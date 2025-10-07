Новини
България »
Четири пъти дневно ще спират изцяло трафика по АМ „Тракия“ към София

Четири пъти дневно ще спират изцяло трафика по АМ „Тракия“ към София

7 Октомври, 2025 17:50 519 10

  • ам тракия-
  • софия-
  • вакарел-
  • трафик

От 9 октомври започва ремонт в платното за Бургас на 10 км от АМ „Тракия“ в област Стара Загора

Четири пъти дневно ще спират изцяло трафика по АМ „Тракия“ към София - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Четири пъти на ден ще спират изцяло трафика по АМ „Тракия“ към София край Вакарел, в участъка не ремонт - между 24-и и 33-и километър, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура.

От вторник до четвъртък на четири пъти в следобедните часове - в 12 ч., 14 ч., 16 ч. и 18 ч., за около 30-45 минути ще се спира изцяло движението на всички превозни средства, пътуващи от Пловдив към София. През това време в платното за София, в което са обособени три ленти, ще преминава само движението от столицата към Пловдив.

„Целта е пропускане и регулиране на трафика при образуването на колона от автомобили. Апелираме шофьорите да предвидят повече време за пътуване, да спазват пътните знаци и въведената временна организация на движението, както и да съобразят времето си пътува с въведените часови ограничения“, уточняват от АПИ.

Припомняме, че заради ремонтните дейности в 9-километровия участък в платното за Бургас трафикът е изцяло прехвърлен в платното за София.

„За повишаване на пропускливостта може да се шофира и в аварийната лента. Необходимо е водачите да се движат внимателно, със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. В пиковите часове, когато много хора тръгват на път по едно и също време се образува колона от автомобили и придвижването е по-бавно“, посочват от АПИ.

Анализът на данните показва, че най-интензивен е трафикът между 11 ч. и 19 ч. в участъка от автомагистрала „Тракия“ в Софийска област. Средно на час в посока Пловдив през последните дни в участъка са преминавали по 1 200 превозни средства, при пропускателна способност на трасето в ремонт около 900 МПС на лента, а в посока от Пловдив към София по 1100 автомобила, при пропускателна способност 700 МПС на лента.

Гражданите, пътуващи към и от Пловдив могат да използват и алтернативни маршрути – Подбалканският път I-6 София – Карлово, както и пътя Ихтиман – Самоков. По преценка на „Пътна полиция“ могат да бъдат въвеждани и допълните мерки за регулиране на трафика.

От 9 октомври, четвъртък, започва ремонт в платното за Бургас на 10 км от АМ „Тракия“ в област Стара Загора. Строително-монтажните работи ще са в участъка между 208-и и 218-и км. Трафикът ще преминава двупосочно в платното за София, като ще бъдат обособени по една лента в посока Бургас и една лента в посока към столицата.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Банкянски пожарникар

    6 0 Отговор
    - Туй са мойте магистрали. Комунистическите още не са за ремонт.

    17:51 07.10.2025

  • 2 историк

    5 0 Отговор
    Магистралата се нарича Тракия защото траките са я започнали , а ние до края на света няма да я завършим !!!

    17:52 07.10.2025

  • 3 Толупа банкята

    5 0 Отговор
    Взе парите!

    17:55 07.10.2025

  • 4 бгполитик

    4 0 Отговор
    ще ви огерпим!

    17:56 07.10.2025

  • 5 видими резултати!

    5 0 Отговор
    Винаги когато Герб се върнат на власт проблемите се появяват навсякъде!

    18:00 07.10.2025

  • 6 Бендида

    6 0 Отговор
    Трябва позитивно да гледаме. ,, Четири пъти дневно ще ПУСКАТ изцяло трафика по АМ „Тракия“ към София." :)))

    18:01 07.10.2025

  • 7 що ше го спират

    2 0 Отговор
    ще пускат водопада ли?

    18:02 07.10.2025

  • 8 Баш Батка

    0 0 Отговор
    Малко е, трябва КПП за към софията и само с лична карта.

    18:04 07.10.2025

  • 9 хаха

    0 0 Отговор
    Ами така де! Ще ми карат без пари наглеците, а после се и оплакват че не можели били да карат.
    Амааааааа!


    В традиционния лайф на живо от джипа си, той съжали, че "по нашите магистрали българите са свикнали да шофират безплатно".
    "Най-големият ми грях е, че научих в България да се кара без пари", коментира Борисов.

    18:04 07.10.2025

  • 10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор
    Четири пъти
    За по ШЕСТ часа ли🤔

    18:06 07.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове