Караджов: 3 минути - толкова отне обмяната на 222.47 лева в евро в пощата в с. Долни Богров

Караджов: 3 минути - толкова отне обмяната на 222.47 лева в евро в пощата в с. Долни Богров

5 Януари, 2026 15:12

  • гроздан караджов-
  • обмяна-
  • евро-
  • долни богров

Обмяна на евро може да се направи БЕЗ КОМИСИОННА в 2230 пощенски станции в страната – в населени места, където често пощата е единственото място за финансова и държавна услуга

Караджов: 3 минути - толкова отне обмяната на 222.47 лева в евро в пощата в с. Долни Богров - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

3 минути. Толкова отне обмяната на 222.47 лева в евро в пощенската станция в с. Долни Богров. Това написа във фейсбук министърът на транспорта Гроздан Караджов.

Работеха както банкнотоброячната, така и монетоброячната машина. Нямаше никакъв проблем със софтуера, нито с отпечатването на квитанцията за обмяната. Бързо. Без нерви и напрежение. С усмивка.

Точно, както очакват хората. Обмяна на евро може да се направи БЕЗ КОМИСИОННА в 2230 пощенски станции в страната – в населени места, където често пощата е единственото място за финансова и държавна услуга.

Няколко важни неща за гражданите:

– Във всички 2230 пощенски станции могат да се обменят до 1000 лева без предварителна заявка.

– В 954 клона могат да се обменят и по-големи суми – до 10 000 лева, след предварителна заявка.

– Заявките над 1000 лева се изпълняват за 3 до 5 работни дни, като служителите казват ясно кога.

– Всеки може да обменя до 10 000 лева общо на ден – системата го следи автоматично

.– При суми от 5000 евро нагоре се попълва декларация за произход на средствата.– На сайта на "Български пощи" има списък на всички пощи и техните лимити.Преходът към еврото не трябва да плаши или напряга. "Български пощи" са готови да помогнат на всеки, който има нужда да обмени пари.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 2222

    7 20 Отговор
    Всяка баба вече има евро, за ужас на копейкаджиите.

    Коментиран от #5

    15:14 05.01.2026

  • 2 Да де

    12 1 Отговор
    Снимката е..
    С тези решетки..
    Добре е, актуална

    15:15 05.01.2026

  • 3 надарена кака

    4 3 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    15:16 05.01.2026

  • 4 Ивелин Михайлов

    7 4 Отговор
    Гроздане, само да те светна, че Третата световна, която Тръмп, Путин и Усрсулияница ще запалят, ще продължи точно толкова - три минути.
    Самият ти си направен за 3 минути.
    За 3 минути време много неща могат да се случат.

    15:17 05.01.2026

  • 5 Последния Софиянец

    14 2 Отговор

    До коментар #1 от "2222":

    В София всички магазини свършиха еврото и днес връщат само в лева.Даже и веригите.

    15:17 05.01.2026

  • 6 Да де

    9 0 Отговор
    Още се...снимат, свободно..
    После ще ги издирват
    За този и подобните - да получат заслужена " награда"
    Скоро

    15:18 05.01.2026

  • 7 Гарантирано от атлантите

    10 1 Отговор
    В първия работен ден в малките български вериги магазини и кварталните магазинчета дадеш ли левове, връщат ти само в левове. Цените засега уж не са ги почнали нагоре, но махнат ли двойния етикет другия месец ще стане весело.

    Благодарим ви за еврохубавините Боко, Коко и Шишо!

    Коментиран от #11

    15:18 05.01.2026

  • 8 До виж данеее

    10 0 Отговор
    Никога повече итн в парламента
    Ще можеш тогава да се редиш
    И в станциите на гара Яна
    Бухово елешница ботунец желява
    Тъпанар

    15:19 05.01.2026

  • 9 Магазинер

    12 1 Отговор
    Ей малоумници! Стига сте сяли пропаганда бе! Влезте, в който си изберете магазин и вижте за какъв хаос става въпрос с простотиите ви. Банките три дена пърдяха и няма;е грам евро. Хората недоволстват. Касиерките са пред полудяване. Отчитането после е мисия невъзможна... за капак в баките взимат комисионни за всичко

    Коментиран от #15

    15:19 05.01.2026

  • 10 реЗЗил

    6 1 Отговор
    Еврото стигна българският стандарт - смях

    15:20 05.01.2026

  • 11 Магазинер

    0 3 Отговор

    До коментар #7 от "Гарантирано от атлантите":

    Бай ганьо чети малко бе. Провери докога ще са етикетите в две валути... Все магазинерите са ви виновни. Там е най-малката опасност за спекула - НАП> КЗК< КЗП и прочие търтей ВСЕКИ ден получават електронни данни. Обаче - услугите, телекомите, баките? за тях нещо а?

    15:22 05.01.2026

  • 12 България !

    7 0 Отговор
    България !

    Какъв !

    Пе !

    Де !

    Р !

    Ас !

    Лък !

    Какво !

    Нещо ! Едни Банкомати !

    Не Могат Да Оправят !

    Ония От Банкя !

    Да си Върви !

    В Свинарника !

    Той !

    И За !

    Свиня !

    Не Става !

    15:23 05.01.2026

  • 13 Европеец

    8 0 Отговор
    Стига глупости,в Горна Оряховица за 10 секунди ти казват,че няма евро и си тръгваш

    15:23 05.01.2026

  • 14 Тоя

    7 0 Отговор
    си поваканцува охолно и реши да се покаже във Фейса с това "събитие" ! Хайде , няма нужда !

    15:24 05.01.2026

  • 15 Последния Софиянец

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Магазинер":

    Интересното е че няма българско евро никъде.Само чужди емисии от различни години.

    Коментиран от #23

    15:24 05.01.2026

  • 16 Бог е Българин

    3 0 Отговор
    Сурва, сурва година!
    Земята Българска
    Сталинчо обра и
    колхози си направи,
    по Българската земя!
    Левчето си замина!
    Италианска ябълка
    в градина,
    унгарско жито в
    равнина,
    турска чушка за
    зимнина,
    френски картоф в
    магазина,
    македонско агне за
    Гергьовден,
    влашка пуйка на
    Христовден....
    Живи - здрави
    догодина,
    евро - пейска дружина!
    Какво ни остана
    по обраната земя?
    Една мома Гергана!

    15:24 05.01.2026

  • 17 Толуп на наркотрафиканта Орлю Алексиев

    3 0 Отговор
    Колко ви платиха да ни занимавате с този наднормен престъпник???

    15:25 05.01.2026

  • 18 Те на Русия окраднаха парите та нас ли..

    3 0 Отговор
    Има банки които нямат евро и ми отказаха да обменят 1100лева.Нямали в наличност.Днеска сутринта стана това.Как да вярвам в банковата система.Големи мошеници.

    15:27 05.01.2026

  • 19 Символична снимка

    3 0 Отговор
    Скоро зад решетките .

    15:28 05.01.2026

  • 20 Фен

    2 0 Отговор
    И целият цирк що? Освен, че вече сме солидарен длъжник на Франция, де.

    15:29 05.01.2026

  • 21 хасан двата у..

    2 0 Отговор
    да му го плъзнем къртачо между тлъстите фили и на този гол охлюв ,пуснали са го напред и вече - мнооо бързо истината е ,че всичко е пълен т/@шак и тотална бъркотия ,само веригите връщат в евро ,малките магазинчета само лева ,няма се редим та опашки и без никаква отстъпка да вършим работата на банките ,100 % ще има убължаване на срока - татарска работа

    15:31 05.01.2026

  • 22 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    А ВЛАКА ЗАКЪСНЯ ЛИ? НЕУДАЧНИЦИ!

    15:32 05.01.2026

  • 23 Магазинер

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Последния Софиянец":

    Е как, от лятото до сега чейнджовете гърмят. Всички индианци и останалата банда гастарбайтери сменят нелегалните пари и искат по 50 или по-едри. Идват за една вафла, подават 200 евро и се хилят..... е, двама след днес няма да си отварят устата поне седмица ама...

    15:32 05.01.2026

