ИПБ: София се намира в пътнотранспортна криза с човешко измерение

6 Октомври, 2025 09:50 419 1

  • ипб-
  • пътни инциденти-
  • загинали-
  • софия-
  • васил терзиев

За първите девет месеца на 2025 г. жертвите на пътя са 31 души, а ранените — 652. За сравнение, през същия период на 2024 г. загиналите са били 23, а ранените — 645

Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Столицата на България се намира в пътнотранспортна криза с човешко измерение, която изисква спешна и решителна намеса. София е градът с най-висок ръст на загинали в ПТП в страната. За първите девет месеца на 2025 г. жертвите на пътя са 31 души, а ранените — 652. За сравнение, през същия период на 2024 г. загиналите са били 23, а ранените — 645. Това представлява увеличение на броя на загиналите с близо 35%, пишат от Института за пътна безопасност в официално писмо до кмета Васил Терзиев и продължават:

Тези данни категорично противоречат на поетия от Вас ангажимент по време на предизборната кампания — да координирате работата на отговорните институции и да намалите броя на жертвите с 10%. Резултатите показват не просто неизпълнение, а драматично отдалечаване от заявените цели.

Основни причини за провала

1. Управленски хаос

През последните две години в Столична община липсва последователна и професионална политика в сферата на транспорта и пътната безопасност. Липсата на ресорни зам.-кметове, честите смени на кадри и неспособността за ефективно координиране между звената водят до институционална парализа.

2. Бягство от отговорност

Вместо да се предприемат конкретни действия, се търсят оправдания и се обвиняват предишни управления. В същото време продължава системната неспособност да се управлява риска от ПТП.

3. Пълен провал в управлението на инфраструктурни проекти

Всички значими ремонти (бул. „Патриарх Евтимий“, бул. „Опълченска“, бул. „Стамболийски“, ул. „Рожен“ и др.) предизвикаха протести на гражданите поради лоша организация, липса на координация и неадекватни решения. Създават се нови рискове вместо да се решават съществуващите проблеми.

4. Липса на ефективна координация с Пътна полиция

Наблюдава се формално сътрудничество без реален обмен на информация и без обща стратегия за превенция.

5. Имитация на анализ и контрол върху трафика

Управлението на трафика продължава да бъде базирано на остарели модели и непрофесионални „решения“, които често влошават безопасността.

Заключения от направен анализ

Експертите на Института за пътна безопасност извършиха цялостен анализ на всички инфраструктурни проекти, реализирани от Столична община през последните две години. Изводите са крайно тревожни:

• Грешно изчислени количествено-стойностни сметки (КСС) — във всички обекти се наблюдават завишения на цените от 20% до 70%, често без обективно обоснование.

• Включване на ненужни строително-монтажни дейности, които водят до неефективно изразходване на публични средства.

• Одитите по пътна безопасност категорично посочват стотици дефицити, които се игнорират от отговорните лица в общината, без да се предприемат корекции по проектите.

Препоръки

Във връзка с гореизложеното, Институтът за пътна безопасност настоява за следното:

1. Незабавна проверка от страна на Агенцията за държавна финансова инспекция и ДНСК на всички инфраструктурни проекти с оглед коректността на КСС и законосъобразността на строителните дейности.

2. Възстановяване на Консултативния съвет по безопасност на движението по пътищата към Столична община.

3. Въвеждане на механизъм за извънсистемен граждански контрол, с участие на неправителствени организации и експертната общност.

4. Провеждане на обещаните кадрови и структурни реформи, които Вие заявявахте многократно преди да поемете управлението на София.

Уважаеми г-н Кмете,

Пътната безопасност не е въпрос на политически комфорт, а на човешки животи. Данните са безпощадни. Времето за оправдания изтече. Очакваме от Вас действия, не декларации, завършват от Институт за пътна безопасност.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    0 0 Отговор
    Върнете на Ганя каруцата!

    09:51 06.10.2025

