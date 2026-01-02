Новини
България »
Политолог: Пеевски ще отвърне...

Политолог: Пеевски ще отвърне...

2 Януари, 2026 15:15 3 879 63

Изборите ще излязат скъпо на търговците на гласове. Това обаче не значи, че добрите ще победят лошите, предупреди Милен Желев

Политолог: Пеевски ще отвърне... - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Радев ни показа, че нищо ново не е научил, но и нищо старо не е забравил. Имаме добра и лоша новина. Добрата е, че имахме откровено открито политическо послание. Лошата новина е, че от чисто конституционната функция на държавен глава, който би трябвало да обединява нацията, беше засегната темата за еврото в негативен контекст, която разделя част от българските граждани", заяви по повод новогодишното слово на президента пред БНР политологът Милен Желев.

"Това беше президентът Радев, който обаче звучеше сякаш е неуспелият министър-председател Радев, сякаш това е опозиционният лидер Радев, който обаче няма своя политическа партия, който все още заема кабинета на "Дондуков" с впечатляващото постижение от втори мандат, т.е. той продължава да се радва на един учудващо, за някои, висок рейтинг по простата причина, че голяма част от българските избиратели гласуват по хейтърски съображения, от ненавист към опонентите. Но той има и голяма фен база от хора, които искрено вярват във всичко, което казва, и му симпатизират", коментира Желев.

Според него президентът все още не е решил дали ще излезе като играч на терена на следващи избори.

Протестът беше на ценностна основа. Явлението ИТН в българския политически живот показа защо България не трябва да бъде президентска република, смята Милен Желев.

Според него картината при ИТН изглежда "доста мрачна като политически проект".

"ИТН все още имат някоя карта в ръкава и не са съвсем загубили битката. Същото се отнася и за БСП", смята политологът.

Той коментира и най-обсъжданата политическа фигура на площадите.

"Това привидно спокойствие - той се подготвя не знам дали е за скок, но за известно отмъщение срещу политическите му опоненти. Моето мнение е, че той се опитва да се лансира не просто като човек, който се бори срещу това, което не харесва, но и това е неговата природна същност - на човек, който мачка всичко по пътя си".

По думите му вероятно партията на Пеевски се намира в криза, защото за нея "сякаш е характерно да се охарчва по избори". "Сега се оказва, че пак трябва да се бръкнат", коментира Милен Желев.

Същото се отнася и за ГЕРБ-СДС, допълни той и бе категоричен:

"Изборите ще излязат скъпо не само на българската държава, но и на всички търговци на гласове. Това обаче не значи, че добрите ще победят лошите".

Според него хейтърският вот продължава да бъде решаващ, а очакването за следващото управление отново е за коалиция.


България
Подобни новини


  • 1 Тома

    61 7 Отговор
    Този сигурно си е писал статията под шлифера на боко тиквата

    Коментиран от #55

    15:17 02.01.2026

  • 2 Рамбо Силек

    70 4 Отговор
    Егати и държавата, където престъпленията на големите престъпници не са престъпления!

    Коментиран от #25

    15:19 02.01.2026

  • 3 побърканяк

    60 6 Отговор
    Прасето нагло както винаги крайно време е да го сервират с лимонче.

    15:20 02.01.2026

  • 4 Бялджип

    48 5 Отговор
    В мътните води на политическа и финансова бъркотия, изплуват всякакви измекяри, наричащи се политолози, или други ...олози. Когато всичко се успокои, тези изчезват, остава щатния боклук познат до погнуса от държавните и национално наричащи се медии...

    15:20 02.01.2026

  • 5 Българин

    6 47 Отговор
    Още 1984-та е наредено, че цялата власт се иззема от БКП и се прехвърля на ДС. Това е геостратегическо решение от Кремъл, и гарантирано с целия ракетно ядрен арсенал на Русия. Така че тука ще управлява ДПС, поне докато някой соросоид не разбие руската армия със всичките и ядрени ракети. А Пеевски е просто служител, който е доказал, че си разбира от работата и знае как да управлява народа и държавата.
    За това управлява от 15 години, и да е жив и здрав ще управлява още 50!

    Коментиран от #18

    15:22 02.01.2026

  • 6 Тъпото руско говедо

    25 51 Отговор
    Не случихме на президент и това си е.... боклук русофилски... до последно ще гледа да навреди на България, като другия боклук русофил от "Възраждане", който обещаваше, че ще запали България..........
    Кога ще имаме достатъчно сурови закони, които да не позволят съществуването на такива изменници и предатели, каквито са всичките български русофили.

    Коментиран от #12, #20, #33

    15:23 02.01.2026

  • 7 234

    14 27 Отговор
    Не се надяваме някога да има президент обединител. Винаги ще е партийно оцветен.

    Коментиран от #11

    15:24 02.01.2026

  • 8 така е

    46 4 Отговор
    Само товаПрасе ни липсваше по празниците! Закъсняхте да ни го покажете! Гнус!!!!!!!

    15:26 02.01.2026

  • 9 Ура,,Ура

    32 0 Отговор
    Тъпичко е православен да ръководи етническа партия. Тия от югоизтока не се знае какво мислят. Така че ще има развитие по много въпроси.

    15:26 02.01.2026

  • 10 щурецъ

    34 3 Отговор
    За какъвчеп ни е тази президентска република или Пеевски? Пеевски е отдавна бита карта,само приказки от него.За България нищо не прави,само иска да я купи.

    Коментиран от #38

    15:27 02.01.2026

  • 11 Гост

    32 8 Отговор

    До коментар #7 от "234":

    Той Е обединител, ако искаш питай хората? На пуснем референдум? Ама май доста нещастни души ги е страх от гласа на народа, а?

    Коментиран от #16

    15:27 02.01.2026

  • 12 Бялджип

    9 8 Отговор

    До коментар #6 от "Тъпото руско говедо":

    Поздравления за добре подбрания никнейм!

    15:28 02.01.2026

  • 13 Аз.........

    7 8 Отговор
    Една комунистическа монета с две страни!!!

    15:31 02.01.2026

  • 14 Ватманяк

    25 2 Отговор
    Милен Желев, Стефан Ташев, Николай Клатински - народът е казал: един дол дренки. А факти събира краставите магарета през повече от девет дерета.

    15:31 02.01.2026

  • 15 Абе

    6 16 Отговор
    Зормел помпате рейтинга на Рундю ЦРУшката, ама той си е страхливо кариеристче и в никаква политика няма да се пусне.

    15:32 02.01.2026

  • 16 Аз.........

    20 1 Отговор

    До коментар #11 от "Гост":

    И цАРЯ беше обединител.....!!!!!
    Ама ......🖕🤣🤣🤣🤣🖕

    15:33 02.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Аз.........

    7 21 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    Абе ЧУГУНЕНИТЕ глави!!!!
    Защо слагате минуси на човека,като пише истината!!!
    Много ли ви боли КУМОНЯГИ???🖕😂😂

    Коментиран от #34

    15:37 02.01.2026

  • 19 Магнит Пеевски

    14 3 Отговор
    Добре се справяш,Милене, айде ла пай го пак.

    15:38 02.01.2026

  • 20 Коуега

    14 4 Отговор

    До коментар #6 от "Тъпото руско говедо":

    А като имаме евроатлантически жендъри,по-добре ли е?

    15:39 02.01.2026

  • 21 питам си

    14 6 Отговор
    Защо триете бе соросссоиди? Какво съм казал лошо - казах, че Българската Конституция НЯМА текст, който да сочи, че Президентът е обединител!!!!!!!!!!!!!!
    Само един е обединител на българите - Н.В. Борисъ III- царь Обединитель !
    какво е лошото???+?+?

    Коментиран от #48

    15:39 02.01.2026

  • 22 От редакцията

    18 2 Отговор
    Извиняваме се...да се чете:
    -"Пеевски ще повърне"...че много се ояде.

    15:40 02.01.2026

  • 23 Съвместно поздравление

    6 22 Отговор
    Благодарение на коалиционното управление на истинските Българи и държавници - Бойко Борисов ,Слави Трифонов и Делян Пеевски ,страната ни е пълноправен член на Велика Европа.
    Поздрави

    Коментиран от #37

    15:42 02.01.2026

  • 24 Гошо

    14 4 Отговор
    Дебелуту Д, ще ми пръдне на К

    15:44 02.01.2026

  • 25 Голям смех

    6 8 Отговор

    До коментар #2 от "Рамбо Силек":

    Тръгва държавата да разследва върхушката...президентството и президентските съветници русофили и се хвърляте лумпените, за едните 50 лева да протестирате срещу това да се разследва върхушката, работеща за Русия. Тръгват да разследват корумпираните кметове и пак сте там... щото на днешно време кой ти дава едни 50 лева и възможността да трошите наред, безнаказано???

    Е как да стане, като вие не знаете какво искате.... то не може и душата в рая и х.. до края.
    Помислете кой има нужда от тези неработещи закони с мижави наказания... Какво се случи с Лена Бориславова от ПП ДБ, затова че фалшифицирала подписи в официалени документи, какво се случи с Киро, какво се случи с техния ПП ДБ министър на вътрешните работи Бойко Рашков с двадесет многомилионни имоти, закупени с едната мижава държавна заплата, а после го виждаме в приятелска компания на мафиоти???
    Я пак... май не знаете какво искате. Трябва непримиримост срещу всяко беззаконие, срещу всяка липса на морал.

    15:44 02.01.2026

  • 26 Ван дер Любе

    16 1 Отговор
    Следете къде ще дава пари служебният премиер. Предишния Главчев взе парите на инвитро и ги даде на зърнарите, за да финансират купуването на гласове от Пеевски и Борисов. Новият служебен ще осигури държавни пари, тези партии и други да купуват гласове. Така че те не се охарчват, ние се охарчваме.

    15:44 02.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 идиоти вън

    12 1 Отговор
    Странно е че някои искат да се обединяваме с тях, та да бъдем обединени, но аз не искам да се обединявам с мерзавци!!!!

    15:49 02.01.2026

  • 30 Според политолога

    2 13 Отговор
    Според него картината при ИТН изглежда "доста мрачна като политически проект".

    "ИТН все още имат някоя карта в ръкава и не са съвсем загубили битката. Същото се отнася и за БСП", смята политологът.

    Разбира се че ИТН все още има шанс. Хората вече ги одобряват като най истинските Европейци и антирусофили ,за разлика от фалшивите такива ГЕРБ и ПП-ДБ. Вземат 2 процента от ГЕРБ и 2 процента от другите и влизат. 89 процента са про -европейски настроени в България.

    15:49 02.01.2026

  • 31 Ти си

    11 2 Отговор
    Хайде оеевският слугинята отново захапа Радев!

    Ясно си личи , че страха пт него е голям иначе нямаше са има нужда от цялата тая истерия . . ...

    15:50 02.01.2026

  • 32 Закон

    8 0 Отговор
    Всяко действие има противоположно по сила и посока...противодействие ...

    15:53 02.01.2026

  • 33 Стар Мър

    8 2 Отговор

    До коментар #6 от "Тъпото руско говедо":

    Други хора провиждат в Радев последна надежда за оцеляване. Разни хора, разни идеали.

    15:55 02.01.2026

  • 34 ежко

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "Аз.........":

    Защото обяснението е елементарно от елементарен човецец!Приказки,че царя бил добър,ама хората били зле щото болярите били лоши и го лъжели- подобно елементарно обяснение на средновековен селянин за тежкото си положение.

    15:55 02.01.2026

  • 35 Смешник

    11 10 Отговор
    Румбата не разделя нацията а изразява желанията и мнението на болшинството от българските граждани

    Коментиран от #59

    15:56 02.01.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Смешник

    2 4 Отговор

    До коментар #23 от "Съвместно поздравление":

    Колко е велика близкото бъдеще ще покаже Да не излезе само че и тоя път сме на страната на булката

    16:01 02.01.2026

  • 38 Смешник

    7 2 Отговор

    До коментар #10 от "щурецъ":

    То е ясно че Пеевски е бита карта Кой ще го възприеме този екземпляр извън България

    16:05 02.01.2026

  • 39 Дрън дрън

    6 2 Отговор
    Егати анализа, и стига с това племе по Радев, трябва допитване, консенсус и пр!, иначе си е чиста диктатура

    16:05 02.01.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 хл@мид хл@мид

    2 2 Отговор
    гн. Пеевски не може да не отвърне на предателството на борисов ,ако не го направи поста му на водач на ДПС ще е силно разклатен.Веска аферата да се готви много работа и се отваря

    16:08 02.01.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Тези са заплаха за Русия и Путинк

    1 7 Отговор
    ...по+ голяма от зеленски....хвърлиха целия държавен резерв от 80 милиарда лева на терористичните фашисти в Брюксел, Киев, Лондон, Берлин и Париж и ще ги използват за организиране на убийства йсъвото на Путин....

    16:12 02.01.2026

  • 44 Какво

    4 1 Отговор
    Ще отвръща магнитският с-и-чуг чалга ку--ите му правят клипове с яхти край Дубай с народни пари в БЕЛЕНЕ му е мястото

    16:13 02.01.2026

  • 45 Никой

    5 0 Отговор
    Представяме си - този човек се води за Бизнесмен - а никой не му пита - ако изобщо има служители. Плаща ли им.

    Да не е просто - "сламена фигура". Не изглежда уравновесен.

    Всички може да кряскаме.

    16:14 02.01.2026

  • 46 МУНЯКА ПЪТНИК,ШУТ ЗА ЧОРАПА

    4 4 Отговор
    РуZки Pадев нещо се е умърлушил. И на речта беше като пр епикано мушкато площада това хората онува. Преферендума така те уака. МруZилка смотана със зелен чорап!

    16:14 02.01.2026

  • 47 Милен Желев?? 80%за за Българския Лев

    3 2 Отговор
    10%са за Еврото и 10%нямат мнение!! Използваш случая да плюеш по Радев, какво Разделя,!! 10%имат сметки в Овшорки и тея на Хранилки на НПО и Брюксел, толкова са за Еврото! 80%срещу 10%???Ще излезе отново Народа на Площадите!!

    Коментиран от #58, #61

    16:19 02.01.2026

  • 48 Гост

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "питам си":

    На твоя "обединител" цар Борис трети кумове на сватбата му са били..... Мусолини и жена му! Кум Мусолини, съюзник на Хитлер... Абе направо "невероятен" твоя Борисчо...

    16:21 02.01.2026

  • 49 запасняк

    2 0 Отговор
    И НИЕ ЩЕ МУ ОТВЪРНЕМ....НА НЕГО И НА БОКО...

    16:23 02.01.2026

  • 50 Циник

    2 1 Отговор
    Избори до пълен банкрут на ГЕРБ, ДПС, БСП и вс. други купувачи на гласове. Ако трябва, всеки месец!

    Коментиран от #53

    16:23 02.01.2026

  • 51 Промяна

    2 0 Отговор
    Миленеееее А ТЕЗИ КОИТО ОРГАНИЗИРАХА МЕТЕЖИТЕ ТЕЗИ КОИТО БУКВАЛНО НАЗНАЧИХА ИЗМАМНИЦИТЕ ДА РУШАТ ПАРЛАМЕНТА И ТЕЗИ КОИТО СКРИХА БЮЛЕТИНИ ТЕЗИ КОИТО ИЗХВЪРЛИХА ЗАКОННО ИЗБРАНИ ДЕПУТАТИ ТЕЗИ КОИТО 5 ГОДИНИ САБОТИРАТ ЦЯЛАТА ДЪРЖАВА ТЕЗИ КОИТО С АЛА БАЛАТА С ТОРБИ С КЕШ С НАШЕ МВР ТЕЗИ МИЛЕНЕ КОИ СА ТЕЗИ КОИТО ИМАТ ОГРОМНИ ТРОЛСКИ ФАБРИКИ МИЛЕНЕ КОИ СА ТЕЗИ КОИТО ИСКАТ СЪС СИЛА ДА ВЗЕМАТ ВЛАСТТА МИЛЕНЕ КОИ СА

    16:23 02.01.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #50 от "Циник":

    ЦИНИК И КОЙ ТИ ЛИ ЩЕ ПЛАЩАШ ЗА ИЗБОРИТЕ ИЛИ ОЛИГАРСИТЕ КОИТО ШАРЛАТАНИТЕ ОСВОБОДИХА ОТ ДЕЛАТА СРЕЩУ ТЯХ ВЪН НА ПЛАТЕНИТЕ ШАРЛАТАНСКИ ТРОЛОВЕ ВЪН ОТ ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ

    16:25 02.01.2026

  • 54 Герп боклуци

    3 1 Отговор
    ..... от чисто конституционната функция на държавен глава, който би трябвало да обединява нацията..... Не пише такава глупост в конституцията бе полотолога, това не е пастира с овцете на паша...

    16:25 02.01.2026

  • 55 ООрана държава

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тома":

    Под шлифера няма нищо, защото бойко се е скрил под фустата на някоя колежка, както винаги прави... Там поне има топки

    16:27 02.01.2026

  • 56 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "Две Прасета и един Чалгар, къде е":

    ТРОЛОВЕТЕ ШАРЛАТАНСКИ СЕ СМЯТАТ ТУК ВЪВ СВОИ ВОДИ РОВЯТ КАТО ПРАСЕТА БЕЗ БРЪНКА ХАХАХАХАХАХАХА

    16:29 02.01.2026

  • 57 .......

    2 3 Отговор
    От години не гледам речта на Радев. Тази година мисля да е различно. Не защото ме интересуват неговите глупости, а защото точно след него официалната валута на България ще бъде евро.Каква ирония. Точно след пропагандата, която ще ръси, ние ще имаме валутата, срещу която той така слугински се бореше.
    1.РЕФЕРЕНДУМ Е НЕЗАКОНЕН (РР)!!!
    2.НО НАРОДА
    НЕ БЕШЕ ПИТАН (РР)???
    НОРМАЛНА ЛИ Е ТАЗИ ПОДЛОГА ПУT ЮВСКА?!
    НЕ Е !

    16:31 02.01.2026

  • 58 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Милен Желев?? 80%за за Българския Лев":

    ХАХАХАХАХА КОЙ НАРОД КЪДЕ ЩЕ ИЗЛЕЗЕ ВЕЧЕ СМЕ В ЕВРОЗОНАТА БЕДНЯЦИТЕ ДА СЕ СТЯГАТ А ТЕЗИ КОИТО ГИ ЛЪЖАТ СА СИ МИЛИОНЕРИ ДА ПИТАМ ТЕЗИ ОТ ПЛОЩАДИТЕ ТИЧАЩИ ТЕ КАКВО СПЕЧЕЛИХТЕ ДОСЕГА ВИЕ ЛИЧНО НИЩООООООООО САМО ТЕЗИ КОИТО ВИЛЪЖАТ ЖИВЕЯТ ЛУКСОЗНО ПЛОЩАДИТЕ ХАХАХАХАХА

    16:32 02.01.2026

  • 59 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Смешник":

    РУМБАТА Е МИЛИОНЕР ЦЯЛ ЖИВОТ ЖИВЕЕ НА ДЪРЖАВНА ИЗДРЪЖКА А ТАКИВА КАТО ТЕБ МУ ПРАВЯТ МИЛИОНИТЕ 35 А ТИ КОЛКО МИЛИОНА НАПРАВИ ХАХАХАХА ЗАЩОТО СИ С РУМБАТА ХАХАХАХАХАХА

    16:35 02.01.2026

  • 60 Инатът губи

    0 0 Отговор
    Докато си играе на политика, с откраднатите пари, ще живее, но ако го обърне на репресии, чевеите ще имат шведска маса 200 кила.

    16:36 02.01.2026

  • 61 Tъп си колега

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Милен Желев?? 80%за за Българския Лев":

    80% са мъртвите ви мозъчни клетки. Останалите служат да ви държат ушите да не паднат

    16:38 02.01.2026

  • 62 Перо

    1 0 Отговор
    На народа му дойде до гуша от партии и най-малкото още една партия, даже на Радев ще го накара да гласува! Пример: г-л Янев! Просто политическия модел и структура на системата е сбъркана, още през 1991 г., всичко е в услуга на криминалната олигархия и система и сме обречени на безизходица! От 35 г. ни управляват полуграмотни случайници, дошли във властта по волята на различни престъпници! Освен това и външни сили ни бутат към лошото, като виждат какви боклуци ни управляват! Изборите нищо няма да променят, без кардинални промени!

    16:39 02.01.2026

  • 63 Тъпаци,

    0 0 Отговор
    Пеевски е една торба с л….на! Без глупаци, които да му подгъзуват е нищо!
    Вие от кои сте?

    16:40 02.01.2026

