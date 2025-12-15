Новини
Гроздан Караджов призна: Още след първия голям протест се усещаше, че трябва да подадем оставка

15 Декември, 2025 18:03 1 003 32

Орлин Алексиев не ми се е обаждал, не ме е управлявал

Гроздан Караджов призна: Още след първия голям протест се усещаше, че трябва да подадем оставка - 1
Снимка: бТВ
В деня на оставката има съвет на коалицията, когато се взе това решение и тогава разбрах окончателно. Но още след първия голям протест се усещаше, че трябва да подадем оставка. Стана ясно, че няма как да се управлява на инат. Обществената енергия заслужава да ѝ бъде даден шанс. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов в ефира на бТВ.

Уточни, че мандатоносителят съобщил, че ще се подава оставка, а у него не е имало съпротива срещу това решение. Смята, че важното тук е да насочим енергията си в участие в честни и почтени избори.

„Не мога да кажа лоша дума за протест. Можем да чуем за недъзите на управлението от тях“, на мнение е Караджов.

„Правителството беше много добър екип. Работи добре и много упорито, много часове. Всички заварихме отчаяна ситуация, закъсали реформи. При мен нямаше нито една започната реформа. От инвестициите само служебния министър реди мен бе направил една от тях“, каза още вицепремиерът в оставка.

„Аз имам лоялност към тези (ИТН – бел.ред.), които са видели, че имам някакви качества. Орлин Алексиев не ми се е обаждал, не ме е управлявал“, коментира Караджов.

„Танкерът вече не се движи, защото вече е закотвен на определеното за него място. Това е един от двата ударени от украинските военни сили танкери. Собственикът на този у нас е Китай. Сериозен пожар е вилнял. Грешката на турската страна е, че не ни уведомяват официално. Макар да го следим отдалеч, никой няма представа, че ще изпадне в такова положение“, обясни той за танкера „Кайрос“ край Ахтопол.

За блокадата на гръцката граница, транспортният министър обърна внимание: „Водим диалог с ЕК. Прогнозата зависи от вътрешнополитическата ситуация в Гърция. Представиха се исканията на протестиращите. По всички европейски директиви това е забранено – възпрепятстване на свободното придвижване.“

„Ще продължи либерализиранията в сектора на пътническите железопътни превози. С мое решение днес са определени избраните изпълнители за 3-те обособени позиции. Северният и южният превозвач се присъждат на единствената друга фирма, кандидатствала за тях – „Ивкони експрес“, а БДЖ ще вземе лота на западния превозвач. Т.е. БДЖ остава с 85% от общите превози на пътници“, уведоми още той.


  • 1 Радостна новина

    2 15 Отговор
    В социалните мрежи е показано логото на предстоящата президентска партия! Най огромен интерес в абревиатурата е "благородство" и заявката за "шеста икономика в света". Изборите след няколко месеца ще бъдат изключително интригуващи. За 1-то място между ИТН и президентската партия "БОТАШ" и за 3-тото място между ГЕРБ и ДПС. След това предстои истински мощна коалиция с над 200 народни представители подкрепа между ИТН - БОТАШ -ГЕРБ- ДПС.

    Коментиран от #10, #27

    18:09 15.12.2025

  • 2 Дориана

    12 4 Отговор
    Това беше революция на целия български народ срещу коалиция Магнитски Мафия и персонално срещу Борисов и Пеевски заради пълзящата диктатура , мафията, кражбите , рекетите, умишленото разделение на хората чрез бюджета и цялостното им управление на инат без да искат да чуят народа какво иска. Борбата продължава. Борисов и Пеевски трябва да напуснат Парламента и политиката. В противен случай те ще продължават да бъдат лъжицата катран в управлението на държавата , което трябва да тръгне нагоре в правилната посока, а не България да бъде разяждана от корупция и мафия.

    Коментиран от #25, #26

    18:09 15.12.2025

  • 3 ДрайвингПлежър

    13 6 Отговор
    Крадливия Гроздачно само дето не се разциврил, че не успял да краде по-дълго!
    Един от най-хитрите и мръсни корумпета в това мръсно правителство!

    18:09 15.12.2025

  • 4 Абе

    2 11 Отговор
    Днес лидера на най патриотичната и родолюбива партия ИТН г-н Слави Трифонов в публикация точно заяви че социолозите или са некомпетентни или корумпирани защото дават нереални резултати на ИТН от порядъка на 1-2 процента. На скорошните избори ще се докаже че е прав. ИТН убедително ще бъде 1-ва политическа формация защото в миналата коалиция постигна исторически резултати- влизане в еврозоната и пълноправен член на страната в Шенген. Нека подкрепим масово ИТН и партията убедително да спечели и новата проевропейска коалиция с вторите и третите ГЕРБ и ДПС постигне още исторически резултати и затвърди България като незаобиколим фактор в Европа и НАТО. Трите партии ще имат не обикновено а квалифицирано мнозинство от 160 народни представители.

    Коментиран от #5, #19

    18:10 15.12.2025

  • 5 Ивайло Мирчев отговорил на славчо

    10 2 Отговор

    До коментар #4 от "Абе":

    Преди малко в меката на политическата чалга ИТН за пореден път са развяли фалшива новина, приписвайки ми думи, които не съм казвал по отношение на Пеевски (линк в първи коментар). Уж предварителната заявка на диванния политик Слави беше да има "само факти". Вместо факти - фейк нюз, достойни за пеевска медия.
    Ако Слави искаше наистина да има "само факти" трябваше да разкаже за:
    - Корупцията в министерствата на ИТН;
    - Кой назначи Орлин Алексиев за икономически брокер на ИТН;
    - Кой се превърна в главен аранжор на обществени поръчки от името на ИТН в изпълнителната власт?;
    - Защо ИТН саботира съдебната реформа, включително отказа да подкрепи ключови промени, които щяха реално да ограничат властта на главния прокурор;
    - Как ИТН гласува синхронно с ГЕРБ и ДПС по ключови теми - от кадрови решения до регулатори, когато това беше удобно;
    - Как ИТН взриви собственото си управление, не заради принципи (или Македонияяяяя), а заради натискане на копчето, подплатено със съответния аванс;
    - Как ИТН подведе хилядите от протестите, обещавайки истинска битка срещу Пеевски, а накрая за година дори не усети влиянието му.

    Фактите са упорито нещо. Фалшивите новини – също. Непреходни остават само борбата на ИТН срещу свободата на словото и арогантното отношение към младите лекари. А за Пеевски - сигурен съм, че все още никой в ИТН не е усетил неговото влияние върху управлението. Затова за чалга политическите покойници или добро или нищо, но най-добре - нищо!

    Коментиран от #6, #14

    18:11 15.12.2025

  • 6 Абе

    1 6 Отговор

    До коментар #5 от "Ивайло Мирчев отговорил на славчо":

    На изборите след около 3 месеца ще се докаже че народа не е стадо а му вярва и е оценил успехите на правителството. ИТН ще е 1-ва политическа формация с около 18%. Втори ГЕРБ с 16%,трети ДПС с 14% , Възраждане с 9% и ПП-ДБ със 7%. Тези формации ще бъдат представени и премиер от ИТН.

    18:12 15.12.2025

  • 7 Даниел

    12 1 Отговор
    Къде по света има цял парламент да бъде гонен с камъни няколко пъти от народа и пак да се кандидатират на следващите избори?!
    От 240 поне 212 са негодни !

    18:12 15.12.2025

  • 8 на мафията дружка

    13 0 Отговор
    По некадърност този е предпоследен ,а последен е Теменужка

    18:12 15.12.2025

  • 9 Да да да

    12 1 Отговор
    За тези месеци на власт усвоихте пари и натрупахте дълг като за цял мандат. Не ми се мисли ако бяхте изкарали още една година какви поразии щяхте да направите.

    18:12 15.12.2025

  • 10 славуца и кауна боташ

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Радостна новина":

    Ще се бият кои да минат 1% и вземат субсидия 😅

    18:13 15.12.2025

  • 11 И към

    11 0 Отговор
    ареста е продължението ви .

    18:13 15.12.2025

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 0 Отговор
    Що не си признаете, че БорисОФ хвърли кърпата часове след визитата на треторазряден САШтински ФУЛ.мастер от пето ниво🤔❗

    18:14 15.12.2025

  • 13 Ами

    5 0 Отговор
    тогава защо се назландисвахте ?

    18:15 15.12.2025

  • 14 Мирчев нарече ИТН

    1 6 Отговор

    До коментар #5 от "Ивайло Мирчев отговорил на славчо":

    Селяни и чалгари покойници...Слави ,Тошко, Балабанов и другите му отговориха подобаващо

    18:16 15.12.2025

  • 15 Някой

    8 0 Отговор
    Гроздан Кападжалов пърно от СДС, после от ИТН. Сигупен признак, че няма съвест.

    18:20 15.12.2025

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 1 Отговор
    ЗА ДА НЕ ПРЕЧАТ ЗА ПРИЕМАНЕТО НА ЕВРОТО,
    ФБР И ИНТЕРПОЛ ЧАКАТ ЯНУАРИ ЗА ДА ПОЧНАТ
    РЕПРЕСИТЕ СРЕЩУ АКТИВИСТИ НА ГЕРБ ДПС:)
    ....
    СЛЕДЕТЕ МЕДИИТЕ, НОЖА ТОЯ ПЪТ Е ИСТИНСКИ :)

    18:23 15.12.2025

  • 17 Някой

    7 0 Отговор
    Караджов, дай си Ферарито та за малко и аз да покарам кола за половин милион.

    18:25 15.12.2025

  • 18 Профил

    0 7 Отговор
    Гроздан е умен мъж и действен.

    18:26 15.12.2025

  • 19 Аз.........

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Абе":

    🖕😂😂😂😂😂😂

    18:30 15.12.2025

  • 20 ИСТИНАТА

    2 1 Отговор
    Асен Василев ПП/ДБ: Левски ни е завещал Националният идеал
    "ДА БЪДЕМ РАВНИ НА ДРУГИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ НАРОДИ"

    18:33 15.12.2025

  • 21 ококор

    2 2 Отговор
    нa пpoлeт пп-дб-тaтa cядaмe в cкyтa нa пeeвcки и пaк щe пиeм мaзнo тypcкo кaфe зaeднo c бyци зa пo гoлям дял oт дeмoкpaтичнaтa бaницa! дa живee дeмoкpaциятa дpyгapи!

    18:34 15.12.2025

  • 22 ЗРИТЕЛ

    3 0 Отговор
    .... УСЕЩАХТЕ, ЧЕ АЛЧНОСТТА ВИ Е ПО СИЛНА И СТОЯХТЕ...ДО ПОСЛЕДНО...

    18:34 15.12.2025

  • 23 Може би

    2 0 Отговор
    Ако ГЕРБ бяха предложили друг министър председател, за който няма сигнали за корупционни схеми, ако разбираха, че отново са във властта след тоталното им неглижиране след 2020 г. те трябваше да работят с пълна отдаденост за народа и обществото и нямаше да се стигне до това политическо фиаско за тях.

    18:34 15.12.2025

  • 24 Орлин Алексиев

    3 0 Отговор
    Гроздю не познава, не е виждал приятеля славев. И Гроздю също е приятел славев. Приятелите не се познават и бою не познават, и пею не познават.

    18:37 15.12.2025

  • 27 Дориана

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Радостна новина":

    Доказано на теб и психолог не може да ти помогне. Предателската партия ИТН отиват в историята излизат от Парламента . ГЕРБ/ СДС се сриват надолу. БСП ОЛ и при тях ма срив . Предателите от коалиция Магнитски - Мафия народа ги наказа с революция. ИТН и БСП ОЛ повече няма да бъдат патерици и проводници на мафията, корупцията и олигархията.

    18:51 15.12.2025

  • 28 Любопитен

    0 1 Отговор
    Правителството сбърка защото се вслуша в синдикатите и исканията за високи пенсии и високи заплати в държавния сектор. То се готвеше да увеличи осигуровките с над 3000 евро годишно за средния работещ човек в София до 2028 и това преля чашата и можеше да доведе до бунтове и дори до запалване на парламента от бесните софиянци. Нито едно правителство не може да оцелее такова нещо и логичното се случи.

    18:53 15.12.2025

  • 29 Панчуг

    1 0 Отговор
    Чалгар долно пробен!

    19:05 15.12.2025

  • 30 Гост

    1 0 Отговор
    Тоя го гледах при Цветка. Лъжеше през цялото интервю. Тъкмо почваха "многото" реформи, ама на....обрат. Лъжец от класа

    19:10 15.12.2025

  • 31 СДСКРАДЕЦ

    1 0 Отговор
    Нищо друго не знаят освен да КРАДАТ.

    19:19 15.12.2025

  • 32 пак този

    0 0 Отговор
    То това се усещаше и преди протестите, ама нали има лапане.....

    19:23 15.12.2025

