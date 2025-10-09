Новини
България »
Изграждат национална мрежа от зарядни станции за електромобили на жп гарите в страната

9 Октомври, 2025 11:02 542 16

  • жечо станков-
  • гроздан караджов-
  • зарядни станции

В присъствието на министъра на енергетиката Жечо Станков и вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов ЕСО, ЕСО Чардж и Националната компания „Железопътна инфраструктура" подписаха меморандум, който ще ускори навлизането на електрическата мобилност в България

Изграждат национална мрежа от зарядни станции за електромобили на жп гарите в страната - 1
Снимка: МЕ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В присъствието на министъра на енергетиката Жечо Станков и вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов Електроенергийният системен оператор (ЕСО), дъщерното му дружество „ЕСО Чардж“ и Националната компания „Железопътна инфраструктура“ подписаха Меморандум за сътрудничество и взаимодействие. Документът цели да ускори развитието на електрическата мобилност в България.

Меморандумът поставя началото на национална инициатива за изграждане на зарядни станции на железопътните гари в страната, които ще обслужват както частни електромобили, така и електрически превозни средства от обществения транспорт.

„Държавните институции, обединявайки капацитета и опита си, доказахме, че можем да създаваме реална добавена стойност, като дадохме тласък на електрическата мобилност в България“, подчерта министър Жечо Станков.

В първия етап от изпълнението на проекта ще бъдат изградени 35 зарядни станции в големите областни градове. Инвестицията е на стойност 10 млн. евро, осигурени от ЕСО. Проектът ще обхване всички 249 електрифицирани гари в страната. Реализацията на първия етап трябва да завърши до края на 2026 г.

Планираните зарядни станции ще бъдат с мощност над 600 киловата, позволявайки бързо зареждане на електрически автомобили и електробуси. Те ще бъдат присъединени към електропреносната мрежа чрез инфраструктурата на НКЖИ, осигурявайки надеждност и ефективност на енергийните доставки. Зарядните станции ще предлагат най-ниски цени на потребителите при зареждане на електромобилите.

Подписаният меморандум е пример за отговорно междуинституционално партньорство, което ще допринесе за по-пълното оползотворяване на електроенергията от възобновяеми източници и за развитието на екологичния транспорт във всички региони на страната, включително и в отдалечените населени места.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Подобни новини


  • 1 Електромобилите

    10 2 Отговор
    По ЖП релси ли се движат?

    11:04 09.10.2025

  • 2 Започнали ама не довършили

    6 1 Отговор
    Топ некадърници.

    11:05 09.10.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 2 Отговор
    Тази статия на ВСЕКИ ЧАС ли ще я пускате❓❗

    11:09 09.10.2025

  • 4 Урко

    3 3 Отговор
    Влаковете приличат на свинарници вътре, закъсняват и не спазват графици. Това да оправят, не да се занимават с глупости

    11:14 09.10.2025

  • 5 оня с коня

    1 1 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофт-иГЕH !

    Коментиран от #11

    11:19 09.10.2025

  • 6 Супер

    4 1 Отговор
    довлачваш се с електричката до гарата и там я оставяш да се зарежда. Каваш се на влака и след 12 часа си до Бургас (таман се е заредила). Взимаш пак влака за София и се качваш на електричката ама заредена. Много яко.А ако можеше да я качат и да се зарежда в движение щеше да е още по яко. Комбинацията Тесла и влак е перфектна.

    11:19 09.10.2025

  • 7 незнайко

    0 4 Отговор
    Супер, добро решение . Имаме изградена високоволтова инфраструктура за влаковете и това позволява поставянето на трафопстове за по ниско напрежение за зареждане на автомобили . Така или иначе движението на влакове в БЪЛГАРИЯ е намалено и това няма да създаде неудобство на разпределителната мрежа . Дано местостоянките за зареждане да са над 10 -15 на всяка гара !

    Коментиран от #13

    11:23 09.10.2025

  • 8 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Голям тшак!

    11:27 09.10.2025

  • 9 По гарите

    4 0 Отговор
    Много с и г а н... ЩЕ берат кабел на колата

    11:27 09.10.2025

  • 10 еко бизнес схема ел.станции

    2 0 Отговор
    Грабете...На такъв народ тъй му се пада.

    11:32 09.10.2025

  • 11 Карлос Друсар спортис на гудината

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "оня с коня":

    Аллах те чул! Амин!

    11:35 09.10.2025

  • 12 чисто нов ф16 без платки и резервоар

    2 0 Отговор
    Купете електрически еко самолети.Путин няма такива.Ще си ги зареждаме по гарите и ще сме истински натовски войни.

    11:36 09.10.2025

  • 13 Един електромобил ползва 500W

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "незнайко":

    На час за 1 зареждане. Високоволтова инфраструктура не му трябва.

    Коментиран от #16

    11:40 09.10.2025

  • 14 Георги

    2 0 Отговор
    тея па, то освен в 10-те най-големи града в другите гарите работят за 10-15 минути преди да дойде влак, а в някои и тогава не отварят, а сега ще правят зарядни станции ?!?! Това ако не е далавера? Кой ще ги инсталира?

    12:01 09.10.2025

  • 15 мъски

    2 0 Отговор
    караджейката е тотален схемаджия и процентаджия.... на някой са му притрябвали зарядни станции по гарите... в цяла Горна Оряховица и Мездра няма да се спи от кеф....

    12:09 09.10.2025

  • 16 Ко речи?

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Един електромобил ползва 500W":

    500 вата, викаш. Значи 60 киловатова батерия на среден клас електромобил, ще се зарежда 120 часа. Да, принципно е така, когато си на домашната мрежа - 5 дни.

    12:37 09.10.2025

