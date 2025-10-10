Новини
Гроздан Караджов ще въведе в експлоатация три нови локомотива „Смартрон“

10 Октомври, 2025 07:16 593 16

  • гроздан караджов-
  • локомотиви

През юни от БДЖ въведоха в експлоатация други три нови локомотива

Гроздан Караджов ще въведе в експлоатация три нови локомотива „Смартрон“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов ще въведе в експлоатация три нови локомотива „Смартрон“ на фирмата Сименс, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

Събитието ще се състои от 9,30 ч. на първи перон на Централната жп гара София.

Новият подвижен състав е закупен в рамките на договор за доставка на 10 локомотива на стойност малко над 91 млн. лева. С новодоставените три, общият брой на локомотивите от този модел в състава на БДЖ – Пътнически превози става 24.

През юни от БДЖ въведоха в експлоатация други три нови локомотива „Смартрон“. Новодоставените три локомотива носят имената на видни личности като патриарха на българската литература Иван Вазов и възрожденците Теофан Райнов и Ради Иванов, които със своята история и революционно дело са тясно свързани с изграждането и функционирането на железницата по българските земи.

Инициативата за кръщаването на новите десет локомотива на български възрожденци, допринесли за изграждането и развитието на железопътния транспорт в страната, следва примера на първите петнайсет локомотива от същата серия, които вече са в експлоатация и носят имената на български владетели.

Съставът е по подписания договор между БДЖ и ДЗЗД „Сименс Трон” за производство, доставка и гаранционна поддръжка на десет електрически локомотива. Така доставените машини по този договор вече са шест, като до края на годината се очакват и останалите четири.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Велев

    8 0 Отговор
    За затвора!

    07:21 10.10.2025

  • 2 дядото

    7 0 Отговор
    до къде я докарахме- за три локомотива.да накръщават поне и бронираните си автомобили

    07:25 10.10.2025

  • 3 Тити

    6 0 Отговор
    Как ще ни стигнат Китайците със скорост на влаковете от 65 км в час?

    07:30 10.10.2025

  • 4 Даа!

    8 0 Отговор
    Хубава новина,но и те ли ще станат" бонус" ако се осъществи мечтата на грозданчо- да назначи няколко " концесионера" на БДЖ - пътнически превози.Че ние- българите сме си ларж щом опре до концесия.Богат опит имаме.Летище София,Софийска вода, Дънди крокодила.,Ерепета,който си парцелираха цялата държава.

    07:31 10.10.2025

  • 5 Какво му разбира

    10 0 Отговор
    главата на този от локомотиви, че ще ги въвежда в експлоатация. Той разбира само от схеми за кражби.

    07:31 10.10.2025

  • 6 А ИСТИНАТА Е

    8 0 Отговор
    Караджов е взел още един комисион при закупуването на три локомотива.

    07:33 10.10.2025

  • 7 Крадлив мафиот

    4 0 Отговор
    Лъжлив некадърник

    07:43 10.10.2025

  • 8 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    4 0 Отговор
    ТОВА ЩЕ БЪДЕ ПРОЩАПУЛНИК. ЩЯЛО ДА ИМА ПОГАЧА ЗА ДА БАБУВАТ КАК ТЕЗИ ЛОКОМОТИВИ ЩА СЕ ДВИЖАТ СЪС 50КМ/ЧАС ПРИ ПРАГОВА СКОРОСТ СЪЩАТА.. щЕ ГРЕЯТ ТЯГОВИТЕ ДВИГАТЕЛИ И ЩЕ УВЕЛИЧАТ РЕММОНТИТЕ.

    07:45 10.10.2025

  • 9 Бай Иван

    4 0 Отговор
    Те са нов модел и ще са на въздушна възглавница, тъй като релсите са кът у нас.

    07:49 10.10.2025

  • 10 Смях,

    2 1 Отговор
    няма релсова инфраструктура, те мотриси и локомотивчета ще вкарват.
    Но там са комисионните и далаверите.
    Оставка на БКП, ДПСНН, ИТН, СДС, ДБ, ПП, ГЕРБ.
    Нелегитимни са, 46% изборни нарушения от 2000 проверени секции.
    91 милиона лева, богатеят хората.

    07:50 10.10.2025

  • 11 БАЙ ГАНЬО

    3 0 Отговор
    За тоя навремето говореха че бил КАСИЧКАТА НА ИВАН КОСТОВ..само корумпирани типове и мафиоти ..КОВАЧКИ БРЕНДО ТРАКТОРА ШИШИ БОКО ПРОКОПИЕВ ИВАН ПИЛЕТО ГРАДУСА ДЪНКАТА ОТ ВАРНА...МИТЬО ОЧИТЕ.. ЗЛАТКО БАРЕТАТА...БРАТЯ ГАЛЕВИ БРАТЯ ВАСИЛЕВИ ...ТИМ ОТ ВАРНА...МУТРИ МУТРИ МУТРИ..Народа е смазан...

    07:51 10.10.2025

  • 12 демократ

    1 0 Отговор
    Прбан стане ли глава на ЕС все едно Рашия ще управлява ЕС

    07:52 10.10.2025

  • 14 дядото

    1 0 Отговор
    защо при т.живков локомотивите нямаха имена- бяха толкова много,че историческите личности нямаше да стигнат.

    08:01 10.10.2025

  • 15 Пипи

    0 0 Отговор
    Тоа не мое да кара колело, та ще ми въвежда локомотиви в експлоатация!

    08:03 10.10.2025

  • 16 Ролъркоустър

    0 0 Отговор
    Ще ги купят с държавни пари, а след това ще приватизират БДЖ-то. Обикновено, това е схемата.

    08:04 10.10.2025

