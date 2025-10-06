Новини
Корнелия Нинова: Леле, колко е жалък! Бойко Борисов дава интервю. Притеснен. Обяснява се. Хленчи.

Корнелия Нинова: Леле, колко е жалък! Бойко Борисов дава интервю. Притеснен. Обяснява се. Хленчи.

6 Октомври, 2025

Този е срам и позор за България

Корнелия Нинова: Леле, колко е жалък! Бойко Борисов дава интервю. Притеснен. Обяснява се. Хленчи. - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова

Леле, колко е жалък! Бойко Борисов днес пред къщата си в Банкя. Дава интервю. Притеснен. Обяснява се. Хленчи. Уплашен. След разкритията на Уоул Стрийт Джърнал за тайната му среща с Тръмп-младши.

Това коментира лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

Ходил е непоканен в един хотел да хленчи като госпожица. Да си спасява кожата като продава националния интерес. И така 15 години. Чупка в кръста пред силните на деня само за личното му оцеляване.

Този е срам и позор за България. Зло.

Всичко е производно на неговия модел на управление. Вътре - завладяна държава. Навън - продадена.

Нашето бъдеще минава само през Бойковото отстраняване от политиката.


България
  • 1 Последния Софиянец

    23 5 Отговор
    Още когато дойде Тръмп младши се разчу че Бойко Борисов е подарил Турски поток,Боташ и Нефтохим.

    Коментиран от #11

    17:22 06.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    20 5 Отговор
    В Ню Йорк Желязков подари и редкоземните минерали.

    17:23 06.10.2025

  • 3 Нинова е пич

    21 6 Отговор
    за разлика от простата и крадлива герберска Тиква Борисов и аверчето му ПееФ. Шайка от пеееско-герберски бандити управляват Родината ни.

    17:24 06.10.2025

  • 4 Всичко

    12 5 Отговор
    Отстраняване на Бако от политиката и не само

    17:24 06.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Винаги

    15 4 Отговор
    е бил страхливец ! Охранителя !

    17:26 06.10.2025

  • 7 Промяна

    6 10 Отговор
    ФАКТИ БГ НИНОВА ТЕК Е АБОНИРАНА ЛИ КАКТО И ОНЗИ МЕТОДИЕВ ТЕ СА ИСИЕ И ЯКО ОБИЖДАТ НИНОВАААААА ЖАЛКА КАРТИНКА СИ И ТОЗИ АБОНАМЕНТ ТУК НЯМА ДА ТИ ПОМОГНЕ ТО БИВА ГНУС НО ЩОМ Е ЗА ЛЕСНИТЕ ПАРИ В ПАРЛАМЕНТА

    Коментиран от #13, #16, #22

    17:26 06.10.2025

  • 8 Тони

    11 5 Отговор
    Боко е предложил “Турски поток” на САЩ срещу сваляне на “Магнитски”

    Коментиран от #15

    17:26 06.10.2025

  • 9 Бялджип

    4 2 Отговор
    Права е Нинова. Друг въпрос е, че тя също е до геша в л@йната. най-добре го каза един политик-математик в началото на промените. Всички съгрешихме заедно и заедно станахме излишни.

    17:27 06.10.2025

  • 10 хаджи Генчо

    4 7 Отговор
    Вие сте странни хора. Нали това шкафче трябва да се пълни? Пачките и кюлчетата там изглежда са свършили.

    17:27 06.10.2025

  • 11 Промяна

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Първият драскач тук абониран да клевети

    Коментиран от #20

    17:27 06.10.2025

  • 12 Дориана

    10 4 Отговор
    Да, така е Борисов е много по- вреден от Пеевски. Този човек с неговото еднолично управление съсипа България и я вкара в дълбока корупция където политическата изпълнителна власт се срасна със съдебната система . И до днес в България няма правосъдие точно заради неговото еднолично управление. Наглост , лъжи, манипулации , голямо дебело его, липса на реалност - това е точната характеристика. Той отдавна е вреден за България. и е на принципа - След мен- потоп.

    Коментиран от #19

    17:27 06.10.2025

  • 13 Да те светна по въпроса:

    2 5 Отговор

    До коментар #7 от "Промяна":

    Ти си онова сбръчкано бабе от "герб лели и баби". Загоря ти манджата и ще те бие мъжо ти.

    Коментиран от #24

    17:28 06.10.2025

  • 14 Донко

    5 1 Отговор
    Онзи ден гледам инкасаторката я сменили с човек на Пеефски

    17:28 06.10.2025

  • 15 Промяна

    6 3 Отговор

    До коментар #8 от "Тони":

    Ти лично беше на срещата ли Това са клевети твоето

    Коментиран от #23

    17:29 06.10.2025

  • 16 123456

    6 3 Отговор

    До коментар #7 от "Промяна":

    Ох, ти си професионалната оплаквачка на Баце, нали? Можеш ли нещо да работиш?

    Коментиран от #31

    17:29 06.10.2025

  • 17 недоволен

    1 1 Отговор
    Търпете го още, калпазани.

    17:29 06.10.2025

  • 18 Ганя Путинофила

    2 4 Отговор
    Тиквата хариза Камчия на путин!

    17:29 06.10.2025

  • 19 Промяна

    5 3 Отговор

    До коментар #12 от "Дориана":

    Ето и тая горката прокопиева служителка Що за мания е твоята Е за пари явно си готова на всичко ГНУСОТИИ КЛЕВЕТИ ОЧЕРНЯНЕ ЛЪЖИ ОБИДИ ПАДЕНИЕ СИ

    Коментиран от #27

    17:30 06.10.2025

  • 20 Лельо гербава

    3 3 Отговор

    До коментар #11 от "Промяна":

    Ще ти паднат и последните зъби от любов към герберските крадци. Но и на на теб ще ти мине когато видиш простата и крадлива Тиква Борисов зад решетките.

    Коментиран от #29

    17:31 06.10.2025

  • 21 касата на Буда се пълни

    1 3 Отговор
    100 евро на ден е нормата, която всеки служител на ДАИ трябвало да събира от тираджиите.
    Пак гласуваъте за ГРОБ !

    17:31 06.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Тони

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Промяна":

    В този контекст WSJ посочва и рафинерията "Лукойл Нефтохим" – с цел да намери американски инвеститор, като е уверявал своите контакти, че има достъп до кръга на Тръмп.

    Коментиран от #36

    17:32 06.10.2025

  • 24 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Да те светна по въпроса:":

    Иска ти се хахахаха ЖАЛКИ сте ОСВЕН обиди нещо друго полезно няма от вас

    17:33 06.10.2025

  • 25 Промяна

    0 3 Отговор
    ХОООРААААААА
    БАЛСЪММУ МААТААА НА БОРИСООООВ
    ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #34

    17:33 06.10.2025

  • 26 Майк Алън Патън

    1 3 Отговор
    И без Нинова да го казва , всеки НОРМАЛЕН ЧОВЕК вижда какъв е Борисов - целящ да се себезапази , да оцелее , на стъпва върху труповете на свои и чужди , да лицемерничи , да бъде хамелеон , който се пребоядисва според своя си интерес !
    Кой не е наясно с двуличието и жаждата му да оцелява на ВСЯКА ЦЕНА ?

    17:33 06.10.2025

  • 27 Да те питам

    2 3 Отговор

    До коментар #19 от "Промяна":

    Защо търбуха на Тиквата Борисов няма насищане. Краде всичко от всички ни. Ненаситен е.

    17:33 06.10.2025

  • 28 Точна статия..права е Нинова за Борисов

    0 0 Отговор
    Днес е интересен ден!!! След като по рано публикувах в сайта че бившият Евродепутат, бивш изпълнителен директор на БТВ,бивш програмен директор на ТВ7 и чест гост в студиото на Факти.бг Николай Бареков е пред къщата на Бойко Борисов в Банкя заедно с подръжници ,Борисов получил обаждане че Бареков е там пристигна за обяснение. Няма как да изтегля видеото и публикувам затова поствам екранна снимка. Борисов пристига с думите- " Николай ти ми беше близък,кум съм на първия ти брак, кръстник на първородния ти син,защо за всичко аз съм виновен,аз не управлявам а ИТН и БСП а ние подкрепяме техните програми" ,Бареков пита а кой тогава така краде и за 7 месеца изтегли 20 милиарда кредити на България? Борисов отговори " Питайте ИТН и БСП които управляват а ние с ДПС само осигуряваме гласове в пленарна зала" ....Има много още интересни разкрития от Борисов към Бареков но трябва да изгледате цялото видео.

    17:34 06.10.2025

  • 29 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Лельо гербава":

    Нито съм гербава нито съм леля Така че папагалските ви писаници ми омръзна ха Измислете нещо ново Можете ли хахаха

    Коментиран от #40

    17:35 06.10.2025

  • 30 Кума ЛисА

    0 1 Отговор
    От доста време е ясно , че ИЛИ хората , или Борисов и Шайката му ! Това е дилемата пред нас !

    17:35 06.10.2025

  • 31 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "123456":

    Защо всичко се свежда до една личност Ако не е БАЦЕ вие какво ще драскате питам аз

    Коментиран от #35

    17:36 06.10.2025

  • 32 свиреп ОХЛЮВ

    1 1 Отговор
    Сами сме си виновни , че отгледахме , охранихме и развихме такъв ПАРАЗИТ , които е на върха на полит живот на България вече 20 години !

    17:36 06.10.2025

  • 33 В коментар 28 публикувах

    0 1 Отговор
    Какво каза преди час Борисов на Бареков който обгради къщата му в Банкя с подръжници. ЦЯЛО видео е но нямаше как да го изтегля и публикувам затова постнах само екранна снимка. Може да го гледате в профила на Бареков по ФОКС НЮЗ. Публикувах само екранна снимка ...изумително е

    17:36 06.10.2025

  • 34 Сбръчкана гербава лельо

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Промяна":

    Дори у вас не те искат с тази герберска простотия и воня, която оставяш след себе си.

    17:37 06.10.2025

  • 35 123456

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "Промяна":

    Ами защото тази личност е съсипала всичко! Искаш ли по-подробно?

    17:38 06.10.2025

  • 36 Промяна

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "Тони":

    Ти лично беше там ли Що за лъжи с тези лъжи явно се храните друго нямате

    Коментиран от #42

    17:38 06.10.2025

  • 37 3674

    0 0 Отговор
    Бойко е за пенсия, та лесно се рита по умряло куче. Кажи нещо за Пеевски, Корнелио, ама не казваш? Той е новия господар. Тия уговорки с младия тръмпяга не са станали без санкция от Пеевски, защото той е бенефициента. Ама не казваш нищо за него... само за слугата му.

    17:38 06.10.2025

  • 38 Колю

    2 0 Отговор
    А наш Боко ни води при Франция - фалирала Франция - в Клуба на богатите ни водел.
    Много прос тоз човек.
    Дали е от филията с мас?
    И "Винету" да добавя.
    Или от нечувана алчност?

    17:38 06.10.2025

  • 39 КарабасБарабас

    1 1 Отговор
    Вече май има само един начин да се отървем от този човек. РЕШЕНИЕТО за него може да бъде само и единствено ОКОНЧАТЕЛНО. Защото той няма намерение да си отиде доброволно. ЕГОТО му заслепява реалността , че е един обикновен ПРОСТак.

    17:39 06.10.2025

  • 40 Извинявай гербава бабичко

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Промяна":

    Нарекох те сбръчккана гербава леля, а ти си била дърта гербава баба.

    17:39 06.10.2025

  • 41 СлънчогледкА

    0 0 Отговор
    И накрая дошъл Бойко в хотела , при човека на Тръмп и казал - Ту Тууууу ли ?

    17:40 06.10.2025

  • 42 Потресаващо!

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Промяна":

    Борисов съсипа всичко в България и стана мъжка секретарка на Пеевски.

    17:42 06.10.2025

