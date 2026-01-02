Новини
Гръцките фермери пак блокираха ГКПП "Илинден" - "Ексохи"

2 Януари, 2026 15:44

Шофьорите изчакват на място

Гръцките фермери пак блокираха ГКПП "Илинден" - "Ексохи" - 1
Снимка: БГНЕС
Протест на гръцки граждани ограничи движението за камиони по пътя Симитли - Гоце Делчев /при км 106/ през ГКПП "Илинден" - "Ексохи", съобщи БТА.

Шофьорите изчакват на място.

Тази сутрин от Главна дирекция "Гранична полиция" предупредиха, че поради стачни дейности и блокада от гръцките фермери ще има затруднения при преминаването на леки и тежкотоварни автомобили през всички гранични преходи и в двете посоки на границата с Гърция.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 бушприт

    1 0 Отговор
    Пръцките фермери пак блокираха ГКПП "Илинден" - "Ексохи" и пак си играят с България.

    15:48 02.01.2026

  • 2 Вероятно

    3 0 Отговор
    На граничните пунктове с България Гръцкото правителство е закопало помощите за които гръцките фермери протестират! А ако не е то, тук е закопана простотията на тези хора и нерешителността да протестират пред ЕК на нашенските политици!

    15:49 02.01.2026

  • 3 Защо трябва да се връщат

    4 0 Отговор
    У гръцко още по някое узо някоя рибка и ако си взел някоя чужда кака от софето нещата се връзват три и то ......много приятни.

    15:50 02.01.2026

  • 4 Хан Крум от Слънчака

    1 1 Отговор
    Византия вече я няма, византийските номера вече не вървят. Да пробват да затворят през летния сезон границата, като са толкова ербап

    15:53 02.01.2026

  • 5 Наведени до ТИР-а

    1 2 Отговор
    Стойте наведени до тировете… 17м и 40 тона Трябват 3-4 тира и затварят Византия…

    16:03 02.01.2026

  • 6 Браво на гърците

    1 0 Отговор
    така трябва да е и тук на паветата

    16:17 02.01.2026

  • 7 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Кефят ли се бг селяците?

    16:30 02.01.2026

