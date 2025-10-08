Новини
Левон Хампарцумян: Българите да се освободят от монетите преди въвеждането на еврото

8 Октомври, 2025 11:48 658 11

  • левон хампарцумян-
  • лев-
  • евро-
  • еврозона-
  • стотинки

Не трябва да се прави директна връзка между въвеждането на еврото и инфлацията

Левон Хампарцумян: Българите да се освободят от монетите преди въвеждането на еврото - 1
Снимка: Нова телевизия
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Известният български финансист Левон Хампарцумян сподели своя анализ относно икономическото състояние на страната и предстоящото въвеждане на еврото. Той коментира, че бумът в търговията с имоти в София се дължи на комплекс от фактори - както икономически, така и културната особеност българите да държат на притежаването на собствено жилище.

"Не трябва да се прави директна връзка между въвеждането на еврото и инфлацията, тъй като корелацията между двете е много слаба", подчерта Хампарцумян в предаването "Денят на живо" по NOVA.

Финансистът изрази очакването си, че интересът на криминалните среди към новата валута ще нарасне след въвеждането на еврото, тъй като то може да се използва в много държави, за разлика от лева. Той обясни и практическите аспекти на прехода – сметките ще се превалутират автоматично, а кредитните и дебитните карти няма да се сменят.

Хампарцумян препоръча на българите да се освободят от монетите, които в момента са над сто тона в обращение в страната, за да се облекчи преходът след 1 януари 2026 г., когато еврото ще стане официална валута.

По отношение на ролята на Международния валутен фонд (МВФ), финансистът отбеляза, че той е ефективен инструмент при справяне с кризи, но не и в управлението на икономическия растеж. Хампарцумян подчерта, че фондът не налага задължително вдигане на данъците, а всяко увеличение без съпътстващи реформи би било политически неприемливо.

Той засегна и проблемите в управлението на сметосъбирането в София, като изтъкна необходимостта системите да се подредят по-стриктно, за да функционират ефективно.


Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 провинциалист

    23 1 Отговор
    Българите да се освободят от хърмърпръцуяните! За еврото няма да се налага да се отваря дума.

    11:50 08.10.2025

  • 2 скоро ли

    11 1 Отговор
    ще ни освободи Господ от теб..?

    11:53 08.10.2025

  • 3 Българите си броят стотинките

    8 1 Отговор
    От такива като тоя , слуга на управляващата мафия.

    11:54 08.10.2025

  • 4 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    11 1 Отговор
    Хъмпърцумяните и Паситата са Ултра вредни за Майка България.

    11:55 08.10.2025

  • 5 Тореро

    11 0 Отговор
    Трябва да се освободим от такива като теб! Съд затвор!

    11:58 08.10.2025

  • 6 Продажна

    5 0 Отговор
    Арменска гулия

    Коментиран от #11

    12:00 08.10.2025

  • 7 00014

    3 0 Отговор
    Защо гадната престъпна муцуна не казва нищо за отношението на Унгария и Чехия (Бабиш) към еврото?

    12:01 08.10.2025

  • 8 По важно е

    0 0 Отговор
    Да се отървем от набидени банкери !?.

    12:03 08.10.2025

  • 9 Еврон

    0 0 Отговор
    Бях забравил химика, благодаря, че отново ни го показахте.

    12:03 08.10.2025

  • 10 Амии

    0 0 Отговор
    Като си броя стотинките, се освободих от всички нови левчета дето бях скътала за времена на носталгия.

    12:05 08.10.2025

  • 11 Сталин

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Продажна":

    Всички арменци в България са продажни и трябва да бъдат изгонени обратно в тяхната дупка от където са дошли

    12:07 08.10.2025

