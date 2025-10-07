Дончо Барбалов: Бюджетът ни вкара в еврозоната. Не виждам щети или жертви

Финансите са напрегнати, икономиката е под влияе на различни външни шокове и кризи, но се справяме много добре. Разумно е да се действа премислено. Хората няма от какво да се притесняват. Това заяви Дончо Барбалов, зам.-министър на икономиката и индустрията, в ефира на БНТ.
„Бюджетът ни вкара в еврозоната. Не виждам щети или жертви. В сравнение с 2024 г. имаме сериозно увеличение в бюджетните приходи, дефицит 2,4%“, подчерта той.
Той смята, че информационната кампания за еврото върви добре: „Има вече много срещи по места. Наставането на тишина по темата е нещо добро, защото въпросите на хората и бизнеса са намерили отговорите си.“
„Министерството следи международните цени на 30 стоки и услуги, за да имаме система за ранно предупреждение, ако те се повишат. По думите му цените на хранителните стоки са стабилни и тази година няма промяна в тези международни цени“, допълни Барбалов.
„Митата на САЩ създадоха доста колебания в световен мащаб. Това вече уляга обаче, нещата се наместват“, допълни още той.
До коментар #1 от "Кой полезен идиот от Брюксел":Ако ти се случи да попаднеш в ЕС ще се втрещиш с какво разнообразие от афроазиатски племена се е заблатило, та нашето племе ли няма да вземат?
