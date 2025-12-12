Избират нов прокурор, който да разследва главния и заместниците му

Нов прокурор, който да разследва главния прокурор и заместниците му, ще бъде избран днес, съобщиха от Върховния касационен съд (ВКС).

Изборът на “ad hoc“ прокурор ще бъде направен чрез Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) на случаен принцип. Ще се избира измежду съдиите, включени в списъка, одобрен с решение на Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС.

Срокът на изпълнение на функциите на прокурор за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор, не може да бъде повече от две години, като след изтичането на този срок той се възстановява на заеманата преди това длъжност.

Във ВКС е постъпило искане от и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов да присъства на избора.

БТА припомня, че съдия Даниела Талева от Софийския градски съд беше първият магистрат, избран на случаен принцип да разследва главния прокурор. Жребият бе изтеглен на 7 юли 2023 г. между 22 съдии, които бяха одобрени по новата процедура, приета с промените в НПК и ЗСВ, пред медиите и в присъствието на заместник-председателя на Върховния касационен съд Лада Паунова.

От 7 декември т.г. Талева не е на тази позиция поради изтичане на мандата ѝ.