Израелското посолство в София: Грета Тунберг не е била изтезавана

8 Октомври, 2025 13:48 300 9

Тяхната уж „хуманитарна помощ“ се оказа по-малко от 10% от товара за един единствен камион, докато Израел доставя стотици камиони с помощи за Газа всеки ден

Израелското посолство в София: Грета Тунберг не е била изтезавана - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Последните обвинения на Грета Тунберг срещу Израел нямат нищо общо с реалността. Твърдението ѝ, че е била „изтезавана“ в израелски арест, не само е напълно невярно — то е и обида към истинските заложници, държани от „Хамас“ в Газа, които търпят мъчения и са подложени на умишлен глад. Toва заявиха от посолството на Израел в България за "Нова телевизия" по повод твърденията на шведската активистка, че тя и съмишлениците ѝ били „отвлечени и изтезавани“ от израелската армия.

От дипломатическото представителство уверяват, че всички участници в т.нар. флотилия, включително Тунберг, са били третирани с уважение и в пълно съответствие с международното право, включително с правото да се срещнат с консулските представители на своите държави.

Ето какво още се казва в позицията на посолството:

Израел е демокрация, управлявана от върховенството на закона. Върховният съд на страната е отворен за всички — включително чужденци и палестинци — за всякакви жалби, включително и по случаи на задържане. Нека си припомним, че тези „мирни активисти“ изписаха на ръцете си телефонните номера на израелски адвокати — имитирайки номерата, татуирани върху жертвите на Холокоста в Аушвиц. Позорно и цинично действие.

Това е и повод да напомним, че в своята продължаваща дезинформационна кампания, госпожица Тунберг публикува снимка на Евиатар Давид — израелски заложник, подложен на глад и мъчения от "Хамас" в Газа — цинично използвайки неговия образ като „доказателство“ за палестински страдания. Само този факт е достатъчен, за да покаже пълната ѝ откъснатост от фактите и реалността.

И накрая — лъжата на Тунберг, както и на останалите провокатори във флотилията, съвсем не е първата. Тяхната уж „хуманитарна помощ“ се оказа по-малко от 10% от товара за един единствен камион, докато Израел доставя стотици камиони с помощи за Газа всеки ден.


Напиши коментар:


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Трол

    1 0 Отговор
    Всичко е било на доброволни начала.

    13:52 08.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Свинчо

    2 0 Отговор
    Некой дали верва на презряното племе

    13:54 08.10.2025

  • 6 коментар

    1 0 Отговор
    Време е Гретхен да влезе в реалността.

    Но за това трябва да се намери смел мъж да я приобщи към живот

    13:54 08.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гретиния

    0 0 Отговор
    Грета ме изтезава мен ! Като тръгна ме накара да и обещая че няма да го дърпам. А аз обещания не нарушавам. Бях много кахърен , добре че....... по едно време забелязах - Я , той много се нацапал ! Като барнах шампоана и два часа му мих главата...

    13:55 08.10.2025

  • 9 ФАКТ

    0 0 Отговор
    няма такъв цинизъм като еврейския да отвлечеш хуманитарни кораби и да излезеш пред хората и да плюеш по хумантарните работници

    13:55 08.10.2025

