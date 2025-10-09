Новини
Билетите за градския транспорт в София „влизат“ и в телефоните ни

9 Октомври, 2025 17:02 529 9

Въвежда се дигитален портфейл, цените се закръглят надолу с въвеждането на еврото

Билетите за градския транспорт в София „влизат“ и в телефоните ни - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

“Днес софиянци можем да се поздравим с една добра новина - билетите за градския ни транспорт ще влязат и в телефоните ни” заяви Гергин Борисов, общински съветник от “Спаси София” и член на комисията по дигитализация.

Днес Общинският съвет прие предложената от него и Борис Бонев реформа, която предвижда създаването на мобилно приложение за градски транспорт, през което да могат да се закупуват билети, да се подновяват месечни и годишни карти и най-важното - приложението ще позволи на пътниците да добавят своите билети и карти директно в дигиталните си портфейли – като Apple Wallet и Google Wallet. Така при проверка няма да е нужно да се показва хартиен билет или пластика – достатъчно ще е едно сканиране с телефона или часовника.

“Това е още една крачка към модернизацията на градския транспорт и удобството, което софиянци отдавна заслужават. Освен че спестява време и хартия, дигиталният портфейл премахва и риска да забравиш или изгубиш картата си. Всичко е на едно място – в телефона, който така или иначе винаги е под ръка. С тази промяна ще станат възможни и функции за подновяване на абонамента и известия при изтичане, без да се налага да се редим на опашки”, каза Гергин Борисов.

“Тази промяна е резултат от над година работа. Освен дигитализацията на билетите, реформата включва и изменение на цените на билетите в евро, за да може от 1 януари софиянци да плащат закръглени надолу цени”, допълни Борисов. Според предложението на Бонев и Борисов билетчето 30+ става 80 евростотинки, месечната карта - 25 евро, а годишната карта за всички линии - 185 евро. От материалите към доклада стана ясно, че “Спаси София” предлагат средното намаление в цените на билетите и картите да бъде около 2% - до най-близката кръгла стойност.

Създава се и добавка за нощния транспорт към картите, които не важат в него. Такава е младежката карта, например, обясни Борисов. Промените в цените влизат в сила от 1 януари, за да може гражданите да свикват с една смяна на цените, не с две.

“Нека не се лъжем - регулаторите в тази държава не функционират и въвеждането на еврото ще бъде повод за повишения в цените в много сектори на икономиката, затова за “Спаси София” е важно общините да не участват в подобна спекула. Увеличение в цените на социално значимите услуги е недопустимо”, заяви Борисов.


Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 1 Отговор
    Другарят Стармър каза, че без диджитал АйДи и БритКард британците няма да могат ни да бачкат, ни да ползват интернет, а вероятно и да пътуват с градския транспорт.

    17:05 09.10.2025

  • 2 1488

    4 1 Отговор
    цените се закръглят в полза на еврото за сметка на лева
    познайте кой плаща

    17:09 09.10.2025

  • 3 питам

    8 0 Отговор
    А, задължително ли е човек да има телефон???? Аз познавам хора, който не притежават такива и го правят съвсем съзнателно.

    17:16 09.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Некой

    0 0 Отговор
    Ех и вицове не приемат модераторите. Ще преразкажа: Етно чул, погледнал телефона си за 1000 лева и си казал "аз съм социално слаб", прибрал го в джоба и започнал да "работи".

    17:26 09.10.2025

  • 6 Не сме длъжни

    7 0 Отговор
    Да имаме телефон - Столична община ли ни плаща сметките и интернета ?

    17:35 09.10.2025

  • 7 Баш софиянец

    1 0 Отговор
    Това не може да се нарече добра новина. Все по- агресивна става досадата да се цъклиш в телефона си и да не го изпускаш от ръка понеже всичко ти е в него. А мерси!

    17:44 09.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Въпрос

    0 0 Отговор
    Пластиките ще останат ли?

    17:52 09.10.2025

