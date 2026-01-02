Председателят на КЗП: Има ограничения за броя монети при плащане

Едномесечен е срокът, в който ще имаме двойно обръщение на валутите. Към момента нашите телефонни линии са спокойни. Имаме много откъслечни сигнали - отказ за плащане с евро, или лева. Това заяви Александър Колячев, и.д. председател на КЗП, в предаването "Денят започва" по БНТ.
Освен всички планирани проверки, смятаме този месец да сме още по-активни на място. Заедно с колегите от НАП сме начертали строга план-програма, която ще следваме и до края на месеца, и до края на целия период - 8 август.
"Търговците нямат право по закон да връщат смесено ресто. Предполагам, че и не го правят. Засега нямаме такива сигнали за такъв тип нарушения", обясни Александър Колячев. И съветва: "Първото нещо, което клиентът може да направи е да откаже плащането. Второ - да сигнализира компетентните органи. В този случай компетентен орган сме ние - КЗП".
Колячев бе категоричен, че клиентът може да плаща смесено.
Председателят на КЗП уточни още, че има ограничения и за броя монети при плащане. "Има ограничения – до 50 броя монети", посочи той.
По отношение на онлайн покупките и връщането на стоки Колячев поясни: "Към момента еврото е водещата валута в България и сумата се преизчислява по курса, като на клиента ще бъдат върнати парите в евро".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #6
11:08 02.01.2026
2 Само няма
Хаосът е пълен.
11:10 02.01.2026
3 Последния Софиянец
11:10 02.01.2026
4 а Има ли ограничения за броя
наши хора
за сладките службици за клатимушмороци
Коментиран от #8
11:13 02.01.2026
5 Ало,председателят на КЗП
11:15 02.01.2026
6 Това
До коментар #1 от "честен ционист":дето го дрънкаш, значи да ти наложат и ограничение на покупките. Как ще се случи. Първо търговците ще нададат вой.
Коментиран от #10
11:16 02.01.2026
7 Не,че нещо,ама...
11:17 02.01.2026
8 Има
До коментар #4 от "а Има ли ограничения за броя":за твое съжаление. За тебе няма място.
11:17 02.01.2026
9 пример
Ами аз с тези 100 лева трябва да изкарам 15 дни, не мога да ги изхарча в първия магазин на първия ден.
Дайте им право да връщат в лева до 31.12. Смесено не смесено каквото имат.
Реално 90% от хората ще си изхарчим всички пари много преди 30.01 и няма да има нищо после за обмен и размотаване.
11:20 02.01.2026
10 честен ционист
До коментар #6 от "Това":Ограничението върху покупките ще си го наложиш сам с инфлацията, която вече носи Еврото в България. Всякакви мръсни пари се изпират в момента в България и то легално и веднага напускат държавата.
11:21 02.01.2026
11 Пореден ненормалник от мафията с лъжи
11:22 02.01.2026