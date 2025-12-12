Новини
Избират нов прокурор, който да разследва главния и заместниците му

12 Декември, 2025 07:50

Ще се избира измежду съдиите, включени в списъка, одобрен с решение на Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС

Избират нов прокурор, който да разследва главния и заместниците му - 1
Снимка: БГНЕС
БТА БТА

Нов прокурор, който да разследва главния прокурор и заместниците му, ще бъде избран днес, съобщиха от Върховния касационен съд (ВКС).

Изборът на “ad hoc“ прокурор ще бъде направен чрез Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) на случаен принцип. Ще се избира измежду съдиите, включени в списъка, одобрен с решение на Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС.

Срокът на изпълнение на функциите на прокурор за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор, не може да бъде повече от две години, като след изтичането на този срок той се възстановява на заеманата преди това длъжност.

Във ВКС е постъпило искане от и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов да присъства на избора.

БТА припомня, че съдия Даниела Талева от Софийския градски съд беше първият магистрат, избран на случаен принцип да разследва главния прокурор. Жребият бе изтеглен на 7 юли 2023 г. между 22 съдии, които бяха одобрени по новата процедура, приета с промените в НПК и ЗСВ, пред медиите и в присъствието на заместник-председателя на Върховния касационен съд Лада Паунова.

От 7 декември т.г. Талева не е на тази позиция поради изтичане на мандата ѝ.


    3 0 Отговор
    представления със стар сюжет . Е , стига вече , де !

    07:01 12.12.2025

  • 2 Лост

    2 0 Отговор
    И Такева две години щрака с пръсти и сега ще се върне на старата работа.

    07:05 12.12.2025

  • 3 МВР служител

    2 0 Отговор
    тези откровени престъпници, които упражняват от години непозволена власт, като да се окопали в заплати и доходи, вместо да се борят с непозволената власт, която упражняват Пеевски и Борисов, се превърнаха в метастази на тумора .... Дано днес да се съберат шепа честни и почтени прокурори и направо да ги изхвърлят д шутове посока сградата на бул ГМ Димитров. Същото да се направи с метастазите на тумора в ДАНС и МВР, които разнасят герба на България, докато обслужват престъпника Пеевски

    07:27 12.12.2025

  • 4 Кой ще го избира?

    1 0 Отговор
    Кой?

    07:32 12.12.2025

  • 5 кикирики

    1 0 Отговор
    Гешев е правилният за тази позиция

    07:55 12.12.2025

