Смяната на валутата от 1 януари 2026 г. няма да промени ценообразуването при горивата. Няма абсолютно никаква причина за повишение на цената. Цената на горивата се определя от структурни и пазарни фактори, които нямат нищо общо със самата валута. Това каза енергийният експерт Мартин Владимиров в предаването "Метроном" на Радио "Фокус“.
Недостигът на бензин в Русия също няма отношение към формирането на цените на горивата в България, заяви той. Кризата в Руската федерация е резултат от успешните атаки с украински дронове над редица рафинерии в страната.
"Русия произвежда много дизел и недостатъчно бензин. Когато няколко големи рафинерии излязат извън строя, те не могат да покрият нуждите на страната, тъй като руснаците карат коли предимно на бензин, не на дизел. Украинците удрят слабото място на Руската федерация“, обясни енергийният експерт.
По думите му България произвежда достатъчно количества горива в рафинерията си в Бургас, за да покрие нуждите на вътрешния пазар. Доставките на суров петрол след 1 януари 2024 г. са само от неруски източници, допълни Владимиров.
"Не очаквам ръст на цените на горивата у нас до края на годината. Потенциално може да се стигне до увеличение, ако има драстични нови вторични санкции срещу Русия, които да вдигнат общата цена на суровия нефт на глобалните пазари, но такова ограничение, дори при пълно спиране на руския нефт, изчисляваме на не повече от 15%. Така че крайната цена на горивата не би трябвало да се увеличи драстично и е далеч от нивата, които виждахме през 2022-2023 г.“, обясни енергийният експерт.
От 1 януари 2026 г. еврото няма да промени ценообразуването при горивата
1 оня с коня
Коментиран от #4, #13
10:30 07.10.2025
2 така е да
10:30 07.10.2025
3 Решено е !
Коментиран от #5, #6, #7, #8, #11, #12
10:30 07.10.2025
4 тролейчо
До коментар #1 от "оня с коня":много късно започваш работа защо така спинкаш до късно сутрин мама не те ли буди по-рано?
Коментиран от #9
10:32 07.10.2025
5 честен ционист
До коментар #3 от "Решено е !":Ще има, ама за малко като 97ма
10:32 07.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 от твоите уста
До коментар #3 от "Решено е !":директно в божиите уши…
10:32 07.10.2025
8 Учителят в ръжта
До коментар #3 от "Решено е !":За правописа слаб 2 !
10:33 07.10.2025
9 оня с коня
До коментар #4 от "тролейчо":вие кои сте? не ви познавам
напълно на време съм тук и съм на 8 часов работен ден!
а вие?
10:34 07.10.2025
10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
10:36 07.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Голем смех
До коментар #3 от "Решено е !":Единствено раСбрахме колко си неграмотен :) хахахахаха
10:37 07.10.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡
Няма по некадърни и по крадливи от герберухите !
За 9 месеца взеха повече заеми от колкото сумарно за предходните 3 години, в които имаше световни кризи.
Някой усети ли нещо от взетите 18 милиарда заеми ? Подобри ли му се живота ?
Повишиха тока 2 пъти повече от колкото сумарно за предходните 3 години.
Инфлацията е 2,5 пъти по висока, от колкото сумарно за предходните 3 години
Пенсии и заплати са замразени, освен на "Биещото сърце на партията" - милиционерите ти по висока, от колкото сумарно за предходните 3 години
Пенсии и заплати са замразени, освен на "Биещото сърце на партията" - милиционерите
Коментиран от #19
10:37 07.10.2025
15 бай герги
10:39 07.10.2025
16 Шофьор на ТИР
Аз още си чакам левчето от делю фактурата и боко тиквоний. Предполагам, че от 01.01.2026 г. ще си изпълнят обещаното и ще намалят нафтата с поне 0.50 €
10:39 07.10.2025
17 Пасивен Кремълски педофил с токчета
10:42 07.10.2025
18 Хи хи хи
10:43 07.10.2025
19 скачал с 2 пръста на площада ха ха ха
До коментар #14 от "Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡":нали има банани в магазина? защо пак ревеш не те разбирам
10:46 07.10.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Гане Пиперков
10:47 07.10.2025
22 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс
10:51 07.10.2025
23 Eдин
11:09 07.10.2025