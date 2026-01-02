Гръцките фермери пак блокираха ГКПП "Илинден" - "Ексохи"

Протест на гръцки граждани ограничи движението за камиони по пътя Симитли - Гоце Делчев /при км 106/ през ГКПП "Илинден" - "Ексохи", съобщи БТА.
Шофьорите изчакват на място.
Тази сутрин от Главна дирекция "Гранична полиция" предупредиха, че поради стачни дейности и блокада от гръцките фермери ще има затруднения при преминаването на леки и тежкотоварни автомобили през всички гранични преходи и в двете посоки на границата с Гърция.
