Млад мъж е с опасност за живота, след като катастрофира в оградата на пожарната в Павел баня

Млад мъж е с опасност за живота, след като катастрофира в оградата на пожарната в Павел баня

2 Януари, 2026 14:11

  • катастрофа-
  • павел баня



Млад мъж е с опасност за живота, след като катастрофира в оградата на пожарната в Павел баня - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж на 21 години е настанен в болница с опасност за живота, след като е катастрофирал в оградата на пожарната в Павел баня. Това съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР в Стара Загора.

По първоначална информация инцидентът е настъпил на 1 януари в 09:20 ч., когато лек автомобил „Ситроен“, управляван от 21-годишен мъж, е катастрофирал.

Автомобилът е излязъл вляво по посоката си на движение и се блъснал в бетонна основа на ограда на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) в Павел баня, след което се преобърнал, уточняват от пресцентъра.

Оттам посочват, че в колата е пътувал и 20-годишен мъж. Водачът е пострадал, получил е различни наранявания, настанен е в болница с опасност за живота.

Пътникът е прегледан на място и освободен без наранявания.

Водачът не е тестван за употреба на алкохол с техническо средство поради здравословното му състояние, взета му е кръвна проба за анализ. В Районно управление - Казанлък е образувано досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора.

В последните дни на декември мъж на 25 години бе с опасност за живота след пътен инцидент на автомагистрала "Марица" в Старозагорско.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ура,,Ура

    7 0 Отговор
    Не мога да разбера как някои хора могат да седят с часове по софрите и да се тъпчат с какво ли не , обаче като се качат на колите, започват да откачат и бързат ли бързат незнайно закъде точно. Като тия за морето. Карат с 150, 200 км, създават купища проблеми и опасности, обаче после висят с часове по заведенията, обаче там не бързат и не се правят на велики.

    Коментиран от #3

    14:20 02.01.2026

  • 2 ДЯДО МРАЗ ЕВРАКА

    1 2 Отговор
    КОЙ НЕ СКАЧА Е ДЕБЕЛ

    14:23 02.01.2026

  • 3 български

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ура,,Ура":

    селяци...

    14:24 02.01.2026

  • 4 забележете

    2 0 Отговор
    на 21 20 25 години

    Бе, кой ще изкарва пенсиите на пенсионерите.
    Толкова бързо се осакатяват или отлитат

    А, май се борят за ТЕЛК че

    14:26 02.01.2026

