Пеевски: КПК – бухалката на ПП-ДБ, трябва веднага да бъде закрита

10 Октомври, 2025 14:39 1 005 60

Пъпната връв на ПП-ДБ с този орган, ушит по мерките на Рашков, олицетворяващ задкулисието, правната мимикрия и демагогия трябва да бъде прерязана

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

За да се сложи край на спекулациите и партийната злоупотреба със законите, европейските принципи и норми, настояваме следващата седмица Народното събрание да гласува внесения на 30.07.2025 г. от ПГ на ДПС - Ново Начало законопроект за закриване на Комисията за противодействие на корупцията. Това гласи позиция на лидерът на ДПС Делян Пеевски.

"Опитите на шепа провалени политици от "Продължаваме Промяната -Демократична България" да подменят същността на проблема с КПК, която в този си вид обслужва единствено техните интереси, и да го персонализират, издават единствено това, че не са се отказали от мерака си да инсталират поредния послушник, с когото да ползват КПК за тяхна лична бухалка. Или пък искат да махнат Славчев, за да намерят работа на просто Киро, който се скита безпризорен и брадясал.

Никой не е забравил, че идеолог и създател на КПК в този ѝ вид беше Христо Иванов, подготвяйки я за Бойко Рашков, а Кирил Петков и до днес явно командва шефа на Комисията.

Никой не е забравил и как чрез КПК се реализират всякакви невчесани ПР акции – като рисуването на образите на уж-жертви, а в същото време лидерчетата на ПП-ДБ ходят на кафе, когато и както си поискат, в КПК!

Комисията за противодействие на корупцията трябва да бъде закрита! Защото всички разследвания за гранде корупция, свързана с ПП-ДБ – „пачки“, „пудели“, „митници“ – бяха потулени!

Пъпната връв на ПП-ДБ с този орган, ушит по мерките на Рашков, олицетворяващ задкулисието, правната мимикрия и демагогия трябва да бъде прерязана. А това означава закриването на КПК!", заявява той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Зевс

    42 6 Отговор
    Шиши яко овладява държавата, удря всичко, което му пречи за това.

    14:43 10.10.2025

  • 4 00014

    39 2 Отговор
    А тебе трябва с дрон да те вдигнат и да те пуснат от 100 м на жълтите павета. Ще имаме 3 дневен всенароден празник. Сам амуджите ще плачат, стадото им без вожд загива.

    14:50 10.10.2025

  • 5 БЪЛГАРИ ЮНАЦИ"

    7 7 Отговор
    Не разбрахте ли този и онзи БЛИЗНЕТО и онези поето дебето са популанти манипуланти и НЕДОКЛАТЕНЕ демократи крадци на народни блага. Дърлят спорят обиждат се взаимно и пълнят касички долапи неспирно. А ние на черешата със 200 ни клатят. Време е ние на крушата да ги качим и клатим със 300 поне. Крушата пада по бързо от черешата.

    14:51 10.10.2025

  • 6 Обективен

    33 0 Отговор
    Шиши - Багдадския лъжец

    14:52 10.10.2025

  • 7 !!!?

    43 0 Отговор
    Докога ще търпим да ни опростачва този !!!?
    НАРОДЕ ????

    14:52 10.10.2025

  • 8 Хех

    36 1 Отговор
    И нагъл! Пак ппдб му пречат, тяхна била бухалката! Сигурно затива Коцев стои в ареста без доказателства или присъда, а?

    14:58 10.10.2025

  • 9 грухалката и тиквата

    26 0 Отговор
    бухалките на корупцията, трябва веднага да бъде закрити

    14:58 10.10.2025

  • 10 Тома

    30 0 Отговор
    Крадеца вика дръжте крадеца което е на почит в България

    14:58 10.10.2025

  • 11 Това

    33 0 Отговор
    На нищо не прилича един Магнитски мафиот да задава дневния ред в държавата и да му се изпълняват поръчките.Тиквата и Росен Водопада само фигуранти.Ами закривайте я тая кочина с тия утки депутати и продажни партии като ИТН и БСП.

    15:00 10.10.2025

  • 12 12340

    8 4 Отговор
    "... Или пък искат да махнат Славчев, за да намерят работа на просто Киро, който се скита безпризорен и брадясал...."
    Хъшлашки изказ!

    15:05 10.10.2025

  • 13 Хмм

    19 0 Отговор
    и като се закрие какво, санкциите няма да паднат, рейтингът ще си остане 6% на "дебелото Д"

    15:05 10.10.2025

  • 14 избирател

    8 4 Отговор
    Защо не му вярвате на човека ? Аз съм напълно сигурен че наистина ще напрви държава с главна буква . Друго ме притеснява . Ако Горанов е фин.министър който е сложил подписа си за приемането на еврото е в Магнитски , това приемане законно ли е , морално лие .Значи забраняват му банкови сметки и тн , а той сменя финансовата система на една държава

    15:07 10.10.2025

  • 15 Сила

    11 2 Отговор
    Глупости , господин ПееФски е лидер на свободна и неподкупна България и е жертва на международен заговор , защото му завиждат на външността и интелекта !!!

    15:07 10.10.2025

  • 16 Това е Абсурд!

    19 0 Отговор
    Това изказване на Пеевски е класически пример за политическа манипулация чрез проекция – обвинява другите в точно това, което той самият прави или е правил.

    15:08 10.10.2025

  • 17 бибитков

    8 1 Отговор
    Свобода или Пеевски!

    15:09 10.10.2025

  • 18 Какво всъщност се случва?

    8 2 Отговор
    • КПКОНПИ (Комисията за противодействие на корупцията) беше създадена именно в периода, когато моделът "Пеевски" беше в разцвета си – и години наред се ползваше за разчистване на неудобни, а не за реална борба с корупцията.
    • Точно опоненти на Пеевски и статуквото бяха обект на преследване, проверки, заплахи и репресии.
    • Сега, когато комисията показва някакви признаци на активност и започва да засяга интересите на по-силни играчи, същите тези играчи викат: "Бухалка!"
    Само че бухалката вече не е в техни ръце – и изведнъж тя става проблем.

    15:09 10.10.2025

  • 19 Политическа проекция 101:

    9 0 Отговор
    Обвинявай другите в това, което сам правиш, за да изместиш вниманието."
    Това е тактика, стара колкото света – особено ефективна в държави със слаба институционална памет и къса медийна амнезия.

    15:09 10.10.2025

  • 20 Крадецът вика "Дръжте крадеца!"

    12 0 Отговор
    Пеевски нарича КПКОНПИ "бухалка на ПП-ДБ"? Това е върхът на политическата наглост. Всъщност години наред КПК беше бухалка на същото задкулисие, което той олицетворява. Точно опоненти на този модел бяха обект на проверки, натиск и репресии – с мълчаливото одобрение на хора като него. А сега, когато комисията пипне по-сериозни интереси, започват да пищят. Класика: крадецът вика "Дръжте крадеца!"

    15:10 10.10.2025

  • 21 Бай Ставри

    11 0 Отговор
    А ти трябва веднага да бъдеш разследван, ама от международен орган

    15:10 10.10.2025

  • 22 Питам

    12 0 Отговор
    На тебе кое ти е призорното.Киро с брада ,без брада има чар,ти защо коментираш външния му вид? Злобно ж-но като БАНКЯТА си.Никакви политици не сте.Киро има класа,има интелект,ти махленска свин... Не му бери гайлето.Ти ще си останеш мразен,отврат,колкото и да се напъваш с големите крадени пари от нас и с далаверите си.

    15:11 10.10.2025

  • 23 пешеходец

    3 0 Отговор
    Не се притеснявайте за нищо .Бюджета е пробит и дефицита минава 5 % , а следващата година ще мине 8 % .Изискването за еврото е максимум 3 % .Стойте спокойно Човека , каза , че ще изкара цял мандат .

    15:11 10.10.2025

  • 24 Истината

    9 0 Отговор
    Делян Пеевски смесва полуистини и откровени манипулации, за да се обърка обществото и да се насочи вниманието далеч от реалния проблем: безконтролната корупция и нуждата от ефективна антикорупционна структура.

    15:13 10.10.2025

  • 25 Лъжа 1

    6 0 Отговор
    Твърдение 1: „КПКОНПИ обслужва интересите на ПП-ДБ“
    🟥 Невярно и манипулативно.
    • Факт: КПКОНПИ не е създадена от ПП-ДБ. Комисията в този си вид съществува от времето на ГЕРБ и ДПС, и дълги години беше управлявана от бившия прокурор Пламен Георгиев (помните терасата му).
    • По време на управлението на ПП-ДБ, беше направен опит за реформа, включително с идеята за разделяне на КПКОНПИ на две части – разследваща и административна, с нов модел на ръководство. Тази реформа бе блокирана многократно – включително с помощта на ДПС.

    15:15 10.10.2025

  • 26 Лъжа 2

    6 0 Отговор
    Твърдение 2: „КПК е инструмент на ПП-ДБ, с който те гонят неудобни“
    🟥 Невярно.
    • ПП-ДБ нямат реален контрол върху КПКОНПИ в този момент.
    • Начело на комисията е Симеон Славчев, който не е фигура, наложена или контролирана от ПП-ДБ.
    • Всъщност, самата ПП-ДБ са многократно критикували липсата на резултати от КПКОНПИ и настояват за нейната дълбока реформа – не за премахване.

    15:15 10.10.2025

  • 27 Лъжа 3

    6 0 Отговор
    Твърдение 3: „Комисията не е разследвала сериозни корупционни схеми, включващи ПП-ДБ“
    🟨 Подвеждащо.
    • Няма публични данни за сериозни и доказани корупционни скандали с участието на ПП-ДБ. Ако има сигнали – те трябва да се проверят. Но КПКОНПИ не е орган за присъди, а за проверки и налагане на административни мерки.
    • Ако се твърди, че комисията „прикрива“ – това трябва да се докаже, а не да се повтаря като лозунг.

    15:16 10.10.2025

  • 28 Лъжа 4

    6 0 Отговор
    Твърдение 4: „Христо Иванов е създател на КПК в този ѝ вид“
    🟥 Грубо невярно.
    • Христо Иванов няма никаква роля в създаването на КПКОНПИ. Тя е наследник на няколко предишни комисии и беше обединена чрез закон по времето на мнозинството на ГЕРБ (2017–2018 г.).
    • По това време Христо Иванов дори не беше в парламента, а беше в опозиция извън институциите.

    15:16 10.10.2025

  • 29 Лъжа 5

    6 0 Отговор
    Твърдение 5: „Трябва да се закрие КПК“
    🟨 Израз на политическа позиция, но без алтернатива.
    • Ако Пеевски и ДПС наистина смятат, че комисията не работи – редно е да предложат ясна и по-добра структура, а не просто да закрият органа за борба с корупцията и… толкова.
    • Закриването ѝ без нищо насреща означава премахване на всякакъв институционален контрол над незаконно придобито имущество, конфликт на интереси и корупционни сигнали.

    15:17 10.10.2025

  • 30 Как само звучи а?

    5 0 Отговор
    Комисията за противодействие на корупцията трябва да бъде закрита!

    15:17 10.10.2025

  • 31 Не вярвайте на Пеевски!!!

    6 0 Отговор
    Пеевски прави това, което често му се е получавало: пренаписва историята, обвинява опонентите си в нещо, което системата около него е вършила с години, и се опитва да превърне реалната нужда от антикорупция в политическа битка.

    15:18 10.10.2025

  • 32 Пеевски е брутално нагъл!

    7 0 Отговор
    Пеевски твърди, че КПКОНПИ е "бухалка на ПП-ДБ"? Това е наглост от човек, чиято политическа кариера върви в сянката на задкулисието. Точно той и партията му години наред ползваха институциите за натиск, рекет и контрол. КПКОНПИ беше беззъба, когато трябваше да провери реалната корупция по високите етажи – включително около кръговете на ДПС. А сега, когато се заговори за реформа и отговорност, се иска да се "закрие". Не заради морал, а защото бухалката вече не е в техни ръце.

    15:18 10.10.2025

  • 33 Няма как

    7 0 Отговор
    корупцията да вирее в опозицията. При управляващите е ....

    Коментиран от #42, #43, #45

    15:19 10.10.2025

  • 34 Един

    4 0 Отговор
    Тоя шип.. р освен да закрива, друго прави ли?

    15:20 10.10.2025

  • 35 Реалист

    7 0 Отговор
    Делян Пеевски подменя истината, защото това е ефективна политическа стратегия за защита на интересите му. Не е просто лъжа – това е методично изкривяване на фактите, с ясна цел: да пренареди общественото възприятие, да омаловажи опонентите си и да предотврати реална промяна в системата, която го е издигнала и защитавала години наред.

    15:21 10.10.2025

  • 36 Мнение

    5 0 Отговор
    Ето защо Пеевски подменя истината:
    1. Да измести фокуса от себе си
    Вместо да отговаря по същество – Пеевски прави атака, за да приключи разговора, преди да започне.
    Тактиката: "Най-добрата защита е нападението."
    2. Да превърне проблемите си в чужда вина
    Вместо да обяснява защо иска да закрива антикорупционен орган, Пеевски твърди, че други са го създали, други го управляват, други злоупотребяват.
    Това е класическа проекция – обвинява опонентите си в онова, в което сам е уличаван от години: задкулисие, влияние, зависимости.

    15:22 10.10.2025

  • 37 Значи тея били маскарите а

    3 0 Отговор
    КПК злоупотребявали със законите, европейските принципи и норми..... хммм

    15:23 10.10.2025

  • 38 Пеевски се притваря в "жертва"...

    4 0 Отговор
    Пеевски иска да поддържа ролята си на „жертва“ на политическа атака
    Позиционира себе си и ДПС като потърпевши от „бухалка“ – с което размива образа си на недосегаем властелин на сивите зони.
    Това е опит да влезе в ролята на борец срещу политическата злоупотреба, въпреки че именно неговото име е символ на такава злоупотреба.

    15:24 10.10.2025

  • 39 Пеевски не иска Реформа

    5 0 Отговор
    Пеевски иска да предотврати истинска антикорупционна реформа
    • Закриването на КПКОНПИ без ясна алтернатива означава само едно: да няма кой да пита за имуществото на властта, за конфликтите на интереси, за злоупотребите.
    Истинска реформа би означавала контрол, отчетност, разследване. А това застрашава модела, в който Пеевски съществува и процъфтява

    15:25 10.10.2025

  • 40 Пеевски лъже

    5 0 Отговор
    Истината е неудобна. Подмяната ѝ е по-лесна.
    Пеевски не лъже, защото се е объркал. Лъже, защото истината го застрашава. Истината напомня за това кой всъщност е контролирал институциите, кой разполагаше с безконтролна власт и кой години наред беше извън обсега на закона. Подмяната на фактите е неговият начин да остане недосегаем – дори когато фасадата се пропуква.

    15:25 10.10.2025

  • 41 много дебело д

    7 1 Отговор
    Главното дебело Д е цар в бръщолевенето на глупости.Ами ,това си заслужаваме.!

    15:25 10.10.2025

  • 42 Логично е!

    5 0 Отговор

    До коментар #33 от "Няма как":

    Корупция не вирее в опозиция. Няма как да злоупотребяваш с власт, когато не я държиш. Истинската корупция е при тези, които разпределят обществени поръчки, контрол върху институции и държавни пари. Така че нека престанем с театъра – ако някой иска да се бори с корупцията, да започне от местата, където има достъп до власт и ресурси. А не да търси виновници там, където реално няма механизъм за кражба.

    15:27 10.10.2025

  • 43 Така е! Прав си!

    4 0 Отговор

    До коментар #33 от "Няма как":

    Много е удобно да търсиш корупция в опозицията – все едно да търсиш теч в апартамент, който не е вързан към водопровода. Корупцията вирее при властта, при поръчките, при схемите с влияние – не при тези, които критикуват, а при тези, които разписват договорите. Корупцията е в ГЕРБ-ДПС Нжво Начало-БСП-ИТН !!!!!!

    15:28 10.10.2025

  • 44 КПК

    1 3 Отговор
    наистина беше планирана за Бойко Рашков.

    Там трябваше да го подслонят след подаръчните торбички и пуделите с пачки.

    И да разчиства пътя на ППДБ към митническите канали за контрабанда.

    Нищо не си измисля Пеевски, това са очевидни неща.

    Коментиран от #47, #52, #54, #55, #56, #57

    15:28 10.10.2025

  • 45 Пеевски отклонява вниманието

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Няма как":

    Корупцията не е в опозицията. Тя е в изпълнителната власт, в институциите, в контрола над пари, договори и назначения.
    Да обвиниш опонента си в корупция, докато си на власт, без да покажеш факти, е класическа манипулация.
    Истинската борба с корупцията започва, когато управляващите са готови да бъдат проверявани. А нНЕ когато се опитват да закриват комисии и да отклоняват вниманието.

    15:30 10.10.2025

  • 46 По скоро истината е друга

    3 0 Отговор
    Неистина и пълна демагогия. За няколкото месеца управление денонощно да са крали тези от ПП няма как да достигнат финансовото облагодетелстване , което е било години наред. Закриването на тази комисия е прах в очите, идеята е тя да се върне под шапката на ДАНС управлявана от техните послушни рашковци. Всъщност ако се замислим изказаното е огледално насочено и важи в пълна сила за тези, които са внесли този законопроект.

    15:30 10.10.2025

  • 47 Лъжеш нагло!

    3 0 Отговор

    До коментар #44 от "КПК":

    Това са на Пеевски скалъпените измишльотини, с които отклонява вниманието от себе си и наивници като теб му вярват или пък ви плащат, за да разпространявате клевети и лъжи срещу опозицията на Пеевски и Борисов.

    15:31 10.10.2025

  • 48 Пеевски проектира набезите си върху ПП-Д

    2 0 Отговор
    "Закриването“ на КПКОНПИ? Прах в очите. Целта е да я върнат под шапката на ДАНС, където техни хора ще покриват каквото трябва. Всъщност – всичко, в което обвиняват другите, важи в пълна сила за самите тях.

    15:34 10.10.2025

  • 49 Пеевски е хамелеон

    1 1 Отговор
    Закриването на КПКОНПИ е димна завеса – истинската цел е тя да се върне под контрола на ДАНС, където ще я управляват новите "послушни Пеевски пешки", избрани от същите задкулисни играчи.
    А ако се вгледаме внимателно, думите на вносителите на този закон звучат като огледален автопортрет – обвиняват другите в това, което точно те са правили с години.

    15:35 10.10.2025

  • 50 Ами щом КПК

    2 0 Отговор
    Нищо не е направила до сега на Бойчо и Пеевски значи трябва веднага да бъде закрита... нищо не върши очевидно.

    15:36 10.10.2025

  • 51 дядо йоцо гледа

    1 2 Отговор
    браво господин пеевски че слагаш на мястото им ПП ДБ тези тарикатчата искаха да овладеят цялата власт в България ама ти им сложи шапката браво продължаваи в същия дух

    Коментиран от #60

    15:37 10.10.2025

  • 52 Груба лъжа и манипулация!!

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "КПК":

    Това е груба лъжа и манипулация. КПКОНПИ не е била „създадена за Рашков“, нито е инструмент за прикриване на ПП. Напротив – нуждата от независим антикорупционен орган е заради точно такива структури, които с години са се ползвали с имунитет, близост до службите и задкулисен контрол, като г-н Шиши Магнитски. Лъжите за „пачки, пудели и митници“ са димка, хвърлена от хора, които не искат истинска борба с корупцията, а именно Шиши Джабата Магнитски – защото тя ще почука и на тяхната врата някой ден...

    15:38 10.10.2025

  • 53 Чичо Митко

    1 0 Отговор
    Значи като взема едно дърво и удри по свинската тиква!

    15:40 10.10.2025

  • 54 Това е дезинформационна атака

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "КПК":

    която цели да:
    • Демонизира опозицията (и бивши управляващи),
    • Оправдае закриването на антикорупционния орган, и
    • Измести фокуса от реалните злоупотреби с власт, случвали се десетилетия под прикритието на партии като ДПС, ГЕРБ и техните съюзници.

    15:40 10.10.2025

  • 55 Лъжа 1

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "КПК":

    Лъжа 1: КПК била създадена за Бойко Рашков
    • Факт: КПКОНПИ съществува много преди Рашков да бъде дори номиниран за какъвто и да било пост, още от времето на мнозинството на ГЕРБ и ДПС.
    • По време на управлението на ПП и Рашков, се обсъждаше реформа на КПК, но не и назначаването му там – това така и не се реализира.

    15:40 10.10.2025

  • 56 Лъжа 2

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "КПК":

    Лъжа 2: Пачки, пудели, подаръчни торбички – винаги към ПП
    • Тези термини и скандали идват от други контексти и периоди, често свързани с ГЕРБ и други играчи, а не с Рашков или ПП-ДБ.
    • Повтарянето на „пачки и пудели“ е пропаганден трик – целта е да се лепи един и същ етикет навсякъде, без доказателства.

    15:41 10.10.2025

  • 57 Лъжа 3

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "КПК":

    Лъжа 3: Митнически канали и ПП-ДБ
    • Ако имаше реални данни за „контрабанда, митници, канали“, досега щеше да има дела, сигнали, проверки.
    • Но няма нищо реално, само думи, хвърляни в публичното пространство от хора, които самите са били част от паралелната държава с влияние в митниците, НАП, ДАНС и МВР.

    15:42 10.10.2025

  • 58 Ялчин

    2 0 Отговор
    БЕЛЕНЕЕЕ!

    15:42 10.10.2025

  • 59 Истината

    1 0 Отговор
    Истината е:
    • КПКОНПИ трябва да бъде реформирана, не закрита.
    • Проблемът на Пеевски и ДПС с комисията е, че вече не я контролират.
    • Ето защо атакуват персонално и агресивно, разпространявайки лъжи, измислици и откровени манипулации.

    15:42 10.10.2025

  • 60 Възмутен

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "дядо йоцо гледа":

    Браво на Пеевски“ ли? Това е човек, който години наред беше символ на задкулисие, медийна концентрация и срастване на бизнес с власт.

    Колкото до „овладяването на цялата власт“ – не ПП-ДБ, а моделът около ДПС, ГЕРБ и Сарафов управляваше институции, служби и прокуратура над 10 години.

    Днес, когато се опитва да се говори за реална реформа, Пеевски изведнъж излиза като „борец за справедливост“? Това е подигравка с обществената памет.

    Истината е, че всяка форма на антикорупционен контрол е неудобна за онези, които десетилетие наред бяха недосегаеми. И затова искат да я унищожат, не да я подобрят.

    15:44 10.10.2025

