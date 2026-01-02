Политолог: Пеевски ще отвърне...

"Радев ни показа, че нищо ново не е научил, но и нищо старо не е забравил. Имаме добра и лоша новина. Добрата е, че имахме откровено открито политическо послание. Лошата новина е, че от чисто конституционната функция на държавен глава, който би трябвало да обединява нацията, беше засегната темата за еврото в негативен контекст, която разделя част от българските граждани", заяви по повод новогодишното слово на президента пред БНР политологът Милен Желев.
"Това беше президентът Радев, който обаче звучеше сякаш е неуспелият министър-председател Радев, сякаш това е опозиционният лидер Радев, който обаче няма своя политическа партия, който все още заема кабинета на "Дондуков" с впечатляващото постижение от втори мандат, т.е. той продължава да се радва на един учудващо, за някои, висок рейтинг по простата причина, че голяма част от българските избиратели гласуват по хейтърски съображения, от ненавист към опонентите. Но той има и голяма фен база от хора, които искрено вярват във всичко, което казва, и му симпатизират", коментира Желев.
Според него президентът все още не е решил дали ще излезе като играч на терена на следващи избори.
Протестът беше на ценностна основа. Явлението ИТН в българския политически живот показа защо България не трябва да бъде президентска република, смята Милен Желев.
Според него картината при ИТН изглежда "доста мрачна като политически проект".
"ИТН все още имат някоя карта в ръкава и не са съвсем загубили битката. Същото се отнася и за БСП", смята политологът.
Той коментира и най-обсъжданата политическа фигура на площадите.
"Това привидно спокойствие - той се подготвя не знам дали е за скок, но за известно отмъщение срещу политическите му опоненти. Моето мнение е, че той се опитва да се лансира не просто като човек, който се бори срещу това, което не харесва, но и това е неговата природна същност - на човек, който мачка всичко по пътя си".
По думите му вероятно партията на Пеевски се намира в криза, защото за нея "сякаш е характерно да се охарчва по избори". "Сега се оказва, че пак трябва да се бръкнат", коментира Милен Желев.
Същото се отнася и за ГЕРБ-СДС, допълни той и бе категоричен:
"Изборите ще излязат скъпо не само на българската държава, но и на всички търговци на гласове. Това обаче не значи, че добрите ще победят лошите".
Според него хейтърският вот продължава да бъде решаващ, а очакването за следващото управление отново е за коалиция.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тома
Коментиран от #55
15:17 02.01.2026
2 Рамбо Силек
Коментиран от #25
15:19 02.01.2026
3 побърканяк
15:20 02.01.2026
4 Бялджип
15:20 02.01.2026
5 Българин
За това управлява от 15 години, и да е жив и здрав ще управлява още 50!
Коментиран от #18
15:22 02.01.2026
6 Тъпото руско говедо
Кога ще имаме достатъчно сурови закони, които да не позволят съществуването на такива изменници и предатели, каквито са всичките български русофили.
Коментиран от #12, #20, #33
15:23 02.01.2026
7 234
Коментиран от #11
15:24 02.01.2026
8 така е
15:26 02.01.2026
9 Ура,,Ура
15:26 02.01.2026
10 щурецъ
Коментиран от #38
15:27 02.01.2026
11 Гост
До коментар #7 от "234":Той Е обединител, ако искаш питай хората? На пуснем референдум? Ама май доста нещастни души ги е страх от гласа на народа, а?
Коментиран от #16
15:27 02.01.2026
12 Бялджип
До коментар #6 от "Тъпото руско говедо":Поздравления за добре подбрания никнейм!
15:28 02.01.2026
13 Аз.........
15:31 02.01.2026
14 Ватманяк
15:31 02.01.2026
15 Абе
15:32 02.01.2026
16 Аз.........
До коментар #11 от "Гост":И цАРЯ беше обединител.....!!!!!
Ама ......🖕🤣🤣🤣🤣🖕
15:33 02.01.2026
18 Аз.........
До коментар #5 от "Българин":Абе ЧУГУНЕНИТЕ глави!!!!
Защо слагате минуси на човека,като пише истината!!!
Много ли ви боли КУМОНЯГИ???🖕😂😂
Коментиран от #34
15:37 02.01.2026
19 Магнит Пеевски
15:38 02.01.2026
20 Коуега
До коментар #6 от "Тъпото руско говедо":А като имаме евроатлантически жендъри,по-добре ли е?
15:39 02.01.2026
21 питам си
Само един е обединител на българите - Н.В. Борисъ III- царь Обединитель !
какво е лошото???+?+?
Коментиран от #48
15:39 02.01.2026
22 От редакцията
-"Пеевски ще повърне"...че много се ояде.
15:40 02.01.2026
23 Съвместно поздравление
Поздрави
Коментиран от #37
15:42 02.01.2026
24 Гошо
15:44 02.01.2026
25 Голям смех
До коментар #2 от "Рамбо Силек":Тръгва държавата да разследва върхушката...президентството и президентските съветници русофили и се хвърляте лумпените, за едните 50 лева да протестирате срещу това да се разследва върхушката, работеща за Русия. Тръгват да разследват корумпираните кметове и пак сте там... щото на днешно време кой ти дава едни 50 лева и възможността да трошите наред, безнаказано???
Е как да стане, като вие не знаете какво искате.... то не може и душата в рая и х.. до края.
Помислете кой има нужда от тези неработещи закони с мижави наказания... Какво се случи с Лена Бориславова от ПП ДБ, затова че фалшифицирала подписи в официалени документи, какво се случи с Киро, какво се случи с техния ПП ДБ министър на вътрешните работи Бойко Рашков с двадесет многомилионни имоти, закупени с едната мижава държавна заплата, а после го виждаме в приятелска компания на мафиоти???
Я пак... май не знаете какво искате. Трябва непримиримост срещу всяко беззаконие, срещу всяка липса на морал.
15:44 02.01.2026
26 Ван дер Любе
15:44 02.01.2026
29 идиоти вън
15:49 02.01.2026
30 Според политолога
"ИТН все още имат някоя карта в ръкава и не са съвсем загубили битката. Същото се отнася и за БСП", смята политологът.
Разбира се че ИТН все още има шанс. Хората вече ги одобряват като най истинските Европейци и антирусофили ,за разлика от фалшивите такива ГЕРБ и ПП-ДБ. Вземат 2 процента от ГЕРБ и 2 процента от другите и влизат. 89 процента са про -европейски настроени в България.
15:49 02.01.2026
31 Ти си
Ясно си личи , че страха пт него е голям иначе нямаше са има нужда от цялата тая истерия . . ...
15:50 02.01.2026
32 Закон
15:53 02.01.2026
33 Стар Мър
До коментар #6 от "Тъпото руско говедо":Други хора провиждат в Радев последна надежда за оцеляване. Разни хора, разни идеали.
15:55 02.01.2026
34 ежко
До коментар #18 от "Аз.........":Защото обяснението е елементарно от елементарен човецец!Приказки,че царя бил добър,ама хората били зле щото болярите били лоши и го лъжели- подобно елементарно обяснение на средновековен селянин за тежкото си положение.
15:55 02.01.2026
35 Смешник
Коментиран от #59
15:56 02.01.2026
37 Смешник
До коментар #23 от "Съвместно поздравление":Колко е велика близкото бъдеще ще покаже Да не излезе само че и тоя път сме на страната на булката
16:01 02.01.2026
38 Смешник
До коментар #10 от "щурецъ":То е ясно че Пеевски е бита карта Кой ще го възприеме този екземпляр извън България
16:05 02.01.2026
39 Дрън дрън
16:05 02.01.2026
41 хл@мид хл@мид
16:08 02.01.2026
43 Тези са заплаха за Русия и Путинк
16:12 02.01.2026
44 Какво
16:13 02.01.2026
45 Никой
Да не е просто - "сламена фигура". Не изглежда уравновесен.
Всички може да кряскаме.
16:14 02.01.2026
46 МУНЯКА ПЪТНИК,ШУТ ЗА ЧОРАПА
16:14 02.01.2026
47 Милен Желев?? 80%за за Българския Лев
Коментиран от #58, #61
16:19 02.01.2026
48 Гост
До коментар #21 от "питам си":На твоя "обединител" цар Борис трети кумове на сватбата му са били..... Мусолини и жена му! Кум Мусолини, съюзник на Хитлер... Абе направо "невероятен" твоя Борисчо...
16:21 02.01.2026
49 запасняк
16:23 02.01.2026
50 Циник
Коментиран от #53
16:23 02.01.2026
51 Промяна
16:23 02.01.2026
53 Промяна
До коментар #50 от "Циник":ЦИНИК И КОЙ ТИ ЛИ ЩЕ ПЛАЩАШ ЗА ИЗБОРИТЕ ИЛИ ОЛИГАРСИТЕ КОИТО ШАРЛАТАНИТЕ ОСВОБОДИХА ОТ ДЕЛАТА СРЕЩУ ТЯХ ВЪН НА ПЛАТЕНИТЕ ШАРЛАТАНСКИ ТРОЛОВЕ ВЪН ОТ ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ
16:25 02.01.2026
54 Герп боклуци
16:25 02.01.2026
55 ООрана държава
До коментар #1 от "Тома":Под шлифера няма нищо, защото бойко се е скрил под фустата на някоя колежка, както винаги прави... Там поне има топки
16:27 02.01.2026
56 Промяна
До коментар #52 от "Две Прасета и един Чалгар, къде е":ТРОЛОВЕТЕ ШАРЛАТАНСКИ СЕ СМЯТАТ ТУК ВЪВ СВОИ ВОДИ РОВЯТ КАТО ПРАСЕТА БЕЗ БРЪНКА ХАХАХАХАХАХАХА
16:29 02.01.2026
57 .......
1.РЕФЕРЕНДУМ Е НЕЗАКОНЕН (РР)!!!
2.НО НАРОДА
НЕ БЕШЕ ПИТАН (РР)???
НОРМАЛНА ЛИ Е ТАЗИ ПОДЛОГА ПУT ЮВСКА?!
НЕ Е !
16:31 02.01.2026
58 Промяна
До коментар #47 от "Милен Желев?? 80%за за Българския Лев":ХАХАХАХАХА КОЙ НАРОД КЪДЕ ЩЕ ИЗЛЕЗЕ ВЕЧЕ СМЕ В ЕВРОЗОНАТА БЕДНЯЦИТЕ ДА СЕ СТЯГАТ А ТЕЗИ КОИТО ГИ ЛЪЖАТ СА СИ МИЛИОНЕРИ ДА ПИТАМ ТЕЗИ ОТ ПЛОЩАДИТЕ ТИЧАЩИ ТЕ КАКВО СПЕЧЕЛИХТЕ ДОСЕГА ВИЕ ЛИЧНО НИЩООООООООО САМО ТЕЗИ КОИТО ВИЛЪЖАТ ЖИВЕЯТ ЛУКСОЗНО ПЛОЩАДИТЕ ХАХАХАХАХА
16:32 02.01.2026
59 Промяна
До коментар #35 от "Смешник":РУМБАТА Е МИЛИОНЕР ЦЯЛ ЖИВОТ ЖИВЕЕ НА ДЪРЖАВНА ИЗДРЪЖКА А ТАКИВА КАТО ТЕБ МУ ПРАВЯТ МИЛИОНИТЕ 35 А ТИ КОЛКО МИЛИОНА НАПРАВИ ХАХАХАХА ЗАЩОТО СИ С РУМБАТА ХАХАХАХАХАХА
16:35 02.01.2026
60 Инатът губи
16:36 02.01.2026
61 Tъп си колега
До коментар #47 от "Милен Желев?? 80%за за Българския Лев":80% са мъртвите ви мозъчни клетки. Останалите служат да ви държат ушите да не паднат
16:38 02.01.2026
62 Перо
16:39 02.01.2026
63 Тъпаци,
Вие от кои сте?
16:40 02.01.2026