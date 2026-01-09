Продължават засилените проверки за спазването на Закона за въвеждане на еврото

Продължават засилените проверки на НАП и КЗП във връзка със спазването на Закона за въвеждане на еврото.

От началото на седмицата в НАП са постъпили над 1000 сигнала от граждани за нарушения.

Инспекциите са в различни сектори, включително хранителни магазини, паркинги и услуги. Инспекторите следят цените на стоките и услугите към момента на проверката, а в петдневен срок, търговецът трябва да предостави информация за цените преди първи януари.