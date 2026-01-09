Новини
Посочването на “старата цена” в евро при намаления заблуждава потребителите и нарушава закона

Посочването на “старата цена” в евро при намаления заблуждава потребителите и нарушава закона

9 Януари, 2026

Тя разказа, че има недобросъвестни търговци, които при намаления посочват в евро цената, от която се изчислява отстъпката

Потребителите да бъдат особено внимателни при тазгодишните традиционни януарски кампании за намаления заради въведените специални правила във връзка с приемането на еврото, предупреди пред медии основателят на онлайн платформата “Ние, потребителите” Габриела Руменова.

Тя разказа, че има недобросъвестни търговци, които при намаления посочват в евро цената, от която се изчислява отстъпката. “Това е неправомерно, тъй като Законът за защита на потребителите ясно казва, че “предишната цена” е най-ниската цена на стоката или услугата, която търговецът е предлагал през период, не по-кратък от 30 дни преди датата на намалението на цената. А през въпросните 30 дни, предвид че еврото е официална валута у нас само от 9 дни, тази цена е била валидна за заплащане единствено в левове, респективно – потребителите са следили нея при евентуален мониторинг с цел извършване на по-изгодни за тях сделки в следващ период. Именно затова, поставянето на старата цена превалутирана в евро може да заблуди потребителя при проследяването на динамиката на цените на стоките и услугите, които го интересуват”, разясни Руменова. И подчерта, че правилното обозначаване на цените при намаления през януари тази година е старата цена да бъде посочвана в левове, новата – в двете валути, независимо от последователността на изписването им.

Според нея, с кампании за намаления, каквито в действителност няма, могат да бъдат объркани практиките от началото на тази година на все повече електронни магазини да поставят на първо място цената в евро. “Това не е нарушение, но в случай че потребител е следил при даден търговец колко струва конкретен артикул в последните дни на миналата година и сега цената е първо в евро, може да се заблуди, че е наполовина. Ако пък е двойно увеличена и числото е запазено същото, но вече в евро, каквито сигнали има, може изобщо да не разбере за промяната. А това вече е предпоставка за проверка от контролните органи за евентуално икономически необосновано повишаване на цените”, даде примери Руменова.

За да има яснота и да не стават обърквания, експертът припомни, че при кампании за намаления през целия период на двойното обозначаване на цените (до 8 август тази година) трябва да са изписани три стойности. Едната е старата цена, а другите две са намалената в двете валути - левове и евро. Недопустимо е да има само две стойности, които и да са те. Затова трябва внимателно да се гледа коя цена в коя валута е.


  • 1 Последния Софиянец

    6 2 Отговор
    До края на годината няма да има нито евро нито еврозона.Купувайте долари и сухари.

    07:23 09.01.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор
    Значи не беше нарушение цял месец да показвате цените в € без да можем да плащаме в €, ама било нарушение да показват ДНЕС тези цени🤔‼️

    07:29 09.01.2026

  • 3 Нарушения

    2 0 Отговор
    къде ли не , сега и ново ! Нищо ново !

    07:31 09.01.2026

  • 4 Юрото е Незаконно

    5 1 Отговор
    Решенията за въвеждане на Юро са взети от НЕЗАКОННО НС.
    Целият състав на служебните, а преди това Сглобките и кабинети на ГЕРБ и ДПС, БКП са Незаконни.
    Като такива всички предложения на Комисии, одобрени на второ четене от незаконно НС, и незаконни гаври с Конституцията трябва да бъдат отменени. Не е свикано ВНС.
    Дори КС се произнесе при последни избори за 46% нарушения.
    Всички Договори, Концесии, Решения на НС от 2019 трябва да бъдат анулирани.
    Всички международни решения и договори Отменени.
    Омразни правителства, дошли на власт с купени вотове. Мъртви души. Фалшифицирани бюлетини. Корпоративен и административни вотове.
    Като омразно правителства, всички заеми от 2016 трябва да бъдат опростени на България.
    Включително СТО милиарда лева от 2021 до 2028 г.
    Юрото е въведено с огромен брой НАРУШЕНИЯ на Законодателства на местно и МЕЖ. Ниво.
    Неспазени критерии за Инфлация по 8% годишно, признание шеф НСИ за 41% инфлация от 2020 до 2025 пред БНР октомври 2025, скрит дефицит между 6 и 8% годишно. и др.

    07:36 09.01.2026

  • 6 Фен

    0 0 Отговор
    Тея хептен изплискаха легена. Ако не беше безумният контрол, цените нямаше да се вдигнат превантивно още ноември - декември .

    08:11 09.01.2026

