Народното събрание получава нови 70 мощни автомобила

16 Септември, 2025 13:32 2 925 89

На молба за разяснение защо е необходима високата мощност на автомобилите, администрацията на Народното събрание уточнява, че автомобилите за депутати са включени към групата на превозните средства със специален режим на движение

Народното събрание получава нови 70 мощни автомобила - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова

Народното събрание ще получи 70 нови служебни автомобила. Договорът за лизинг е на стойност 4,5 млн. лева без ДДС и е с продължителност 48 месеца, съобщава БТВ.

Депутатите ще се возят в 57 бензинови и 13 електрически коли. Те се съхраняват в София и предстои да бъдат предадени на Народното събрание.

Заложеният пробег с напълно заредена батерия на електрическите автомобили е 589 км. Те са с мощност 210 kW или 285 конски сили.

Бензиновите коли са със задвижване 4х4 и с мощност 265 конски сили.

Минималните изисквания за мощност на автомобилите беше 120 kW (160 конски сили). На молба за разяснение защо е необходима високата мощност на автомобилите, администрацията на Народното събрание уточнява, че автомобилите за депутати са включени към групата на превозните средства със специален режим на движение. Това им позволява да се движат със скорост над ограничението от 140 км/ч по магистралите.

„Минималните изисквания са продиктувани от специфичните функции, които изпълнява автомобилният парк на Народното събрание – продължителни командировки в страната и чужбина, представителни функции, свързани с организирани във връзка с дейността на институцията международни прояви“, пишат в разясненията от администрацията на Народното събрание.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    61 5 Отговор
    Идеални са за гонки с полицията.

    13:32 16.09.2025

  • 2 Хаха

    98 2 Отговор
    Ъ кога ще ги купят с тяхно пари а не с наши

    Коментиран от #80

    13:33 16.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    98 8 Отговор
    В четвъртък обсада на парламента докато подадат оставка.

    Коментиран от #12, #14, #50, #52, #58, #65

    13:33 16.09.2025

  • 4 пожелание

    84 1 Отговор
    Да си поръчат и 5-6 нови катафалки с много екстри и със здраве да си ги ползват !!

    13:34 16.09.2025

  • 5 долни мушингери

    87 1 Отговор
    А защо не си поръчаха Дачии -Логан !!

    Коментиран от #28

    13:35 16.09.2025

  • 6 Ама как бе

    88 2 Отговор
    Даже няма и за средна скорост да ги засичат
    Мизерници съсипахте страната

    13:35 16.09.2025

  • 7 Кики трепача

    40 2 Отговор
    Само да внимават около Варна.

    13:35 16.09.2025

  • 8 Делю Хайдутин

    77 1 Отговор
    Трябват им бързи коли да бягат от народа.

    13:36 16.09.2025

  • 9 Порно

    96 0 Отговор
    Парламента на Австрия има 6/шест/ служебни автомобила! И откъде на къде са си самоприсвоили правото да беснеят из пътищата, пътуват напълно безплатно, няма защо и да притесняват останалите. Нито пожар отиват да гасят, нито човек да спасяват. Напълно излишни разходи.

    Коментиран от #42

    13:37 16.09.2025

  • 10 Нехис

    21 41 Отговор
    На руските партии да им връчат москвичи, за какво са им западни?

    Коментиран от #34, #35, #46

    13:37 16.09.2025

  • 11 ПарлаМента

    49 2 Отговор
    И миналата, и по-миналата, и по-по миналата години. На всеки депутат и чиновник - по автомобил и половина.

    13:38 16.09.2025

  • 12 оФчара

    57 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    В днешно време протестите се правят по друг начин.Справка ...Непал.

    13:38 16.09.2025

  • 13 АГАТ а Кристи

    67 1 Отговор
    НЕ ЩАСТ НИ ЦИ !!!
    А на запад същите като тях се придвижват с КОЛЕЛА !
    Е българино, пак гласувай за гореспоменатите, а ти брой стотинки за един хляб !

    13:39 16.09.2025

  • 14 .....

    5 6 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Ти с химическите wесета ли ще участваш ?

    13:41 16.09.2025

  • 15 ВАШАТА. МАМИЦА

    44 0 Отговор
    ЗА. РАЗСТРЕЛ

    13:41 16.09.2025

  • 16 Един

    41 1 Отговор
    Ето от къде трябва да започне да се реже... и не говоря за рязане на разходи!
    Ето къде изтичат трудно спечелените ви пари!!! От вас засивиси!

    Коментиран от #21, #25

    13:42 16.09.2025

  • 17 А "бракуваните"

    32 0 Отговор
    Ще ги разиграят на лотария м/у мамините сFинчета, които на секундата ще ги тунинговат...

    13:44 16.09.2025

  • 18 Коцето съм

    11 14 Отговор
    Ний от Израждане отказваме да се возим с депутатски кифтета....ъъъ... коли и ще ползваме само метрото във Варна и Бургаз.

    13:44 16.09.2025

  • 19 Яяяяяя

    10 1 Отговор
    Ще се състезават във Формула 1

    13:45 16.09.2025

  • 20 Няма грижи

    33 1 Отговор
    Народът плаща. Като не иска да ходи да гласува, тези, които са избрани ще го друсат здраво с високи заплати и скъпи коли. Докато гледат парламента от улицата всички искат депутатите да харчат разумно и да работят за народа. Когато стъпят в парламента ги хваща амнезията и почват да смучат като за последно.

    13:46 16.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Аззъ

    36 0 Отговор
    Дрънканици за оправдание! Вече всички коли вдигат над 140 километра в час. Тая паплач не са народни избраници, а народни изедници.

    13:46 16.09.2025

  • 23 мутрафон

    4 12 Отговор
    Достойни хора-трябва да се возят в прилични автомобили, като нашите.

    13:47 16.09.2025

  • 24 Силиций

    23 0 Отговор
    На печелившите-честито! А избирателите да очакват следващия тираж....

    13:49 16.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ГЕРБмуфта

    25 2 Отговор
    На народен гръб и 100 тояги са малко!

    13:53 16.09.2025

  • 27 Предложение

    30 0 Отговор
    А могат и да не купуват!
    Ако прилагат стриктно закона по малките часове, за месец могат да конфискуват повече от 70 луксозни коли от пияни и надрусани богаташи!
    Ама НЕ, законите не важат за такива...

    Коментиран от #40

    13:53 16.09.2025

  • 28 Питам

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "долни мушингери":

    Защо не изчакат обещаните от Кирчо Е-ГО

    13:55 16.09.2025

  • 29 киро

    17 0 Отговор
    Как една партия не се противопостави да не купуват,а после като при Аксаково

    13:56 16.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 240 гробокопачи на народа!

    17 0 Отговор
    Мафията е в НС, от там произлиза! Колко велосипеда закупуват?

    14:00 16.09.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 1234

    20 0 Отговор
    и какво налага крадливите нелигитимници да се движат над 140,за къде бързат толкоз кат има видео връзки

    Коментиран от #36, #44

    14:03 16.09.2025

  • 34 Галя от ПосолствоТО

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Нехис":

    Не може Москвич, те са китайски, шефа не дава да се подкрепя Китай по какъвто и да е начин.

    14:05 16.09.2025

  • 35 днес

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Нехис":

    А на пИддалчетата от ИТН и ПП - тритентки!!!

    14:06 16.09.2025

  • 36 2020

    13 0 Отговор

    До коментар #33 от "1234":

    И после трепат хора по шосетата и не носят отговорност - кире даже не разбрал, „е са убили човек!!!

    14:06 16.09.2025

  • 37 Хайвер

    6 0 Отговор
    Кусур им е.Пуста гьосторица.

    14:08 16.09.2025

  • 38 Марко

    9 0 Отговор
    оАбе на тия ИЗЕДНИЦИ и сто велосипеда са ;;..-------много

    14:09 16.09.2025

  • 39 А знае ли някой

    13 0 Отговор
    какви и колко точно са им сегашните автомобили? По мои спомени пак поръчваха нови преди 3-4 години. Сега сигурно ще си ги изкупят на старо на символични цени.

    14:09 16.09.2025

  • 40 Двайсет процента

    6 0 Отговор

    До коментар #27 от "Предложение":

    Комисионът забрави.

    14:10 16.09.2025

  • 41 Бесен

    19 0 Отговор
    На тия наглостта им няма граници. Харчат като за световно, а ми обясняват как нямало пари за много социални плащания. Трябва да ги изметем със сопи от парламента.

    14:11 16.09.2025

  • 42 Неподписан

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Порно":

    Може би е така но поне да беше "замесен" Гришата,Ганчев...

    14:12 16.09.2025

  • 43 Заспалий народе,

    9 0 Отговор
    Така ще е - ще те доят, ще те стрижат, ще те ……… докато спиш и кротуваш!

    14:12 16.09.2025

  • 44 За банкет

    4 0 Отговор

    До коментар #33 от "1234":

    и кьорсофра не става с видеоконферентна връзка. За среща с някоя електоратка - също, а трябва да се бърза, животът (като депутат) е кратък.

    14:13 16.09.2025

  • 45 Ха,ха

    3 0 Отговор
    Плъховете

    14:17 16.09.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Любител шофьор

    6 0 Отговор
    А ще спазват ли средната скорост и ще се движат ли, спазвайки ЗДП?

    14:20 16.09.2025

  • 48 фюууууууу

    6 0 Отговор
    еми не може ние с меките дирници да се возим на какво да е

    14:21 16.09.2025

  • 49 Тома

    2 1 Отговор
    Поздравявам ги с бял мерцедес ме преследва

    14:21 16.09.2025

  • 50 не само обсада , трябва и да ги палите

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    хвърляйте коктели молотов

    14:21 16.09.2025

  • 51 Отвратен

    6 0 Отговор
    А НС му се полагат поне 270 ЯКИ МОТИКИ,БРАДВИ И...ЛОПАТИ...и няколко стотин ВЪЖЕТА...
    Стълбове има...

    14:22 16.09.2025

  • 52 голям смях

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    пак ще ви бият зад колоните

    14:22 16.09.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 избирател

    4 0 Отговор
    Ай честито ви вдигане на данъците

    14:23 16.09.2025

  • 55 Здрасти

    9 0 Отговор
    Народно събрание отдавна няма, има едни хора- повечето по дънки и тениски - в партийния дом , които управляват

    14:23 16.09.2025

  • 56 Анонимен

    5 0 Отговор
    Осигурете и на Радевите приближени такива автомобили ВИЖТЕ Мирчев заслужи си такъв автомобил да го вози Лъже успешно навсякъде и ЕЛФ милионерът от Украйна действа с Мирчев Честито

    14:24 16.09.2025

  • 57 Никой

    5 0 Отговор
    Те нямат пряка работа - всичко се върши от Интернет вече - но щом така трябва.

    Плевен е без вода - но това няма значение, да се готви - Ловеч.

    14:25 16.09.2025

  • 58 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Парламента не подава оставка хахахахахаха 5 човека не сте България Я стига вече вопли платени от наети безделници

    14:26 16.09.2025

  • 59 Мирски

    4 0 Отговор
    Народното събрание със 70
    нови и мощни автомобила,а
    президента наш горкия,нямал ведомствени
    автомобили.. Ами преотстъпете му 5-6 на
    другаря Радев,бе. В тях да се возят Митко sms-а,
    Иво Христов и другинте другари от президентството.

    Коментиран от #64

    14:26 16.09.2025

  • 60 Питанчев

    7 0 Отговор
    И кой Фносител намаза?Казвате в Австрия Парламента е с ПЕТ коли.Вероятно Шкода.Защото полицаите са с Шкоди.А нашите баровци тумбаци са БМВ да не им се подсекат задните части.

    14:26 16.09.2025

  • 61 оня с коня

    2 0 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кочината и да гоЗаплюеш ,което е добро начало за деня.

    14:28 16.09.2025

  • 62 Гошо

    4 0 Отговор
    Мега нагли, просто трябва да се сцепят зелките на 5-ма поне публично, и ще се поспрат

    14:28 16.09.2025

  • 63 Ами..

    6 0 Отговор
    Както се вижда от коментарите народа мечтае за нов Народен съд за "цвета на нацията"

    14:28 16.09.2025

  • 64 Лелеееее

    7 0 Отговор

    До коментар #59 от "Мирски":

    Как само седемдсесет?Останалите 170 лентяи с какво ще си местят задниците из татковината?

    14:29 16.09.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Диване

    8 0 Отговор
    Като дойдат избори се сетете за тези поръчкови талиги.Белкин те ви накарат да отидете до урните.Гъбите няма да избягат.

    14:31 16.09.2025

  • 67 Наглост

    8 0 Отговор
    безподобна ! Срам и позор !

    14:34 16.09.2025

  • 68 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    2 0 Отговор
    За мен Вальо глухо-то от Козлодуй, може ли една катафалка.

    14:36 16.09.2025

  • 69 Мощен вибратор

    3 0 Отговор
    Аз пък искам да си закупя един много мощен вибратор като машина е и се задвижва с мехнаизъм ,но се опасявам,че в Европа едва ли го продават , ще трябва да търся в американските онайн магазини.

    14:36 16.09.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 УдоМача

    3 0 Отговор
    Задава ви се края к0п3л3та!!!

    14:39 16.09.2025

  • 72 Гост

    3 0 Отговор
    70 мощни черни.....за всеки един от 240те продажника

    14:41 16.09.2025

  • 73 Истината е тая

    8 0 Отговор
    Кога най после партийните депутати ще ходят на работа с велосипеди както е в белите държави?!
    НСО трябва да се закрие!
    Ако искат да се возят с коли да си ги купят с пари от партиите и да ги карат шофьори платени от партиите,а не с наши пари.

    Коментиран от #87

    14:42 16.09.2025

  • 74 Левски

    4 0 Отговор
    Значи в Швейцария ползват градския транспорт и личния автомобил, а нашите посер....ци с лимузини. Дано се размазват по стълбовете.

    14:44 16.09.2025

  • 75 Някой

    4 0 Отговор
    Какъв е този закон? Защо на автомобилите на депутатите, президента, министрите ... се разрешава да се движат с над 140км/ч.

    Само на автомобилите на полицията, линейните, пожарната и автомобилите транспортирани органи за трансплантация трябва да се позволява да не спазват ограниченията. Всички други включително автомоцили возещи депутати, министри, президент ... трябва да спазват ограниченията и правилата.

    14:48 16.09.2025

  • 76 Гарантирано от ГЕРБ

    2 0 Отговор
    Депутатите от Групировката ГЕРБв Народното събрание получават
    нови 70 мощни автомобила за лично ползване,
    А на Президента Радев му отнемаме Правото да ползва коли на НСО!
    Ако беше от ГЕРБ щеше да се вози в нови и мощни автомобила,
    но сех=га да си купи Лади и Москвочи и в тях да се возят от президенството!

    14:50 16.09.2025

  • 77 Сарафов

    3 0 Отговор
    Показателно за акъла на бай ганЮвците. С чужди пари така се прави. Оправиха всичко и няма вече за какво да харчат народната пара.
    Като със самолетите за луди пари. Пардон, самолета. Обърках бройката.

    14:50 16.09.2025

  • 78 Парите !

    4 0 Отговор
    Парите !

    С Нещо !

    Трябва !

    Да се !

    Извозват !

    14:50 16.09.2025

  • 79 70 мощни

    4 0 Отговор
    Ритника за тия нехранимайковци..... Оставка и закриване на тоя развъдник на тюфлеци

    14:51 16.09.2025

  • 80 Това е саботаж!

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хаха":

    Искат да се скарат депутатите за автомобилите и да свалят правителството! Да се закупят 240 автомобила!

    14:51 16.09.2025

  • 81 Средната скорост

    1 0 Отговор
    Ще ги лови ли......Мискини долниииииииии

    14:54 16.09.2025

  • 82 Някой

    2 0 Отговор
    Въпроса е защо са му на парламента 70 луксозни автомобила?
    Даже над 70, защото председатале на парламента си има специален
    кортеж от автомобили само за него.
    На парламента и президента и Министерски съвет общо им трябват десетина - петнайсет супер луксозни автомоцили, с които да посрещат височайши гости. Даже супер висомайшите гости като президента Тръмп си идват със собствен автомоби.

    На парламента му трябват примелно 5 джипа Шкода 150 к.с. или 190 к.с. и десетина 8 местни луксозни пътнически микробуси Фолксваген или Мерседес.

    14:55 16.09.2025

  • 83 Лицемер

    2 0 Отговор
    ИТН са гласували против новите автомобили, а Възраждане са гласували да са Москвичи, нали?

    14:56 16.09.2025

  • 84 Анонимен

    3 0 Отговор
    Крайно време е да не се използва термина народно събрание. Нито е народно,а клиентелистко, нито е събрание,а сборище.

    14:57 16.09.2025

  • 85 До Ричи

    0 0 Отговор
    Башибозука се е развилнял. Оставете го да видим докъде ще стигне. Вашите коментари са последното, което го интересува.

    Коментиран от #89

    14:58 16.09.2025

  • 86 Баба Вуна

    0 0 Отговор
    Както би казал делянчо- Аферим

    15:01 16.09.2025

  • 87 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "Истината е тая":

    Партиите да освободят държавните имоти и да си наемат партийни офиси на свободния пазар както прави бизнеса. Партиите трябва са се отделят от държавата. Държавата им дава 20 млн партийна субсидия всяка година. Отселно събират членски внос ... Рекетират бизнеса са ги спонсорира, да почнат да си плащат сами наеми и кжмуналните сметки за офисите.

    15:02 16.09.2025

  • 88 Бързи и мощни

    0 0 Отговор
    За да трепят невинни БЪЛГАРИ ,както направи шофьора на парапетко канадския кратуняк до Варна.....Еййййй катилиииии😡😡😡😡😡😡

    15:02 16.09.2025

  • 89 Колониалните васали трябва да

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "До Ричи":

    Дават пари на фабриките за коли да се отчитат периодично

    15:02 16.09.2025

