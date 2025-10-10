Пеевски: КПК – бухалката на ПП-ДБ, трябва веднага да бъде закрита

За да се сложи край на спекулациите и партийната злоупотреба със законите, европейските принципи и норми, настояваме следващата седмица Народното събрание да гласува внесения на 30.07.2025 г. от ПГ на ДПС - Ново Начало законопроект за закриване на Комисията за противодействие на корупцията. Това гласи позиция на лидерът на ДПС Делян Пеевски.
"Опитите на шепа провалени политици от "Продължаваме Промяната -Демократична България" да подменят същността на проблема с КПК, която в този си вид обслужва единствено техните интереси, и да го персонализират, издават единствено това, че не са се отказали от мерака си да инсталират поредния послушник, с когото да ползват КПК за тяхна лична бухалка. Или пък искат да махнат Славчев, за да намерят работа на просто Киро, който се скита безпризорен и брадясал.
Никой не е забравил, че идеолог и създател на КПК в този ѝ вид беше Христо Иванов, подготвяйки я за Бойко Рашков, а Кирил Петков и до днес явно командва шефа на Комисията.
Никой не е забравил и как чрез КПК се реализират всякакви невчесани ПР акции – като рисуването на образите на уж-жертви, а в същото време лидерчетата на ПП-ДБ ходят на кафе, когато и както си поискат, в КПК!
Комисията за противодействие на корупцията трябва да бъде закрита! Защото всички разследвания за гранде корупция, свързана с ПП-ДБ – „пачки“, „пудели“, „митници“ – бяха потулени!
Пъпната връв на ПП-ДБ с този орган, ушит по мерките на Рашков, олицетворяващ задкулисието, правната мимикрия и демагогия трябва да бъде прерязана. А това означава закриването на КПК!", заявява той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зевс
14:43 10.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 00014
14:50 10.10.2025
5 БЪЛГАРИ ЮНАЦИ"
14:51 10.10.2025
6 Обективен
14:52 10.10.2025
7 !!!?
НАРОДЕ ????
14:52 10.10.2025
8 Хех
14:58 10.10.2025
9 грухалката и тиквата
14:58 10.10.2025
10 Тома
14:58 10.10.2025
11 Това
15:00 10.10.2025
12 12340
Хъшлашки изказ!
15:05 10.10.2025
13 Хмм
15:05 10.10.2025
14 избирател
15:07 10.10.2025
15 Сила
15:07 10.10.2025
16 Това е Абсурд!
15:08 10.10.2025
17 бибитков
15:09 10.10.2025
18 Какво всъщност се случва?
• Точно опоненти на Пеевски и статуквото бяха обект на преследване, проверки, заплахи и репресии.
• Сега, когато комисията показва някакви признаци на активност и започва да засяга интересите на по-силни играчи, същите тези играчи викат: "Бухалка!"
Само че бухалката вече не е в техни ръце – и изведнъж тя става проблем.
15:09 10.10.2025
19 Политическа проекция 101:
Това е тактика, стара колкото света – особено ефективна в държави със слаба институционална памет и къса медийна амнезия.
15:09 10.10.2025
20 Крадецът вика "Дръжте крадеца!"
15:10 10.10.2025
21 Бай Ставри
15:10 10.10.2025
22 Питам
15:11 10.10.2025
23 пешеходец
15:11 10.10.2025
24 Истината
15:13 10.10.2025
25 Лъжа 1
🟥 Невярно и манипулативно.
• Факт: КПКОНПИ не е създадена от ПП-ДБ. Комисията в този си вид съществува от времето на ГЕРБ и ДПС, и дълги години беше управлявана от бившия прокурор Пламен Георгиев (помните терасата му).
• По време на управлението на ПП-ДБ, беше направен опит за реформа, включително с идеята за разделяне на КПКОНПИ на две части – разследваща и административна, с нов модел на ръководство. Тази реформа бе блокирана многократно – включително с помощта на ДПС.
15:15 10.10.2025
26 Лъжа 2
🟥 Невярно.
• ПП-ДБ нямат реален контрол върху КПКОНПИ в този момент.
• Начело на комисията е Симеон Славчев, който не е фигура, наложена или контролирана от ПП-ДБ.
• Всъщност, самата ПП-ДБ са многократно критикували липсата на резултати от КПКОНПИ и настояват за нейната дълбока реформа – не за премахване.
15:15 10.10.2025
27 Лъжа 3
🟨 Подвеждащо.
• Няма публични данни за сериозни и доказани корупционни скандали с участието на ПП-ДБ. Ако има сигнали – те трябва да се проверят. Но КПКОНПИ не е орган за присъди, а за проверки и налагане на административни мерки.
• Ако се твърди, че комисията „прикрива“ – това трябва да се докаже, а не да се повтаря като лозунг.
15:16 10.10.2025
28 Лъжа 4
🟥 Грубо невярно.
• Христо Иванов няма никаква роля в създаването на КПКОНПИ. Тя е наследник на няколко предишни комисии и беше обединена чрез закон по времето на мнозинството на ГЕРБ (2017–2018 г.).
• По това време Христо Иванов дори не беше в парламента, а беше в опозиция извън институциите.
15:16 10.10.2025
29 Лъжа 5
🟨 Израз на политическа позиция, но без алтернатива.
• Ако Пеевски и ДПС наистина смятат, че комисията не работи – редно е да предложат ясна и по-добра структура, а не просто да закрият органа за борба с корупцията и… толкова.
• Закриването ѝ без нищо насреща означава премахване на всякакъв институционален контрол над незаконно придобито имущество, конфликт на интереси и корупционни сигнали.
15:17 10.10.2025
30 Как само звучи а?
15:17 10.10.2025
31 Не вярвайте на Пеевски!!!
15:18 10.10.2025
32 Пеевски е брутално нагъл!
15:18 10.10.2025
33 Няма как
Коментиран от #42, #43, #45
15:19 10.10.2025
34 Един
15:20 10.10.2025
35 Реалист
15:21 10.10.2025
36 Мнение
1. Да измести фокуса от себе си
Вместо да отговаря по същество – Пеевски прави атака, за да приключи разговора, преди да започне.
Тактиката: "Най-добрата защита е нападението."
2. Да превърне проблемите си в чужда вина
Вместо да обяснява защо иска да закрива антикорупционен орган, Пеевски твърди, че други са го създали, други го управляват, други злоупотребяват.
Това е класическа проекция – обвинява опонентите си в онова, в което сам е уличаван от години: задкулисие, влияние, зависимости.
15:22 10.10.2025
37 Значи тея били маскарите а
15:23 10.10.2025
38 Пеевски се притваря в "жертва"...
Позиционира себе си и ДПС като потърпевши от „бухалка“ – с което размива образа си на недосегаем властелин на сивите зони.
Това е опит да влезе в ролята на борец срещу политическата злоупотреба, въпреки че именно неговото име е символ на такава злоупотреба.
15:24 10.10.2025
39 Пеевски не иска Реформа
• Закриването на КПКОНПИ без ясна алтернатива означава само едно: да няма кой да пита за имуществото на властта, за конфликтите на интереси, за злоупотребите.
Истинска реформа би означавала контрол, отчетност, разследване. А това застрашава модела, в който Пеевски съществува и процъфтява
15:25 10.10.2025
40 Пеевски лъже
Пеевски не лъже, защото се е объркал. Лъже, защото истината го застрашава. Истината напомня за това кой всъщност е контролирал институциите, кой разполагаше с безконтролна власт и кой години наред беше извън обсега на закона. Подмяната на фактите е неговият начин да остане недосегаем – дори когато фасадата се пропуква.
15:25 10.10.2025
41 много дебело д
15:25 10.10.2025
42 Логично е!
До коментар #33 от "Няма как":Корупция не вирее в опозиция. Няма как да злоупотребяваш с власт, когато не я държиш. Истинската корупция е при тези, които разпределят обществени поръчки, контрол върху институции и държавни пари. Така че нека престанем с театъра – ако някой иска да се бори с корупцията, да започне от местата, където има достъп до власт и ресурси. А не да търси виновници там, където реално няма механизъм за кражба.
15:27 10.10.2025
43 Така е! Прав си!
До коментар #33 от "Няма как":Много е удобно да търсиш корупция в опозицията – все едно да търсиш теч в апартамент, който не е вързан към водопровода. Корупцията вирее при властта, при поръчките, при схемите с влияние – не при тези, които критикуват, а при тези, които разписват договорите. Корупцията е в ГЕРБ-ДПС Нжво Начало-БСП-ИТН !!!!!!
15:28 10.10.2025
44 КПК
Там трябваше да го подслонят след подаръчните торбички и пуделите с пачки.
И да разчиства пътя на ППДБ към митническите канали за контрабанда.
Нищо не си измисля Пеевски, това са очевидни неща.
Коментиран от #47, #52, #54, #55, #56, #57
15:28 10.10.2025
45 Пеевски отклонява вниманието
До коментар #33 от "Няма как":Корупцията не е в опозицията. Тя е в изпълнителната власт, в институциите, в контрола над пари, договори и назначения.
Да обвиниш опонента си в корупция, докато си на власт, без да покажеш факти, е класическа манипулация.
Истинската борба с корупцията започва, когато управляващите са готови да бъдат проверявани. А нНЕ когато се опитват да закриват комисии и да отклоняват вниманието.
15:30 10.10.2025
46 По скоро истината е друга
15:30 10.10.2025
47 Лъжеш нагло!
До коментар #44 от "КПК":Това са на Пеевски скалъпените измишльотини, с които отклонява вниманието от себе си и наивници като теб му вярват или пък ви плащат, за да разпространявате клевети и лъжи срещу опозицията на Пеевски и Борисов.
15:31 10.10.2025
48 Пеевски проектира набезите си върху ПП-Д
15:34 10.10.2025
49 Пеевски е хамелеон
А ако се вгледаме внимателно, думите на вносителите на този закон звучат като огледален автопортрет – обвиняват другите в това, което точно те са правили с години.
15:35 10.10.2025
50 Ами щом КПК
15:36 10.10.2025
51 дядо йоцо гледа
Коментиран от #60
15:37 10.10.2025
52 Груба лъжа и манипулация!!
До коментар #44 от "КПК":Това е груба лъжа и манипулация. КПКОНПИ не е била „създадена за Рашков“, нито е инструмент за прикриване на ПП. Напротив – нуждата от независим антикорупционен орган е заради точно такива структури, които с години са се ползвали с имунитет, близост до службите и задкулисен контрол, като г-н Шиши Магнитски. Лъжите за „пачки, пудели и митници“ са димка, хвърлена от хора, които не искат истинска борба с корупцията, а именно Шиши Джабата Магнитски – защото тя ще почука и на тяхната врата някой ден...
15:38 10.10.2025
53 Чичо Митко
15:40 10.10.2025
54 Това е дезинформационна атака
До коментар #44 от "КПК":която цели да:
• Демонизира опозицията (и бивши управляващи),
• Оправдае закриването на антикорупционния орган, и
• Измести фокуса от реалните злоупотреби с власт, случвали се десетилетия под прикритието на партии като ДПС, ГЕРБ и техните съюзници.
15:40 10.10.2025
55 Лъжа 1
До коментар #44 от "КПК":Лъжа 1: КПК била създадена за Бойко Рашков
• Факт: КПКОНПИ съществува много преди Рашков да бъде дори номиниран за какъвто и да било пост, още от времето на мнозинството на ГЕРБ и ДПС.
• По време на управлението на ПП и Рашков, се обсъждаше реформа на КПК, но не и назначаването му там – това така и не се реализира.
15:40 10.10.2025
56 Лъжа 2
До коментар #44 от "КПК":Лъжа 2: Пачки, пудели, подаръчни торбички – винаги към ПП
• Тези термини и скандали идват от други контексти и периоди, често свързани с ГЕРБ и други играчи, а не с Рашков или ПП-ДБ.
• Повтарянето на „пачки и пудели“ е пропаганден трик – целта е да се лепи един и същ етикет навсякъде, без доказателства.
15:41 10.10.2025
57 Лъжа 3
До коментар #44 от "КПК":Лъжа 3: Митнически канали и ПП-ДБ
• Ако имаше реални данни за „контрабанда, митници, канали“, досега щеше да има дела, сигнали, проверки.
• Но няма нищо реално, само думи, хвърляни в публичното пространство от хора, които самите са били част от паралелната държава с влияние в митниците, НАП, ДАНС и МВР.
15:42 10.10.2025
58 Ялчин
15:42 10.10.2025
59 Истината
• КПКОНПИ трябва да бъде реформирана, не закрита.
• Проблемът на Пеевски и ДПС с комисията е, че вече не я контролират.
• Ето защо атакуват персонално и агресивно, разпространявайки лъжи, измислици и откровени манипулации.
15:42 10.10.2025
60 Възмутен
До коментар #51 от "дядо йоцо гледа":Браво на Пеевски“ ли? Това е човек, който години наред беше символ на задкулисие, медийна концентрация и срастване на бизнес с власт.
Колкото до „овладяването на цялата власт“ – не ПП-ДБ, а моделът около ДПС, ГЕРБ и Сарафов управляваше институции, служби и прокуратура над 10 години.
Днес, когато се опитва да се говори за реална реформа, Пеевски изведнъж излиза като „борец за справедливост“? Това е подигравка с обществената памет.
Истината е, че всяка форма на антикорупционен контрол е неудобна за онези, които десетилетие наред бяха недосегаеми. И затова искат да я унищожат, не да я подобрят.
15:44 10.10.2025