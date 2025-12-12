Новини
Посланиците на Франция и Германия изразиха подкрепа за ВКС

12 Декември, 2025 19:48 797 20

  • франция-
  • германия-
  • посланик-
  • вкс

В този контекст те обсъдиха перспективите за обмен с френски и германски съдебни институции

Посланиците на Франция и Германия изразиха подкрепа за ВКС - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Посланиците на Франция и Германия посетиха председателя на Върховния касационен съд Галина Захарова, за да изразят подкрепата си към независимостта на съдебната власт и върховенството на правото - два от фундаменталните принципи на демократичните общества в Германия и Франция, в България и всички останали държави-членки на ЕС.

Това стана ясно от публикация в социалните мрежи на двете посолства.

Посланичките акцентираха върху основополагащата роля, която Върховният касационен съд играе в гарантирането на достъпа на всички български граждани до независима и силна съдебна система.

В този контекст те обсъдиха перспективите за обмен с френски и германски съдебни институции с цел укрепване на връзките по отношение защитата на върховенството на правото в целия Европейски съюз, пише още в публикацията.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 пешо

    11 1 Отговор
    корумпетата се подкрепят

    Коментиран от #6

    19:51 12.12.2025

  • 2 срам голям

    13 1 Отговор
    БГ. съд е като Майка Тереза за престъпниците !

    19:52 12.12.2025

  • 3 гост

    14 0 Отговор
    Посланиците могат само да наблюдават, но не и да се месят във вътрешните работи на страната в която са! Но спомнете си Сопол Полански на "оня" Митинг на СДС, спомнете си посланиците на "демократичните"държави участвали в гей парадите, спомнете си Рита Зюрсмут - Петър Стоянов е нашият кандидат за президент. Така, никой на бръсне нашата независимост и суверинитет!

    Коментиран от #15

    19:54 12.12.2025

  • 4 миче стига с тез овехтяли калинки

    4 1 Отговор
    за пълнеж

    пусни ни някои уж разголени кифли да изплакнем зъркели

    19:55 12.12.2025

  • 5 ДрайвингПлежър

    15 1 Отговор
    Извинети мъ, не че не подкрепям един силен независим съд и най-накрая правова държава...
    Но ролята на посланниците от кога е да дават политическа подкрепа касаеща вътрешните работи на дадената държава...? Тежко нарушение на дипломатичните норми е тази "подкрепа"

    Ако Митрофанова направи подобна среща какво ще стане? Тогава?!

    Коментиран от #9

    19:56 12.12.2025

  • 6 пфф

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "пешо":

    Корумпетата цял ден ревете, щото усещате големият глад, който идва.

    19:58 12.12.2025

  • 7 Спецназ

    8 0 Отговор
    Ча чий Х.Й някакъв Съдия ще се среща с Посланици на други Държави??

    Не вдевам, Баце!

    19:58 12.12.2025

  • 8 Гост

    10 0 Отговор
    Кви са тия галоши, и за какво позират кат добитък?

    20:00 12.12.2025

  • 9 Домашен любимец

    0 7 Отговор

    До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":

    .Политрук Митрофана няма право да се намесва в работите на ЕС!

    20:00 12.12.2025

  • 10 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    7 0 Отговор
    СТИГА ГЛУПОСТИ БЕ.
    ВСИЧКИ МНОГО ДОБРЕ ЗНАЯТ,ЧЕ НАШАТА Е ЗАВИСИМА.

    20:01 12.12.2025

  • 11 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    4 0 Отговор
    Тая колко имота и сметки има в чужбина?

    20:03 12.12.2025

  • 12 бай Иван

    7 0 Отговор
    И с тех ли почнаха да делкат. Какво знаят тия двете, като са посланници какво се случва в нашата съдебна ситема та и да подкрепят. Смехотвории някакви се разиграват тука. Остава и Зеления да дойде да подкрепи съда докато клечи на златен ке.еф.Ма въмсем за прости ни взимат бре.

    20:05 12.12.2025

  • 13 Гост

    4 0 Отговор
    "върховенството на правото - два от фундаменталните принципи на демократичните общества в Германия и Франция, в България и всички останали държави-членки на ЕС.";
    "Върховният касационен съд играе в гарантирането на достъпа на всички български граждани до независима и силна съдебна система."- пълни глупости, няма такова нещо, ВКС е капиталистически лукс, който почти никой не може да си позволи, защото е скъп и, определено, не си струва парите, защото на всеки е ясно как ще се произнесе този "пазител" на правото още преди да се е оплакал...😁
    Никой вече не вярва на българските съдилища, за съжаление и на европейските, какво целят посланиците?! Не- мерси!

    20:06 12.12.2025

  • 14 Ето - От Видно по Видно

    2 0 Отговор
    Ето къде е заровено кучето!

    20:08 12.12.2025

  • 15 име

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "гост":

    Приз 2013, на протестите срещу шиши и орешарски, пак имаше някэв посPаник, мисля че френския галфон. След протестите 2020г политическите мижитурки от ПП редовно ходеха в америконското посолство, после излезна запис как со им доволи акъл да овладеят службите и да си правят избори с тяхно МВР. Имаше и някъв случай с изказвания по отношение на работата на някое от служебните правителства, ама нямаме държава да ги изгони тея наглеци. А кадруването на зависими COPOСOИДИ е доказано вредно за съдебната система, но никой не смее да го повдигне този въпрос.

    20:18 12.12.2025

  • 16 ООрана държава

    4 0 Отговор
    Тая лелка с прическа тип карфиол ли е човека срещу корупцията в прокуратурата, да се смеем ли да плачем ли...

    20:19 12.12.2025

  • 17 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Догодина Н.Пр. г-жа Митрофанова ще подкрепи Народният съд

    20:19 12.12.2025

  • 18 Гост

    1 1 Отговор
    Българските "магистрати" са масово неграмотни, като управляващите през последните 15 години, не могат да пишат грамотно, не могат и едно корабче да нарисуват, като хората, защото са изключително Прости!😂

    Коментиран от #19

    20:20 12.12.2025

  • 19 Симо

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Гост":

    Ти щото си много умен!

    20:21 12.12.2025

  • 20 И без тях си го знаехме.

    2 0 Отговор
    С подкрепана си към Захарова, Франция и Германия се намесват във вътрешните работи на България. Иначе, изявлението им е добре познато във всяка страна от ЕС, въпросът е, дали се спазва. Захарова е спорна личност и магистрат, защото има нейни решения които са далеч от независим съд, в която и да е евпопейска страна.

    20:22 12.12.2025

