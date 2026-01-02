Новини
България »
Председателят на КЗП: Има ограничения за броя монети при плащане

Председателят на КЗП: Има ограничения за броя монети при плащане

2 Януари, 2026 11:06 569 11

  • александър колячев-
  • плащане-
  • евро-
  • монети-
  • магазин

Търговците нямат право по закон да връщат смесено ресто. Предполагам, че и не го правят. Засега нямаме такива сигнали за такъв тип нарушения

Председателят на КЗП: Има ограничения за броя монети при плащане - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Едномесечен е срокът, в който ще имаме двойно обръщение на валутите. Към момента нашите телефонни линии са спокойни. Имаме много откъслечни сигнали - отказ за плащане с евро, или лева. Това заяви Александър Колячев, и.д. председател на КЗП, в предаването "Денят започва" по БНТ.

Освен всички планирани проверки, смятаме този месец да сме още по-активни на място. Заедно с колегите от НАП сме начертали строга план-програма, която ще следваме и до края на месеца, и до края на целия период - 8 август.

"Търговците нямат право по закон да връщат смесено ресто. Предполагам, че и не го правят. Засега нямаме такива сигнали за такъв тип нарушения", обясни Александър Колячев. И съветва: "Първото нещо, което клиентът може да направи е да откаже плащането. Второ - да сигнализира компетентните органи. В този случай компетентен орган сме ние - КЗП".

Колячев бе категоричен, че клиентът може да плаща смесено.

Председателят на КЗП уточни още, че има ограничения и за броя монети при плащане. "Има ограничения – до 50 броя монети", посочи той.

По отношение на онлайн покупките и връщането на стоки Колячев поясни: "Към момента еврото е водещата валута в България и сумата се преизчислява по курса, като на клиента ще бъдат върнати парите в евро".


България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 3 Отговор
    Защото няма пари в обръщение. Когато почнат ограниченията за разплащане, тогава сте вече една крачка по-близо до купонната система.

    Коментиран от #6

    11:08 02.01.2026

  • 2 Само няма

    4 0 Отговор
    Да се плашите.
    Хаосът е пълен.

    11:10 02.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    0 1 Отговор
    Аз със стотинки не работя.Не съм стотинковец

    11:10 02.01.2026

  • 4 а Има ли ограничения за броя

    3 0 Отговор
    бръмбари калинки парашутисти търтеи паразити шуробаджанаци
    наши хора
    за сладките службици за клатимушмороци

    Коментиран от #8

    11:13 02.01.2026

  • 5 Ало,председателят на КЗП

    4 0 Отговор
    Интернет е залят от клипове,как търговци не приемат дребни(жълти) стотинки. Хайде да ви видим какво ще направите на тези,че отказват все още законово платежно средство.

    11:15 02.01.2026

  • 6 Това

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    дето го дрънкаш, значи да ти наложат и ограничение на покупките. Как ще се случи. Първо търговците ще нададат вой.

    Коментиран от #10

    11:16 02.01.2026

  • 7 Не,че нещо,ама...

    1 0 Отговор
    Споко, като наложат само дигиталните пари, няма да има проблеми с ресто и т.н.

    11:17 02.01.2026

  • 8 Има

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "а Има ли ограничения за броя":

    за твое съжаление. За тебе няма място.

    11:17 02.01.2026

  • 9 пример

    2 0 Отговор
    Давам 100 лв за сметка 25 лв. Гледат ме на криво сякаш нещо им преча.
    Ами аз с тези 100 лева трябва да изкарам 15 дни, не мога да ги изхарча в първия магазин на първия ден.
    Дайте им право да връщат в лева до 31.12. Смесено не смесено каквото имат.
    Реално 90% от хората ще си изхарчим всички пари много преди 30.01 и няма да има нищо после за обмен и размотаване.

    11:20 02.01.2026

  • 10 честен ционист

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "Това":

    Ограничението върху покупките ще си го наложиш сам с инфлацията, която вече носи Еврото в България. Всякакви мръсни пари се изпират в момента в България и то легално и веднага напускат държавата.

    11:21 02.01.2026

  • 11 Пореден ненормалник от мафията с лъжи

    2 0 Отговор
    Разкарай се крадльо

    11:22 02.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове