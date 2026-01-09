Продължават засилените проверки за спазването на Закона за въвеждане на еврото

Продължават засилените проверки на НАП и КЗП във връзка със спазването на Закона за въвеждане на еврото.
От началото на седмицата в НАП са постъпили над 1000 сигнала от граждани за нарушения.
Инспекциите са в различни сектори, включително хранителни магазини, паркинги и услуги. Инспекторите следят цените на стоките и услугите към момента на проверката, а в петдневен срок, търговецът трябва да предостави информация за цените преди първи януари.
3 Гост
06:49 09.01.2026
6 Тикви
06:52 09.01.2026
7 това добре
Ще се оправим с кеша. Ще се оправим и с картите и преводите.
Дали е евро или фиксиран лев - разликата е минимална.
Проблемът е друг - нямаме ни левове ни евро. Доходите рият дъното. А онзи трик с бюджета ги замрази и дори намали.
Как да "посрещнем еврото" като нямаме пукнато евро превод?
А януарските и февруарските зпалати се очертават по-нски от тези миналата година.
Добре ни изиграха милите политици с протести-оставки-оставаме-ама без бюджет.
Много хитро.
И младите пак се вързаха.
06:52 09.01.2026
8 оня с коня
06:54 09.01.2026
10 Само
07:00 09.01.2026
11 А резутатът е
07:01 09.01.2026
12 Последния Софиянец
До коментар #7 от "това добре":Заплатите и пенсиите в еврозоната се индексират с 2 процента колкото се води фалшивата инфлация в еврозоната.Затова Кокорчо предложи точно това.
07:01 09.01.2026
13 Така е
До коментар #6 от "Тикви":в "клуба на богатите".
07:01 09.01.2026
14 Реалността
сега е 120
07:02 09.01.2026
15 НАП са крадливите ръце на мафията
07:05 09.01.2026
16 инфлацитя в ЕЗ
До коментар #12 от "Последния Софиянец":Може и да не е кой знае колко повече от 2-3 процента. Но инфлацията у нас в предиода на псоледните 1-2 години преди ЕЗ е 100% и повече.
Ако няма адекватна индексация, ще се заформи криза по-тежка от гръцката.
И тъй като сме вече в ЕЗ, това ще има много по-голям негативен ефект за еврото и зоната, отколкото ако ни отпуснат някой и другм илиард да си попълним скъсаните джобове.
Не им разбирам стратегията.
Защо им е глад и мизерия в ЕЗ?
07:13 09.01.2026
17 Я проверете
До коментар #15 от "НАП са крадливите ръце на мафията":Те свишите нападжии си ходят на круизи на еврофондовски разноски и специализации
07:14 09.01.2026
18 В Хранителните магазини вдигат цени
и Олигарсите Счупиха държавата!!!
07:19 09.01.2026
19 дядото
07:20 09.01.2026
20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
както ни уверяват от тАлАвизоро 🤔❓
07:22 09.01.2026
21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #20 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":А да сте видели НАП в банка 🤔❗
07:23 09.01.2026
22 ПОРЕДНОТО ЗАНУЛЯВАНЕ
07:25 09.01.2026
23 Любопитен
Глобихте ли себе си - над 20% е увеличението на данък сгради?
Глобихте ли НОИ - над 5% е увеличението на осигуровките?
Глобихте ли НЗОК - над 10% е увеличението на здравните осигуровки?
Глобихте ли общините - от 20% до 100% е увеличението такси за вадене на документи?
Глобихте ли депутатите - при 3% инфлация според тях си индексираха заплатите с 12%?
И защо след като вода, данъци, осигуровки и т.н. са вдигнати дребния търговец да не може да вдигне цените?
07:26 09.01.2026
24 Този Закон за въвеждане Юро
Всички актове на Правителствата след 2019 са незаконни, с доказано фалшифицирани избори, според КС и огромен брой нарушения..
Това незаконно според КС НС, да си ходи! Гаврата с Конституцията отменена.
07:27 09.01.2026
25 Орколюб
До коментар #19 от "дядото":Никога не съм обичал лева защото в корекома не го искаха това беше бай тошово време
07:27 09.01.2026
26 Споко
До коментар #14 от "Реалността":Едно от таксите на Еврозоната е тази за въглеродните емисии, така че ще плащаш освен всичко друго и 250 евро на тон за година.
07:29 09.01.2026
27 Данко Харсъзина
07:30 09.01.2026
30 Еврото Пълен Крах за България
07:39 09.01.2026
31 Еврото е супер
Няма да губим по половин цент на евро от превалутиране, но ще плащаме по 17 цента за всяка отпечатана банкнота на Франция.
07:40 09.01.2026
32 Уса
07:40 09.01.2026
33 Българско европейско пони с розови
То проверките не са започвали никога!
Я ходете да проверявате за разни услуги да видите цени. 23.12.2025г. Ремонт на задна ходова част на Кия 1470лв.+ труд. Такамммм същият ремонт на 06.01.2026г.
2215лв.като към труда има малко завишение от 150лв.Проверяващите понита ще кажат ли защо са се вдигнали частите с токова много?Не е заради € Путин е виновен!
07:48 09.01.2026
34 Само отситат резултати
Франция ни стана братска страна- наши събития ги празнуваме във Франция, сега ни печатат еврото?!
Атние си имаме баш печатар! Вместо да си развява сакто по света, да запретва ръкави и в печатницата в Костинброд!
07:49 09.01.2026
35 седят
07:49 09.01.2026
36 Как
07:52 09.01.2026
37 Защо по фризьорските салони
Прически, маникюри, педикюри , козметиуи- всичко е произволно нагоре!
А да не говорим при зъболекарите? Там, както и при нотариусите е плачевно положението. Защо никой не проверява там?
07:53 09.01.2026
38 ЕВРОТО ДОЙДЕ
ДАЖЕ КОЦКАТА ОТ ПАРЛАМЕНТО СИ БРОЙКА ЗАПЛАТКАТА В ЕВРО И НЕ СЕ ОТКАЗА ОТ НЕЯ ВОЛГАТА СЪЩО
07:55 09.01.2026
39 Илф и Петров
До коментар #36 от "Как":Това е идеологията на група Възраждане - "ИДЕИТЕ НАШИ - ПАРИТЕ ВАШИ" или в превод от руски "парите за нас, боят за вас".
07:57 09.01.2026
40 Брадясалата леля
До коментар #37 от "Защо по фризьорските салони":Фризьорките навдигаха цените непрекъснато последните години и много преди еврото.
07:58 09.01.2026
41 Цял живот сте гонили Комунизма
До коментар #7 от "това добре":докато хората строиха гнил капитализъм. И го догонихте - живот без пари. Защо се оплаквате сега?
08:01 09.01.2026
42 а сега де
До коментар #38 от "ЕВРОТО ДОЙДЕ":Евроатлантиците защо 30 години си прибираха заплатите в левове като толкова ги мразят:) Предполагам и ти не си карал само на слънчева светлина преди да дойде еврото:)
08:02 09.01.2026
43 ВС на РФ
До коментар #22 от "ПОРЕДНОТО ЗАНУЛЯВАНЕ":Като в Русия ли... ха ха ха ха... Ама там се говори, че военните се налага и униформата сами да си купуват и роднини да им доставят провизии.
08:02 09.01.2026
44 ЕВРОТО ДОЙДЕ
До коментар #42 от "а сега де":КАКВИ 30 ГОДИНИ... ЛЕВ Е ИМАЛО ОТ 140 ГОДИНИ
ПРЕДИ 30 ГОДИНИ ЛЕВ НЕ Е ИМАЛО
ПРЕЗ 90-ТЕ ВСИЧКО СЕ СМЯТАШЕ В ДОЛАРИ И МАРКИ
08:05 09.01.2026
46 ЕВРОТО ДОЙДЕ
До коментар #44 от "ЕВРОТО ДОЙДЕ":ИСКАХ ДА КАЖА - ЕВРО НЕ Е ИМАЛО ПРЕДИ 30 ГОДИНИ
08:06 09.01.2026
48 Любопитен
До коментар #36 от "Как":Ти скъса ли си декемврийската заплата и другите преди нея защото са в левове?
Уж не харесваш лева и боготвориш еврото, но 30 години си бил винаги пръв на опашката пред банкомата!
08:07 09.01.2026
49 факт
08:11 09.01.2026