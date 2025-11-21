Бащата на Сияна поиска оставката на председателката на ВКС

Николай Попов, бащата на убитата на пътя 12-годишна Сияна, поиска оставката на председателката на Върховния касационен съд Галина Захарова. Причината - проточилите се с години дела за смърт на пътя и ниските наказания. Попов днес връчи на Захарова петиция с 22 хиляди подписа в подкрепа на искането му. Това се случи по време на конференция, посветена на 145-ата годишнина на ВКС и решенията, с които са отменени присъдите на Народния съд, съобщи БНТ.
Родители на деца, загинали в катастрофи, посрещаха съдиите от Върховния касационен съд и участниците в конференция със снимките на жертвите във войната по пътищата.
Николай Попов, баща на Сияна: "Не може да бавите решения с години. Не може да се произнасят такива скандални присъди. Съдът ви се е превърнал в едно Политбюро на съдебната система. С цялото си уважение към Вас заради кариерата ви, заради годините ви, желаем на първо място да водим диалог, но вие не ни давате такава възможност."
"Съдебната система изобщо не се интересува от мнението на родители и близки на убити. Интересува се само как да си вдига заплатите. Не знам дали осъзнавате, че народът просто ви презира."
Галина Захарова, председател на ВКС: "Аз ви каня да седнете и когато започне мероприятието - да връчите вашето послание към нас. Единстевно искам едно уточнение да направя, че до ден днешен до мен от Вас не е стигала петиция."
Галина Захарова промени програмата на събитието, като покани пред съдиите да говори първо Николай Попов. Той ѝ връчи петиция срещу корупция в съда и бавното правосъдие. Тя е подкрепена с над 22 хиляди подписа и иска оставката на Захарова.
Николай Попов, баща на Сияна: "Днес голяма част от съдиите са също толкова зависи, както и съдиите от Народния съд, за съжаление, политически. Това трябва да спре."
Галина Захарова защити независимостта на съда.
Галина Захарова, председател на ВКС: "Съдът не е безгрешен, но съдът е единственият орган в държавата, който по силата на Конституцията е призван да защитива правата и законните интереси на гражданите. Съществува едно единствено оръжие за защита на съда и това е неговата независимост. Върховният касационен съд има 145-годишна традиция за защита на независимостта."
А най-тежкото посегателство срещу тази независимост са били делата срещу съдии и прокурори в Народния съд, оставили своя отпечатък, така както и делата срещу депутати, министри, свещенослужители и интелектуалци. Именно със своите решения за отмяна на присъдите на Народния съд, ВКС е поставил независимостта на съда отново като основа на съдебната система.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бай Георги
Коментиран от #13, #14
22:01 21.11.2025
2 ДрайвингПлежър
Става нагъл и досаден! Тва да градиш политическа кариера върху трупа на загиналото си дете не е просто откачено и гнусно!
22:02 21.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 По кротко
22:14 21.11.2025
5 телиш
Реши,че е наместник на Господа!
В злобата си дори погребаха една жена.
Пак го питам. Кога той нарече Кирил Маричков убиец?
Коментиран от #30
22:17 21.11.2025
6 Боруна Лом
22:21 21.11.2025
7 Да и станеш майка
22:48 21.11.2025
8 Козметичен салон
Коментиран от #26
22:49 21.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Реалист
Коментиран от #12
22:51 21.11.2025
11 Стига с тоя навлек
22:58 21.11.2025
12 ДрайвингПлежър
До коментар #10 от "Реалист":Глупости "бащата" си постила бъдеща политическа кариера използвайки загиналото дете!
Бащата що не се сети вчера, че ВКС не бачка, що като висш функционер на управляващия елит - години наред не си мръдна пръста?!
То пък може и да има Господ и да го наказа, точно за хилядите загинали, които са се подписали защото той пряко и непряко носи отговорност за техните трагедии - а за собствената си наистина сам си е виновен!
Както и по-горе се казва - детето е било без колан! Ако го е научил и като баща му беше изградил навици да си слага колана всеки път щом се качи в кола - то щеше да е живо!!!! Та хайде да не го величаем този
23:10 21.11.2025
13 Цинизма На Власт Имащите !
До коментар #1 от "Бай Георги":Цинизма На Власт Имащите !
Нама Край !
Същото е и Отнвошението им Към всеки един От нас ! Дори и към Помчиналите !
Техния Зявет !
Не се Зачита !
Сякаш Са Нищо !
Нищото !)
Което Е Създало !
Много нещо !
23:16 21.11.2025
14 Ха, така ли??? Демек мислиш, че Съд и
До коментар #1 от "Бай Георги":Прокуратура в България си вършат работата ли???? Човекът в загубил всичко. Изпитал го е на собствен гръб. Ние всички трябваше да сме там до него и до другите смелчаги, а не да треперим от страх като мишки. Поговорката за липсващия пазач на българския казан в Ада май е вярна. Ти си достоен пример затова. Запомни, никакви пари и благини не струват ако вършиш лошо. Всичко се връща
23:17 21.11.2025
15 Тото 1 и Тото 2
Въпросът е , че май НИЩО не ни е наред !
23:25 21.11.2025
16 На БАБА фърчилото
Коментиран от #17
23:27 21.11.2025
17 естествен интелект
До коментар #16 от "На БАБА фърчилото":Виртуалните писачи нямате усещане, защото сте напълно лишени от емоции!
00:10 22.11.2025
18 търговище
01:01 22.11.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Народен съд
Коментиран от #21
01:27 22.11.2025
21 Либераст
До коментар #20 от "Народен съд":Къде я виждаш тази демокрация в нашата евроатлантическа клоака с масово корумпирани политици, прокурори, съдии, милицаи и др. алчни селяни?
01:43 22.11.2025
22 Данко Харсъзина
02:00 22.11.2025
23 Никола Попов, така се казва бащата на
02:37 22.11.2025
24 Тоя скот
Гузният бяга пред тоягата, но ще гризне яко дървото!
05:54 22.11.2025
25 Евгени от Алфапласт
Добре, че детето се е отървало от тоя смехоран, щеше да я възпита в герберски ценности: да лъже, краде, а и да убива. За нея е по-добре, че не е оцеляла.
05:57 22.11.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 гост
2. Колкото до народния съд няколко примера: Поп в Русенско който "нищо" не правил само се разхождал с шмайзер на врата, или убийците от Ястребино, или депутатите обявили "символична" война на САЩ и Англия, или убийците на майор Томпсън?????
08:06 22.11.2025
29 Бях потресен
12:57 22.11.2025
30 Ааа, не така
До коментар #5 от "телиш":Щото и по този случай има двоен аршин. И Маричков и Калоянчев -R.I.P. и двамата културни гиганти за България, сътвориха идентични, тежки катастрофи. Само че, типично по нашенски, за Калоянчев никой не е натяквал в последствие!!! Маричков, та Маричков само! Не е редно да им вдигаме костите, ама...
13:01 22.11.2025
31 отврарен
13:55 22.11.2025