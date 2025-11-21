Новини
Бащата на Сияна поиска оставката на председателката на ВКС

21 Ноември, 2025 21:59 1 551 31

  • вкс-
  • николай попов-
  • галина захарова

Връчена ѝ беше петиция с 22 000 подписа в подкрепа на искането му

Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Николай Попов, бащата на убитата на пътя 12-годишна Сияна, поиска оставката на председателката на Върховния касационен съд Галина Захарова. Причината - проточилите се с години дела за смърт на пътя и ниските наказания. Попов днес връчи на Захарова петиция с 22 хиляди подписа в подкрепа на искането му. Това се случи по време на конференция, посветена на 145-ата годишнина на ВКС и решенията, с които са отменени присъдите на Народния съд, съобщи БНТ.

Родители на деца, загинали в катастрофи, посрещаха съдиите от Върховния касационен съд и участниците в конференция със снимките на жертвите във войната по пътищата.

Николай Попов, баща на Сияна: "Не може да бавите решения с години. Не може да се произнасят такива скандални присъди. Съдът ви се е превърнал в едно Политбюро на съдебната система. С цялото си уважение към Вас заради кариерата ви, заради годините ви, желаем на първо място да водим диалог, но вие не ни давате такава възможност."

"Съдебната система изобщо не се интересува от мнението на родители и близки на убити. Интересува се само как да си вдига заплатите. Не знам дали осъзнавате, че народът просто ви презира."

Галина Захарова, председател на ВКС: "Аз ви каня да седнете и когато започне мероприятието - да връчите вашето послание към нас. Единстевно искам едно уточнение да направя, че до ден днешен до мен от Вас не е стигала петиция."

Галина Захарова промени програмата на събитието, като покани пред съдиите да говори първо Николай Попов. Той ѝ връчи петиция срещу корупция в съда и бавното правосъдие. Тя е подкрепена с над 22 хиляди подписа и иска оставката на Захарова.

Николай Попов, баща на Сияна: "Днес голяма част от съдиите са също толкова зависи, както и съдиите от Народния съд, за съжаление, политически. Това трябва да спре."

Галина Захарова защити независимостта на съда.

Галина Захарова, председател на ВКС: "Съдът не е безгрешен, но съдът е единственият орган в държавата, който по силата на Конституцията е призван да защитива правата и законните интереси на гражданите. Съществува едно единствено оръжие за защита на съда и това е неговата независимост. Върховният касационен съд има 145-годишна традиция за защита на независимостта."

А най-тежкото посегателство срещу тази независимост са били делата срещу съдии и прокурори в Народния съд, оставили своя отпечатък, така както и делата срещу депутати, министри, свещенослужители и интелектуалци. Именно със своите решения за отмяна на присъдите на Народния съд, ВКС е поставил независимостта на съда отново като основа на съдебната система.


  • 1 Бай Георги

    25 14 Отговор
    Поклон пред детето,но бащата прекалява!

    Коментиран от #13, #14

    22:01 21.11.2025

  • 2 ДрайвингПлежър

    33 19 Отговор
    Сериозно, скрийте го този!
    Става нагъл и досаден! Тва да градиш политическа кариера върху трупа на загиналото си дете не е просто откачено и гнусно!

    22:02 21.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 По кротко

    29 8 Отговор
    Този прекалява, и вече има реакция

    22:14 21.11.2025

  • 5 телиш

    30 11 Отговор
    Този правно неграмотен ,но търсещ пет минути слава,мина всякакви граници. Той стана олицетворение на наглостта, грубостта,парадирането,без зажолостната спекулация с една мъка
    Реши,че е наместник на Господа!
    В злобата си дори погребаха една жена.
    Пак го питам. Кога той нарече Кирил Маричков убиец?

    Коментиран от #30

    22:17 21.11.2025

  • 6 Боруна Лом

    26 8 Отговор
    И ТОЗИ ШУШЛЯК,МЕСИЯ!ДА СИ СЛОЖИ СИНЯ ЛАМПА НА ГЛАВАТА!

    22:21 21.11.2025

  • 7 Да и станеш майка

    23 8 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    22:48 21.11.2025

  • 8 Козметичен салон

    18 8 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    Коментиран от #26

    22:49 21.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Реалист

    24 17 Отговор
    Кочината ВКС се защитава с вой на амбразурата.Дребни,злобни ,завистливи българи скочиха срещу бащата който иска да изчисти помията,защото той е доблестен воин в името на загиналото си дете,а те са смрадливи мишки- позор за тях.

    Коментиран от #12

    22:51 21.11.2025

  • 11 Стига с тоя навлек

    26 10 Отговор
    Момичето е било на предната седалка с крака на таблото, а дядо и е карал със син буркан с превишена скорост

    22:58 21.11.2025

  • 12 ДрайвингПлежър

    16 7 Отговор

    До коментар #10 от "Реалист":

    Глупости "бащата" си постила бъдеща политическа кариера използвайки загиналото дете!
    Бащата що не се сети вчера, че ВКС не бачка, що като висш функционер на управляващия елит - години наред не си мръдна пръста?!
    То пък може и да има Господ и да го наказа, точно за хилядите загинали, които са се подписали защото той пряко и непряко носи отговорност за техните трагедии - а за собствената си наистина сам си е виновен!
    Както и по-горе се казва - детето е било без колан! Ако го е научил и като баща му беше изградил навици да си слага колана всеки път щом се качи в кола - то щеше да е живо!!!! Та хайде да не го величаем този

    23:10 21.11.2025

  • 13 Цинизма На Власт Имащите !

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Бай Георги":

    Цинизма На Власт Имащите !

    Нама Край !

    Същото е и Отнвошението им Към всеки един От нас ! Дори и към Помчиналите !

    Техния Зявет !

    Не се Зачита !

    Сякаш Са Нищо !

    Нищото !)

    Което Е Създало !

    Много нещо !

    23:16 21.11.2025

  • 14 Ха, така ли??? Демек мислиш, че Съд и

    13 8 Отговор

    До коментар #1 от "Бай Георги":

    Прокуратура в България си вършат работата ли???? Човекът в загубил всичко. Изпитал го е на собствен гръб. Ние всички трябваше да сме там до него и до другите смелчаги, а не да треперим от страх като мишки. Поговорката за липсващия пазач на българския казан в Ада май е вярна. Ти си достоен пример затова. Запомни, никакви пари и благини не струват ако вършиш лошо. Всичко се връща

    23:17 21.11.2025

  • 15 Тото 1 и Тото 2

    14 2 Отговор
    Явно нещо в БГ не е наред !
    Въпросът е , че май НИЩО не ни е наред !

    23:25 21.11.2025

  • 16 На БАБА фърчилото

    13 2 Отговор
    Имаме усещането , че ББ и ДП колят и бесят в България ! Всичко е подчинено , зависимо и слугинско спрямо тези две персони.

    Коментиран от #17

    23:27 21.11.2025

  • 17 естествен интелект

    2 7 Отговор

    До коментар #16 от "На БАБА фърчилото":

    Виртуалните писачи нямате усещане, защото сте напълно лишени от емоции!

    00:10 22.11.2025

  • 18 търговище

    10 1 Отговор
    преди повече от половин година .,една жена беше убита на пешеходна пътека ,от бивша архитетка на Търговище ,И ДО ДЕН ДНЕШЕН нее осъдена и няма и дае ОСЪДЕНА .,докога така ШЕЕ за хора които си купуват свободата

    01:01 22.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Народен съд

    8 6 Отговор
    Улицата не може и не бива да раздава правосъдие. Ако хората са недоволни, демокрацията изисква управлението да се смени чрез избори. Другото е евтин популизъм, опакован за политически цели в целофан от човешки трагедии

    Коментиран от #21

    01:27 22.11.2025

  • 21 Либераст

    13 1 Отговор

    До коментар #20 от "Народен съд":

    Къде я виждаш тази демокрация в нашата евроатлантическа клоака с масово корумпирани политици, прокурори, съдии, милицаи и др. алчни селяни?

    01:43 22.11.2025

  • 22 Данко Харсъзина

    8 0 Отговор
    Бащата на Сияна... Коментарите са излишни.

    02:00 22.11.2025

  • 23 Никола Попов, така се казва бащата на

    9 8 Отговор
    СИЯНА, малко след смъртта й обяви, че ще се бори до края за истината и го прави. Има характер и е последователен. С него съм!

    02:37 22.11.2025

  • 24 Тоя скот

    3 1 Отговор
    Пак ли ще ни занимава със смърт, която причини тъста му?
    Гузният бяга пред тоягата, но ще гризне яко дървото!

    05:54 22.11.2025

  • 25 Евгени от Алфапласт

    2 1 Отговор
    Пхахаха, тъпият гербер с оскубаните вежди. 🤣🤣🤣
    Добре, че детето се е отървало от тоя смехоран, щеше да я възпита в герберски ценности: да лъже, краде, а и да убива. За нея е по-добре, че не е оцеляла.

    05:57 22.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 гост

    2 1 Отговор
    1. Българското КРИВОСЪДИЕ е най-кривосъдното кривосъдие в света! То винаги знае кога, кого и срещу колко да осъди или оправдае! П.С. Последният случай с полицаите съпровождащи пияния убиец.
    2. Колкото до народния съд няколко примера: Поп в Русенско който "нищо" не правил само се разхождал с шмайзер на врата, или убийците от Ястребино, или депутатите обявили "символична" война на САЩ и Англия, или убийците на майор Томпсън?????

    08:06 22.11.2025

  • 29 Бях потресен

    0 0 Отговор
    когато тази леля-госпожа с прическа тип sheeps head я попитаха, не я ли е срам да получава 20 К заплата, че и 13ти брой, че и от ЧНГ 20 % нагоре, а Нинела допълни, че такива като нея са просто презрени!!! Тази sheeps pumkink- head не трепна, а изражението и "отговаряше" - "как смееш гнидо да се съмняваш и търсиш сметка за превъзходството ми по(неписано) право"... Абе тряа са разтрака machine gun-а! Без пусната естествена червена боица на потомствен комуняга, кръвта вода не става!

    12:57 22.11.2025

  • 30 Ааа, не така

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "телиш":

    Щото и по този случай има двоен аршин. И Маричков и Калоянчев -R.I.P. и двамата културни гиганти за България, сътвориха идентични, тежки катастрофи. Само че, типично по нашенски, за Калоянчев никой не е натяквал в последствие!!! Маричков, та Маричков само! Не е редно да им вдигаме костите, ама...

    13:01 22.11.2025

  • 31 отврарен

    0 0 Отговор
    ВКС е най корумпираната съдебна истанция! Изцяло е подчинена на лобита!

    13:55 22.11.2025

