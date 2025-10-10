Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов ще въведе в експлоатация три нови локомотива „Смартрон“ на фирмата Сименс, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.
Събитието ще се състои от 9,30 ч. на първи перон на Централната жп гара София.
Новият подвижен състав е закупен в рамките на договор за доставка на 10 локомотива на стойност малко над 91 млн. лева. С новодоставените три, общият брой на локомотивите от този модел в състава на БДЖ – Пътнически превози става 24.
През юни от БДЖ въведоха в експлоатация други три нови локомотива „Смартрон“. Новодоставените три локомотива носят имената на видни личности като патриарха на българската литература Иван Вазов и възрожденците Теофан Райнов и Ради Иванов, които със своята история и революционно дело са тясно свързани с изграждането и функционирането на железницата по българските земи.
Инициативата за кръщаването на новите десет локомотива на български възрожденци, допринесли за изграждането и развитието на железопътния транспорт в страната, следва примера на първите петнайсет локомотива от същата серия, които вече са в експлоатация и носят имената на български владетели.
Съставът е по подписания договор между БДЖ и ДЗЗД „Сименс Трон” за производство, доставка и гаранционна поддръжка на десет електрически локомотива. Така доставените машини по този договор вече са шест, като до края на годината се очакват и останалите четири.
