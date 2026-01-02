Председателят на КЗП: Има ограничения за броя монети при плащане

Едномесечен е срокът, в който ще имаме двойно обръщение на валутите. Към момента нашите телефонни линии са спокойни. Имаме много откъслечни сигнали - отказ за плащане с евро, или лева. Това заяви Александър Колячев, и.д. председател на КЗП, в предаването "Денят започва" по БНТ.

Освен всички планирани проверки, смятаме този месец да сме още по-активни на място. Заедно с колегите от НАП сме начертали строга план-програма, която ще следваме и до края на месеца, и до края на целия период - 8 август.

"Търговците нямат право по закон да връщат смесено ресто. Предполагам, че и не го правят. Засега нямаме такива сигнали за такъв тип нарушения", обясни Александър Колячев. И съветва: "Първото нещо, което клиентът може да направи е да откаже плащането. Второ - да сигнализира компетентните органи. В този случай компетентен орган сме ние - КЗП".

Колячев бе категоричен, че клиентът може да плаща смесено.

Председателят на КЗП уточни още, че има ограничения и за броя монети при плащане. "Има ограничения – до 50 броя монети", посочи той.

По отношение на онлайн покупките и връщането на стоки Колячев поясни: "Към момента еврото е водещата валута в България и сумата се преизчислява по курса, като на клиента ще бъдат върнати парите в евро".