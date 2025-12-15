Гроздан Караджов призна: Още след първия голям протест се усещаше, че трябва да подадем оставка

В деня на оставката има съвет на коалицията, когато се взе това решение и тогава разбрах окончателно. Но още след първия голям протест се усещаше, че трябва да подадем оставка. Стана ясно, че няма как да се управлява на инат. Обществената енергия заслужава да ѝ бъде даден шанс. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов в ефира на бТВ.
Уточни, че мандатоносителят съобщил, че ще се подава оставка, а у него не е имало съпротива срещу това решение. Смята, че важното тук е да насочим енергията си в участие в честни и почтени избори.
„Не мога да кажа лоша дума за протест. Можем да чуем за недъзите на управлението от тях“, на мнение е Караджов.
„Правителството беше много добър екип. Работи добре и много упорито, много часове. Всички заварихме отчаяна ситуация, закъсали реформи. При мен нямаше нито една започната реформа. От инвестициите само служебния министър реди мен бе направил една от тях“, каза още вицепремиерът в оставка.
„Аз имам лоялност към тези (ИТН – бел.ред.), които са видели, че имам някакви качества. Орлин Алексиев не ми се е обаждал, не ме е управлявал“, коментира Караджов.
„Танкерът вече не се движи, защото вече е закотвен на определеното за него място. Това е един от двата ударени от украинските военни сили танкери. Собственикът на този у нас е Китай. Сериозен пожар е вилнял. Грешката на турската страна е, че не ни уведомяват официално. Макар да го следим отдалеч, никой няма представа, че ще изпадне в такова положение“, обясни той за танкера „Кайрос“ край Ахтопол.
За блокадата на гръцката граница, транспортният министър обърна внимание: „Водим диалог с ЕК. Прогнозата зависи от вътрешнополитическата ситуация в Гърция. Представиха се исканията на протестиращите. По всички европейски директиви това е забранено – възпрепятстване на свободното придвижване.“
„Ще продължи либерализиранията в сектора на пътническите железопътни превози. С мое решение днес са определени избраните изпълнители за 3-те обособени позиции. Северният и южният превозвач се присъждат на единствената друга фирма, кандидатствала за тях – „Ивкони експрес“, а БДЖ ще вземе лота на западния превозвач. Т.е. БДЖ остава с 85% от общите превози на пътници“, уведоми още той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Радостна новина
Коментиран от #10, #27
18:09 15.12.2025
2 Дориана
Коментиран от #25, #26
18:09 15.12.2025
3 ДрайвингПлежър
Един от най-хитрите и мръсни корумпета в това мръсно правителство!
18:09 15.12.2025
4 Абе
Коментиран от #5, #19
18:10 15.12.2025
5 Ивайло Мирчев отговорил на славчо
До коментар #4 от "Абе":Преди малко в меката на политическата чалга ИТН за пореден път са развяли фалшива новина, приписвайки ми думи, които не съм казвал по отношение на Пеевски (линк в първи коментар). Уж предварителната заявка на диванния политик Слави беше да има "само факти". Вместо факти - фейк нюз, достойни за пеевска медия.
Ако Слави искаше наистина да има "само факти" трябваше да разкаже за:
- Корупцията в министерствата на ИТН;
- Кой назначи Орлин Алексиев за икономически брокер на ИТН;
- Кой се превърна в главен аранжор на обществени поръчки от името на ИТН в изпълнителната власт?;
- Защо ИТН саботира съдебната реформа, включително отказа да подкрепи ключови промени, които щяха реално да ограничат властта на главния прокурор;
- Как ИТН гласува синхронно с ГЕРБ и ДПС по ключови теми - от кадрови решения до регулатори, когато това беше удобно;
- Как ИТН взриви собственото си управление, не заради принципи (или Македонияяяяя), а заради натискане на копчето, подплатено със съответния аванс;
- Как ИТН подведе хилядите от протестите, обещавайки истинска битка срещу Пеевски, а накрая за година дори не усети влиянието му.
Фактите са упорито нещо. Фалшивите новини – също. Непреходни остават само борбата на ИТН срещу свободата на словото и арогантното отношение към младите лекари. А за Пеевски - сигурен съм, че все още никой в ИТН не е усетил неговото влияние върху управлението. Затова за чалга политическите покойници или добро или нищо, но най-добре - нищо!
Коментиран от #6, #14
18:11 15.12.2025
6 Абе
До коментар #5 от "Ивайло Мирчев отговорил на славчо":На изборите след около 3 месеца ще се докаже че народа не е стадо а му вярва и е оценил успехите на правителството. ИТН ще е 1-ва политическа формация с около 18%. Втори ГЕРБ с 16%,трети ДПС с 14% , Възраждане с 9% и ПП-ДБ със 7%. Тези формации ще бъдат представени и премиер от ИТН.
18:12 15.12.2025
7 Даниел
От 240 поне 212 са негодни !
18:12 15.12.2025
8 на мафията дружка
18:12 15.12.2025
9 Да да да
18:12 15.12.2025
10 славуца и кауна боташ
До коментар #1 от "Радостна новина":Ще се бият кои да минат 1% и вземат субсидия 😅
18:13 15.12.2025
11 И към
18:13 15.12.2025
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
18:14 15.12.2025
13 Ами
18:15 15.12.2025
14 Мирчев нарече ИТН
До коментар #5 от "Ивайло Мирчев отговорил на славчо":Селяни и чалгари покойници...Слави ,Тошко, Балабанов и другите му отговориха подобаващо
18:16 15.12.2025
15 Някой
18:20 15.12.2025
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ФБР И ИНТЕРПОЛ ЧАКАТ ЯНУАРИ ЗА ДА ПОЧНАТ
РЕПРЕСИТЕ СРЕЩУ АКТИВИСТИ НА ГЕРБ ДПС:)
....
СЛЕДЕТЕ МЕДИИТЕ, НОЖА ТОЯ ПЪТ Е ИСТИНСКИ :)
18:23 15.12.2025
17 Някой
18:25 15.12.2025
18 Профил
18:26 15.12.2025
19 Аз.........
До коментар #4 от "Абе":🖕😂😂😂😂😂😂
18:30 15.12.2025
20 ИСТИНАТА
"ДА БЪДЕМ РАВНИ НА ДРУГИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ НАРОДИ"
18:33 15.12.2025
21 ококор
18:34 15.12.2025
22 ЗРИТЕЛ
18:34 15.12.2025
23 Може би
18:34 15.12.2025
24 Орлин Алексиев
18:37 15.12.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Дориана
До коментар #1 от "Радостна новина":Доказано на теб и психолог не може да ти помогне. Предателската партия ИТН отиват в историята излизат от Парламента . ГЕРБ/ СДС се сриват надолу. БСП ОЛ и при тях ма срив . Предателите от коалиция Магнитски - Мафия народа ги наказа с революция. ИТН и БСП ОЛ повече няма да бъдат патерици и проводници на мафията, корупцията и олигархията.
18:51 15.12.2025
28 Любопитен
18:53 15.12.2025
29 Панчуг
19:05 15.12.2025
30 Гост
19:10 15.12.2025
31 СДСКРАДЕЦ
19:19 15.12.2025
32 пак този
19:23 15.12.2025