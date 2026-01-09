Новини
Продължават засилените проверки за спазването на Закона за въвеждане на еврото

Продължават засилените проверки за спазването на Закона за въвеждане на еврото

9 Януари, 2026 07:44

От началото на седмицата в НАП са постъпили над 1000 сигнала от граждани за нарушения

Продължават засилените проверки за спазването на Закона за въвеждане на еврото - 1
Снимка: МВР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Продължават засилените проверки на НАП и КЗП във връзка със спазването на Закона за въвеждане на еврото.

От началото на седмицата в НАП са постъпили над 1000 сигнала от граждани за нарушения.

Инспекциите са в различни сектори, включително хранителни магазини, паркинги и услуги. Инспекторите следят цените на стоките и услугите към момента на проверката, а в петдневен срок, търговецът трябва да предостави информация за цените преди първи януари.


България
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 3 Гост

    9 5 Отговор
    В магазините не взимат от Западното евро щото не е прясно отпечатано и си мислят, че е фалшиво 🎃

    06:49 09.01.2026

  • 6 Тикви

    9 4 Отговор
    В книжарницата да ти преснимат една страница от 10 ст е станало на 40 ст 🖕

    Коментиран от #13

    06:52 09.01.2026

  • 7 това добре

    9 2 Отговор
    Но и едните и другите подменят основната тема.
    Ще се оправим с кеша. Ще се оправим и с картите и преводите.
    Дали е евро или фиксиран лев - разликата е минимална.

    Проблемът е друг - нямаме ни левове ни евро. Доходите рият дъното. А онзи трик с бюджета ги замрази и дори намали.
    Как да "посрещнем еврото" като нямаме пукнато евро превод?
    А януарските и февруарските зпалати се очертават по-нски от тези миналата година.
    Добре ни изиграха милите политици с протести-оставки-оставаме-ама без бюджет.
    Много хитро.
    И младите пак се вързаха.

    Коментиран от #12, #41

    06:52 09.01.2026

  • 8 оня с коня

    9 5 Отговор
    Сopocнята да не се ослушва, а да почва да бачка, че да плаща данъци и да има пари за киевската хунта!

    06:54 09.01.2026

  • 10 Само

    5 0 Отговор
    да не се пресилят !

    07:00 09.01.2026

  • 11 А резутатът е

    7 1 Отговор
    Едни хора имитират едни дейности.

    07:01 09.01.2026

  • 12 Последния Софиянец

    6 3 Отговор

    До коментар #7 от "това добре":

    Заплатите и пенсиите в еврозоната се индексират с 2 процента колкото се води фалшивата инфлация в еврозоната.Затова Кокорчо предложи точно това.

    Коментиран от #16

    07:01 09.01.2026

  • 13 Така е

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "Тикви":

    в "клуба на богатите".

    07:01 09.01.2026

  • 14 Реалността

    9 1 Отговор
    Прегледа на кола от 80 лв миналата година
    сега е 120

    Коментиран от #26

    07:02 09.01.2026

  • 15 НАП са крадливите ръце на мафията

    9 0 Отговор
    НАП разкажете за заплатата на Спецов и новия ви шеф

    Коментиран от #17

    07:05 09.01.2026

  • 16 инфлацитя в ЕЗ

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    Може и да не е кой знае колко повече от 2-3 процента. Но инфлацията у нас в предиода на псоледните 1-2 години преди ЕЗ е 100% и повече.
    Ако няма адекватна индексация, ще се заформи криза по-тежка от гръцката.
    И тъй като сме вече в ЕЗ, това ще има много по-голям негативен ефект за еврото и зоната, отколкото ако ни отпуснат някой и другм илиард да си попълним скъсаните джобове.
    Не им разбирам стратегията.
    Защо им е глад и мизерия в ЕЗ?

    07:13 09.01.2026

  • 17 Я проверете

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "НАП са крадливите ръце на мафията":

    Те свишите нападжии си ходят на круизи на еврофондовски разноски и специализации

    07:14 09.01.2026

  • 18 В Хранителните магазини вдигат цени

    8 2 Отговор
    Кой колкото си иска и му е Кеф!! Мутрите Ченгета, политици
    и Олигарсите Счупиха държавата!!!

    07:19 09.01.2026

  • 19 дядото

    6 2 Отговор
    закон за въвеждане на еврото....,за премахване на националната ни валута и налагане на чужда такава и отказ от независимост

    Коментиран от #25

    07:20 09.01.2026

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор
    Абе някой знае ли една банка която ще Ви обменим ЛЕВчето за € БЕЗ ТАКСИ или КОМИСИОННИ,
    както ни уверяват от тАлАвизоро 🤔❓

    Коментиран от #21

    07:22 09.01.2026

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    А да сте видели НАП в банка 🤔❗

    07:23 09.01.2026

  • 22 ПОРЕДНОТО ЗАНУЛЯВАНЕ

    4 2 Отговор
    Ще ни вземат и последните галоши и после ще се радваме като ти дадат по едни кубинки и една пушка за фронта.

    Коментиран от #43

    07:25 09.01.2026

  • 23 Любопитен

    8 0 Отговор
    Глобихте ли Софийска вода и доставчиците на вода в другите градове - над 10% е увеличението?
    Глобихте ли себе си - над 20% е увеличението на данък сгради?
    Глобихте ли НОИ - над 5% е увеличението на осигуровките?
    Глобихте ли НЗОК - над 10% е увеличението на здравните осигуровки?
    Глобихте ли общините - от 20% до 100% е увеличението такси за вадене на документи?
    Глобихте ли депутатите - при 3% инфлация според тях си индексираха заплатите с 12%?
    И защо след като вода, данъци, осигуровки и т.н. са вдигнати дребния търговец да не може да вдигне цените?

    07:26 09.01.2026

  • 24 Този Закон за въвеждане Юро

    4 2 Отговор
    е НЕЗАКОНЕН, приет е от служебно правителство на Главчев ГЕРБ. Някой да е гласувал август 2024 за служебното на Главчев? След Промяна в Конституция, която е Незаконна.
    Всички актове на Правителствата след 2019 са незаконни, с доказано фалшифицирани избори, според КС и огромен брой нарушения..
    Това незаконно според КС НС, да си ходи! Гаврата с Конституцията отменена.

    Коментиран от #28

    07:27 09.01.2026

  • 25 Орколюб

    1 3 Отговор

    До коментар #19 от "дядото":

    Никога не съм обичал лева защото в корекома не го искаха това беше бай тошово време

    07:27 09.01.2026

  • 26 Споко

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Реалността":

    Едно от таксите на Еврозоната е тази за въглеродните емисии, така че ще плащаш освен всичко друго и 250 евро на тон за година.

    07:29 09.01.2026

  • 27 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор
    Всички магазини отдавна са Корекоми. А в Корекома не може с лева.

    07:30 09.01.2026

  • 30 Еврото Пълен Крах за България

    6 1 Отговор
    и Българския Народ!! Българомразци те Бутнаха Държавата в Пропаста! Пладнешки грабеж!

    07:39 09.01.2026

  • 31 Еврото е супер

    5 0 Отговор
    Такса теглене от банкомат от 0.30 лв стана 0.60 евро.
    Няма да губим по половин цент на евро от превалутиране, но ще плащаме по 17 цента за всяка отпечатана банкнота на Франция.

    07:40 09.01.2026

  • 32 Уса

    1 1 Отговор
    Е нема такива идиоти и закон за еврото си имат

    07:40 09.01.2026

  • 33 Българско европейско пони с розови

    4 0 Отговор
    чехли!
    То проверките не са започвали никога!
    Я ходете да проверявате за разни услуги да видите цени. 23.12.2025г. Ремонт на задна ходова част на Кия 1470лв.+ труд. Такамммм същият ремонт на 06.01.2026г.
    2215лв.като към труда има малко завишение от 150лв.Проверяващите понита ще кажат ли защо са се вдигнали частите с токова много?Не е заради € Путин е виновен!

    07:48 09.01.2026

  • 34 Само отситат резултати

    1 0 Отговор
    Нито един телефон не е публикуван за връзка или имеил, а та тези, които ги има на страниците на проверяващите- никой не отговаря!
    Франция ни стана братска страна- наши събития ги празнуваме във Франция, сега ни печатат еврото?!
    Атние си имаме баш печатар! Вместо да си развява сакто по света, да запретва ръкави и в печатницата в Костинброд!

    07:49 09.01.2026

  • 35 седят

    2 0 Отговор
    на топло играят пасианс 😋

    07:49 09.01.2026

  • 36 Как

    1 0 Отговор
    Да сте чули някой евродепутат от Възраждане да си скъса огромната заплата в евро ? Или да я дарява цялата? Взимат си еврото а искат ние да протестираме!

    Коментиран от #39, #48

    07:52 09.01.2026

  • 37 Защо по фризьорските салони

    1 0 Отговор
    Не издават касови бонове?
    Прически, маникюри, педикюри , козметиуи- всичко е произволно нагоре!
    А да не говорим при зъболекарите? Там, както и при нотариусите е плачевно положението. Защо никой не проверява там?

    Коментиран от #40

    07:53 09.01.2026

  • 38 ЕВРОТО ДОЙДЕ

    1 1 Отговор
    ТОВА Е САМАТА ИСТИНА

    ДАЖЕ КОЦКАТА ОТ ПАРЛАМЕНТО СИ БРОЙКА ЗАПЛАТКАТА В ЕВРО И НЕ СЕ ОТКАЗА ОТ НЕЯ ВОЛГАТА СЪЩО

    Коментиран от #42

    07:55 09.01.2026

  • 39 Илф и Петров

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Как":

    Това е идеологията на група Възраждане - "ИДЕИТЕ НАШИ - ПАРИТЕ ВАШИ" или в превод от руски "парите за нас, боят за вас".

    07:57 09.01.2026

  • 40 Брадясалата леля

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Защо по фризьорските салони":

    Фризьорките навдигаха цените непрекъснато последните години и много преди еврото.

    07:58 09.01.2026

  • 41 Цял живот сте гонили Комунизма

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "това добре":

    докато хората строиха гнил капитализъм. И го догонихте - живот без пари. Защо се оплаквате сега?

    08:01 09.01.2026

  • 42 а сега де

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "ЕВРОТО ДОЙДЕ":

    Евроатлантиците защо 30 години си прибираха заплатите в левове като толкова ги мразят:) Предполагам и ти не си карал само на слънчева светлина преди да дойде еврото:)

    Коментиран от #44, #45, #47

    08:02 09.01.2026

  • 43 ВС на РФ

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "ПОРЕДНОТО ЗАНУЛЯВАНЕ":

    Като в Русия ли... ха ха ха ха... Ама там се говори, че военните се налага и униформата сами да си купуват и роднини да им доставят провизии.

    08:02 09.01.2026

  • 44 ЕВРОТО ДОЙДЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "а сега де":

    КАКВИ 30 ГОДИНИ... ЛЕВ Е ИМАЛО ОТ 140 ГОДИНИ

    ПРЕДИ 30 ГОДИНИ ЛЕВ НЕ Е ИМАЛО

    ПРЕЗ 90-ТЕ ВСИЧКО СЕ СМЯТАШЕ В ДОЛАРИ И МАРКИ

    Коментиран от #46

    08:05 09.01.2026

  • 46 ЕВРОТО ДОЙДЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "ЕВРОТО ДОЙДЕ":

    ИСКАХ ДА КАЖА - ЕВРО НЕ Е ИМАЛО ПРЕДИ 30 ГОДИНИ

    08:06 09.01.2026

  • 48 Любопитен

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Как":

    Ти скъса ли си декемврийската заплата и другите преди нея защото са в левове?
    Уж не харесваш лева и боготвориш еврото, но 30 години си бил винаги пръв на опашката пред банкомата!

    08:07 09.01.2026

  • 49 факт

    0 0 Отговор
    Цените на абсолютно всичко скочиха с между 30 и 100%. Заплатите просто ги превалутираха по курса, пенсиите ще бъдат индексирани чак от 01.07. Големият въпрос пред българския народ е откъде точно ще дойдат парите, които да покрият разликите в цена и да е възможно да си плащаме сметките, храната и лекарствата? За това е нужно да си магьосник, а не добър математик. Защото когато се правят толкова важни стъпки като промяна на валутата е нужно да се мисли за всички ефекти, които такова решение ще има. И като тръгнат да ни обясняват по телевизиите колко всичко е добре, нищо не е поскъпнало, държавата се справя отлично, честно ви казвам, направо съм готов да убивам. Толкова наглост, арогантност и безхаберие не могат да се понесат без праведен гняв.

    08:11 09.01.2026

