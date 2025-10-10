Новини
България »
Гроздан Караджов пусна в експлоатация три нови локомотива

Гроздан Караджов пусна в експлоатация три нови локомотива

10 Октомври, 2025 12:21 440 7

  • нови-
  • локомотиви

Новите машини влизат в експлоатация веднага и поемат дежурство в посока Бургас и Русе

Гроздан Караджов пусна в експлоатация три нови локомотива - 1
Илюстративна снимка, БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вицепремиерът Гроздан Караджов пусна в експлоатация три нови локомотива "Сименс Смартрон".

Те са част от договор за доставка на 10 машини на стойност малко над 91 млн. лв. Така общия брой на локомотивите от този модел в състава на "БДЖ - Пътнически превози" става 24.

Новите машини влизат в експлоатация веднага и поемат дежурство в посока Бургас и Русе, пояснява БНТ.

Интересно е, че всеки локомотив има име на известен български възрожденец, а QR-код води до страницата на БДЖ с повече информация за съответната личност. Караджов отбеляза също, че БДЖ все още изпитва трудности с пътнически вагони, към днешна дата не достигат 40 вагона, а до края на годината ще станат 70.

Обсъждат се варианти догодина да се купят или наемат нови 80 машини, а новите вагони може да вдигат до 160 км/ч.

"До Коледа очакваме още един, с което ще сме в състояние да покрием 100% от всички бързи влакове в България. Мечта е на българските железници да пътуваме с нови локомотиви, които не се палят, не се повреждат, не изпушват трансформаторите им. Съответно по-малко закъснения, много по-енергоспестителни са, когато се движат по инерция, връщат електричество в мрежата. Съвсем съвременен и зелен железопътен транспорт", заяви пред медиите Гроздан Караджов, предаде БНТ.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Скоро ще му пуснат

    2 0 Отговор
    Свинец

    12:22 10.10.2025

  • 2 няма държава

    2 0 Отговор
    Малййй, ама те вагоните се обръщат про 30 км. ч. ,а представям си какво ще стане при 160

    12:32 10.10.2025

  • 3 Ухаааа

    2 0 Отговор
    Яяя,това вице много печено бре. И локомотиви в експлоатация пуска. Само дето локомотив не е виждало. Той и баце ленти реже, ама България е все в батака

    12:35 10.10.2025

  • 4 Пародия

    2 0 Отговор
    - Тате,тате , каква е разликата между Социализма и Демокрацията?
    - Разликата ,моето дете, е че през Социализма децата ,като видят изтребител в небето викаха с пълен глас :,,
    Саамоолеет!Самолет! А възрастните им се смееха.
    През Демокрацията е обратното .

    12:37 10.10.2025

  • 5 майстор

    0 0 Отговор
    Гроздан Караджов пусна в експлоатация три нови локомотива,като им размаха пръст и им каза строго:-Да внимавате в релсите,ей!

    12:39 10.10.2025

  • 6 бою циганина

    0 0 Отговор
    с шиши ставаме частно бдж догодина

    12:40 10.10.2025

  • 7 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 0 Отговор
    На възрастта на Кен ЕФ-16 ките ли са?

    12:41 10.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове