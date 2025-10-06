Новини
Виктор Чаушев е новият столичен заместник-кмет по транспорта

6 Октомври, 2025 13:50

В новата си роля в Столична община той ще работи за провеждането на реформа в обществения транспорт и за изграждане на актуален транспортен модел

Снимка: СО
Считано от 13 октомври 2025 г., към екипа на Столична община се присъединява Виктор Чаушев, който поема ресор „Транспорт и градска мобилност“.

Професионалният опит на Виктор Чаушев е свързан с разработването на комплексни анализи за оптимизация на обществения транспорт. През 2022 г. заема длъжността съветник на министъра на транспорта и съобщенията, където отговаря за транспортния компонент на Националния план за възстановяване и устойчивост и за реформите в обществения транспорт.

В новата си роля в Столична община той ще работи за провеждането на реформа в обществения транспорт и за изграждане на актуален транспортен модел за София, който да отразява реалните потребности на гражданите и да предлага устойчиви решения за мобилността в града.

„Благодаря на всички, които досега работиха в този ресор, за техните усилия и за ангажираността им към една от най-важните системи в управлението на столицата. Убеден съм, че с експертизата и енергията на Виктор Чаушев ще успеем да направим важната стъпка към модерен, ефективен и удобен транспорт за София“, сподели кметът Васил Терзиев.

От Столична община заявиха, че назначението на Виктор Чаушев е стъпка в посока към изграждане на модерен, ефективен и устойчив транспортен модел, който поставя гражданите в центъра на градската мобилност. Според визията на общината това е ключов етап от усилията София да развие инфраструктура и транспортна система, съпоставими с европейските стандарти – система, която осигурява надеждност, достъпност и по-добро качество на живот за всички жители на столицата.


