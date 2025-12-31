В новогодишното си послание Елеонора Митрофанова отсече: 2025 година не беше лесна за руско-българските отношения

Посланикът на Руската федерация у нас Елеонора Митрофанова отправи новогодишно послания, в което изрази надежда за мир в Европа и възстановяване на конструктивния диалог между София и Москва.
"2025 година не беше лесна нито за руско-българските отношения, нито за света като цяло. Напрежението на европейския континент продължи да нараства", посочва дипломатът в обръщението си, което е публикувано на страницата на посолството във "Фейсбук".
"И все пак, навечерието на Нова година винаги е време на надежда за най-доброто и вяра в чудеса. Аз, както, мисля, и много от вас, много бих искала съществуващите противоречия да се разрешат през 2026 г. и да настъпи отново мирът в Европа", допълва Митрофанова.
"Като Посланик на Русия в България, аз също бих искала нашите страни да се върнат на пътя на конструктивното сътрудничество в съответствие с духа на нашата обща история", добавя тя.
Пълният текст на посланието гласи:
Скъпи сънародници и български приятели,
2025 година не беше лесна нито за руско-българските отношения, нито за света като цяло. Напрежението на европейския континент продължи да нараства. Страните от ЕС ескалираха военната си реторика, използвайки измислена „руска заплаха“ като претекст за сплашване на населението и оправдаване на социално-икономически проблеми. Бяхме по-далеч от взаимното разбирателство от всякога, но така и не срещнахме насрещния стремеж да се чуем.
През многото векове на своето съществуване Русия вече е преодоляла много изпитания – сигурна съм, че тя ще се справи и с предизвикателствата на днешния ден. Нашият народ остава единен и сплотен. Твърдо вярваме в правотата на нашата кауза и ще направим всичко, за да защитим интересите на Родината си.
И все пак, навечерието на Нова година винаги е време на надежда за най-доброто и вяра в чудеса. Аз, както, мисля, и много от вас, много бих искала съществуващите противоречия да се разрешат през 2026 г. и да настъпи отново мирът в Европа. Като Посланик на Русия в България, аз също бих искала нашите страни да се върнат на пътя на конструктивното сътрудничество в съответствие с духа на нашата обща история.
Нека 2026 година донесе добри новини, нека бъде благополучна за всички нас. Пожелавам ви, скъпи приятели, добро здраве, щастие, сбъднати желания и много радостни моменти през новата година.
Честит празник, честита Коледа и Нова 2026 година!
