Левон Хампарцумян: Българите да се освободят от монетите преди въвеждането на еврото

Известният български финансист Левон Хампарцумян сподели своя анализ относно икономическото състояние на страната и предстоящото въвеждане на еврото. Той коментира, че бумът в търговията с имоти в София се дължи на комплекс от фактори - както икономически, така и културната особеност българите да държат на притежаването на собствено жилище.

"Не трябва да се прави директна връзка между въвеждането на еврото и инфлацията, тъй като корелацията между двете е много слаба", подчерта Хампарцумян в предаването "Денят на живо" по NOVA.

Финансистът изрази очакването си, че интересът на криминалните среди към новата валута ще нарасне след въвеждането на еврото, тъй като то може да се използва в много държави, за разлика от лева. Той обясни и практическите аспекти на прехода – сметките ще се превалутират автоматично, а кредитните и дебитните карти няма да се сменят.

Хампарцумян препоръча на българите да се освободят от монетите, които в момента са над сто тона в обращение в страната, за да се облекчи преходът след 1 януари 2026 г., когато еврото ще стане официална валута.

По отношение на ролята на Международния валутен фонд (МВФ), финансистът отбеляза, че той е ефективен инструмент при справяне с кризи, но не и в управлението на икономическия растеж. Хампарцумян подчерта, че фондът не налага задължително вдигане на данъците, а всяко увеличение без съпътстващи реформи би било политически неприемливо.

Той засегна и проблемите в управлението на сметосъбирането в София, като изтъкна необходимостта системите да се подредят по-стриктно, за да функционират ефективно.