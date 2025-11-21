Бащата на Сияна поиска оставката на председателката на ВКС

Николай Попов, бащата на убитата на пътя 12-годишна Сияна, поиска оставката на председателката на Върховния касационен съд Галина Захарова. Причината - проточилите се с години дела за смърт на пътя и ниските наказания. Попов днес връчи на Захарова петиция с 22 хиляди подписа в подкрепа на искането му. Това се случи по време на конференция, посветена на 145-ата годишнина на ВКС и решенията, с които са отменени присъдите на Народния съд, съобщи БНТ.

Родители на деца, загинали в катастрофи, посрещаха съдиите от Върховния касационен съд и участниците в конференция със снимките на жертвите във войната по пътищата.

Николай Попов, баща на Сияна: "Не може да бавите решения с години. Не може да се произнасят такива скандални присъди. Съдът ви се е превърнал в едно Политбюро на съдебната система. С цялото си уважение към Вас заради кариерата ви, заради годините ви, желаем на първо място да водим диалог, но вие не ни давате такава възможност."

"Съдебната система изобщо не се интересува от мнението на родители и близки на убити. Интересува се само как да си вдига заплатите. Не знам дали осъзнавате, че народът просто ви презира."

Галина Захарова, председател на ВКС: "Аз ви каня да седнете и когато започне мероприятието - да връчите вашето послание към нас. Единстевно искам едно уточнение да направя, че до ден днешен до мен от Вас не е стигала петиция."

Галина Захарова промени програмата на събитието, като покани пред съдиите да говори първо Николай Попов. Той ѝ връчи петиция срещу корупция в съда и бавното правосъдие. Тя е подкрепена с над 22 хиляди подписа и иска оставката на Захарова.

Николай Попов, баща на Сияна: "Днес голяма част от съдиите са също толкова зависи, както и съдиите от Народния съд, за съжаление, политически. Това трябва да спре."

Галина Захарова защити независимостта на съда.

Галина Захарова, председател на ВКС: "Съдът не е безгрешен, но съдът е единственият орган в държавата, който по силата на Конституцията е призван да защитива правата и законните интереси на гражданите. Съществува едно единствено оръжие за защита на съда и това е неговата независимост. Върховният касационен съд има 145-годишна традиция за защита на независимостта."

А най-тежкото посегателство срещу тази независимост са били делата срещу съдии и прокурори в Народния съд, оставили своя отпечатък, така както и делата срещу депутати, министри, свещенослужители и интелектуалци. Именно със своите решения за отмяна на присъдите на Народния съд, ВКС е поставил независимостта на съда отново като основа на съдебната система.