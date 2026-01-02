Новини
България »
Евакуират с хеликоптер от хижа в Рила жена с измръзване на краката

Евакуират с хеликоптер от хижа в Рила жена с измръзване на краката

2 Януари, 2026 14:04 589 5

Времето в планините е много студено и има много голяма опасност от измръзване

Евакуират с хеликоптер от хижа в Рила жена с измръзване на краката - 1
Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Времето в планините е много студено и има много голяма опасност от измръзване, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст. През изминалото денонощие има данни за няколко инцидента.

В момента се прави нов опит да бъде евакуирана с хеликоптер жена с измръзвания на пръстите на краката от хижа "Иван Вазов" в Рила.

Спасителите се опитали в четвъртък да я евакуират с хеликоптер, но това не се осъществило заради лошото време.

Сега се прави нов опит, защото иначе акцията ще продължи повече от 12-13 часа, а при толкова студено време това е опасно и за спасителите, обясниха от ПСС. Освен този случай в Рила, човек със съмнения за инсулт е бил евакуиран с хеликоптер от района на връх Жълти бряг над Казанлък.

Температурите са отрицателни - около -10 градуса, като облачността е висока. На много места има силен и бурен вятър. Хората трябва да са предупредени, че има много голяма опасност от измръзвания, защото с вятъра усещането е за още по-ниски температури, посочиха от ПСС.

От спасителната служба съветват туристите да са много добре подготвени с дебели и топли дрехи, обувки, чорапи и ръкавици, с топли напитки и допълнителни батерии, да тръгват навреме, да са планирали добре маршрутите си, да не отиват на всяка цена, за където са планирали да тръгнат, ако условията са влошени.

Много е студено и се очаква през уикенда да е още по-студено и ветровито, казаха още от ПСС. Въпреки тънката снежна покривка, на места има навявания, които могат да създадат опасност от лавини.


България
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДЯДО МРАЗ ЕВРАКА

    4 0 Отговор
    МЕРИ КРИСМОС И ХЕПИ НЬОВ ИЪР

    14:08 02.01.2026

  • 2 От Брюксел казаха

    3 2 Отговор
    че ако си беше вдигнала крачетата под топлият юрган нямаше да и замръзнат.А от Китай Си Дзин каза, че ще изпрати правителственият самолет ще стане по-бързо.

    14:23 02.01.2026

  • 3 Ура,,Ура

    6 0 Отговор
    Някои хора обичат да мръзнат по чукарите, обаче като им спрат парното за един ден надават вой до небесата. Логика. Ама българска.

    14:24 02.01.2026

  • 4 !!!!!

    3 0 Отговор
    Къде се драпа по баирите в тоя студ? Сега да си плати лечението и спасението.

    Коментиран от #5

    14:34 02.01.2026

  • 5 Е как къде

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "!!!!!":

    Търси нещо твърдо само при минусови температури може да го намери.

    14:42 02.01.2026

