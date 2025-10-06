Корнелия Нинова: Леле, колко е жалък! Бойко Борисов дава интервю. Притеснен. Обяснява се. Хленчи.

Леле, колко е жалък! Бойко Борисов днес пред къщата си в Банкя. Дава интервю. Притеснен. Обяснява се. Хленчи. Уплашен. След разкритията на Уоул Стрийт Джърнал за тайната му среща с Тръмп-младши.
Това коментира лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.
Ходил е непоканен в един хотел да хленчи като госпожица. Да си спасява кожата като продава националния интерес. И така 15 години. Чупка в кръста пред силните на деня само за личното му оцеляване.
Този е срам и позор за България. Зло.
Всичко е производно на неговия модел на управление. Вътре - завладяна държава. Навън - продадена.
Нашето бъдеще минава само през Бойковото отстраняване от политиката.
1 Последния Софиянец
17:22 06.10.2025
17:22 06.10.2025
2 Последния Софиянец
17:23 06.10.2025
3 Нинова е пич
17:24 06.10.2025
4 Всичко
17:24 06.10.2025
6 Винаги
17:26 06.10.2025
7 Промяна
17:26 06.10.2025
17:26 06.10.2025
8 Тони
17:26 06.10.2025
17:26 06.10.2025
9 Бялджип
17:27 06.10.2025
10 хаджи Генчо
17:27 06.10.2025
11 Промяна
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Първият драскач тук абониран да клевети
17:27 06.10.2025
17:27 06.10.2025
12 Дориана
17:27 06.10.2025
17:27 06.10.2025
13 Да те светна по въпроса:
До коментар #7 от "Промяна":Ти си онова сбръчкано бабе от "герб лели и баби". Загоря ти манджата и ще те бие мъжо ти.
17:28 06.10.2025
17:28 06.10.2025
14 Донко
17:28 06.10.2025
15 Промяна
До коментар #8 от "Тони":Ти лично беше на срещата ли Това са клевети твоето
17:29 06.10.2025
17:29 06.10.2025
16 123456
До коментар #7 от "Промяна":Ох, ти си професионалната оплаквачка на Баце, нали? Можеш ли нещо да работиш?
17:29 06.10.2025
17:29 06.10.2025
17 недоволен
17:29 06.10.2025
18 Ганя Путинофила
17:29 06.10.2025
19 Промяна
До коментар #12 от "Дориана":Ето и тая горката прокопиева служителка Що за мания е твоята Е за пари явно си готова на всичко ГНУСОТИИ КЛЕВЕТИ ОЧЕРНЯНЕ ЛЪЖИ ОБИДИ ПАДЕНИЕ СИ
17:30 06.10.2025
17:30 06.10.2025
20 Лельо гербава
До коментар #11 от "Промяна":Ще ти паднат и последните зъби от любов към герберските крадци. Но и на на теб ще ти мине когато видиш простата и крадлива Тиква Борисов зад решетките.
17:31 06.10.2025
17:31 06.10.2025
21 касата на Буда се пълни
Пак гласуваъте за ГРОБ !
17:31 06.10.2025
23 Тони
До коментар #15 от "Промяна":В този контекст WSJ посочва и рафинерията "Лукойл Нефтохим" – с цел да намери американски инвеститор, като е уверявал своите контакти, че има достъп до кръга на Тръмп.
17:32 06.10.2025
17:32 06.10.2025
24 Промяна
До коментар #13 от "Да те светна по въпроса:":Иска ти се хахахаха ЖАЛКИ сте ОСВЕН обиди нещо друго полезно няма от вас
17:33 06.10.2025
25 Промяна
БАЛСЪММУ МААТААА НА БОРИСООООВ
ХАХАХАХАХА
17:33 06.10.2025
17:33 06.10.2025
26 Майк Алън Патън
Кой не е наясно с двуличието и жаждата му да оцелява на ВСЯКА ЦЕНА ?
17:33 06.10.2025
27 Да те питам
До коментар #19 от "Промяна":Защо търбуха на Тиквата Борисов няма насищане. Краде всичко от всички ни. Ненаситен е.
17:33 06.10.2025
28 Точна статия..права е Нинова за Борисов
17:34 06.10.2025
29 Промяна
До коментар #20 от "Лельо гербава":Нито съм гербава нито съм леля Така че папагалските ви писаници ми омръзна ха Измислете нещо ново Можете ли хахаха
17:35 06.10.2025
17:35 06.10.2025
30 Кума ЛисА
17:35 06.10.2025
31 Промяна
До коментар #16 от "123456":Защо всичко се свежда до една личност Ако не е БАЦЕ вие какво ще драскате питам аз
17:36 06.10.2025
17:36 06.10.2025
32 свиреп ОХЛЮВ
17:36 06.10.2025
33 В коментар 28 публикувах
17:36 06.10.2025
34 Сбръчкана гербава лельо
До коментар #25 от "Промяна":Дори у вас не те искат с тази герберска простотия и воня, която оставяш след себе си.
17:37 06.10.2025
35 123456
До коментар #31 от "Промяна":Ами защото тази личност е съсипала всичко! Искаш ли по-подробно?
17:38 06.10.2025
36 Промяна
До коментар #23 от "Тони":Ти лично беше там ли Що за лъжи с тези лъжи явно се храните друго нямате
17:38 06.10.2025
17:38 06.10.2025
37 3674
17:38 06.10.2025
38 Колю
Много прос тоз човек.
Дали е от филията с мас?
И "Винету" да добавя.
Или от нечувана алчност?
17:38 06.10.2025
39 КарабасБарабас
17:39 06.10.2025
40 Извинявай гербава бабичко
До коментар #29 от "Промяна":Нарекох те сбръчккана гербава леля, а ти си била дърта гербава баба.
17:39 06.10.2025
41 СлънчогледкА
17:40 06.10.2025
42 Потресаващо!
До коментар #36 от "Промяна":Борисов съсипа всичко в България и стана мъжка секретарка на Пеевски.
17:42 06.10.2025