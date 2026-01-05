Караджов: 3 минути - толкова отне обмяната на 222.47 лева в евро в пощата в с. Долни Богров

3 минути. Толкова отне обмяната на 222.47 лева в евро в пощенската станция в с. Долни Богров. Това написа във фейсбук министърът на транспорта Гроздан Караджов.
Работеха както банкнотоброячната, така и монетоброячната машина. Нямаше никакъв проблем със софтуера, нито с отпечатването на квитанцията за обмяната. Бързо. Без нерви и напрежение. С усмивка.
Точно, както очакват хората. Обмяна на евро може да се направи БЕЗ КОМИСИОННА в 2230 пощенски станции в страната – в населени места, където често пощата е единственото място за финансова и държавна услуга.
Няколко важни неща за гражданите:
– Във всички 2230 пощенски станции могат да се обменят до 1000 лева без предварителна заявка.
– В 954 клона могат да се обменят и по-големи суми – до 10 000 лева, след предварителна заявка.
– Заявките над 1000 лева се изпълняват за 3 до 5 работни дни, като служителите казват ясно кога.
– Всеки може да обменя до 10 000 лева общо на ден – системата го следи автоматично
.– При суми от 5000 евро нагоре се попълва декларация за произход на средствата.– На сайта на "Български пощи" има списък на всички пощи и техните лимити.Преходът към еврото не трябва да плаши или напряга. "Български пощи" са готови да помогнат на всеки, който има нужда да обмени пари.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 2222
Коментиран от #5
15:14 05.01.2026
2 Да де
С тези решетки..
Добре е, актуална
15:15 05.01.2026
3 надарена кака
15:16 05.01.2026
4 Ивелин Михайлов
Самият ти си направен за 3 минути.
За 3 минути време много неща могат да се случат.
15:17 05.01.2026
5 Последния Софиянец
До коментар #1 от "2222":В София всички магазини свършиха еврото и днес връщат само в лева.Даже и веригите.
15:17 05.01.2026
6 Да де
После ще ги издирват
За този и подобните - да получат заслужена " награда"
Скоро
15:18 05.01.2026
7 Гарантирано от атлантите
Благодарим ви за еврохубавините Боко, Коко и Шишо!
Коментиран от #11
15:18 05.01.2026
8 До виж данеее
Ще можеш тогава да се редиш
И в станциите на гара Яна
Бухово елешница ботунец желява
Тъпанар
15:19 05.01.2026
9 Магазинер
Коментиран от #15
15:19 05.01.2026
10 реЗЗил
15:20 05.01.2026
11 Магазинер
До коментар #7 от "Гарантирано от атлантите":Бай ганьо чети малко бе. Провери докога ще са етикетите в две валути... Все магазинерите са ви виновни. Там е най-малката опасност за спекула - НАП> КЗК< КЗП и прочие търтей ВСЕКИ ден получават електронни данни. Обаче - услугите, телекомите, баките? за тях нещо а?
15:22 05.01.2026
12 България !
Какъв !
Пе !
Де !
Р !
Ас !
Лък !
Какво !
Нещо ! Едни Банкомати !
Не Могат Да Оправят !
Ония От Банкя !
Да си Върви !
В Свинарника !
Той !
И За !
Свиня !
Не Става !
15:23 05.01.2026
13 Европеец
15:23 05.01.2026
14 Тоя
15:24 05.01.2026
15 Последния Софиянец
До коментар #9 от "Магазинер":Интересното е че няма българско евро никъде.Само чужди емисии от различни години.
Коментиран от #23
15:24 05.01.2026
16 Бог е Българин
Земята Българска
Сталинчо обра и
колхози си направи,
по Българската земя!
Левчето си замина!
Италианска ябълка
в градина,
унгарско жито в
равнина,
турска чушка за
зимнина,
френски картоф в
магазина,
македонско агне за
Гергьовден,
влашка пуйка на
Христовден....
Живи - здрави
догодина,
евро - пейска дружина!
Какво ни остана
по обраната земя?
Една мома Гергана!
15:24 05.01.2026
17 Толуп на наркотрафиканта Орлю Алексиев
15:25 05.01.2026
18 Те на Русия окраднаха парите та нас ли..
15:27 05.01.2026
19 Символична снимка
15:28 05.01.2026
20 Фен
15:29 05.01.2026
21 хасан двата у..
15:31 05.01.2026
22 Боруна Лом
15:32 05.01.2026
23 Магазинер
До коментар #15 от "Последния Софиянец":Е как, от лятото до сега чейнджовете гърмят. Всички индианци и останалата банда гастарбайтери сменят нелегалните пари и искат по 50 или по-едри. Идват за една вафла, подават 200 евро и се хилят..... е, двама след днес няма да си отварят устата поне седмица ама...
15:32 05.01.2026