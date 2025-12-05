Новини
САЩ и България продължават сътрудничеството си в борбата срещу организираната престъпност

5 Декември, 2025 17:11 677 12

  • сащ-
  • посолство-
  • борба-
  • мафия-
  • българия

Повече от 30 прокурори от всички нива на българската съдебна система участваха в семинара

САЩ и България продължават сътрудничеството си в борбата срещу организираната престъпност - 1
Снимка: Посолство на САЩ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Службата за международно развитие на прокурорските дейности, помощ и обучение към Министерството на правосъдието на Съединените щати приключи двудневен семинар за български прокурори, посветен на техниките за разследване и наказателно преследване на организираната престъпност и прането на пари. Събитието се проведе в учебен център на Прокуратурата.

Повече от 30 прокурори от всички нива на българската съдебна система участваха в семинара, който Министерството на правосъдието на САЩ проведе в партньорство с местни институции. Семинарът беше посветен на обмена на ключовите добри практики от САЩ в борбата срещу транснационалната организирана престъпност от САЩ, както и на овладяването на ефективни техники за проследяване и преследване на незаконни финансови потоци и изпиране на пари — дейност, която става все по-сложна в ерата на криптовалутите. Събитието подчерта и ключовата роля на сътрудничеството между Съединените щати и България за ефективното неутрализиране на ръководните фигури в организираната престъпност и реализирането на наказателна отговорност спрямо тях.

Х. Мартин Макдауъл, временно изпълняващ длъжността посланик на Съединените щати в София, заяви: „Транснационалната организирана престъпност е проблем, който засяга всички държави. Радваме се, че можем да използваме своя дългогодишен опит в залавянето и успешното наказателно преследване на престъпни групи, за да подпомогнем нашите български партньори в правоприлагането да елиминират организираната престъпност тук.“ Той добави: „Този тип инициативи на Посолството допринасят значително за общите ни усилия да защитим гражданите и на двете ни държави от групи, които им вредят. Очакваме да продължим своето изключително ефективно сътрудничество в тази област.“

През 2025 г. Съединените щати и България значително разшириха сътрудничеството си в областта на правоприлагането в няколко направления, което доведе до пробиви в идентифицирането на дейности на организираната престъпност, задържането и успешното наказателно преследване на извършителите. Един от измеримите резултати на това сътрудничество е намаляването на трафика на хора и наркотични вещества към и през България.


  • 1 Хаха

    15 0 Отговор
    Е големи успехи сте постигнали няма що.

    Коментиран от #7

    17:12 05.12.2025

  • 2 Коментар

    14 0 Отговор
    Ахаха ами тогава Пеевски, Румен Овчаров и Горанов защо са в медиите, а не в затвора?

    17:16 05.12.2025

  • 3 мафията си има държава

    13 0 Отговор
    Че то организираната престъпност е в парламента и кове удобни закони обслужвани от прокурори и съдии.

    17:16 05.12.2025

  • 4 логика

    7 0 Отговор
    Най-добре е направо да вкарате американското законодателство тук и да си назначите американски магистрати, за да покажат как се работи. Нашите магистрати показаха, че дори с високи заплати не се справят с налагане на законността.

    17:17 05.12.2025

  • 5 Обсъдете това драги прокурори

    6 0 Отговор
    Без да съм юрист бих дал няколко предложения за намаляване на престъпността. 1. Премахване на долния праг от 1 МРЗ при който кражбата се счита за маловажна. Една баба с откраднати 2 кокошки, 1 коза и току що получена пенсия от 500лв. сумата е по-малко от МРЗ. , но за нея е всичко. Убиват и се гаврят и за 5лв. 2. Въвеждането на малки, но ефективни присъди( 1 седм.; 2месеца напр.) за дребни кражби, хулиганство, сбиване, за сметка на дългите, но условни. 3. Рязко увеличаване размера на наказанието при рецидив, трети и повече пъти(по американски образец). 4. Кумулативност на наказанията, а не както е сега - излежаване на най-дългото. 5. Затворът не е за почивка, а за тежка и смислена работа(тухларни, каменни кариери, пътища, изкопи). 6. От съда директно в затвора, а не да го търсят после. 7. Социалните помощи да се спират до изплащане на наложена глоба, а не да са неприкосновенни както е сега. 8. Майчинство за жени над 18г.

    17:26 05.12.2025

  • 6 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    7 0 Отговор
    НЯМА НИКАКЪВ СМИСЪЛ ОТ ТОЗИ СЕМИНАР.
    ПРОСТО СА ОТИШЛИ ДА СИ РАЗХОДЯТ
    ЗАDНИЦИТЕ.

    17:28 05.12.2025

  • 7 Яяяя вярвам !!!!

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    Когато Бокич и Шишич си отидат у дома, т.е в Софийския ….ама на строг режим!!!!!!!!!!

    17:32 05.12.2025

  • 8 Емигрант

    4 0 Отговор
    Как така бе ? Какво сътрудничество срещу организираната престъпност като САЩ предупредиха за престъпници България които са от ОПГ, а България вместо са ги разследва и окауши ги имунизира за да крадат спокойно и ненаказано ? Поредната нагла мутренска манипулация, наистина вече с такива шашмалогии се доказва, че България това означава овче стадо управлявано от овчари ИЛИТЕРАТИ ! Айде пак се обиждайте от истината !

    17:45 05.12.2025

  • 9 гражданин

    3 0 Отговор
    Гледайте и се учете от П Еврото и Сарафов , за да станете бързо милионери !!

    17:53 05.12.2025

  • 10 Студопор

    2 1 Отговор
    То за това процъфтява тая престъпност. Защото САЩ и България действат съвместно.

    17:56 05.12.2025

  • 11 Шумен

    2 0 Отговор
    Че у парламента тогава що е пълно само със престъпници

    18:04 05.12.2025

  • 12 А нашите нац. престъпници

    0 0 Отговор
    Европейският съд е дал ход по целесъобразност на делото против еврото на 28 ноември.

    Гледай ""левът не е умрял" на тубата. А националните предатели от Парламента гласуваха на 4 декември против референдума.

    18:20 05.12.2025

