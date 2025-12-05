САЩ и България продължават сътрудничеството си в борбата срещу организираната престъпност

Службата за международно развитие на прокурорските дейности, помощ и обучение към Министерството на правосъдието на Съединените щати приключи двудневен семинар за български прокурори, посветен на техниките за разследване и наказателно преследване на организираната престъпност и прането на пари. Събитието се проведе в учебен център на Прокуратурата.

Повече от 30 прокурори от всички нива на българската съдебна система участваха в семинара, който Министерството на правосъдието на САЩ проведе в партньорство с местни институции. Семинарът беше посветен на обмена на ключовите добри практики от САЩ в борбата срещу транснационалната организирана престъпност от САЩ, както и на овладяването на ефективни техники за проследяване и преследване на незаконни финансови потоци и изпиране на пари — дейност, която става все по-сложна в ерата на криптовалутите. Събитието подчерта и ключовата роля на сътрудничеството между Съединените щати и България за ефективното неутрализиране на ръководните фигури в организираната престъпност и реализирането на наказателна отговорност спрямо тях.

Х. Мартин Макдауъл, временно изпълняващ длъжността посланик на Съединените щати в София, заяви: „Транснационалната организирана престъпност е проблем, който засяга всички държави. Радваме се, че можем да използваме своя дългогодишен опит в залавянето и успешното наказателно преследване на престъпни групи, за да подпомогнем нашите български партньори в правоприлагането да елиминират организираната престъпност тук.“ Той добави: „Този тип инициативи на Посолството допринасят значително за общите ни усилия да защитим гражданите и на двете ни държави от групи, които им вредят. Очакваме да продължим своето изключително ефективно сътрудничество в тази област.“

През 2025 г. Съединените щати и България значително разшириха сътрудничеството си в областта на правоприлагането в няколко направления, което доведе до пробиви в идентифицирането на дейности на организираната престъпност, задържането и успешното наказателно преследване на извършителите. Един от измеримите резултати на това сътрудничество е намаляването на трафика на хора и наркотични вещества към и през България.