От 1 януари 2026 г. еврото няма да промени ценообразуването при горивата

7 Октомври, 2025 10:29 459 23

  • горива-
  • цени-
  • поскъпване-
  • нефт-
  • петрол-
  • бензин-
  • дизел

Потенциално може да се стигне до увеличение, ако има драстични нови вторични санкции срещу Русия, които да вдигнат общата цена на суровия нефт на глобалните пазари

От 1 януари 2026 г. еврото няма да промени ценообразуването при горивата - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Смяната на валутата от 1 януари 2026 г. няма да промени ценообразуването при горивата. Няма абсолютно никаква причина за повишение на цената. Цената на горивата се определя от структурни и пазарни фактори, които нямат нищо общо със самата валута. Това каза енергийният експерт Мартин Владимиров в предаването "Метроном" на Радио "Фокус“. 

Недостигът на бензин в Русия също няма отношение към формирането на цените на горивата в България, заяви той. Кризата в Руската федерация е резултат от успешните атаки с украински дронове над редица рафинерии в страната.

"Русия произвежда много дизел и недостатъчно бензин. Когато няколко големи рафинерии излязат извън строя, те не могат да покрият нуждите на страната, тъй като руснаците карат коли предимно на бензин, не на дизел. Украинците удрят слабото място на Руската федерация“, обясни енергийният експерт.

По думите му България произвежда достатъчно количества горива в рафинерията си в Бургас, за да покрие нуждите на вътрешния пазар. Доставките на суров петрол след 1 януари 2024 г. са само от неруски източници, допълни Владимиров.

"Не очаквам ръст на цените на горивата у нас до края на годината. Потенциално може да се стигне до увеличение, ако има драстични нови вторични санкции срещу Русия, които да вдигнат общата цена на суровия нефт на глобалните пазари, но такова ограничение, дори при пълно спиране на руския нефт, изчисляваме на не повече от 15%. Така че крайната цена на горивата не би трябвало да се увеличи драстично и е далеч от нивата, които виждахме през 2022-2023 г.“, обясни енергийният експерт.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 оня с коня

    3 3 Отговор
    дано тоя безин най накрая поскъпне и стане поне 3 евро/литъра

    Коментиран от #4, #13

    10:30 07.10.2025

  • 2 така е да

    6 2 Отговор
    никак даже просто ще стане от 2.40 лв на 2.40€

    10:30 07.10.2025

  • 3 Решено е !

    6 3 Отговор
    Евро няма да има ! Кой расбрал, расбрал !

    Коментиран от #5, #6, #7, #8, #11, #12

    10:30 07.10.2025

  • 4 тролейчо

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    много късно започваш работа защо така спинкаш до късно сутрин мама не те ли буди по-рано?

    Коментиран от #9

    10:32 07.10.2025

  • 5 честен ционист

    2 5 Отговор

    До коментар #3 от "Решено е !":

    Ще има, ама за малко като 97ма

    10:32 07.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 от твоите уста

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Решено е !":

    директно в божиите уши…

    10:32 07.10.2025

  • 8 Учителят в ръжта

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Решено е !":

    За правописа слаб 2 !

    10:33 07.10.2025

  • 9 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "тролейчо":

    вие кои сте? не ви познавам

    напълно на време съм тук и съм на 8 часов работен ден!

    а вие?

    10:34 07.10.2025

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 0 Отговор
    айде дано скоро поскъпнат тия горива че сега са голяма евтения

    10:36 07.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Голем смех

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Решено е !":

    Единствено раСбрахме колко си неграмотен :) хахахахаха

    10:37 07.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡

    9 0 Отговор
    Поскъпването на цените няма нищо общо с приемането на Еврото.

    Няма по некадърни и по крадливи от герберухите !
    За 9 месеца взеха повече заеми от колкото сумарно за предходните 3 години, в които имаше световни кризи.
    Някой усети ли нещо от взетите 18 милиарда заеми ? Подобри ли му се живота ?
    Повишиха тока 2 пъти повече от колкото сумарно за предходните 3 години.
    Инфлацията е 2,5 пъти по висока, от колкото сумарно за предходните 3 години
    Пенсии и заплати са замразени, освен на "Биещото сърце на партията" - милиционерите ти по висока, от колкото сумарно за предходните 3 години
    Пенсии и заплати са замразени, освен на "Биещото сърце на партията" - милиционерите

    Коментиран от #19

    10:37 07.10.2025

  • 15 бай герги

    1 2 Отговор
    ще стане като на запад 1.8 евро дизел,бензин ние не можем да плащаме по малко от тях нали сме в европата

    10:39 07.10.2025

  • 16 Шофьор на ТИР

    2 2 Отговор
    Как ще се вдигат цените ?
    Аз още си чакам левчето от делю фактурата и боко тиквоний. Предполагам, че от 01.01.2026 г. ще си изпълнят обещаното и ще намалят нафтата с поне 0.50 €

    10:39 07.10.2025

  • 17 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    3 1 Отговор
    Днес празнувам рожден ден в бункера, при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че след това ще ме болят задните части!

    10:42 07.10.2025

  • 18 Хи хи хи

    1 2 Отговор
    И какво от това че може да поскъпне горивото? Нали сме в клуба на богатите. 🤣

    10:43 07.10.2025

  • 19 скачал с 2 пръста на площада ха ха ха

    0 2 Отговор

    До коментар #14 от "Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡":

    нали има банани в магазина? защо пак ревеш не те разбирам

    10:46 07.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Гане Пиперков

    2 0 Отговор
    Със или без евро за първи яннуари знаем но за 1 март ще се изравни с други, непредвидени стандарти. ПОДЧЕРТАВАМ ОПРАВДАНИЯТА НЕПРЕДВИДЕНИ и СТАНДАРТИ. Да сте наясно преди да цъфнат експертите по медиите

    10:47 07.10.2025

  • 22 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс

    2 1 Отговор
    Не мърдам от бункера

    10:51 07.10.2025

  • 23 Eдин

    0 0 Отговор
    Напоследък покрай еврото се нароиха много нови вицове !

    11:09 07.10.2025

Новини по градове:
