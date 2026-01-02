Новини
Ботев Пловдив ще стартира подготовката си за 2026 година с открита тренировка

2 Януари, 2026 15:49 377 8

Първото занимание е насрочено за понеделник - 5 януари

Ботев Пловдив ще стартира подготовката си за 2026 година с открита тренировка - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Футболният клуб Ботев Пловдив дава старт на новата година с първа тренировка, която ще се проведе в понеделник, 5 януари, от 16:00 часа. Събитието ще се състои на основния терен на модерния Футболен комплекс „Никола Щерев – Старика“ и ще бъде достъпно както за представители на медиите, така и за всички верни привърженици на „жълто-черните“.

Клубът обяви контролите.

В средата на януари, на 15-ти, „канарчетата“ ще премерят сили в първата си зимна контрола срещу градския съперник Марица Пловдив.

Само два дни по-късно, футболистите и треньорският щаб ще стегнат куфарите за подготвителен лагер в Турция. Там Ботев ще изиграе серия от приятелски срещи срещу силни международни съперници – Партизан (Сърбия), Оболон (Украйна), Борац (Босна и Херцеговина) и Пахтакор (Узбекистан).


  • 1 Ура,,Ура

    1 0 Отговор
    Абе как така на открита тренировка, бе? Ще премръзнат милите. Жалете ги тия момчета, недейте така. Тях тепърва ги очакват грандиозни победи и успехи. Нашите се уляха от софри, а в Англия се уляха от мачове. И после защо сме на тоя хал?

    Коментиран от #8

    15:57 02.01.2026

  • 2 Така трябва

    1 0 Отговор
    Да се хващат яко

    16:13 02.01.2026

  • 3 Изтриван

    1 0 Отговор
    Ако искаме да имаме футбол в Бг... се налага тренировки без почивка .

    16:14 02.01.2026

  • 4 Да се знае

    1 0 Отговор
    Всички футболисти трябва да са по терените именно когато се празнува. За да гледаме футбол ..
    Иначе скукаааааааа

    16:15 02.01.2026

  • 5 Само Българчета да играят

    0 0 Отговор
    Да се забрани внос на ритни-топковци.

    16:16 02.01.2026

  • 6 Шльоко

    0 0 Отговор
    Локо-шльоко

    16:18 02.01.2026

  • 7 Факт

    0 0 Отговор
    Пловдив е красив град. Заслужава да имат ФК Ботев.

    16:19 02.01.2026

  • 8 Прав

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ура,,Ура":

    Прав си
    На същото мнение съм

    16:20 02.01.2026

