Български учени разработиха повърхностни покрития и сплави за авиацията и космическите технологии

Иновативни повърхностни покрития с възможности за широко приложение в областта на машиностроенето и високите технологии разработват учени от Института по електроника на БАН. Изследователите са подобрили механичните свойства на повърхностни структури от титан с добавени към него бор и въглерод. Получените нови покрития са с много високи стойности на повърхнинната твърдост, както и ниска износоустойчивост, което разкрива набор от нови практически приложения на тези материали.
Разработката е част от проекта „Център за компетентност Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, в който участва екип на Института по електроника. Изследователите разработиха и ново високоякостно и пластично заваръчно съединение между алуминиева и титанова сплав – пробив, който досега не е описван в научната литература. Иновацията отваря нови хоризонти за приложения в автомобилостроенето, авиацията и космическите технологии.
Втората фаза на проекта „Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии" стартира в края на месец септември. Водеща организация е Техническият университет в Габрово. Предстоящите задачи пред екипа на Института по електроника са свързани с разработка на заваръчни шевове с въведени легиращи елементи, както и модификация на повърхността на титанови и алуминиеви сплави чрез интензивни енергийни потоци.
1 Пич
Коментиран от #7
10:57 09.10.2025
2 Дотук добре
Ще лети оня дет има пари.
11:04 09.10.2025
3 Кремниев карбид
11:11 09.10.2025
4 жжжжжж
11:25 09.10.2025
5 Ъъъъ
11:27 09.10.2025
6 Това е
11:28 09.10.2025
7 незнайко
До коментар #1 от "Пич":Защо снимката е размазана ???
Прав сте всички наши открития и изобретения са ПРОДАДЕНИ и не получаваме девиденти от нито едно !!!
Визирам заварки под вода , леене с противоналягане ( цял свят произвежда алуминиеви джанти по тази технология ) ,многостепенната автоматична кутия за автомобили, космическа храна и какво ли още не !!!
БЪЛГАРИЯ можеше да е рая на земята с тази природа която имаме !!!
11:34 09.10.2025
8 си дзън
Коментиран от #9
11:37 09.10.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Супер, браво
12:11 09.10.2025