баце
17:31 08.12.2025
3 Скалъпено
17:31 08.12.2025
4 Кирил
17:31 08.12.2025
5 съдията Дред
17:31 08.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Варна
17:32 08.12.2025
8 Честна
17:33 08.12.2025
9 Портних
17:34 08.12.2025
10 ФЕЙК - либераст
17:35 08.12.2025
11 Хаха
17:37 08.12.2025
12 Хипотетично
Такъв ремонт звучи толкова абсурдно, че само по-абсурдно звучи това, че делото за ремонта е скалъпено.
Коментиран от #20
17:39 08.12.2025
13 Варна е руска губерния!
17:40 08.12.2025
14 Цвете
17:41 08.12.2025
15 Цвете
17:42 08.12.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Дейвид Чукачи
17:45 08.12.2025
18 Гост
17:45 08.12.2025
19 адаша
17:49 08.12.2025
20 възможно
До коментар #12 от "Хипотетично":е екскмета нищо да не е видял, нищо да не е чул, нито да знае за схемата за такъв ремонт, щом ремонта е фиктивен, ама е малко вероятно.
17:49 08.12.2025
21 Варналия
17:50 08.12.2025
22 Емигрант
17:50 08.12.2025
23 Горски
18:00 08.12.2025
24 Да,бе
18:18 08.12.2025
25 ООрана държава
18:22 08.12.2025
26 Йеронимус БОШ
Тук е рая за Мутри , Престъпници , Корумпета , Крадци , Лицемери , Лъжци и Мошеници !
Те си имат свой съд и прокуратура , купили са си репресивния полицейски апарат да ги пази. Какво повече да искат ?
18:33 08.12.2025
27 хер ФЛИК
18:35 08.12.2025
28 Дядо Мраз
Бойко го хванаха в сума ти нередности и престъпление - то не бяха записи , снимки , свидетелства , доказателства и......НИЩО не последва. Портной е пеленаче сравнен с Вожда си !
18:37 08.12.2025
29 На БАБА фърчилото
18:38 08.12.2025
30 Само Питам
И как винаги ще потриват доволно ръце , когато на изборите гласуват 30-35 % от имащите това право !
18:40 08.12.2025
31 э абаротное
18:41 08.12.2025
32 Майк Алън Патън
18:46 08.12.2025