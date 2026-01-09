Новини
България »
Истинската евробанкнота издава характерен шум при допир

Истинската евробанкнота издава характерен шум при допир

9 Януари, 2026 08:40 1 318 59

  • евро-
  • банкнота-
  • гдбоп-
  • фалшиви пари

Повишава се рискът от опити за прокарване в обращение на фалшиви пари

Истинската евробанкнота издава характерен шум при допир - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

С навлизането на еврото у нас драстично се повишава рискът от опити за прокарване в обращение на фалшиви евробанкноти. За това предупредиха вчера от ГДБОП и призоваха гражданите да бъдат изключително внимателни.

Как да разпознаваме кои са истинските пари и кои – ментета, разкри пред Нова ТВ главен инспектор Виктор Стоименов, началник на сектор „Фалшификации“ към ГДБОП.

„Страната ни се намира в период с повишен риск от разпространение на неистински пари. На първо място, когато получим банкнота, трябва да я пипнем и усетим релефа ѝ в двата края. В средата има характерно удебеляване. Много често при фалшификатите тези линии липсват – банкнотата е гладка, а хартията е различна“, обясни той в ефира на „Здравей, България“.

По думите му една от най-честите грешки, които хората допускат, е че проверяват само един или най-много два защитни елемента. „Банкнотата трябва да се огледа и от двете страни. Истинската евробанкнота издава характерен шум при допир, докато фалшивата не. Оригиналните пари имат и воден знак“, допълни инспектор Стоименов.

Той уточни още, че при банкнотите от 100 и 200 евро цветът на цифрите се прелива отдолу нагоре при накланяне, докато при фалшификатите той остава статичен.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    27 3 Отговор
    Ми които са се добрали до нея, и са я пипнали, ще разберат. Щото цялата работа стана, вкарайте си левовете в банките, и плащайте с карти. Евро в брой, няма.

    Коментиран от #19, #23

    08:44 09.01.2026

  • 2 Зимата ни изненада

    23 1 Отговор
    Че тва сега ли се казва бе къде спахте 25-та.
    Ше кайш че самата банка не са очаквали да са приеме еврото.Приличате на не готова държава

    08:44 09.01.2026

  • 3 оня с коня

    21 3 Отговор
    Сopocнята да не се ослушва, а да почва да бачка, че да плаща данъци и да има пари за киевската хунта!

    08:44 09.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 БеГемот

    18 1 Отговор
    И главите на мверетата издават характерен шум а на нормалните не!

    08:46 09.01.2026

  • 6 Трол

    14 0 Отговор
    Операторите в колцентровете на НАП ще трябва да бъдат обучени да разпознават този шум.

    08:48 09.01.2026

  • 7 Боби

    11 1 Отговор
    НИЕ СМЕ НОМЕР 1 ВИНАГИ АКО ИМА ДАЛАВЕРА ЩЕ ВИДИШ БЪЛГАРИН.

    Коментиран от #28

    08:49 09.01.2026

  • 8 Проблемче

    20 4 Отговор
    Голямо бързане, а сега започват обясненията, разясненията и прочие. Споко, проблемите се нагъват като хартия на спряла лента и недоволството само ще расте, като максимумът ще е за вторите избори в годината, ако светът ги доживее...

    Коментиран от #10

    08:50 09.01.2026

  • 9 Аз имам характерен шум

    6 2 Отговор
    при ерекция!

    08:54 09.01.2026

  • 10 няма голямо бързане

    8 9 Отговор

    До коментар #8 от "Проблемче":

    Ако не бяхме влезли сега в ЕЗ, никога нямашеда влезем.
    Спастрихме статистиката и сега ще я покрием реално с дълг при по-добър кредитен рейтинг.
    АКо го бяхме отървали това, всичко в държавата шеше да избуши.
    Ако мислиш че етака се увеличават заплати от 200 евро на 2000 евро при отрицателна демография и повсемествна корупция, значи не си мн в час.

    Коментиран от #20

    08:55 09.01.2026

  • 11 първо впечатление

    18 2 Отговор
    Еврата са дебнички.
    Е така ги направиха нашие кинти дребни когато вървха към пълна обезценка.
    Помние ли онази дреебничка 10 000 левка? 5 евро имат усещането на 5 стотинки.
    Тези банкноти само ми показаха нагледно и физически колко сме бедни. Работим за шепка мниатюрни хартийки. А накрая на месеца ако смеспестили 1 бакърена пара, сме късметлии.

    08:57 09.01.2026

  • 12 Иван Грозни

    17 3 Отговор
    Държавата не си свършила работата.Голямо бързане беше за еврото, а сега гражданите виновни , че не са разпознали фалшивите банкноти. За монетите да не говорим. Едно евро и 50 цента нямат никаква разлика.Голямо надлъгване ще падне и съответно много извинения.

    08:57 09.01.2026

  • 13 кой му дреме

    12 2 Отговор
    издава ТууТуу и "аз съм пр0ст и вие сте пр0сти"

    08:58 09.01.2026

  • 14 Мишел

    6 3 Отговор
    Както показа по бТВ експерта, фалшиви евро издават същия характерен шум.

    09:05 09.01.2026

  • 15 Гарантирано от атлантите

    14 4 Отговор
    Вече пети ден хаосът е пълен. В малките български вериги магазини и в кварталните магазинчета дадеш ли левове, връщат ти само в левове, платиш ли им в евро, пак се ослушват да ти върнат ресто в левове. Банките си налагат техни си такси и правила според както им изнася. Къде ви са еврата, къде ви са законите?!

    Благодарим ви за еврохубавините Боко, Коко и Шишо!

    09:06 09.01.2026

  • 16 Всичките са фалшиви

    10 2 Отговор
    Без покритие!!!!

    Имат сила докато хората им вярват но от ден на ден това доверие намалява и се обезценяват

    09:07 09.01.2026

  • 17 да си представим

    19 1 Отговор
    следния случай: плащам на каса в магазина, връщат ми две по 10 евро и едно 50. Три банкноти, които аз започвам внимателно да проверявам - вдигам ги една по една, опипвам ги много внимателно, вдигам ги срещу светлината и ги оглеждам, викам на опашката зад мен да пази тишина, за да чуя характерния шум на банкнотите... Това изобщо представяте ли си го? На практика няма как да стане. Банкнотите ще ги проверя по този начин едва като се прибера у дома, и ако някоя е фалшива по никакъв начин не мога да докажа, че точно нея са ми върнали в точно този магазин. И как ми помогнаха с тези съвети? Истината е, че направо ни се подиграват.

    09:08 09.01.2026

  • 18 Някои виждал ли е

    7 0 Отговор
    Банкноти с емисия 2024 или 2025 попадам само на 2013 и 2017 за 50 евро нова са но напечатани преди години

    09:10 09.01.2026

  • 19 Прав

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Фен":

    Сега всички хора тръгнем да теглим зимата ще лъсне за нищожния брой физически банкноти в НАЛИЧНОСТ.

    09:11 09.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Да де

    13 3 Отговор
    " Спасението на давещите се,е в ръцете на самите давещи!" Вкараха 6 милиона офф се,с ритници в капана,а сега " Внимавайте" .И тук има някаква тънка игра.Да наплашат хората така,че сами да се отказват от кеша.Да плаща дори едно кафе с карта.Защото ако му се случи да има такава банкнота и бъде засечен в магазин,верига,където и да е,тепърва ще му започват главоболията.Полиция,в районното,писане,обяснения,а може ако им се сториш неблагонадежден,да ти обърнат къщата наопаки.Ситуация ,в която ако се размине само с изземване на фалшивката ,си късметлия.Идеална система,да принудят и другите, всеки търговец да премине към " услугите" на фирми за такава апаратура.Пълен печеливш- банкера.Милиони всеки месец от транзакции- цък-20 цента,цък - 30 цента! Тепърва ще усетите " благините" на еврозоната Ганчовци.Какво ви беше лошото с лева бе ,офф се? Тъкмо малко започнахте да дишате нормално,и в сложиха противогаза.

    09:11 09.01.2026

  • 22 Питане

    4 1 Отговор
    Кога ли балъците ще почнат да меткат евро от терасите

    Коментиран от #25, #39

    09:21 09.01.2026

  • 23 Лалугер

    0 13 Отговор

    До коментар #1 от "Фен":

    Аз предпочитам да плащам с карта където е възможно.Мразя да броя пари,да ми пълнят джобовете и да ми надуват главата за точни.

    Коментиран от #26

    09:25 09.01.2026

  • 24 Да попитам

    9 0 Отговор
    А бе. къде се скри Тиквата - главният въводител на еврото?

    09:28 09.01.2026

  • 25 Цъъ

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Питане":

    Ами то няма, внесени са само няколко милиона кеш евро, няма наличност, няма и да има наличност, за да ги приберат банките

    09:32 09.01.2026

  • 26 Ами не искаме да плащаме с карти

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "Лалугер":

    Като обменяте 33 милиарда лева, ще подсигурите 16 милиарда евро в банкноти. Иначе продължаваме с левовете завинаги

    09:36 09.01.2026

  • 27 Минев

    4 0 Отговор
    Искате да кажете, че няма хора с по 10-20-50 милиона, които да закупят машини за печатане на пари, качествена хартия, да наемат най- добрите специалисти, да закупят мастила и да започнат да печатат някакви хартии? На кого ги разправяте тези фантасмагории? Хората органи трансплантират, крайници зашиват, мозъчни операции правят, променят ДНК , правят хибриди и хуманоиди, вие ми дрънкате , че едни прости хартии нямаломкак да бъдат фалшифицирани. Глупости. На паричния пазар е пълно с фалшиви пари. Водни знаци, нишки и тем подобни са пречка само за аматьорите. Профвщесионалистите печатат пари с отличномкачество, НЕРАЗЛИЧИМИ от напечатаните в ЕЦБ и БЦБ. Повтарям- неразличми. Единственият белег за фалшива банкнота е дублиращ се сериен номер. Дублира ли се номерът на две или повече банкноти, едната е фалшива. Коя- никой не може да каже. Копието е даже по- добро от оригинала. На кого ги плямпате тези врели- некипели за водни знаци, сенки, осветяване с лампи... Глупости. Печатат се пари извън ЕЦБ яко.

    09:36 09.01.2026

  • 28 Живял

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Боби":

    съм в 7 страни и съм обиколил над 40. Българите сте основно общи работници или джамбази. Никой не ги бръсне за хора

    09:36 09.01.2026

  • 29 БГ123

    3 4 Отговор
    Вчера гледах видео в ютюб, как българка се опитва да си купи закуска в Германия и продавачката й отказа с нашенско евро. Каза й: не, само с немско евро, не приемаме тези пари.
    И без значение какво и колко й обясняваше нашенката, германката категорично отказа българските евромонети.

    09:37 09.01.2026

  • 30 КОЙ РАЗПОРЕДИ

    4 0 Отговор
    ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ?

    Коментиран от #55

    09:40 09.01.2026

  • 31 Виктор Суворов

    4 0 Отговор
    Честита еврозона, благодарение на партия Има такъв предател и другите. Спете си на диваните и не гласувайте и не проявявайте активност....

    09:40 09.01.2026

  • 32 Също

    2 0 Отговор
    Евраджиите като ги биеш и викат

    09:40 09.01.2026

  • 33 Няма валута на света,

    2 3 Отговор
    която да няма фалшификат. Стига сте мрънкали! По отношението на защитите- еврото е с най- добри защити от всички. Проверката е много лесна и всеки може бързо да я направи:

    1. Пипни.

    2.Погледни.

    3. Наклони.

    Коментиран от #40, #52

    09:41 09.01.2026

  • 34 Факт

    4 2 Отговор
    Всичките евро банкноти са фейк, никакви количества не са предоставяни от ЕЦБ

    Коментиран от #57

    09:42 09.01.2026

  • 35 Мармот

    5 1 Отговор
    Чисто технически, всички евро банкноти са фалшиви. Просто шумящи хартийки, луд на шарено се радва. Те не са обезпечени със злато или други ценни ресурси, така че може да си ги събирате за колекция, както някои събират салфетки, картинки от дъвки, миришещи листчета или опаковки от бонбони и шоколади.
    Добре дошли в Клуба на Богатото въображение!

    Коментиран от #42

    09:42 09.01.2026

  • 36 Никой не фалшифицира рубли!

    5 5 Отговор
    Понеже никой не ги търси! Хахаха.

    С евро можеш да платиш навсякъде по света!

    09:42 09.01.2026

  • 37 Питайте

    6 2 Отговор
    От миналата година питам БНБ, колко банкноти пускат в обръщение? Отговор няма, това трябва да е публична информация, никой журналист не пита, защо? Мълчанието е повече от показателно.

    09:45 09.01.2026

  • 38 Огън

    1 1 Отговор
    и жупел
    аутодафе
    за сатанинските хартийки

    09:45 09.01.2026

  • 39 По-големи от

    3 3 Отговор

    До коментар #22 от "Питане":

    Тях са балъците, които искаха въвеждане на еврото! Е, на им сега!

    09:45 09.01.2026

  • 40 Айде ти наклони

    1 2 Отговор

    До коментар #33 от "Няма валута на света,":

    Стига елементаризми, това може да върви във белгия, тук Не!

    09:47 09.01.2026

  • 41 ИВАН

    4 1 Отговор
    Нарочно се шуми и се вкарват фалшиви банкноти, за да се откажат хората от парите и приемат цифровото евро.

    09:48 09.01.2026

  • 42 Проверката на твоето твърдение

    1 5 Отговор

    До коментар #35 от "Мармот":

    е много лесна! Иди в която и да е страна и предложи на местните да платиш в евро или в рубли! Да видим коя валута ще изберат!🤣
    Иди в Русия и да видим дали ще изберат еврото или рублата, хахаха!

    Много сте комични копейките!

    Коментиран от #44

    09:48 09.01.2026

  • 43 Зън-зън-зън

    4 0 Отговор
    Дотук само веднъж са ни върнали евро — 5 евро в Кауфланд. Не шумеше по никакъв начин, нова банкнота от 20 лева шуми повече. Само монети ни връщат, но винаги само част от рестото, останалата в лева. Кога ще видим хартиено евро пак, не е ясно. Монетите са ужасни. Много дребни, със сигурност стари хора и такива с проблеми в зрението ще ги виждат трудно. Монетите потъмняват за един ден. Отвратителни са!

    09:50 09.01.2026

  • 44 Проверката на твоето твърдение

    1 4 Отговор

    До коментар #42 от "Проверката на твоето твърдение":

    Ако са Копейки, значи са избрали? Не ти схващам логиката?

    Коментиран от #49

    09:52 09.01.2026

  • 45 Копейки,

    1 2 Отговор
    какъв е курсът рубла/ евро?

    Никъде не го отразяват, що така?

    Една могъща рубла на колко евро се явява?

    Колко цифри след десетичния знак, мухахахаха!

    Коментиран от #48

    09:52 09.01.2026

  • 46 стоян георгиев

    3 1 Отговор
    Също така и мирише на фекалии 😂 няма да я сбъркате

    09:54 09.01.2026

  • 47 Поклон за интелигентната мисъл МАРМОТ !

    2 2 Отговор
    Хубав и успешен ден за Мармот
    и ВСИЧКИ ИСТИНСКИ БЪЛГАРИ,
    за които Българският Лев е чест и достойнство!
    За вечни времена,
    въпреки днешното предателство.

    Коментар №35 Мармот
    Чисто технически, всички евро банкноти са фалшиви.
    Просто шумящи хартийки, луд на шарено се радва.
    Те не са обезпечени със злато или други ценни ресурси,
    така че може да си ги събирате за колекция,
    както някои събират салфетки, картинки от дъвки,
    миришещи листчета или опаковки от бонбони и шоколади.
    Добре дошли в Клуба на Богатото въображение!
    ..........
    Поклон българи за интелигентността и Българолюбието!

    Коментиран от #53, #54

    09:55 09.01.2026

  • 48 Копейки,

    1 2 Отговор

    До коментар #45 от "Копейки,":

    А колко рубли струва фалшивото евро, мухахаха!

    09:55 09.01.2026

  • 49 Логиката е много проста, старшина!

    1 2 Отговор

    До коментар #44 от "Проверката на твоето твърдение":

    Дори в Русия ще избера еврото, само нашите копейки харесват " могъщата " рубла.

    Въпросът тук е колко трябва да си загубен да твърдиш обратното?

    Коментиран от #50

    09:55 09.01.2026

  • 50 Софиянец

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "Логиката е много проста, старшина!":

    Каква рубла те гони, бе, мър шо!? Аман от безродни розови евро дбили!

    09:56 09.01.2026

  • 51 Лесно се познават

    0 1 Отговор
    Ако не пише "ХХр за еврото", значи е фалшива

    09:57 09.01.2026

  • 52 това се отнася

    0 2 Отговор

    До коментар #33 от "Няма валута на света,":

    и за цифровите пари. Хакват системата, прехвърлят от една сметка в друга, в трета сметка написват няколко милиона и готово. Не ти трябват хартия, принтери, мастила.

    09:57 09.01.2026

  • 53 Умря циганката,

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Поклон за интелигентната мисъл МАРМОТ !":

    дето хвали копейките, взехте сами да се хвалите.

    09:58 09.01.2026

  • 54 интересно

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "Поклон за интелигентната мисъл МАРМОТ !":

    Как може някаква си банкнота да ти е изворът на чест и достойснтво?
    Това е морално етичен и/или логически абсурд.

    Също така, левчетата не бяха и не са обезпечени със злато или каквото и да било друго. На този етап всички подобни еалута са фиатни.

    И накрая, как може да предпочиташ нещо, обезпечено от нещо друго, пред това другото????

    Все едно Иван да стане гарант на Драган, а Драган да каже, че Иван е мошеник и за нищо не става.

    ПС. Споко, знам че няма да схванеш.

    09:58 09.01.2026

  • 55 Разпореди го

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "КОЙ РАЗПОРЕДИ":

    Боко от Зайчарника.
    Събирайте монетите ювро и ги носете в двора му,
    единствено на него му трябват.

    09:59 09.01.2026

  • 56 Каква е тази информация

    0 1 Отговор
    Защо пускате неистински банкноти?

    10:00 09.01.2026

  • 57 каза кой

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Факт":

    ДАНС да се активира и да провери този АЙПИ за всяване на паника!

    Как реши,че всички банкноти са менте? Звездите ти го говорят? Вчера беше в централата на ЕЦБ и те светнаха?

    10:01 09.01.2026

  • 58 Фактите

    0 1 Отговор
    AGENDA 2030 на WEF (Международния Икономически Форум). "Няма да притежавате нищо и ще бъдете щастливи!"
    Хайде сега, пребройте колко години остават до 2030 г.?
    Някой да е гледал клипа в ютюб, как в Англия един човек се опитват да го арестуват, защото има 20 000 лири в брой? А, да сте гледали наскоро някой от десетките клипове, как банките отказват на хората да им дадат пари в кеш? Имаше клип в който даже разпитваха човека, какво точно ще си купи и като разбраха, че иска да купи колело за сина си, му казаха да представи доказателство, кой точно модел, магазин, цена и т.н. Отказват да изплатят кеш на хората от собствените им пари.
    ТЕ НЕ ИСКАТ ВИЕ ДА ИМАТЕ КЕШ И ДА ОПЕРИРАТЕ СВОБОДНО С ПАРИТЕ СИ!

    10:02 09.01.2026

  • 59 Колко ли време ще е нужно

    0 0 Отговор
    на родните рубладжии да преодолеят отвращението, с което носят гадните европари в портмонетата си?!

    Всеки път, когато плащат в евро получават киселини, спазми, жлъчни кризи , диария и т.н.
    Мъка.

    10:03 09.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове