Такситата в София искат спешно да вдигнат цените

Таксиметровите шофьори в столицата настояват за актуализация на цените на услугата. От бранша са внесли официално искане в Столична община, но към момента не са получили отговор. Крайният срок, който си поставят за разглеждане на темата от общината, е 31 октомври.

"Нашите изчисления сочат увеличение в различните разходни компоненти между 20 и 600%, осреднено говорим за цени около 1,74 лв. за дневна тарифа и около 2 лв. за нощна. Това е внесеното искане", заяви Красимир Цветков, председател на Националния таксиметров синдикат, цитиран от БНР. Той подчерта, че браншът има ясна икономическа обосновка за исканата промяна.

Според Цветков, Столичният общински съвет от години не спазва законовото си задължение да актуализира минималните и максималните цени поне веднъж годишно. Тарифите в София не са променяни от 2022 година насам, въпреки че синдикатът е внасял искания за това всяка година.

Освен с цените, браншът е изправен и пред предизвикателството да преоборудва фискалните си апарати заради предстоящото въвеждане на еврото. Министерството на транспорта удължи срока за настройка на устройствата до 30 октомври 2025 г., тъй като голяма част от шофьорите не бяха готови с промяната до първоначалната дата.

"Все още, по данни от Българския институт по метрология, в София са преоборудвани и минали метрологичен контрол малко над 20% от колите, а за страната - около 3000 автомобила са минали", коментира Цветков. Той добави, че от 13 октомври в София ще бъде открит допълнителен метрологичен пункт, за да се ускори процесът.

Постигната е и уговорка апаратите, които могат да бъдат обновени, да продължат да работят до 31 декември след преработка, докато останалите ще трябва задължително да бъдат подменени.