Новини
България »
Близо 500 снегорина почистват републиканската пътна мрежа, обстановката остава усложнена

Близо 500 снегорина почистват републиканската пътна мрежа, обстановката остава усложнена

9 Януари, 2026 07:40, обновена 9 Януари, 2026 06:43 837 5

  • зимна обстановка-
  • пътища-
  • транспорт-
  • апи

От АПИ предупреждават шофьорите да тръгват подготвени за зимата

Близо 500 снегорина почистват републиканската пътна мрежа, обстановката остава усложнена - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

След снеговажелите пътната обстановка в страна остава усложнена. 489 снегорина почистват републиканската пътна мрежа.

Пътищата се обработват със смеси против заледяване, тъй като ниските температури и спирането на снеговалежа създават риск от поледица.

До късно снощи беше затворен участъкът между Бяла Слатина и Кнежа. Причината - снегонавявания, намалена видимост и аварирали автомобили.

Заради снегонаявания временно беше затруднено движението в определени участъци от пътя Русе – Бяла. Трасето беше временно затворено за товарни автомобили над 12 тона. Обилният снеговалеж ограничи временно движението на камиони и по пътя между Варна - Добрич до почистването на снега. Заради преобърнат тир през деня за кратко беше затворен пътят между Велико Търново и Павликени.

От АПИ призовават шофьорите да тръгват на път с автомобили, подготвени за зимни условия и да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 тиквенсониада

    6 2 Отговор
    Колкото и да ринат , не могат да изринат двамата шишковци !

    06:50 09.01.2026

  • 3 хаберих

    4 0 Отговор
    - Ти си първата жена с която вечерям, откакто жена ми ме напусна.
    - О, колко мило, кога се разделихте?!
    - Сутринта.

    06:59 09.01.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    5 0 Отговор
    През зимата вали сняг и е студено. Тази година, както и миналата снегът е малко. Точно колкото е необходимо за да се откраднат едни 300 милиона за снегопочистване. На изпроводяк министрите ще захлебят. Да си имат парички за после. И за избори де...

    07:12 09.01.2026

  • 5 Европеец в бегето

    4 0 Отговор
    Жалка история сме. Отвсякъде.

    07:32 09.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове