Ботев Пловдив ще стартира подготовката си за 2026 година с открита тренировка

Футболният клуб Ботев Пловдив дава старт на новата година с първа тренировка, която ще се проведе в понеделник, 5 януари, от 16:00 часа. Събитието ще се състои на основния терен на модерния Футболен комплекс „Никола Щерев – Старика“ и ще бъде достъпно както за представители на медиите, така и за всички верни привърженици на „жълто-черните“.
Клубът обяви контролите.
В средата на януари, на 15-ти, „канарчетата“ ще премерят сили в първата си зимна контрола срещу градския съперник Марица Пловдив.
Само два дни по-късно, футболистите и треньорският щаб ще стегнат куфарите за подготвителен лагер в Турция. Там Ботев ще изиграе серия от приятелски срещи срещу силни международни съперници – Партизан (Сърбия), Оболон (Украйна), Борац (Босна и Херцеговина) и Пахтакор (Узбекистан).
