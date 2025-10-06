Корнелия Нинова: Леле, колко е жалък! Бойко Борисов дава интервю. Притеснен. Обяснява се. Хленчи.

Леле, колко е жалък! Бойко Борисов днес пред къщата си в Банкя. Дава интервю. Притеснен. Обяснява се. Хленчи. Уплашен. След разкритията на Уоул Стрийт Джърнал за тайната му среща с Тръмп-младши.

Това коментира лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

Ходил е непоканен в един хотел да хленчи като госпожица. Да си спасява кожата като продава националния интерес. И така 15 години. Чупка в кръста пред силните на деня само за личното му оцеляване.

Този е срам и позор за България. Зло.

Всичко е производно на неговия модел на управление. Вътре - завладяна държава. Навън - продадена.

Нашето бъдеще минава само през Бойковото отстраняване от политиката.