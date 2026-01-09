Посочването на “старата цена” в евро при намаления заблуждава потребителите и нарушава закона

Потребителите да бъдат особено внимателни при тазгодишните традиционни януарски кампании за намаления заради въведените специални правила във връзка с приемането на еврото, предупреди пред медии основателят на онлайн платформата “Ние, потребителите” Габриела Руменова.
Тя разказа, че има недобросъвестни търговци, които при намаления посочват в евро цената, от която се изчислява отстъпката. “Това е неправомерно, тъй като Законът за защита на потребителите ясно казва, че “предишната цена” е най-ниската цена на стоката или услугата, която търговецът е предлагал през период, не по-кратък от 30 дни преди датата на намалението на цената. А през въпросните 30 дни, предвид че еврото е официална валута у нас само от 9 дни, тази цена е била валидна за заплащане единствено в левове, респективно – потребителите са следили нея при евентуален мониторинг с цел извършване на по-изгодни за тях сделки в следващ период. Именно затова, поставянето на старата цена превалутирана в евро може да заблуди потребителя при проследяването на динамиката на цените на стоките и услугите, които го интересуват”, разясни Руменова. И подчерта, че правилното обозначаване на цените при намаления през януари тази година е старата цена да бъде посочвана в левове, новата – в двете валути, независимо от последователността на изписването им.
Според нея, с кампании за намаления, каквито в действителност няма, могат да бъдат объркани практиките от началото на тази година на все повече електронни магазини да поставят на първо място цената в евро. “Това не е нарушение, но в случай че потребител е следил при даден търговец колко струва конкретен артикул в последните дни на миналата година и сега цената е първо в евро, може да се заблуди, че е наполовина. Ако пък е двойно увеличена и числото е запазено същото, но вече в евро, каквито сигнали има, може изобщо да не разбере за промяната. А това вече е предпоставка за проверка от контролните органи за евентуално икономически необосновано повишаване на цените”, даде примери Руменова.
За да има яснота и да не стават обърквания, експертът припомни, че при кампании за намаления през целия период на двойното обозначаване на цените (до 8 август тази година) трябва да са изписани три стойности. Едната е старата цена, а другите две са намалената в двете валути - левове и евро. Недопустимо е да има само две стойности, които и да са те. Затова трябва внимателно да се гледа коя цена в коя валута е.
1 Последния Софиянец
07:23 09.01.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
07:29 09.01.2026
3 Нарушения
07:31 09.01.2026
4 Юрото е Незаконно
Целият състав на служебните, а преди това Сглобките и кабинети на ГЕРБ и ДПС, БКП са Незаконни.
Като такива всички предложения на Комисии, одобрени на второ четене от незаконно НС, и незаконни гаври с Конституцията трябва да бъдат отменени. Не е свикано ВНС.
Дори КС се произнесе при последни избори за 46% нарушения.
Всички Договори, Концесии, Решения на НС от 2019 трябва да бъдат анулирани.
Всички международни решения и договори Отменени.
Омразни правителства, дошли на власт с купени вотове. Мъртви души. Фалшифицирани бюлетини. Корпоративен и административни вотове.
Като омразно правителства, всички заеми от 2016 трябва да бъдат опростени на България.
Включително СТО милиарда лева от 2021 до 2028 г.
Юрото е въведено с огромен брой НАРУШЕНИЯ на Законодателства на местно и МЕЖ. Ниво.
Неспазени критерии за Инфлация по 8% годишно, признание шеф НСИ за 41% инфлация от 2020 до 2025 пред БНР октомври 2025, скрит дефицит между 6 и 8% годишно. и др.
07:36 09.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Фен
08:11 09.01.2026