Прекратиха делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних

Софийският градски съд прекрати и изпрати на Върховния касационен съд (ВКС) делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних и още няколко души, образувано по внесен от Европейската прокуратура обвинителен акт.

Според съдия Петър Славчев, повдигнатите обвинения по делото са за деяния, извършени преди приемането на Европейския регламент за създаването на Европейската прокуратура, а по-голямата част от свидетелите по делото, както и самите подсъдими, са с адреси във Варна, уточни бТВ.

Затова и той иска от върховните съдии да преценят дали не трябва процесът да се гледа от Варненския окръжен съд.

На 1 декември Европейската прокуратура в София внесе обвинителен акт срещу бившия кмет и бившия областен управител на Варна, както и срещу двама длъжностни лица от Изпълнителна агенция „Морска администрация“, за измама, свързана с реконструкцията на несъществуващо рибарско пристанище.

Това са бившия кмет от ГЕРБ Иван Портних, който в момента е общински съветник във Варна, бившият областен управител Стоян Пасев, също от ГЕРБ, както и двама служители на Изпълнителната агенция „Морска администрация“. Иван Портних излезе с позиция, в която определи делото на Европрокуратурата като „скалъпено“.