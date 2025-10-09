Новини
Татяна Буруджиева: Хоризонтът на правителството е поне до президентските избори

9 Октомври, 2025 20:41 463 6

  • татяна буруджиева-
  • правителство-
  • парламент

Политологът не изключи възможността този парламент да избере друго правителство в друга конфигурация

Татяна Буруджиева: Хоризонтът на правителството е поне до президентските избори - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кризите в страната и спънките пред институциите станаха обект на анализ от страна на политолога доц. Татяна Буруджиева. Според нея прогнозата, че правителството ще падне до 3 месеца е абсолютно обречена. Мнението на експерта е, че няма логика правителството да пада до ранна пролет, защото това би бил тежък удар за всички партии, защото първите няколко месеца от въвеждането на еврото са критични. В предаването „Денят на живо” тя обясни, че няма логика партиите в управлението да търсят избори, защото биха дали голям бонус и на президента. „Няма логика да предадеш властта на най-прекия си конкурент. Това правителство ще хвърли усилия да се задържи поне до президентските избори”, заяви Буруджиева.

Политологът не изключи възможността този парламент да избере друго правителство в друга конфигурация и допълни, че ПП-ДБ би трябвало да са си направили анализа, че техният отказ от участие в управлението дава толкова шансове и поле за изява на Делян Пеевски.

Буруджиева е на мнение, че липсата на срокове за вземане на решения от страна на президента наистина блокира работата на институциите.

По отношение на кризата с боклука в София Татяна Буруджиева е категорична, че няма драма прокуратурата да потърси информация за създалата се ситуация и не вижда институционален натиск в това. Тя отбеляза, че всяко действие на дадена институция тежко се политизира и това води до изхабяване на институциите. „Това са органи, които трябва да извършват някакви действия, а с политизирането се разширява се полето на недоверие към институциите”, отбеляза тя.

По отношение на кмета на София Васил Терзиев Буруджиева е на мнение, че когато името на кмета изплува след криза или проблем не е добър старт и има лоши перспективи за евентуален втори мандат.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ВАНГА

    8 0 Отговор
    Правителството ще е буквално ликвидирано до 15 януари 2026 г.

    20:45 09.10.2025

  • 2 Бреййй ,

    5 0 Отговор
    ама голяма компетентност , бе ! С кървава карма за бая чистене .

    20:48 09.10.2025

  • 3 Иванчо+Марийка

    5 0 Отговор
    Еййй, Севда на Боко извади от гардероба остриетата. Повръща ми се !!!

    О С Т А В К A

    20:52 09.10.2025

  • 4 Франсиско

    4 0 Отговор
    ГЕРБ се активизираха. Жалко че има хора които гледат ТВ и те вярват на всичко което се каже там.

    20:54 09.10.2025

  • 5 БОЦ - ко

    4 0 Отговор
    Живей във своята несрета,
    И радвай се, че дишаш,
    Другарите от жълтите павета,
    Недей, недей и да ги питаш !

    Приклад на рамото подпрял,
    Дори недей да питаш,
    Те са оцелели, ти си изгорял,
    Защото истините липсват !

    20:55 09.10.2025

  • 6 Долу ХЕРБ

    1 0 Отговор
    Виновните за това отвратително правителство в което БОКО и Пеевски дерибействат безнаказно са:

    Слави - зулуса ИТН
    Наско - кебапчето БСП
    ПП-ДБ -кьорчо и кокорчо

    20:57 09.10.2025

