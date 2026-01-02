Новини
Задържаха мъж за убийство на куче в Бургаско

Задържаха мъж за убийство на куче в Бургаско

2 Януари, 2026 15:29 932 38

  • убийство-
  • куче-
  • бургас

Животното е простреляно

Задържаха мъж за убийство на куче в Бургаско - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж е задържан в Българово за убийство на куче, съобщи БТА. Сигнал за случилото се в местността Карабаир е подаден навръх 31 декември.

Установено е, че животното, което е кръстоска между породите кангал и българско овчарско куче, е простреляно в лявата част на тялото. Предполагаемият извършител е задържан след кратко издирване. Той е на 53 години от Българово. Предал е доброволно ловна пушка с оптичен прицел.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ДрайвингПлежър

    36 14 Отговор
    Браво на човека! Да му се даде медал!

    Никой не предприема такова действие, ако животното не го е нападало системно, а собственика - ако има такъв, не е неглижирал задълженията си по закон!

    И след като няма държава да следи за реда - остава само смели хора да взимат мерки! Може да не ви харесват НО ТОВА Е ПРАВИЛНИЯ НАЧИН!!!

    НАВСЯКЪДЕ Е ПЪЛНО С ПУСНАТИ СВОБОДНО КУЧЕТА И ГЛУТНИЦИ! ПО 100 НАПАДЕНИЯ ДНЕВНО!
    ХОРАТА ВЕЧЕ ЖИВЕЯТ В СТРАХ ЗАРАДИ ЖАЛКИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ ОТ 4 ЛАПИ И ПОДОБНИТЕ ИМ "ОРГАНИЗАЦИИ" КОИТО САМО КРАДАТ ПАРИ!!!

    Б Р А В О !!! НАГРАДА И НОВА ПУШКА ДА МУ ДАДАТ!

    Коментиран от #16, #18, #20, #35, #37

    15:34 02.01.2026

  • 2 честен ционист

    2 7 Отговор
    Моят приятел Курт Каз на лов за измамници пред Бранденбурската врата преди няколко дни ги залавяше като се обръщаше към тях с "Благодаря".

    15:35 02.01.2026

  • 3 коментар

    7 3 Отговор
    Кангал е забранен за износ

    15:35 02.01.2026

  • 4 раз

    0 3 Отговор
    Сигурно така щеше да е животното,ако го беше блъснал автомобил.

    15:35 02.01.2026

  • 5 Кучкар

    24 11 Отговор
    Куче дет скача на хара се трепе !

    Коментиран от #6

    15:37 02.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 хаха

    24 9 Отговор
    Бездомни кучета (без каишка/повод/стопанин) се отстрелват извън територията на населеното място.
    Точка

    Коментиран от #13, #14

    15:39 02.01.2026

  • 8 Браво

    23 7 Отговор
    Утре песа ако нахапе някое дете няма виновни, дано е пукнало мелеза

    15:41 02.01.2026

  • 9 глоги

    9 3 Отговор
    Ловна пушка с оптичен МЕРНИК,а не с прицел.Прицелът е самата цел на стрелбата,самото куче.

    15:42 02.01.2026

  • 10 Абе

    19 5 Отговор
    Човека ако чете и има фб да си отвори сметка ще му пратя пари

    15:42 02.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Сила

    8 21 Отговор
    Без евро или с него БГ примата садист си остава примат ....и тия дето му се кефят , и те !!! Изродите нямат почивен ден или празник !!!

    Коментиран от #26

    15:43 02.01.2026

  • 13 Сила

    8 9 Отговор

    До коментар #7 от "хаха":

    Помиярите също ...може и в населените места !!!

    Коментиран от #15

    15:45 02.01.2026

  • 14 ++++++

    14 2 Отговор

    До коментар #7 от "хаха":

    Беден просещ сигганин, трябва да се отстрелва.

    15:46 02.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Сила

    2 11 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    Ще ти дам "медал " лично ако те засека с калната ти талига някъде из града ми ....само ела в София !!!

    Коментиран от #34

    16:01 02.01.2026

  • 21 ДрайвингПлежър

    16 2 Отговор
    ТОВА, КОЕТО НИКОГА НЕ СЕ КАЗВА В ТЕЗИ СТАТИИ Е - ЗАЩО ЧОВЕКА Е ГРЪМНАЛ ПЕСА!!!

    НИКОГА НЕ СЕ ПРЕДСТАВЯ ГЛЕДНАТА ТОЧКА И ПРИЧИНАТА ЗА ТАКОВА ДЕЙСТВИЕ!!!

    НИКОГА НЕ СЕ ТЪРСИ ПОВЕЧЕ ОТ СЕНЗАЦИЯТА ОТ АРЕСТА!!!!

    А ПРИЧИНАТА НЯКОЙ ДА ВДИГНЕ ПУШКА Е, ЧЕ ВЕЧЕ НЕ ИЗДЪРЖА НА ТЕРОРА! НЕ ИЗДЪРЖА НА СТРАХА ЗА ЗДРАВЕТО И ЖИВОТА СИ И ТЕЗИ НА БЛИЗКИТЕ МУ! ТОВА НИКОГА НЯМА ДА СЕ НАПИШЕ!

    КАК ЛИПСАТА НА ДЪРЖАВА КАРА ОБИКНОВЕНИ МИРНИ ХОРА ДА СТАВАТ "ПРЕСТЪПНИЦИ" - ЗАЩОТО ИСТИНСКИТЕ УБИЙЦИ СА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА КУЧЕТА!!!

    16:02 02.01.2026

  • 22 604

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Сила":

    Ти съ имъш за шоп ли ве...можи...те и в лукорско викът тъй....пхахахо. по голему селю от шопия НЕМЪ!

    16:04 02.01.2026

  • 23 Домашен любимец

    3 1 Отговор
    А за ,,убийство" на елха в новогодишната нощ какво се полага според закона!? Извършителите казват, че са се подпрели на нея и тя паднала! След което заедно с украсата е завлечена в тревни площи на 50 метра и захвърлена като поругано достойнство! В коледната нощ само бе наведена под ъгъл 50 градуса, а в новогодишната същите екземпляри я довършиха! Част от украсата я вее вятъра из площада.

    16:04 02.01.2026

  • 24 Куче над хора

    3 3 Отговор
    Стопани куче завинаги няма да виновни.

    16:08 02.01.2026

  • 25 Немо

    6 3 Отговор
    Те това е будала, да беше стрелял по човек нямаше да го задържат, ама той тръгнал по кучета да стреля...

    16:11 02.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Юрист

    9 4 Отговор
    За отстрел на такива породи убийци държавата трябва да дава по 1000лв награда!!!

    16:12 02.01.2026

  • 28 Българин

    7 4 Отговор
    Браво на човека! 1 машина за убиване по малко!

    16:13 02.01.2026

  • 29 Ивелин Михайлов

    1 3 Отговор
    Най-големият Исторически парк в света до Варна обявява 2000лв парична награда за всеки отстрелян брой, ако е бойна порода!

    Коментиран от #31

    16:15 02.01.2026

  • 30 Никой

    2 2 Отговор
    Садизъм има - все пак е вече на възраст. Но чак да го задържат. Да плати пари и това е - ако е изобщо питомно това куче.

    Кучетата сме ги опитомили ние - хората - не че това ни дава право да ги убиваме - но все пак.

    Пък да си върне ловната пушка - не е за всеки.

    16:18 02.01.2026

  • 31 Сила

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Ивелин Михайлов":

    Ти имаш запор от съдия изпълнител бе , два лева (1евро ) немаш ....кви 2 000 те гонят !!?

    16:18 02.01.2026

  • 32 Аз съм веган

    2 1 Отговор
    Затт Рийй ловец ,спаси невинно диво или домашно животно ,има и награда след това за постъпката .

    16:22 02.01.2026

  • 33 Бай Онзи

    0 3 Отговор
    Лошо!Ако беше изнасилил и убил някоя нещастна селска бабичка за 5 лева,пардон-за 2,5 евро,щеше да се размине с условна,ма сега за кучето, 15 годинки в затвор със строг режим са му гарантирани!

    16:28 02.01.2026

  • 34 И какво

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Сила":

    ще направиш-ще му целунеш пушката ли?!

    16:29 02.01.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Боклук си и ще си останеш такъв

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    Кармата ще те посети, както всеки ден посещава изроди и боклуци, като този от статията. С Божията промисъл, всичко ще си дойде на мястото и боклуците, Господ ще ви оправи в по невероятен начин, както Господ си знае. Кармата никога не губи адрес и идва точно навреме ;) Няма да се плашиш, после само да не ревеш "що на мен така"... Да си знаеш от сега що. За лицемерието също няма да има прошка.

    Коментиран от #38

    16:34 02.01.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

