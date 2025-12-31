Новини
България »
В новогодишното си послание Елеонора Митрофанова отсече: 2025 година не беше лесна за руско-българските отношения

В новогодишното си послание Елеонора Митрофанова отсече: 2025 година не беше лесна за руско-българските отношения

31 Декември, 2025 14:21 912 70

  • елеонора митрофанова-
  • русия-
  • посланик-
  • новогодишно обръщение

Страните от ЕС ескалираха военната си реторика, използвайки измислена „руска заплаха“

В новогодишното си послание Елеонора Митрофанова отсече: 2025 година не беше лесна за руско-българските отношения - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Посланикът на Руската федерация у нас Елеонора Митрофанова отправи новогодишно послания, в което изрази надежда за мир в Европа и възстановяване на конструктивния диалог между София и Москва.

"2025 година не беше лесна нито за руско-българските отношения, нито за света като цяло. Напрежението на европейския континент продължи да нараства", посочва дипломатът в обръщението си, което е публикувано на страницата на посолството във "Фейсбук".

"И все пак, навечерието на Нова година винаги е време на надежда за най-доброто и вяра в чудеса. Аз, както, мисля, и много от вас, много бих искала съществуващите противоречия да се разрешат през 2026 г. и да настъпи отново мирът в Европа", допълва Митрофанова.

"Като Посланик на Русия в България, аз също бих искала нашите страни да се върнат на пътя на конструктивното сътрудничество в съответствие с духа на нашата обща история", добавя тя.

Пълният текст на посланието гласи:

Скъпи сънародници и български приятели,

2025 година не беше лесна нито за руско-българските отношения, нито за света като цяло. Напрежението на европейския континент продължи да нараства. Страните от ЕС ескалираха военната си реторика, използвайки измислена „руска заплаха“ като претекст за сплашване на населението и оправдаване на социално-икономически проблеми. Бяхме по-далеч от взаимното разбирателство от всякога, но така и не срещнахме насрещния стремеж да се чуем.

През многото векове на своето съществуване Русия вече е преодоляла много изпитания – сигурна съм, че тя ще се справи и с предизвикателствата на днешния ден. Нашият народ остава единен и сплотен. Твърдо вярваме в правотата на нашата кауза и ще направим всичко, за да защитим интересите на Родината си.

И все пак, навечерието на Нова година винаги е време на надежда за най-доброто и вяра в чудеса. Аз, както, мисля, и много от вас, много бих искала съществуващите противоречия да се разрешат през 2026 г. и да настъпи отново мирът в Европа. Като Посланик на Русия в България, аз също бих искала нашите страни да се върнат на пътя на конструктивното сътрудничество в съответствие с духа на нашата обща история.
Нека 2026 година донесе добри новини, нека бъде благополучна за всички нас. Пожелавам ви, скъпи приятели, добро здраве, щастие, сбъднати желания и много радостни моменти през новата година.

Честит празник, честита Коледа и Нова 2026 година!


България
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    23 35 Отговор
    НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВАЙ ДУШО! ПРАВИТЕЛСТВАТА СА ПРЕХОДНИ,НО ОБИЧТА КЪМ ВАС Е ПОСТОЯННА 💗💗💗💓💓🍷

    Коментиран от #42

    14:24 31.12.2025

  • 2 2026

    25 30 Отговор
    Между руснаци и българи няма как да има ппротиворечия, а тези които ги създават нито са руснаци, нито са българи! Пожелавам Ви това да е годината на решенията, в която болезнено или не, да се решат всички противоречия, а хората да победят алчниците и извергите!

    Коментиран от #56

    14:24 31.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сила

    17 14 Отговор
    Пусть вздохнет тьотя Мутрофон ....

    14:25 31.12.2025

  • 5 оня с питон.я

    8 21 Отговор
    Вашият идол алкашът Елцин разказа играта на целия източен блок сега ревете.

    14:25 31.12.2025

  • 6 дгсдгсдг

    24 23 Отговор
    този пиян изверг защо още не е изгонен от България ?

    14:26 31.12.2025

  • 7 Да да да

    18 22 Отговор
    Русия ни освободи след което ни подчини. Сега от нас се иска да сме послушни пред големият брат.

    14:26 31.12.2025

  • 8 Гост

    15 14 Отговор
    Ще минат трудни времена, но в крайна сметка съм убеден,че славянските народи ще се радват на дружбата си и ще живеем щастливо и в мир и благоденствие. Много сме, само трябва да сме задружни.

    14:28 31.12.2025

  • 9 Бако

    16 15 Отговор
    Докато пудела ти е в президенството ,можеш да унижаваш българския народ

    Коментиран от #11

    14:33 31.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Дако

    8 6 Отговор

    До коментар #9 от "Бако":

    А когато е на власт, може и държавата да съсипеш!

    14:36 31.12.2025

  • 12 Така е

    7 4 Отговор
    Не беше,така е,не беше.

    14:36 31.12.2025

  • 13 .......

    23 9 Отговор
    Да живее Европейска България 🇧🇬🇪🇺❤️

    14:38 31.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Анонимен

    9 6 Отговор
    ,,Дружбата ни с тази страна е тъй жизнено необходима,както слънцето и въздухът за всяко живо същество,, това издигнаха като лозунг,пътеводна светлина ,създадена от Яхиел-главен съветник на Тато.

    14:39 31.12.2025

  • 16 Стенли

    12 22 Отговор
    България и Русия заедно завинаги 🇧🇬🇷🇺

    Коментиран от #17

    14:42 31.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Я па Тоя

    7 2 Отговор

    До коментар #14 от "Боруна Лом":

    МИ ЛАПАЙ МЕКИЯ,ХАЛКА

    14:43 31.12.2025

  • 19 Фори

    13 8 Отговор
    Ако руската външна политика се отърве от имперското мислене отношенията ни ще се подобрят!

    14:44 31.12.2025

  • 20 Кривоверен алкаш

    16 9 Отговор
    Типичен пример на руският характер...ти го плюеш,той мисли че дъжд вали.така или иначе не можаха да я изгонят от България...където и да се настанят го имат за свое...

    14:46 31.12.2025

  • 21 Лицемерка

    19 9 Отговор
    Нали ни обявихте за врагове а и нищо хубаво не сме видели от вас

    Коментиран от #23

    14:47 31.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 12345

    4 8 Отговор

    До коментар #21 от "Лицемерка":

    Най-голямата грешка, на запада!Една стена и да си играят, на войници колкото си искат!!!!

    14:47 31.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Горски

    8 13 Отговор
    На България и наложиха евроатлантическите ценности и България се превърна в патерица, в държава на абсурдите - Велик Абсурдистан. България 19 поредни години е столица на евро-ценностите и прайдовете. Украинският байрак още ли виси пред т.н. Софийска община? Господ здраве да и дава! България и Русия завинаги! В ситуация, в която Европа и Украйна възпрепятстват мирните преговори посредствен държавен терор, където има личен интерес от продължаване на военните действия, Русия трябва да спечели, да постигне целите на специалната операция и да продължи напред. Госпожо Митрофанова, 70% от българите са с вас в борбата срещу фашизираната хунта на Зеленски и си пожелават същото.

    14:51 31.12.2025

  • 26 хахаха

    10 5 Отговор
    Защо? Защото президентите ни не се целуваха уста в уста преплитайки езици както Живков и Брежнев правеха ли?

    14:51 31.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Механик

    13 6 Отговор
    След Нова година Тьо тя в евро ли ще ни цака или пак ще ни пробутва рубли и прокиснал борш?

    Коментиран от #32

    14:52 31.12.2025

  • 29 Да е жива и здрава

    8 10 Отговор
    И все така да отстоява истината и борбата за мир !!!

    14:53 31.12.2025

  • 30 Дано

    16 8 Отговор
    2026 г. да бъде още по трудна за българо - руските отношения!

    България подкрепя Украйна във войната с руския агресор!

    Коментиран от #65

    14:53 31.12.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Атина Палада

    7 5 Отговор

    До коментар #28 от "Механик":

    Коце вече ги врътна в ЕВРАЦИ, само скъсаняците копейки броят стотинките и чакат подаяние от оная Пияната

    Коментиран от #59

    14:54 31.12.2025

  • 33 мисля

    7 4 Отговор
    ако имахме държава и отговорни държавници,тази никога не би минала Дунав мост отсам.

    14:55 31.12.2025

  • 34 До другарката Мутрофанова

    11 4 Отговор
    Докато начело на вашата автократична държава е про-фашистката клика на Володимир Володимирович Путлер, ситуацията ще става все по-зле, населението ви ще намалява с по 400 000 убити на фронта всяка година и още по толкова в ГУЛАГ, паднали от прозореца или отровени с новичок. Ето защо единственото ви спасение е да му издигнете мавзолей и да положите тленните му останки там, за срам и позор на цялата ви диктаторска държава...
    Да се присъединим към пожеланията, които отправи достойния президент на Украйна!!!!

    Коментиран от #52

    14:55 31.12.2025

  • 35 Димитър Дончев

    5 4 Отговор
    Лично щях да те натоваря на водката към масква ,но преди да си платиш за престоя , взривовете в арсенал и пожарите по Българските гори!

    Коментиран от #44

    14:57 31.12.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Българин

    4 8 Отговор
    Само когато руснаците са ни управлявали, сме живяли добре. Това го знае всеки българин!

    14:58 31.12.2025

  • 39 Пламен

    4 4 Отговор
    Тьотя , махай Копейкин и Плюнкин .
    Нещата може потръгнат .

    14:58 31.12.2025

  • 40 Гориил

    7 4 Отговор
    Защо хора на труда, съвестта и честта не свалят веригите си и не се обединят около руския дипломат? България няма приятели в Европа.

    14:59 31.12.2025

  • 41 абе коя е тази?

    6 4 Отговор
    Какво ни интересува нас европейците какво е казала тази леля?

    Коментиран от #51

    15:00 31.12.2025

  • 42 ИМПЕРИАЛИСТ

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    Руската наглост и Космосът са безкрайни, за второто не съм сигурен....

    15:00 31.12.2025

  • 43 Мераклията

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Боруна Лом":

    Дааааа беше хубава тройка, незабравима, и теб и майка ти, и двамата да ревете като хималайски мечки..

    15:00 31.12.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Мда

    4 6 Отговор
    Страхотна жена усмихната, любезна образована!
    Честита Нова година Госпожо Митрофанова! Народа български е с Вас! Бог да ни пази!

    Коментиран от #58, #70

    15:01 31.12.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Мислител

    7 3 Отговор
    Каква нова година ни честити тази.Та тя е рускиня.Те нямат такъв празник.Заедно с нашите руснаци и те празнуват Васильов ден,на 14 януари.Банго Василий, или Анто Василий на славянски и синтски.

    15:01 31.12.2025

  • 49 1111

    7 3 Отговор
    Бабче, чухме и видяхме достатъчно!

    15:02 31.12.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Гориил

    4 6 Отговор

    До коментар #41 от "абе коя е тази?":

    Русия е единствената страна в света, която винаги е била милостива и снизходителна към България и българите.Не осквернявайте паметника на руския цар.

    15:03 31.12.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Мимч

    4 3 Отговор
    Благодарим ти и честита да ни е!.Но лошото е,че нашите управници не се вслушват в това,което казвате ,а лижат западни дта и подмазвачества....Все пак трудолюбивия и отреден български народ е с вас....Нека се пукат душите душмански...

    15:05 31.12.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Някой

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "2026":

    Робското мислене е в главите на голяма част от хората...руско, турско-няма разлика, все си свикнал да си с наколенки!

    Коментиран от #60

    15:06 31.12.2025

  • 57 Мимч

    5 3 Отговор
    Благодарим ти и честита да ни е!.Но лошото е,че нашите управници не се вслушват в това,което казвате ,а лижат западни дта и подмазвачества....Все пак трудолюбивия и отреден български народ е с вас....Нека се пукат душите душмански...

    15:07 31.12.2025

  • 58 Хаха

    3 2 Отговор

    До коментар #46 от "Мда":

    Мирчев двата пръста чело май е активирал розовия комсомол да троли? То татко му на Свирчев е отговарял за пропагандата и сега Другаря Мирчев продължава

    15:08 31.12.2025

  • 59 гост

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "Атина Палада":

    Дано през Новата година да станеш шампион по правилно ориентиране и цял кош с ценности..

    15:08 31.12.2025

  • 60 Пич

    3 0 Отговор

    До коментар #56 от "Някой":

    Сега сме по европейско и комсомола розовия се е подмокрил

    15:09 31.12.2025

  • 61 ДА ТАКА БЕШЕ...

    2 0 Отговор
    НО ПОСЛЕДСТВИЯТА ЩЕ ГИ ТЪРПИ НАРОДА НИ. А ОНИЯ ОЯДЕНИ НАШИ ПОЛИПТИЧКИ ЩЕ ИЗБЯГАТ. БЕДНЯЦИТЕ В ОКОПИТЕ А МУШИКИТЕ НА КАРИБИТЕ..

    15:09 31.12.2025

  • 62 Кривоверен алкаш

    4 0 Отговор
    Какво си се развихрил с гъбата бе ахмак,адно през новата година да останеш без гъба...Амин.

    15:10 31.12.2025

  • 63 Куку

    3 2 Отговор
    Нека 2026 отнесе всички руски ват...ци обратно в Сибир!

    15:10 31.12.2025

  • 64 АГАТ а Кристи

    3 2 Отговор
    А бе, я си......та руска пачЕвро !

    15:11 31.12.2025

  • 65 Перо

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Дано":

    Изкара няколко шекела!

    15:11 31.12.2025

  • 66 Сатана Z

    2 4 Отговор
    Благодаря,г-жо Митрофанова. Управляващият режим в София ще се надупи като усети жегата зад ъгъла.

    15:11 31.12.2025

  • 67 Тъпа ушанка

    3 1 Отговор
    Мутрофанова, събирай багажа и си отивай във великата Русия. Там всички сте велики. Оставете ни да си живем в загниващия Европейски съюз.

    15:14 31.12.2025

  • 68 Урааа

    1 1 Отговор
    Русия ни освободи от турско робство,но 500 години се чудеше как

    15:15 31.12.2025

  • 69 !!!?

    2 1 Отговор
    Измислена "руска заплаха" !???
    Една Лайкучка на кървавия кремълски Ку Чи Син !

    15:19 31.12.2025

  • 70 ДаааА Мъда!!

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Мда":

    Комунист да вика "госпожо" на Мутрофановна"?? Смех!! Па и атеиста комуняга се моли на Господ???? Ако не бяхте толкова жалки руските подлоги щяхте да сте смешни! ДрОгарЮ!!!

    15:23 31.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове