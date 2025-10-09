Новини
България
Български учени разработиха повърхностни покрития и сплави за авиацията и космическите технологии

9 Октомври, 2025 10:52 624 10

Предстоящите задачи пред екипа на Института по електроника са свързани с разработка на заваръчни шевове с въведени легиращи елементи

Български учени разработиха повърхностни покрития и сплави за авиацията и космическите технологии - 1
Иновативната лазерна система Evobeam cube 400, използвана в изследванията Снимки: БАН
Светослава Ингилизова

Иновативни повърхностни покрития с възможности за широко приложение в областта на машиностроенето и високите технологии разработват учени от Института по електроника на БАН. Изследователите са подобрили механичните свойства на повърхностни структури от титан с добавени към него бор и въглерод. Получените нови покрития са с много високи стойности на повърхнинната твърдост, както и ниска износоустойчивост, което разкрива набор от нови практически приложения на тези материали.

Разработката е част от проекта „Център за компетентност Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, в който участва екип на Института по електроника. Изследователите разработиха и ново високоякостно и пластично заваръчно съединение между алуминиева и титанова сплав – пробив, който досега не е описван в научната литература. Иновацията отваря нови хоризонти за приложения в автомобилостроенето, авиацията и космическите технологии.

Втората фаза на проекта „Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии" стартира в края на месец септември. Водеща организация е Техническият университет в Габрово. Предстоящите задачи пред екипа на Института по електроника са свързани с разработка на заваръчни шевове с въведени легиращи елементи, както и модификация на повърхността на титанови и алуминиеви сплави чрез интензивни енергийни потоци.

България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    6 1 Отговор
    Браво ! Но...... сега ще бъдат взети под чуждо крило , и чужди ще печелят !!!

    Коментиран от #7

    10:57 09.10.2025

  • 2 Дотук добре

    7 2 Отговор
    Само как ще се ползват в космоса ? Каде ще летиш ти бе, ти немаш пари и немаш право да летиш.

    Ще лети оня дет има пари.

    11:04 09.10.2025

  • 3 Кремниев карбид

    3 1 Отговор
    Тук е ролята на държавата - да отсее читавите проекти и хора и да се погрижи за доброто им финансиране и развитие, а не да ми обясняват как е много важно да има широколентов интернет в селските райони и да обгрижва до безкрайност помиярите по улиците, които ядат професори.

    11:11 09.10.2025

  • 4 жжжжжж

    0 2 Отговор
    .....пеевски е виновен.....

    11:25 09.10.2025

  • 5 Ъъъъ

    0 2 Отговор
    Боя за космически кораби? Дали ще се харчи?

    11:27 09.10.2025

  • 6 Това е

    2 0 Отговор
    Български гений, браво! Само дано сега получи достатъчно подкрепа от държавата!

    11:28 09.10.2025

  • 7 незнайко

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Защо снимката е размазана ???
    Прав сте всички наши открития и изобретения са ПРОДАДЕНИ и не получаваме девиденти от нито едно !!!
    Визирам заварки под вода , леене с противоналягане ( цял свят произвежда алуминиеви джанти по тази технология ) ,многостепенната автоматична кутия за автомобили, космическа храна и какво ли още не !!!
    БЪЛГАРИЯ можеше да е рая на земята с тази природа която имаме !!!

    11:34 09.10.2025

  • 8 си дзън

    0 1 Отговор
    До сега не съм видял БГ учЕн богат, благодарение на открито нещо от него. Явно ненужни открития.

    Коментиран от #9

    11:37 09.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Супер, браво

    0 0 Отговор
    Сега понеже нямаме нито авио нито космическа техника с това покритие ще тапицираме чушкопека.

    12:11 09.10.2025

