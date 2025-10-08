Новини
Такситата в София искат спешно да вдигнат цените

8 Октомври, 2025 13:12 622 11

Столичният общински съвет от години не спазва законовото си задължение да актуализира минималните и максималните цени поне веднъж годишно

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Таксиметровите шофьори в столицата настояват за актуализация на цените на услугата. От бранша са внесли официално искане в Столична община, но към момента не са получили отговор. Крайният срок, който си поставят за разглеждане на темата от общината, е 31 октомври.

"Нашите изчисления сочат увеличение в различните разходни компоненти между 20 и 600%, осреднено говорим за цени около 1,74 лв. за дневна тарифа и около 2 лв. за нощна. Това е внесеното искане", заяви Красимир Цветков, председател на Националния таксиметров синдикат, цитиран от БНР. Той подчерта, че браншът има ясна икономическа обосновка за исканата промяна.

Според Цветков, Столичният общински съвет от години не спазва законовото си задължение да актуализира минималните и максималните цени поне веднъж годишно. Тарифите в София не са променяни от 2022 година насам, въпреки че синдикатът е внасял искания за това всяка година.

Освен с цените, браншът е изправен и пред предизвикателството да преоборудва фискалните си апарати заради предстоящото въвеждане на еврото. Министерството на транспорта удължи срока за настройка на устройствата до 30 октомври 2025 г., тъй като голяма част от шофьорите не бяха готови с промяната до първоначалната дата.

"Все още, по данни от Българския институт по метрология, в София са преоборудвани и минали метрологичен контрол малко над 20% от колите, а за страната - около 3000 автомобила са минали", коментира Цветков. Той добави, че от 13 октомври в София ще бъде открит допълнителен метрологичен пункт, за да се ускори процесът.

Постигната е и уговорка апаратите, които могат да бъдат обновени, да продължат да работят до 31 декември след преработка, докато останалите ще трябва задължително да бъдат подменени.


  • 3 Селянин

    10 0 Отговор
    Ами да ги вдигат. Свободен пазар е. Като няма клиенти ще ги свалят. Аз проблем не виждам. Ако някой се качва на 10лв на километър, да карат на толкова.

    13:22 08.10.2025

  • 4 За какво

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "жалък е":

    Да имат цени в евро и лева ли?

    13:22 08.10.2025

  • 5 Георги

    3 0 Отговор
    да вдигат, щом не са лекари - може!

    13:24 08.10.2025

  • 7 Шишибойко брос

    6 1 Отговор
    Братя Шишибойко натискат, като неpeзи да клатят София по всички дyпки?

    13:25 08.10.2025

  • 8 Мутрафановна

    2 5 Отговор
    София трбва да стане руска губерния

    13:26 08.10.2025

  • 9 тиго

    3 1 Отговор
    Ама нали трябва да въртят за да изкарват пари,те спят по колите и чакат златният курс ! Колко още да се дигне тая услуга при 2,5 лева гориво на 5 лева на километър ще искат ! Това е по голяма печалба от заложна къща !Както казва жена ми „Кой не става нищо от него става или полицай или бакшиш„ и е права!

    13:33 08.10.2025

  • 10 тиго

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Шишо Бакшишо":

    Що бе мен аз имам карта 300 лева за година и се возя за 1 лев на ден !Е като е хубаво времето си джиткам с колелото .Миналата година трябваше да водя котарака на лекар викнах такси ,котака си е в клетка .Бакшиша ми вика „Това отзад в багажника„ директно му теглих една и го разкарах! Беше един мазен ромлянин

    13:37 08.10.2025

  • 11 да не си играят на дребно да искат

    1 0 Отговор
    дневна тарифа и около 2 евро

    13:43 08.10.2025

