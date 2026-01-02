Задържаха мъж за убийство на куче в Бургаско

Мъж е задържан в Българово за убийство на куче, съобщи БТА. Сигнал за случилото се в местността Карабаир е подаден навръх 31 декември.
Установено е, че животното, което е кръстоска между породите кангал и българско овчарско куче, е простреляно в лявата част на тялото. Предполагаемият извършител е задържан след кратко издирване. Той е на 53 години от Българово. Предал е доброволно ловна пушка с оптичен прицел.
Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДрайвингПлежър
Никой не предприема такова действие, ако животното не го е нападало системно, а собственика - ако има такъв, не е неглижирал задълженията си по закон!
И след като няма държава да следи за реда - остава само смели хора да взимат мерки! Може да не ви харесват НО ТОВА Е ПРАВИЛНИЯ НАЧИН!!!
НАВСЯКЪДЕ Е ПЪЛНО С ПУСНАТИ СВОБОДНО КУЧЕТА И ГЛУТНИЦИ! ПО 100 НАПАДЕНИЯ ДНЕВНО!
ХОРАТА ВЕЧЕ ЖИВЕЯТ В СТРАХ ЗАРАДИ ЖАЛКИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ ОТ 4 ЛАПИ И ПОДОБНИТЕ ИМ "ОРГАНИЗАЦИИ" КОИТО САМО КРАДАТ ПАРИ!!!
Б Р А В О !!! НАГРАДА И НОВА ПУШКА ДА МУ ДАДАТ!
Коментиран от #16, #18, #20, #35, #37
15:34 02.01.2026
2 честен ционист
15:35 02.01.2026
3 коментар
15:35 02.01.2026
4 раз
15:35 02.01.2026
5 Кучкар
Коментиран от #6
15:37 02.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 хаха
Точка
Коментиран от #13, #14
15:39 02.01.2026
8 Браво
15:41 02.01.2026
9 глоги
15:42 02.01.2026
10 Абе
15:42 02.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Сила
Коментиран от #26
15:43 02.01.2026
13 Сила
До коментар #7 от "хаха":Помиярите също ...може и в населените места !!!
Коментиран от #15
15:45 02.01.2026
14 ++++++
До коментар #7 от "хаха":Беден просещ сигганин, трябва да се отстрелва.
15:46 02.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Сила
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":Ще ти дам "медал " лично ако те засека с калната ти талига някъде из града ми ....само ела в София !!!
Коментиран от #34
16:01 02.01.2026
21 ДрайвингПлежър
НИКОГА НЕ СЕ ПРЕДСТАВЯ ГЛЕДНАТА ТОЧКА И ПРИЧИНАТА ЗА ТАКОВА ДЕЙСТВИЕ!!!
НИКОГА НЕ СЕ ТЪРСИ ПОВЕЧЕ ОТ СЕНЗАЦИЯТА ОТ АРЕСТА!!!!
А ПРИЧИНАТА НЯКОЙ ДА ВДИГНЕ ПУШКА Е, ЧЕ ВЕЧЕ НЕ ИЗДЪРЖА НА ТЕРОРА! НЕ ИЗДЪРЖА НА СТРАХА ЗА ЗДРАВЕТО И ЖИВОТА СИ И ТЕЗИ НА БЛИЗКИТЕ МУ! ТОВА НИКОГА НЯМА ДА СЕ НАПИШЕ!
КАК ЛИПСАТА НА ДЪРЖАВА КАРА ОБИКНОВЕНИ МИРНИ ХОРА ДА СТАВАТ "ПРЕСТЪПНИЦИ" - ЗАЩОТО ИСТИНСКИТЕ УБИЙЦИ СА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА КУЧЕТА!!!
16:02 02.01.2026
22 604
До коментар #18 от "Сила":Ти съ имъш за шоп ли ве...можи...те и в лукорско викът тъй....пхахахо. по голему селю от шопия НЕМЪ!
16:04 02.01.2026
23 Домашен любимец
16:04 02.01.2026
24 Куче над хора
16:08 02.01.2026
25 Немо
16:11 02.01.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Юрист
16:12 02.01.2026
28 Българин
16:13 02.01.2026
29 Ивелин Михайлов
Коментиран от #31
16:15 02.01.2026
30 Никой
Кучетата сме ги опитомили ние - хората - не че това ни дава право да ги убиваме - но все пак.
Пък да си върне ловната пушка - не е за всеки.
16:18 02.01.2026
31 Сила
До коментар #29 от "Ивелин Михайлов":Ти имаш запор от съдия изпълнител бе , два лева (1евро ) немаш ....кви 2 000 те гонят !!?
16:18 02.01.2026
32 Аз съм веган
16:22 02.01.2026
33 Бай Онзи
16:28 02.01.2026
34 И какво
До коментар #20 от "Сила":ще направиш-ще му целунеш пушката ли?!
16:29 02.01.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Боклук си и ще си останеш такъв
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":Кармата ще те посети, както всеки ден посещава изроди и боклуци, като този от статията. С Божията промисъл, всичко ще си дойде на мястото и боклуците, Господ ще ви оправи в по невероятен начин, както Господ си знае. Кармата никога не губи адрес и идва точно навреме ;) Няма да се плашиш, после само да не ревеш "що на мен така"... Да си знаеш от сега що. За лицемерието също няма да има прошка.
Коментиран от #38
16:34 02.01.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.