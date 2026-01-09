С навлизането на еврото у нас драстично се повишава рискът от опити за прокарване в обращение на фалшиви евробанкноти. За това предупредиха вчера от ГДБОП и призоваха гражданите да бъдат изключително внимателни.
Как да разпознаваме кои са истинските пари и кои – ментета, разкри пред Нова ТВ главен инспектор Виктор Стоименов, началник на сектор „Фалшификации“ към ГДБОП.
„Страната ни се намира в период с повишен риск от разпространение на неистински пари. На първо място, когато получим банкнота, трябва да я пипнем и усетим релефа ѝ в двата края. В средата има характерно удебеляване. Много често при фалшификатите тези линии липсват – банкнотата е гладка, а хартията е различна“, обясни той в ефира на „Здравей, България“.
По думите му една от най-честите грешки, които хората допускат, е че проверяват само един или най-много два защитни елемента. „Банкнотата трябва да се огледа и от двете страни. Истинската евробанкнота издава характерен шум при допир, докато фалшивата не. Оригиналните пари имат и воден знак“, допълни инспектор Стоименов.
Той уточни още, че при банкнотите от 100 и 200 евро цветът на цифрите се прелива отдолу нагоре при накланяне, докато при фалшификатите той остава статичен.
Фен


Зимата ни изненада
Ше кайш че самата банка не са очаквали да са приеме еврото.Приличате на не готова държава

оня с коня

БеГемот

Трол

Боби


Проблемче


Аз имам характерен шум

няма голямо бързане
До коментар #8 от "Проблемче":Ако не бяхме влезли сега в ЕЗ, никога нямашеда влезем.
Спастрихме статистиката и сега ще я покрием реално с дълг при по-добър кредитен рейтинг.
АКо го бяхме отървали това, всичко в държавата шеше да избуши.
Ако мислиш че етака се увеличават заплати от 200 евро на 2000 евро при отрицателна демография и повсемествна корупция, значи не си мн в час.


първо впечатление
Е така ги направиха нашие кинти дребни когато вървха към пълна обезценка.
Помние ли онази дреебничка 10 000 левка? 5 евро имат усещането на 5 стотинки.
Тези банкноти само ми показаха нагледно и физически колко сме бедни. Работим за шепка мниатюрни хартийки. А накрая на месеца ако смеспестили 1 бакърена пара, сме късметлии.

Иван Грозни

кой му дреме

Мишел

Гарантирано от атлантите
Благодарим ви за еврохубавините Боко, Коко и Шишо!

Всичките са фалшиви
Имат сила докато хората им вярват но от ден на ден това доверие намалява и се обезценяват

да си представим

Някои виждал ли е

Прав
До коментар #1 от "Фен":Сега всички хора тръгнем да теглим зимата ще лъсне за нищожния брой физически банкноти в НАЛИЧНОСТ.

Да де

Питане


Лалугер
До коментар #1 от "Фен":Аз предпочитам да плащам с карта където е възможно.Мразя да броя пари,да ми пълнят джобовете и да ми надуват главата за точни.


Да попитам

Цъъ
До коментар #22 от "Питане":Ами то няма, внесени са само няколко милиона кеш евро, няма наличност, няма и да има наличност, за да ги приберат банките

Ами не искаме да плащаме с карти
До коментар #23 от "Лалугер":Като обменяте 33 милиарда лева, ще подсигурите 16 милиарда евро в банкноти. Иначе продължаваме с левовете завинаги

Минев

Живял
До коментар #7 от "Боби":съм в 7 страни и съм обиколил над 40. Българите сте основно общи работници или джамбази. Никой не ги бръсне за хора

БГ123
И без значение какво и колко й обясняваше нашенката, германката категорично отказа българските евромонети.

КОЙ РАЗПОРЕДИ


Виктор Суворов

Също

Няма валута на света,
1. Пипни.
2.Погледни.
3. Наклони.


Факт


Мармот
Добре дошли в Клуба на Богатото въображение!


Никой не фалшифицира рубли!
С евро можеш да платиш навсякъде по света!

Питайте

Огън
аутодафе
за сатанинските хартийки

По-големи от
До коментар #22 от "Питане":Тях са балъците, които искаха въвеждане на еврото! Е, на им сега!

Айде ти наклони
До коментар #33 от "Няма валута на света,":Стига елементаризми, това може да върви във белгия, тук Не!

ИВАН

Проверката на твоето твърдение
До коментар #35 от "Мармот":е много лесна! Иди в която и да е страна и предложи на местните да платиш в евро или в рубли! Да видим коя валута ще изберат!🤣
Иди в Русия и да видим дали ще изберат еврото или рублата, хахаха!
Много сте комични копейките!


Зън-зън-зън

Проверката на твоето твърдение
До коментар #42 от "Проверката на твоето твърдение":Ако са Копейки, значи са избрали? Не ти схващам логиката?


Копейки,
Никъде не го отразяват, що така?
Една могъща рубла на колко евро се явява?
Колко цифри след десетичния знак, мухахахаха!


стоян георгиев

Поклон за интелигентната мисъл МАРМОТ !
и ВСИЧКИ ИСТИНСКИ БЪЛГАРИ,
за които Българският Лев е чест и достойнство!
За вечни времена,
въпреки днешното предателство.
Коментар №35 Мармот
Чисто технически, всички евро банкноти са фалшиви.
Просто шумящи хартийки, луд на шарено се радва.
Те не са обезпечени със злато или други ценни ресурси,
така че може да си ги събирате за колекция,
както някои събират салфетки, картинки от дъвки,
миришещи листчета или опаковки от бонбони и шоколади.
Добре дошли в Клуба на Богатото въображение!
..........



Копейки,
До коментар #45 от "Копейки,":А колко рубли струва фалшивото евро, мухахаха!

Логиката е много проста, старшина!
До коментар #44 от "Проверката на твоето твърдение":Дори в Русия ще избера еврото, само нашите копейки харесват " могъщата " рубла.
Въпросът тук е колко трябва да си загубен да твърдиш обратното?


Софиянец
До коментар #49 от "Логиката е много проста, старшина!":Каква рубла те гони, бе, мър шо!? Аман от безродни розови евро дбили!

Лесно се познават

това се отнася
До коментар #33 от "Няма валута на света,":и за цифровите пари. Хакват системата, прехвърлят от една сметка в друга, в трета сметка написват няколко милиона и готово. Не ти трябват хартия, принтери, мастила.

Умря циганката,
До коментар #47 от "Поклон за интелигентната мисъл МАРМОТ !":дето хвали копейките, взехте сами да се хвалите.

интересно
До коментар #47 от "Поклон за интелигентната мисъл МАРМОТ !":Как може някаква си банкнота да ти е изворът на чест и достойснтво?
Това е морално етичен и/или логически абсурд.

И накрая, как може да предпочиташ нещо, обезпечено от нещо друго, пред това другото????
Все едно Иван да стане гарант на Драган, а Драган да каже, че Иван е мошеник и за нищо не става.
ПС. Споко, знам че няма да схванеш.
09:58 09.01.2026
55 Разпореди го
До коментар #30 от "КОЙ РАЗПОРЕДИ":Боко от Зайчарника.
Събирайте монетите ювро и ги носете в двора му,
единствено на него му трябват.
09:59 09.01.2026
56 Каква е тази информация
10:00 09.01.2026
57 каза кой
До коментар #34 от "Факт":ДАНС да се активира и да провери този АЙПИ за всяване на паника!
Как реши,че всички банкноти са менте? Звездите ти го говорят? Вчера беше в централата на ЕЦБ и те светнаха?
10:01 09.01.2026
58 Фактите
Хайде сега, пребройте колко години остават до 2030 г.?
Някой да е гледал клипа в ютюб, как в Англия един човек се опитват да го арестуват, защото има 20 000 лири в брой? А, да сте гледали наскоро някой от десетките клипове, как банките отказват на хората да им дадат пари в кеш? Имаше клип в който даже разпитваха човека, какво точно ще си купи и като разбраха, че иска да купи колело за сина си, му казаха да представи доказателство, кой точно модел, магазин, цена и т.н. Отказват да изплатят кеш на хората от собствените им пари.
ТЕ НЕ ИСКАТ ВИЕ ДА ИМАТЕ КЕШ И ДА ОПЕРИРАТЕ СВОБОДНО С ПАРИТЕ СИ!
10:02 09.01.2026
59 Колко ли време ще е нужно
Всеки път, когато плащат в евро получават киселини, спазми, жлъчни кризи , диария и т.н.
Мъка.
10:03 09.01.2026