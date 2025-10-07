Новини
Дончо Барбалов: Бюджетът ни вкара в еврозоната. Не виждам щети или жертви

7 Октомври, 2025 09:05

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Финансите са напрегнати, икономиката е под влияе на различни външни шокове и кризи, но се справяме много добре. Разумно е да се действа премислено. Хората няма от какво да се притесняват. Това заяви Дончо Барбалов, зам.-министър на икономиката и индустрията, в ефира на БНТ.

„Бюджетът ни вкара в еврозоната. Не виждам щети или жертви. В сравнение с 2024 г. имаме сериозно увеличение в бюджетните приходи, дефицит 2,4%“, подчерта той.

Той смята, че информационната кампания за еврото върви добре: „Има вече много срещи по места. Наставането на тишина по темата е нещо добро, защото въпросите на хората и бизнеса са намерили отговорите си.“

„Министерството следи международните цени на 30 стоки и услуги, за да имаме система за ранно предупреждение, ако те се повишат. По думите му цените на хранителните стоки са стабилни и тази година няма промяна в тези международни цени“, допълни Барбалов.

„Митата на САЩ създадоха доста колебания в световен мащаб. Това вече уляга обаче, нещата се наместват“, допълни още той.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кой полезен идиот от Брюксел

    взе това племе в ЕС и НАТО?

    Коментиран от #5

    09:08 07.10.2025

  • 2 честен ционист

    Щото не си видял фиксинга за 1/1/2026, да видиш тогава тотал щетата.

    09:09 07.10.2025

  • 3 провинциалист

    И теб да не те виждам повече!

    09:12 07.10.2025

  • 4 КЕН ЛИИИИИИИ

    ЛИБУ ЛИБУ ДАУ ЧУУУУУУУУ

    09:12 07.10.2025

  • 5 провинциалист

    До коментар #1 от "Кой полезен идиот от Брюксел":

    Ако ти се случи да попаднеш в ЕС ще се втрещиш с какво разнообразие от афроазиатски племена се е заблатило, та нашето племе ли няма да вземат?

    09:14 07.10.2025

  • 6 нннн

    Знам, че има и гoвeдa всред хората. Но защо избираме все такива да са на власт е загадка за мен.

    09:15 07.10.2025

