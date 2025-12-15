Гроздан Караджов призна: Още след първия голям протест се усещаше, че трябва да подадем оставка

В деня на оставката има съвет на коалицията, когато се взе това решение и тогава разбрах окончателно. Но още след първия голям протест се усещаше, че трябва да подадем оставка. Стана ясно, че няма как да се управлява на инат. Обществената енергия заслужава да ѝ бъде даден шанс. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов в ефира на бТВ.

Уточни, че мандатоносителят съобщил, че ще се подава оставка, а у него не е имало съпротива срещу това решение. Смята, че важното тук е да насочим енергията си в участие в честни и почтени избори.

„Не мога да кажа лоша дума за протест. Можем да чуем за недъзите на управлението от тях“, на мнение е Караджов.

„Правителството беше много добър екип. Работи добре и много упорито, много часове. Всички заварихме отчаяна ситуация, закъсали реформи. При мен нямаше нито една започната реформа. От инвестициите само служебния министър реди мен бе направил една от тях“, каза още вицепремиерът в оставка.

„Аз имам лоялност към тези (ИТН – бел.ред.), които са видели, че имам някакви качества. Орлин Алексиев не ми се е обаждал, не ме е управлявал“, коментира Караджов.

„Танкерът вече не се движи, защото вече е закотвен на определеното за него място. Това е един от двата ударени от украинските военни сили танкери. Собственикът на този у нас е Китай. Сериозен пожар е вилнял. Грешката на турската страна е, че не ни уведомяват официално. Макар да го следим отдалеч, никой няма представа, че ще изпадне в такова положение“, обясни той за танкера „Кайрос“ край Ахтопол.

За блокадата на гръцката граница, транспортният министър обърна внимание: „Водим диалог с ЕК. Прогнозата зависи от вътрешнополитическата ситуация в Гърция. Представиха се исканията на протестиращите. По всички европейски директиви това е забранено – възпрепятстване на свободното придвижване.“

„Ще продължи либерализиранията в сектора на пътническите железопътни превози. С мое решение днес са определени избраните изпълнители за 3-те обособени позиции. Северният и южният превозвач се присъждат на единствената друга фирма, кандидатствала за тях – „Ивкони експрес“, а БДЖ ще вземе лота на западния превозвач. Т.е. БДЖ остава с 85% от общите превози на пътници“, уведоми още той.