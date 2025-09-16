Народното събрание получава нови 70 мощни автомобила

Народното събрание ще получи 70 нови служебни автомобила. Договорът за лизинг е на стойност 4,5 млн. лева без ДДС и е с продължителност 48 месеца, съобщава БТВ.
Депутатите ще се возят в 57 бензинови и 13 електрически коли. Те се съхраняват в София и предстои да бъдат предадени на Народното събрание.
Заложеният пробег с напълно заредена батерия на електрическите автомобили е 589 км. Те са с мощност 210 kW или 285 конски сили.
Бензиновите коли са със задвижване 4х4 и с мощност 265 конски сили.
Минималните изисквания за мощност на автомобилите беше 120 kW (160 конски сили). На молба за разяснение защо е необходима високата мощност на автомобилите, администрацията на Народното събрание уточнява, че автомобилите за депутати са включени към групата на превозните средства със специален режим на движение. Това им позволява да се движат със скорост над ограничението от 140 км/ч по магистралите.
„Минималните изисквания са продиктувани от специфичните функции, които изпълнява автомобилният парк на Народното събрание – продължителни командировки в страната и чужбина, представителни функции, свързани с организирани във връзка с дейността на институцията международни прояви“, пишат в разясненията от администрацията на Народното събрание.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
13:32 16.09.2025
2 Хаха
Коментиран от #80
13:33 16.09.2025
3 Последния Софиянец
Коментиран от #12, #14, #50, #52, #58, #65
13:33 16.09.2025
4 пожелание
13:34 16.09.2025
5 долни мушингери
Коментиран от #28
13:35 16.09.2025
6 Ама как бе
Мизерници съсипахте страната
13:35 16.09.2025
7 Кики трепача
13:35 16.09.2025
8 Делю Хайдутин
13:36 16.09.2025
9 Порно
Коментиран от #42
13:37 16.09.2025
10 Нехис
Коментиран от #34, #35, #46
13:37 16.09.2025
11 ПарлаМента
13:38 16.09.2025
12 оФчара
До коментар #3 от "Последния Софиянец":В днешно време протестите се правят по друг начин.Справка ...Непал.
13:38 16.09.2025
13 АГАТ а Кристи
А на запад същите като тях се придвижват с КОЛЕЛА !
Е българино, пак гласувай за гореспоменатите, а ти брой стотинки за един хляб !
13:39 16.09.2025
14 .....
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Ти с химическите wесета ли ще участваш ?
13:41 16.09.2025
15 ВАШАТА. МАМИЦА
13:41 16.09.2025
16 Един
Ето къде изтичат трудно спечелените ви пари!!! От вас засивиси!
Коментиран от #21, #25
13:42 16.09.2025
17 А "бракуваните"
13:44 16.09.2025
18 Коцето съм
13:44 16.09.2025
19 Яяяяяя
13:45 16.09.2025
20 Няма грижи
13:46 16.09.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Аззъ
13:46 16.09.2025
23 мутрафон
13:47 16.09.2025
24 Силиций
13:49 16.09.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ГЕРБмуфта
13:53 16.09.2025
27 Предложение
Ако прилагат стриктно закона по малките часове, за месец могат да конфискуват повече от 70 луксозни коли от пияни и надрусани богаташи!
Ама НЕ, законите не важат за такива...
Коментиран от #40
13:53 16.09.2025
28 Питам
До коментар #5 от "долни мушингери":Защо не изчакат обещаните от Кирчо Е-ГО
13:55 16.09.2025
29 киро
13:56 16.09.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 240 гробокопачи на народа!
14:00 16.09.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 1234
Коментиран от #36, #44
14:03 16.09.2025
34 Галя от ПосолствоТО
До коментар #10 от "Нехис":Не може Москвич, те са китайски, шефа не дава да се подкрепя Китай по какъвто и да е начин.
14:05 16.09.2025
35 днес
До коментар #10 от "Нехис":А на пИддалчетата от ИТН и ПП - тритентки!!!
14:06 16.09.2025
36 2020
До коментар #33 от "1234":И после трепат хора по шосетата и не носят отговорност - кире даже не разбрал, „е са убили човек!!!
14:06 16.09.2025
37 Хайвер
14:08 16.09.2025
38 Марко
14:09 16.09.2025
39 А знае ли някой
14:09 16.09.2025
40 Двайсет процента
До коментар #27 от "Предложение":Комисионът забрави.
14:10 16.09.2025
41 Бесен
14:11 16.09.2025
42 Неподписан
До коментар #9 от "Порно":Може би е така но поне да беше "замесен" Гришата,Ганчев...
14:12 16.09.2025
43 Заспалий народе,
14:12 16.09.2025
44 За банкет
До коментар #33 от "1234":и кьорсофра не става с видеоконферентна връзка. За среща с някоя електоратка - също, а трябва да се бърза, животът (като депутат) е кратък.
14:13 16.09.2025
45 Ха,ха
14:17 16.09.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Любител шофьор
14:20 16.09.2025
48 фюууууууу
14:21 16.09.2025
49 Тома
14:21 16.09.2025
50 не само обсада , трябва и да ги палите
До коментар #3 от "Последния Софиянец":хвърляйте коктели молотов
14:21 16.09.2025
51 Отвратен
Стълбове има...
14:22 16.09.2025
52 голям смях
До коментар #3 от "Последния Софиянец":пак ще ви бият зад колоните
14:22 16.09.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 избирател
14:23 16.09.2025
55 Здрасти
14:23 16.09.2025
56 Анонимен
14:24 16.09.2025
57 Никой
Плевен е без вода - но това няма значение, да се готви - Ловеч.
14:25 16.09.2025
58 Промяна
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Парламента не подава оставка хахахахахаха 5 човека не сте България Я стига вече вопли платени от наети безделници
14:26 16.09.2025
59 Мирски
нови и мощни автомобила,а
президента наш горкия,нямал ведомствени
автомобили.. Ами преотстъпете му 5-6 на
другаря Радев,бе. В тях да се возят Митко sms-а,
Иво Христов и другинте другари от президентството.
Коментиран от #64
14:26 16.09.2025
60 Питанчев
14:26 16.09.2025
61 оня с коня
14:28 16.09.2025
62 Гошо
14:28 16.09.2025
63 Ами..
14:28 16.09.2025
64 Лелеееее
До коментар #59 от "Мирски":Как само седемдсесет?Останалите 170 лентяи с какво ще си местят задниците из татковината?
14:29 16.09.2025
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Диване
14:31 16.09.2025
67 Наглост
14:34 16.09.2025
68 ГРАД КОЗЛОДУЙ
14:36 16.09.2025
69 Мощен вибратор
14:36 16.09.2025
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 УдоМача
14:39 16.09.2025
72 Гост
14:41 16.09.2025
73 Истината е тая
НСО трябва да се закрие!
Ако искат да се возят с коли да си ги купят с пари от партиите и да ги карат шофьори платени от партиите,а не с наши пари.
Коментиран от #87
14:42 16.09.2025
74 Левски
14:44 16.09.2025
75 Някой
Само на автомобилите на полицията, линейните, пожарната и автомобилите транспортирани органи за трансплантация трябва да се позволява да не спазват ограниченията. Всички други включително автомоцили возещи депутати, министри, президент ... трябва да спазват ограниченията и правилата.
14:48 16.09.2025
76 Гарантирано от ГЕРБ
нови 70 мощни автомобила за лично ползване,
А на Президента Радев му отнемаме Правото да ползва коли на НСО!
Ако беше от ГЕРБ щеше да се вози в нови и мощни автомобила,
но сех=га да си купи Лади и Москвочи и в тях да се возят от президенството!
14:50 16.09.2025
77 Сарафов
Като със самолетите за луди пари. Пардон, самолета. Обърках бройката.
14:50 16.09.2025
78 Парите !
С Нещо !
Трябва !
Да се !
Извозват !
14:50 16.09.2025
79 70 мощни
14:51 16.09.2025
80 Това е саботаж!
До коментар #2 от "Хаха":Искат да се скарат депутатите за автомобилите и да свалят правителството! Да се закупят 240 автомобила!
14:51 16.09.2025
81 Средната скорост
14:54 16.09.2025
82 Някой
Даже над 70, защото председатале на парламента си има специален
кортеж от автомобили само за него.
На парламента и президента и Министерски съвет общо им трябват десетина - петнайсет супер луксозни автомоцили, с които да посрещат височайши гости. Даже супер висомайшите гости като президента Тръмп си идват със собствен автомоби.
На парламента му трябват примелно 5 джипа Шкода 150 к.с. или 190 к.с. и десетина 8 местни луксозни пътнически микробуси Фолксваген или Мерседес.
14:55 16.09.2025
83 Лицемер
14:56 16.09.2025
84 Анонимен
14:57 16.09.2025
85 До Ричи
Коментиран от #89
14:58 16.09.2025
86 Баба Вуна
15:01 16.09.2025
87 Някой
До коментар #73 от "Истината е тая":Партиите да освободят държавните имоти и да си наемат партийни офиси на свободния пазар както прави бизнеса. Партиите трябва са се отделят от държавата. Държавата им дава 20 млн партийна субсидия всяка година. Отселно събират членски внос ... Рекетират бизнеса са ги спонсорира, да почнат да си плащат сами наеми и кжмуналните сметки за офисите.
15:02 16.09.2025
88 Бързи и мощни
15:02 16.09.2025
89 Колониалните васали трябва да
До коментар #85 от "До Ричи":Дават пари на фабриките за коли да се отчитат периодично
15:02 16.09.2025