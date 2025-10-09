Изграждат национална мрежа от зарядни станции за електромобили на жп гарите в страната

В присъствието на министъра на енергетиката Жечо Станков и вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов Електроенергийният системен оператор (ЕСО), дъщерното му дружество „ЕСО Чардж“ и Националната компания „Железопътна инфраструктура“ подписаха Меморандум за сътрудничество и взаимодействие. Документът цели да ускори развитието на електрическата мобилност в България.
Меморандумът поставя началото на национална инициатива за изграждане на зарядни станции на железопътните гари в страната, които ще обслужват както частни електромобили, така и електрически превозни средства от обществения транспорт.
„Държавните институции, обединявайки капацитета и опита си, доказахме, че можем да създаваме реална добавена стойност, като дадохме тласък на електрическата мобилност в България“, подчерта министър Жечо Станков.
В първия етап от изпълнението на проекта ще бъдат изградени 35 зарядни станции в големите областни градове. Инвестицията е на стойност 10 млн. евро, осигурени от ЕСО. Проектът ще обхване всички 249 електрифицирани гари в страната. Реализацията на първия етап трябва да завърши до края на 2026 г.
Планираните зарядни станции ще бъдат с мощност над 600 киловата, позволявайки бързо зареждане на електрически автомобили и електробуси. Те ще бъдат присъединени към електропреносната мрежа чрез инфраструктурата на НКЖИ, осигурявайки надеждност и ефективност на енергийните доставки. Зарядните станции ще предлагат най-ниски цени на потребителите при зареждане на електромобилите.
Подписаният меморандум е пример за отговорно междуинституционално партньорство, което ще допринесе за по-пълното оползотворяване на електроенергията от възобновяеми източници и за развитието на екологичния транспорт във всички региони на страната, включително и в отдалечените населени места.
