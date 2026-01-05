Важните новини във ФАКТИ на 05.01.2026 г.

Калоян Методиев: Засечени са злоупотреби с пари вътре в "Боташ", плащали са си огромни бонуси

Турската енергийна компания "Боташ" отчете загуби от близо 900 млн. евро за 2024 година, съобщиха турските медии. Докладът е на Сметната палата и вече е внесен в турския парламент. Засечени са злоупотреби с пари вътре в компанията, плащали са си огромни бонуси, над позволените от закона, училища и детски градини на стотици служители, фалшифицирали са документи. Сега ще трябва да връщат парите!

Системата за влизане/излизане на ЕС ще започне да се прилага на сухопътните български гранични пунктове от утре

От 10 часа на 6 януари т.г. в съответствие с Регламент (ЕС) 2025/1534 на Европейския парламент и на Съвета, съгласно изготвения национален план за поетапно внедряване, Системата за влизане/излизане (EES) ще започне да се прилага на всички сухопътни гранични контролно-пропускателни пунктове, разположени на територията на Република България:

Явор Дачков: Очакваха линч с Борисов, а не разговор

Явор Дачков публикува остра позиция в социалните мрежи след вълната от негативни реакции, предизвикана от скорошното му интервю с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Вместо да влезе в обяснителен режим за тона на разговора, журналистът предприе контраатака срещу своите критици от кръговете на ПП-ДБ, наричайки ги "секта" и обвинявайки ги в тежки финансови зависимости.

Дипломат се чуди защо още няма официална реакция на България за Венецуела

Очаквам България да забележи, че нещо се случва в света, тъй като досега нямаме никаква официална реакция на българското правителство. Това заяви пред БНР дипломатът Любомир Кючуков.

АПИ: Магистрала "Хемус" е в "незадоволително състояние"

Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) официално призна капитулация пред състоянието на автомагистрала "Хемус" в началото на зимния сезон. В днешния си бюлетин пътната агенция директно посочва "незадоволителното състояние на настилката" като причина за драстични ограничения на движението още на изхода на София.

Радан Кънев: За пореден път разбрах очевидното - че Европа няма нужното ниво на съгласуване и обща външна политика

За пореден път разбрах очевидното - че Европа няма нужното ниво на съгласуване и обща външна политика. Позицията на Европейската комисия е най-малкото общо кратно между позициите на основните държави в Европа и мълчанието на голяма част от държавите. Ако погледнем внимателно какво казаха различните правителствени говорители, ще си обясним и защо ЕК излиза с едно кухо изявление. Това каза в интервю за “Лице в лице” евродепутатът от ЕНП, излъчен от ПП-ДБ - Радан Кънев.

Филип Гунев: Войната в Украйна даде на Тръмп зелена светлина за операцията във Венецуела

Със сигурност операцията е нелегална от гледна точка на международното право, от гледна точка на вътрешното право те са си измислили механизми, които да я легитимират. От гледна точка на международната политика има различни интерпретации. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ бившият зам.-министър на вътрешните работи Филип Гунев във връзка с проведената от САЩ военна операция във Венецуела, при която беше арестуван президентът на страната Николас Мадуро.

Атанас Кацарчев: Как държавата предвижда да увеличи заплатите при липса на бюджет

Засега няма съществени трусове с еврото. Вече пети ден го използваме, както и пети ден сме без редовен бюджет, което означава замразяване на редица доходи, продължава и ръстът на цените. Това заяви в ефира на NOVA NEWS главният икономист на КТ „Подкрепа“ Атанас Кацарчев.

КЗК отчита задържане на цените и повече промоции при основните храни

В рамките на извършвания секторен анализ на пазара на основни хранителни продукти Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отчита мерки от страна на големите търговски вериги, насочени към повишаване на предвидимостта и прозрачността на цените на хранителните стоки, съобщиха от пресцентъра на КЗК.

Здравословен проблем може да е причината за тежкия инцидент, довел до смъртта на двете жени във Варна

Под надзора на Окръжна прокуратура-Варна продължава активно да се работи за изясняване на причините и обстоятелствата, довели до възникването на тежкия инцидент с двете загинали жени в района на Кооперативния пазар в града на 22 декември.

Планът за действие за малцинствата в Северна Македония пак разбуни духовете

Съжалявам, че още веднъж пропуснаха шанса да бъдат добри съседи. Това обяви премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски преди дни, за да обясни, че България оспорва Плана за действие за малцинствата в страната, „защото е бил изготвен на македонски език. По този повод от Движение Съединени Българи пуснаха съобщение до медиите.



Ето какво споделят:

Във връзка с направените твърдения, че Република България е отхвърлила Плана за малцинствата поради това, че документът е изготвен на „македонски език“, заявяваме, че това не отговаря на истината. Проектът на Плана беше предоставен и представен пред представители на българската общност в Република Северна Македония на английски език. Следователно обвинението, че България е реагирала по „езиков мотив“, е неоснователно и подвеждащо.

Реалните възражения са свързани със съдържанието на документа. Представителите на българската общност изразиха ясно становище, че Планът не гарантира ефективна защита от дискриминация и насилие, не предвижда работещи механизми срещу езика на омразата, не отчита системните нарушения на права и не предоставя реални правни инструменти за защита на засегнатите лица. Това поражда основателно съмнение, че документът има предимно формален характер и не цели реално решаване на съществуващите проблеми.



България последователно отстоява позиция, основана на европейските принципи за защита на човешките права. Тя не поставя изисквания, свързани с език или идентичност, а настоява за реални гаранции за сигурността и достойнството на българската общност, прекратяване на институционализирания и публичен език на омразата, равноправно третиране, както и за конституционно признаване на българите в Република Северна Македония. Тези изисквания са напълно съобразени с европейските стандарти и международното право.



Опитите темата да бъде пренасочена към въпрос за „езика“ представляват политическо отклоняване на вниманието от действителния проблем - а именно необходимостта от гарантиране на правата на българската общност и осигуряване на среда без страх, натиск и дискриминация. В тази връзка призоваваме правителството на Република Северна Македония да прекрати употребата на подвеждащи интерпретации относно позицията на България, да предприеме реални и измерими действия за защита на българската общност, да гарантира правото на свободна самоидентификация, да предприеме последователни мерки срещу езика на омразата и да осигури конституционно признаване на българите като част от обществото.



Убедени сме, че отношенията на добросъседство и европейската интеграция могат да се развиват единствено върху основата на правов ред, уважение към човешките права и добросъвестен политически диалог.

Шофьор блъсна и уби пешеходец на АМ „Тракия“

Шофьор блъсна и уби пешеходец на АМ „Тракия“, съобщиха от полицията.

Караджов: 3 минути - толкова отне обмяната на 222.47 лева в евро в пощата в с. Долни Богров

3 минути. Толкова отне обмяната на 222.47 лева в евро в пощенската станция в с. Долни Богров. Това написа във фейсбук министърът на транспорта Гроздан Караджов.

МВнР: България е обезпокоена от поредните съчинени тези на Скопие

България отбелязва с безпокойство поредните съчинени тези на властите в Скопие, които остро се разминават с есенцията на Европейския консенсус от 2022 г. Това се казва в прессъобщение на Министерството на външните работи.

"Спаси София": Оставката на главния архитект е логичен резултат от нагласения конкурс

Оставката на главния архитект на София не е изненада, а логичен резултат от нагласения конкурс, срещу който "Спаси София" многократно и публично предупреждаваше. Това заявиха от партията в своя позиция, изпратена до медиите.

Мъж спря кола, преби пътник и потроши автомобил

22-годишен мъж е задържан след агресия на пътя край Казанлък, съобщиха от полицията.

Васил Терзиев: Приемам подадената от Богдана Панайотова оставка и ѝ благодаря за решението

От утре, 6 януари, арх. Богдана Панайотова вече няма да изпълнява длъжността главен архитект на София. Приемам подадената от нея оставка и ѝ благодаря за решението, което позволява темата да бъде затворена институционално и общината да продължи напред.